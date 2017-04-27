18:07 27 апреля

ВСУ готовы к введению военного положения на Украине

Вооруженные силы Украины готовы к функционированию в режиме военного положения в случае его введения руководством страны, сообщил заместитель главы Министерства обороны Игорь Павловский, передает РИА Новости

В связи с обострением ситуации в Донбассе в конце января на Украине вновь подняли тему возможного введения военного положения в стране. Однако в итоге решение не было принято. По закону, предложение о введении военного положения на рассмотрение президента вносит Совет национальной безопасности и обороны. При этом президентский указ о введении военного положения должна утвердить Верховная рада.

ВСУ готовы к введению военного положения на Украине



Если будет введено военное положение, вооруженные силы Украины готовы… Тут нет проблем. За три года практически вся структура перевода вооруженных сил на функционирование в режиме военного положения отработана,
— сказал Павловский на конференции по безопасности в Киеве.

Власти Украины с апреля 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Использованы фотографии: andex.ru/images›ВСУ
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Комментарии 51

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  1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:17
    Да уж вводите что ли, сколько можно "пужать"?
    СРЦ П-15
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:21
      Ну как-то так

      Скептик-Самоучка
      1. cniza Сегодня, 14:43
        Цитата: СРЦ П-15
        Да уж вводите что ли, сколько можно "пужать"?


        Это они себя так подбадривают , потому что страшно.
        cniza
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:21
      Саш , это они самоуспокоением занимаются . А готовность выражается в том что всё что можно уже растащено и пропито бравыми укровояками . lol
      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:25
        Цитата: bouncyhunter
        Саш , это они самоуспокоением занимаются

        Им не успокаивать себя надо, а готовиться к худшему smile :
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:28
          Эти неумные не верят что их "успокоят" . Они же великоукры , их то за шо ? fool
          bouncyhunter
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:30
        Цитата: bouncyhunter
        Саш , это они самоуспокоением занимаются .

        Это как-Я не хочу какать,я не хочу какать...я не обо..ся,я не обо..ся...аутотренинг по украински.
        Цитата: bouncyhunter
        А готовность выражается в том что всё что можно уже растащено и пропито бравыми укровояками .

        Не все,раз еще там чего-то ездит и стреляет.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:33
          Андрюх , так ведь ездит и стреляет то , что не разрешили пропивать ... crying
          bouncyhunter
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:35
            Цитата: bouncyhunter
            Андрюх , так ведь ездит и стреляет то , что не разрешили пропивать ... crying

            Алкоголизм в доме это дело такое...сперва выносится все ценное,а потом,все остальное...так что,Паша,скоро и этого у них не будет.
            НЕКСУС
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:37
              Цитата: НЕКСУС
              Алкоголизм в доме это дело такое...сперва выносится все ценное,а потом,все остальное...так что,Паша,скоро и этого у них не будет.

              Ждём-с ... good
              bouncyhunter
              1. НЕКСУС Сегодня, 14:48
                Цитата: bouncyhunter
                Ждём-с ...

                Тут не ждать ,а бить надо,по большому счету,Паша. Но видимо на такой шаг ВВП не пойдет,а переложит это на своего приемника. Одно очевидно,у себя в подбрюшье иметь такой режим как Параша и ко нам нельзя и с этим в любом случае надо будет что-то решать.
                НЕКСУС
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:52
                  Цитата: НЕКСУС
                  Одно очевидно,у себя в подбрюшье иметь такой режим как Параша и ко нам нельзя и с этим в любом случае надо будет что-то решать.

                  Видимо , выжидает ВВП . Или другой какой-то расклад по 404-ой имеет .
                  bouncyhunter
                  1. НЕКСУС Сегодня, 14:55
                    Цитата: bouncyhunter
                    Видимо , выжидает ВВП

                    Не выжидает,а дорабатывает свой срок...говорю же,все эти решения по видимому он передаст своему приемнику...подозреваю,из той же канторы...
                    Цитата: bouncyhunter
                    Или другой какой-то расклад по 404-ой имеет .

                    Паша,другого расклада нет и не может быть...тут надо решать вопрос раз и на всегда,не дожидаясь перетанита...
                    НЕКСУС
                    1. mihey Сегодня, 15:16
                      Извините, что в Ваш диалог влажу.
                      тут надо решать вопрос раз и на всегда,не дожидаясь перетанита...

