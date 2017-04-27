18:09 27 апреля

Министр обороны Ирана: "Израильский режим должен быть полностью разоружен"

Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан отреагировал на заявления властей Израиля о необходимости «расследования действий Ирана на сирийской территории». Напомним, что израильские власти заявляют о нарушении международного законодательства в связи с иранским желанием создания собственной военной базы в Сирии. Официально информация о возможности появления военной базы Ирана на территории САР пока не подтверждена, но заочная полемика с каждым днём набирает обороты.

Министр обороны Ирана: "Израильский режим должен быть полностью разоружен"


По словам Хоссейна Дехкана, Израиль должен быть полностью разоружен. Заявление иранского министра, который участвует в Московском форуме по безопасности, приводит ТК «Россия24» :
Учитывая историю режима Израиля, мы видим, что ничего, кроме войны и кровопролития, у них не было. Поэтому этот режим надо полностью разоружить. И только после того, как этот режим будет полностью устранён, мы сможем вернуть безопасность и мир.



Напомним, что Израиль этой ночью нанёс очередной удар по территории Сирии. Целью стал военный объект, расположенный юго-западнее аэропорта Дамаска. Власти Израиля заявили, что ракетный удар наносился без вхождения самолётов в воздушное пространство Сирии – по «складам Хезболлы». Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Использованы фотографии: Pars Today
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. Юрий из Волгограда Сегодня, 14:14
    У всех своя правда, похоже мира там не будет никогда.
    Увы.
    Юрий из Волгограда
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:23
      Ну пожалуй так...
      Лишь бы Израиль АО не стал применять...
      Скептик-Самоучка
      1. LostCoast Сегодня, 14:26
        "Учитывая историю режима Израиля, мы видим, что ничего, кроме войны и кровопролития, у них не было." - а не арабы ли со всех сторон лезли на Израиль и обещали геноцид и сбрасывание в море всех евреев?
        LostCoast
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:29
          Учи историю и матчасть...
          Евреи свалили оттуда и расселились по европе и кавказу (часть), те кт остались и не помышляли о государстве...
          А вот когда им его создали, на землях которые только в Библии упоминались, государство - сразу стали виноваты арабы :)
          Скептик-Самоучка
          1. LostCoast Сегодня, 14:30
            Раз уж вы ссылаетесь на библию,то по вашим же словам у Израиля были все права на эту землу.Учите религию
            LostCoast
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:34
              Министр обороны Ирана: "Израильский режим должен быть полностью разоружен"

              А читается как "полностью разрушен"!(я именно так прочитал) - Иранцы, как всегда, верны себе.
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:49
                Цитата: СРЦ П-15
                А читается как "полностью разрушен"!(я именно так прочитал)

                Я тоже так поначалу прочитал ... feel Израиль - уникальная страна . Сумели всех соседей (и не только) "расположить к себе" ...
                bouncyhunter
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:56
                  Цитата: bouncyhunter
                  Израиль - уникальная страна . Сумели всех соседей (и не только) "расположить к себе" ...

                  Ну так они же "избранные"! yes
                  СРЦ П-15
                  1. zoolu300 Сегодня, 15:39
                    Кем избранные? Адептом египетской "амарнской секты" Мессу? Или огненным демоном Яхве?
                    zoolu300
                2. Арон Заави Сегодня, 15:06
                  Цитата: bouncyhunter

                  Я тоже так поначалу прочитал ... feel Израиль - уникальная страна . Сумели всех соседей (и не только) "расположить к себе" ...

                  Иран нам не соседи.
                  Арон Заави
                  1. bouncyhunter Сегодня, 15:10
                    Цитата: Арон Заави
                    Иран нам не соседи.

