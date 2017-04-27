Министр обороны Ирана: "Израильский режим должен быть полностью разоружен"

Учитывая историю режима Израиля, мы видим, что ничего, кроме войны и кровопролития, у них не было. Поэтому этот режим надо полностью разоружить. И только после того, как этот режим будет полностью устранён, мы сможем вернуть безопасность и мир.

Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан отреагировал на заявления властей Израиля о необходимости «расследования действий Ирана на сирийской территории». Напомним, что израильские власти заявляют о нарушении международного законодательства в связи с иранским желанием создания собственной военной базы в Сирии. Официально информация о возможности появления военной базы Ирана на территории САР пока не подтверждена, но заочная полемика с каждым днём набирает обороты.По словам Хоссейна Дехкана, Израиль должен быть полностью разоружен. Заявление иранского министра, который участвует в Московском форуме по безопасности, приводит ТК «Россия24» Напомним, что Израиль этой ночью нанёс очередной удар по территории Сирии. Целью стал военный объект, расположенный юго-западнее аэропорта Дамаска. Власти Израиля заявили, что ракетный удар наносился без вхождения самолётов в воздушное пространство Сирии – по «складам Хезболлы». Об этом сообщило информационное агентство Reuters.