                      и желательно начинать с мест скопления инструкторов известных террористических государств
                      mihey
                      1. НЕКСУС Сегодня, 15:21
                        Цитата: mihey
                        и желательно начинать с мест скопления инструкторов известных террористических государств

                        Да нет...чтоб этот режим сдох,надо бить по "голове",а не по "рукам".
                        НЕКСУС
                  2. Лелёк Сегодня, 17:28
                    Цитата: bouncyhunter
                    Видимо , выжидает ВВП . Или другой какой-то расклад по 404-ой имеет .


                    Привет и мои извинения за встревание.
                    Мужики, ведь 3 года толчём эту тему. Нельзя нам с железом влезать в\на бывшую Украину. :Если бы в ЛДНР (как по "минску") прошли выборы и РФ признала бы республики, тогда куча вопросов бы отпала - заключили договор и ввели войска на территорию республик. Но ведь это и киевские долбо*** отлично понимают, потому и не выполняют договорённости. А с введением наших войск начался бы активный распад "404", начались бы суды над бандерлогами (или что-то по-радикальнее). Если у кого-то другое мнение - прошу. А пока-что в Одессе-маме:
                    Лелёк
                  3. Pete Mitchell Сегодня, 17:49
                    Со многим соглашусь в этой дискуссии, но боюсь что ВВП ждет прямой агрессии. Извините за цинизм, но первый погибший гражданин России на территории России автоматом включит режим "Огонь и Вперед" и автоматом легализует ответные действия России. Надеюсь я ошибаюсь request
                    Pete Mitchell
                    1. bouncyhunter Сегодня, 17:54
                      Если Поросёнко будучи с лютого перепою отдаст приказ перейти границу - этот сценарий воплотится в жизнь . Очень надеюсь , что такой приказ станет последним в жизни райхсшоколаттенфюрера . am
                      bouncyhunter
                2. Svarog51 Сегодня, 14:54
                  Андрей, приветствую Вас. hi
                  сперва выносится все ценное,а потом,все остальное

                  Всё ценное они уже спёрли, осталось "остальное" вынести... вперёд ногами.
                  Svarog51
                  1. НЕКСУС Сегодня, 15:00
                    Цитата: Svarog51
                    Андрей, приветствую Вас.

                    Приветствую. hi
                    Цитата: Svarog51
                    Всё ценное они уже спёрли, осталось "остальное" вынести... вперёд ногами.

                    Поэтому я и говорю,что этого полудохлого "нациста" в виде ВСУ,нац батальонов и Хунты киевской надо добить и зачистить. Как? Способов масса и силовой в этом случае не единственный. Просто Кремль пытается не шибко ссориться с Европой и мириться с наличием киевского режима тоже не желает.
                    На секунду представьте,что бы сделали США или скажем Англия,если бы что-то антиамериканское или антианглийское выросло в Мексике в случае с США,или в Шотландии ,в случае с Англией.
                    НЕКСУС
                    1. Svarog51 Сегодня, 15:14
                      Полностью с Вами согласен и поддерживаю Вашу позицию. Извините, привычка писАть лаконично, поэтому не развернул. hi drinks
                      Svarog51
                    2. Лелёк Сегодня, 18:00
                      Цитата: НЕКСУС
                      НЕКСУС


                      Привет, Андрей. У Вас появился клон с таким же "никнеймом"? Посмотрите внизу колонки. request
                      Лелёк
                      1. НЕКСУС Сегодня, 18:03
                        Цитата: Лелёк
                        Привет, Андрей

                        Приветствую. hi
                        Где,не вижу? request
                        НЕКСУС
                3. роман66 Сегодня, 15:08
                  "резать к чертовой матери , не дожидаясь перетонита!!!"
                  роман66
    3. рич Сегодня, 14:25
      Вое́нное положе́ние — правовой режим в государстве и его части, как правило в военное время, который устанавливается решением высшего органа государственной власти в случае агрессии против государства или непосредственной угрозы агрессии. Военное положение характеризуется введением в действие определенной законом государства совокупности чрезвычайных мер по охране государственной безопасности и общественного порядка в стране. Устанавливается повышенная ответственность (по законам военного времени) за неподчинение (неисполнение) приказам и распоряжениям военных властей государства.
      ВСУ готовы к введению военного положения на Украине

      А в этом вопросе ВСУ пятое колесо в телеге. Для введения ВП нужна - главное, правовая и законодательная базы и перевод на военное положение госструктур, энергетики, промышленности, транспорта и МВД (а не только вооружённых сил)
      рич
    4. Лопатов Сегодня, 14:36
      Просто введение военного положения автоматически прекратит транши МВФ. Те не кредитуют страны, находящиеся в состоянии войны.
      Вот и "пужают".
      Собака лает- ветер носит...
      Лопатов
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:38
        Цитата: Лопатов
        Просто введение военного положения автоматически прекратит транши МВФ. Те не кредитуют страны, находящиеся в состоянии войны.