                    Прочитайте внимательно комментарий , который цитируете .
                    bouncyhunter
            2. shans2 Сегодня, 14:37
              сказки и нагло стыренная история у других народов не считается правом на проживание). А Путин специально подарил книгу Флавия "Иудейские войны" Нетаньяхе, чтобы кто-то поучил историю, и чем она заканчивается для неадекватов)
              shans2
              1. LostCoast Сегодня, 14:49
                Цитата: shans2
                сказки и нагло стыренная история у других народов не считается правом на проживание). А Путин специально подарил книгу Флавия "Иудейские войны" Нетаньяхе, чтобы кто-то поучил историю, и чем она заканчивается для неадекватов)

                По вашей логике и украина не имеет право на существование.Сказачная история и чужая территория.Да вы фашист,батенька...
                LostCoast
            3. sabakina Сегодня, 14:37
              Про Ассирийское государство я ещё в школе проходил. Вот про государство Израиль....Знаю только, что Моисей их по пустыне 40 лет таскал.
              - А кто его брил?
              - Брил? Лучше б я его убил? (с) Здравствуйте, я ваша тетя.
              sabakina
            4. рич Сегодня, 14:39
              Из слов иранского генерала Хоссейна Дехкана прослеживается интересная мысль - в мирном Израиле не заинтересованы в первую очередь сами США. Для них он как постоянно тлеющий фитиль для дестабилизации обстановки на БВ. А против мирного добрососедского государства Израиль Тегеран ничего не имеет. Хотя ранее Иран был настроен радикально по другому.
              Интересная статья
              рич
              1. Аспид 57 Сегодня, 14:52
                Гениальная мысль! На БВ идёт настоящая средневековая религиозная война! Суннитско-шиитская! Конфликту более тысячи лет! Корни ищут почему то в Израиле, США...где угодно! Только не в головах мусульман!
                Аспид 57
            5. zloybond Сегодня, 14:56
              Религия - это способ управления. А Израиля не было сотни лет. Ну и нах .... его создавать было снова???? убрать с карты и все.
              zloybond
              1. zoolu300 Сегодня, 15:45
                После ВМВ страны-победительницы решили, чтоб их не холокостили снова, подарить им государство, но они возведя сионизм (фашизм) в ранг государственной идеологии всеми силами рвутся к очередному (вроде 4 му по счету: 1 римляне, 2 Святослав, 3 немцы) холокосту. Привычка - великая сила.
                zoolu300
            6. R.U.R. Сегодня, 15:05
              В израиль понаехали так называемые европейские евреи, генетически доказано (статья в вики о ашкеназах), что по материнской линии у них нет еврейских генов , те по еврейским законам ,как я понимаю, они - не евреи даже, не семиты-афроазиаты. Полагают что иудаизм приняло довольно много разношерстных и разномастных жителей Римской Империи.
              Иные авторитеты отождествляют евреев и хазар.
              Никто не может с определенностью сказать, что это за народ,
              R.U.R.
            7. aleksfill Сегодня, 15:22
              Вот и читайте Библию из которой вы узнаете, что Ханаан, Палестина упоминаются
              в ней, как земля обетованная переводимая, как - посуленная, то есть
              - обещанная, к тому же кем то уже заселённая, обустроенная, земля вспаханная.
              засеянная, города и дома возведены и построены - это вы тоже узнаете из
              библейских мифов...и ещё многое и многое о героическом еврейском народе,таки...
              aleksfill
            8. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:50
              а с чего вы вдруг решили, что христианство это единственно верная религия?
              Скептик-Самоучка
            9. kirieeleyson Сегодня, 17:52
              Цитата: LostCoast
              Раз уж вы ссылаетесь на библию,то по вашим же словам у Израиля были все права на эту землу.Учите религию

              Это все ложь. Религия - опиум для народа. Не навязывайте того, чего сами не знаете.
              kirieeleyson
          2. Аспид 57 Сегодня, 14:43
            Никуда евреи не валили! Их оттуда римляне вывезли. Им надоело держать в крошечном регионе три легиона. Если держать два - возможен вооруженный мятеж против оккупантов. Если один-мятеж гарантирован! Для того чтобы держать в повиновении Британию римлянам хватало одного! Просто народ вернулся домой. Арабы не поняли с кем связались...
            Аспид 57
            1. Love is Сегодня, 15:38
              Есть возможность того, что израильтяне исполнят первую Новозаветную заповедь Иисуса Христа о покаянии. Господь собрал их на этой земле снова и дает им шанс исправиться и исповедать Иисуса Христа Господом и Сыном Божиим и жить не по Торе а по Евангелию.
              Love is
              1. voyaka uh Сегодня, 16:11
                Есть такие, что исповедуют и иудаизм, и христианство
                одновременно. Я когда-то дружил с такой семьей из США.
                Праздновали вместе какой-то еврейский праздник у них.
                Он спрашивает: "Вам не отвратит, что мы и в Иисуса верим тоже?"
                Я говорю: "мне - не мешает. лишь бы вы в армии служили и
                к другим евреям относились нормально".
                voyaka uh
                1. Love is Сегодня, 17:42
                  Тяжело вам там конечно. Но куда деваться?
                  Love is
            2. zoolu300 Сегодня, 15:49
              Да, с римлянами прикол знатный вышел. Представляю как они охрен..евали от того, что какие то евреи их в гои записали.
              zoolu300
        2. tiredwithall Сегодня, 14:36
          Цитата: LostCoast
          - а не арабы ли со всех сторон лезли на Израиль и обещали геноцид и сбрасывание в море всех евреев?

          Тут очень важно не терять историческую нить времени: да, арабы после 1946 г. стали "сбрасывать в море всех евреев" после их вооруженных захватов территорий с резней палестинцев. Ну, а если копнуть глубже, то вся эта каша заварилась в ветхозаветные времена.
          tiredwithall
    2. faridg7 Сегодня, 15:53
      Цитата: Юрий из Волгограда
      У всех своя правда,
      Правда- это то, что есть на самом деле, а это- лишь версия. Это версий событий может быть много, а правда- она одна. Я вижу, что одна страна долбит ракетами и бомбами территорию другой, под разными предлогами. Какими либо доказательствами или попытками оправдания с точки зрения международного права, эти ребята даже не заморачиваются. И я так думаю, что это правда.
      faridg7
  2. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 14:15
    Пора сирийцам реально ответить "богоизбранным", совсем обнаглели.
    Viktor.N.Aleksandrov.
    1. zivXP Сегодня, 14:17
      Сирийцам бы с нынешней ситуацией внутренней разобраться
      zivXP
    2. kepmor Сегодня, 14:21
      ну, вы и даёте...Асаду только войны с Израилем для "полного счастья" не хватает...
      kepmor
      1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 14:28
        Да какая война - "богоизбранные" просто пользуются моментом. Если бы над Сирией был сбит их самолет или уничтожена ракетная батарея, обстрелявшая аэропорт, они бы быстро заткнулись.
        Viktor.N.Aleksandrov.
      2. faridg7 Сегодня, 15:57
        Цитата: kepmor
        .Асаду только войны с Израилем для "полного счастья" не хватает...

        Ну так потому и наглеют, что понимают, что Асаду сейчас с ними не разобраться, а чтобы и дальше не до них было- еще и бандитам когда-никогда помогают
        faridg7
  3. DMoroz Сегодня, 14:22
    И только после того, как этот режим будет полностью устранён, мы сможем вернуть безопасность и мир.

    Ну вот, хоть кто-то еще "должен уйти", а то все Асад, Асад... Но если такие высказывания услышит Иванкин муж, он с тестя не слезет...
    DMoroz
  4. Комментарий был удален.
  5. erudit 017 Сегодня, 14:28
    даже в лучшие года Сирия (между прочим с Иорданией и Египтом и при нашей поддержке) не потянула, а в нынешнем состоянии даже шансов нет.
    А Израилю надо понять, что долго такое терпеть не будет ни кто!
    erudit 017
  6. Didar75 Сегодня, 14:30
    Как бы еврей Иран не разбомбили у них наглости хватит.
    Didar75
  7. 100502 Сегодня, 14:32
    Снова сопельки жуем, а в глазах обывателей с 300 ,400 и панцырь просто хлам, тошно на душе от этого
    100502
  8. shans2 Сегодня, 14:34
    Сионистиков даже немного жаль (но они заслужили свое будущее на 100%), США слабеет с такой скоростью, что после нового кризиса будут в развалинах с армией, как Россия в конце 90-х....
    shans2
  9. Zaurbek Сегодня, 14:34
    "...потом всех евреев зажарим"- забыл он продолжить!
    Zaurbek
  10. Dym71 Сегодня, 14:36
    Поэтому этот режим надо полностью разоружить. И только после того

    После этого "того" вы всех евреев Израиля изведёте, а там – «На четверть бывший наш народ»! (с)
    Так не пойдёт!
    ТщательнЕе надобно думать над своими заявлениями, тщательнЕе и спокойнЕе речи вести, вот так:

    Выхожу я и не дробно, как дятел,
    А неспешно говорю и сурово:

    "Израильская ,- говорю,- военщина
    Известна всему свету !
    Как мать, - говорю,- и как женщина
    Требую их к ответу!
    Который год я вдовая,
    Все счастье - мимо,
    Но я стоять готовая
    За дело мира!
    Как мать вам заявляю и как женщина!.." (с)
    Dym71
    1. voyaka uh Сегодня, 14:57
      Да, Галич умел отжигать good .

      "Мы тут, значит, кровь на рыле, топай к светлому концу, [прим.: коммунизму]
      ты же, с....ка, в ИзраИле будешь жрать свою мацу??? am
      voyaka uh
      1. Dym71 Сегодня, 15:10
        Цитата: voyaka uh
        Да, Галич умел отжигать

        Да не только Галич wink
        – Я все же верю, что Россия
        Еще восстанет ото сна,
        А тут как раз придет мессия,
        И станет вечная весна. fellow
        Dym71
        1. voyaka uh Сегодня, 15:33
          Мне еще нравится Гробман, хулиган и абсурдист 70-х годов wassat
          (из поэты "Чапаев"):

          "...А мимо еврейские танки
          к ливанской ползут стороне...
          ведет их вперед, после пьянки,
          Чапаев на белом коне!
          ...и пока существует еврейский народ
          свою древнюю родину строя,
          не забудет Чапаева славный поход
          и геройскую гибель героя!"
          voyaka uh
          1. Dym71 Сегодня, 15:45
            Цитата: voyaka uh
            нравится Гробман

            Та шо там Гробман, сам мэтр наш великий - А.С. Пушкин хулиганил так, шо мама не горюй!
            Христос воскрес, моя Ребекка!
            Сегодня следуя душой
            Закону бога-человека,
            С тобой целуюсь, ангел мой.
            А завтра к вере Моисея
            За поцелуй я, не робея,
            Готов, еврейка, приступить —
            И даже то тебе вручить,
            Чем можно верного еврея
            От православных отличить.
            Dym71
  11. Маз Сегодня, 14:37
    Уважаю за последовательность в позиции, как ослы упертые в Израиль. Но воюют на нашей стороне. Так шо терпим. Лучше аятолла, чем Шах Пехлеви
    Маз
  12. профессор Сегодня, 14:37
    Администрация ВО бьет рекорды. Ни дня без двух новостей про Израиль!!! Я конечно их понимаю. В остальном мире настал мир и только два очага напряженности не дают нам устроить земной рай. Это Украина и Израиль. Ах, да. С.Корея тоже. Больше обозревать нечего.
    Раз уж такая свадьба пошла, то предлагаю администрации написать статью о том как я буду отмечать день независимости Израиля. На какой военной базе буду. Какие стейки буду есть и какое пиво буду пить. drinks
    Чем не новость? Всё лучше чем перепечатка с Вестника Мордовии. wink
    профессор
    1. Dym71 Сегодня, 14:46
      Цитата: профессор
      предлагаю администрации написать статью о том как я буду отмечать день независимости Израиля

      Раз пошла такая пьянка, реж последний огурец!
      Проф, выкладывайте фото прошлогодней пирушки fellow
      Dym71
    2. shans2 Сегодня, 14:47
      Вам, батенька, надо прописать побольше чтения Кота Мотя, от него всех самоизбранных корежит, аки сатанистов от Православия, ухаха))) Привыкайте, Великого Израиля не будет, Голаны вернете, США становится второй ничего не значащей Канадой,а вам придется за всё платить и каяться, платить и каяться)))
      shans2
    3. Velizariy Сегодня, 15:16
      А мне за критику выбора публикаций Во выписали предупреждение... А тут ничего.))
      Velizariy
      1. Dym71 Сегодня, 15:27
        Цитата: Velizariy
        А мне за критику выбора публикаций Во выписали предупреждение... А тут ничего.))

        Израильское лобби, "давят" с самого верху - мафия! yes
        Dym71
      2. профессор Сегодня, 15:48
        Цитата: Velizariy
        А мне за критику выбора публикаций Во выписали предупреждение... А тут ничего.))

        1. Собственно за что? Правилами критика выбора публикаций не запрещается.
        2. Только критика или если хотите фидбэк (отзыв) пользователя позволяет улучшить товар. С другой стороны, если бы администрация прислушивалась к читателям то не вводила бы такой убитый функционал.
        профессор
    4. R.U.R. Сегодня, 15:19
      Статья о возможной войне между США И России https://regnum.ru/news/polit/2268437.html
      О израиле пишут, что воздержится от боевых действий,
      так как подрядил для этого США, но я думаю, что евреи, израиль ввяжется в действия , если увидит что США побеждают, выигрывают. А какое ваше мнение профессор ?.
      R.U.R.
      1. профессор Сегодня, 15:50
        Цитата: R.U.R.
        Статья о возможной войне между США И России https://regnum.ru/news/polit/2268437.html
        О израиле пишут, что воздержится от боевых действий,
        так как подрядил для этого США, но я думаю, что евреи, израиль ввяжется в действия , если увидит что США побеждают, выигрывают. А какое ваше мнение профессор ?.

        Куда нам тягаться с Россией? Да и России сейчас не до войны с нами. Ей бы из Сирии уйти не потеряв лица. Вот, что её заботит.
        профессор
        1. R.U.R. Сегодня, 17:43
          Дело не в России, а в США или, как пишут в статье, в том , что Израиль подрядил США. Не думаю, что уход
          из Сирии является заботой России
          R.U.R.
  13. Оператор Сегодня, 14:41
    Ирану надо ускорить размещение своей военной базы в Сирии, а нам надо продать ему побольше ЗРК "Панцирь-СМ" - пускай в боевых условиях тренируются в сбивании израильских ракет "воздух-поверхность" и планирующих бомб, а заодно поставляют кому надо иранские ракеты.

    А то израильтяне совсем Сирию затерроризировали вместе со своими союзниками ИГИЛ и Нусрой.
    Оператор
  14. nesvobodnye Сегодня, 14:57
    Налицо громадный прогресс. Раньше иначе как об уничтожении Израиля не говорили.
    nesvobodnye
    1. voyaka uh Сегодня, 15:03
      Вы прочитали иранского министра невнимательно wink :

      "И только после того, как этот режим будет полностью УСТРАНЕН...."

      Все в порядке!
      voyaka uh
  15. Комментарий был удален.
  16. Altona Сегодня, 15:07
    Цитата: профессор
    Администрация ВО бьет рекорды. Ни дня без двух новостей про Израиль!!! Я конечно их понимаю. В остальном мире настал мир и только два очага напряженности не дают нам устроить земной рай. Это Украина и Израиль. Ах, да. С.Корея тоже. Больше обозревать нечего.

    --------------------------
    Я вас категорически в этом поддерживаю, Профессор. Ни дня без новостей о мировом сионизме. Сегодня уже третья статья, где мы в полной мере можем попрекать вас "кровью младенцев", которой вы поливаете мацу. laughing
    Altona
  17. Приговор Сегодня, 15:09
    Разоружить Израиль - хорошая идея. Жаль, что не реальная.
    Приговор
  18. Александр С. Сегодня, 15:17
    Эх...люблю израиль и иран) Как знатно они друг друга "тролят")
    Александр С.
  19. 72jora72 Сегодня, 15:18
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: Арон Заави
    Иран нам не соседи.

    Прочитайте внимательно комментарий , который цитируете .

    Тролли плохо читают.
    72jora72
  20. 72jora72 Сегодня, 15:22
    Цитата: профессор
    Какие стейки буду есть и какое пиво буду пить. drinks

    Вы с бухлом поосторожнее, а то от цирроза кони нарежите, как мы без вас будем sad
    72jora72
  21. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:27
    Министр обороны Ирана: "Израильский режим должен быть полностью разоружен"
    Ну пойдите и разооружите. feel
    Наблюдатель2014
  22. Ramzan 01 Сегодня, 15:39
    Ахах режим Израиля смешно.
    Ramzan 01
  23. кедр Сегодня, 15:43
    Цитата: Altona
    Цитата: профессор
    Администрация ВО бьет рекорды. Ни дня без двух новостей про Израиль!!! Я конечно их понимаю. В остальном мире настал мир и только два очага напряженности не дают нам устроить земной рай. Это Украина и Израиль. Ах, да. С.Корея тоже. Больше обозревать нечего.

    --------------------------
    Я вас категорически в этом поддерживаю, Профессор. Ни дня без новостей о мировом сионизме. Сегодня уже третья статья, где мы в полной мере можем попрекать вас "кровью младенцев", которой вы поливаете мацу. laughing


    А что вас с профессором удивляет? Центр Кантора действует. Сбор информации, кто и как неровно дышет к евгеям в мире идёт своим чередом... А какой Центр... и сбор информации без агентуры, вбросов и провокаторов? На ВО всё, как у людей.
    Зрим в корень, уважаемые.
    кедр
    1. voyaka uh Сегодня, 15:57
      стелс-вертолет Мосада "Ротшильд-007" уже вылетел за Вами.... am
      нельзя же так все зрить в корень и разоблачать??? stop
      voyaka uh
  24. кедр Сегодня, 16:00
    Цитата: voyaka uh
    Вы прочитали иранского министра невнимательно wink :
    "И только после того, как этот режим будет полностью УСТРАНЕН...."
    Все в порядке!


    Не... Не всё в порядке.
    Вы когда лопаете "уши" Амана, празднуя Пурим, это когда привентивно грохнули 70 000 персов и повешали Амана и его детей, вы что думаете? Персы давно бы забыли это древнее, историческое событие, если бы вы им не напоминали о нём каждый год. Скажите спасибо своим учителям, но углей на свою голову вы нагребли ... Иранский министр просто лишний раз напомнил об этом.
    Так что не удивлюсь если в Сирии появится военно-морская и военно-воздушная база Ирана.
    Ведь у Амана было два уха...
    кедр
  25. alta Сегодня, 16:17
    Несколько дней тому Малахов в своей передаче удивлялся , что молодежь не знает имена Ленина, Жукова..
    Вывод: плохо в школах изучают историю....
    Читаю комменты, что Израиль никогда не существовал - все это миф , понимаю, что и часть старшего поколение плохо учили историю, безграмотность поражает ...
    До сих пор в Израиле археологи находят монеты, бытовую утварь ... времен иудейских царей ...
    Недавно были найдена печать иудейского царя Езекии , возраст которой более 2500 лет,...
    Многие россияне посещали крепость Мосада, которая была построена царем Иудеи Иродом Великим в 25 году до нашей эры ... Кстати, название область, где расположен Израиль - Иудея о многом говорит ....
    alta
    1. alta Сегодня, 16:32
      Сейчас в Москве проходит международная конференция по безопасности, где присутствуют министры обороны Ирана и Израиля ...
      Кстати, Министр Обороны Израиля в Москве заявил , что Израиль не потрепит использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для контрабанды иранского оружия террористической организации "Хизбалла" в Ливане, а также концентрировать силы Ирана и террористов Хисболлы в приграничной зоне на Голанских высотах....

      Видимо, России тоже не нужен Иран в Сирии , поэтому Израиль периодически наносит удары по скадам иранского оружия Хисболлы в Сирии .... , увы, Сирия и Израиль находятся в состоянии войны ...
      alta
  26. Толстоевский Сегодня, 17:26
    Работай, брат!
    Толстоевский
  27. Комментарий был удален.
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