        На Украину это не распространяется. МВФ всё будет делать(как и делает) в пику России. США за этим проследят, можете не сомневаться!
        СРЦ П-15
  2. МПК105 Сегодня, 14:18
    А вот это уже пугает...Там РУССКИЕ МУЖИКИ,если забыл кто...Плохая новость...
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 14:22
      Цитата: МПК105
      А вот это уже пугает...Там РУССКИЕ МУЖИКИ,если забыл кто...Плохая новость...

      там убийцы и мародёры.....вам же не придёт в голову оправдать власовцев, называя их русскими мужиками.....и эти не лучше, а то и похуже..
      Чёрный
    2. рич Сегодня, 14:30
      Да, Леша, это пугает. Теперь и порошенковский шоколад по карточкам выдавать будут, и в Европу безвиз сами украинцы прикроют - военное положение все таки no
      рич
  3. Ferdinant Сегодня, 14:21
    Да пусть вводить,если больше ничего непомогает
    Ferdinant
    1. Викторио Сегодня, 14:31
      Цитата: Ferdinant
      Да пусть вводить,если больше ничего непомогает

      ===
      введут сразу, как только недовольство властью будет формироваться во что-то организованное
      Викторио
  4. BAI Сегодня, 14:29
    Да они давно уже в бой рвутся, им только нужен повод, чтобы не их обвинили в срыве Минска-2. Вот этот повод сейчас активно ищется или создается самостоятельно (как угодно). Когда Германии нужна была война в 1939 году повод нашелся. Точно также, как и США во Вьетнаме нашли. Учителя есть, ученик тоже, все остальное - дело времени.
    BAI
  5. Svarog51 Сегодня, 14:30
    Три года раздумывают и сейчас надумали? Думаю, что не введут, иначе безвиз отменят, а куда драпать? ИМХО
    Svarog51
  6. Маз Сегодня, 14:31
    Клоуны, как в Израиле, жинка пишет шо в стране обетованной подняли цены на овощи - кило огурцов -девять шекелей( более двух долларов) и уничтожили 2000 тонн этих же огурцов чтоб не снижать цену. Эти чудики на украине такие же любители собственного народа , а то и похлеще. Но голова явно сделана там, в районе центральной синанагоги.
    Маз
    1. igor67 Сегодня, 14:36
      Цитата: Маз
      Клоуны, как в Израиле, жинка пишет шо в стране обетованной подняли цены на овощи - кило огурцов -девять шекелей( более двух долларов) и уничтожили 2000 тонн этих же огурцов чтоб не снижать цену. Эти чудики на украине такие же.

      маз ты всё таки уехал.Статья про Украину.пожалуйста коментарии про Израиль пиши в темах про Израиль благо сегодня четыре.а повышение так как ты жил здесь и знаешь паред праздниками всегда повышение цен.плюс лето началось переходим на парниковые овощи hi
      igor67
      1. sabakina Сегодня, 14:44
        Я не понял, а шо, зимой евреи едят грунтовые овощи?
        sabakina
        1. igor67 Сегодня, 15:04
          Цитата: sabakina
          Я не понял, а шо, зимой евреи едят грунтовые овощи?

          Таки да, и очень вкусные
          igor67
          1. sabakina Сегодня, 15:15
            Я так понял, зимой у вас тепло, а летом холодно?
            2. Вы зачем всю вашу банду сдали?
            маз ты всё таки уехал.Статья про Украину.пожалуйста коментарии про Израиль пиши в темах про Израиль благо сегодня четыре.
            То есть, вы здесь сидите не потому, чтобы участвовать в обсуждении нашего ВПК, наших доходов и расходов, отношений с ближним и дальним зарубежьем, а затем, чтобы грудью защищать Израиль? Чтобы НИКТО не мог даже косо посмотреть или усомнится, что евреи богоизбранные! Кстати, не понимаю, зачем вы море убили?
            sabakina
            1. igor67 Сегодня, 16:45
              Цитата: sabakina
              Я так понял, зимой у вас тепло, а летом холодно?
              2. Вы зачем всю вашу банду сдали?
              маз ты всё таки уехал.Статья про Украину.пожалуйста коментарии про Израиль пиши в темах про Израиль благо сегодня четыре.
              То есть, вы здесь сидите не потому, чтобы участвовать в обсуждении нашего ВПК, наших доходов и расходов, отношений с ближним и дальним зарубежьем, а затем, чтобы грудью защищать Израиль? Чтобы НИКТО не мог даже косо посмотреть или усомнится, что евреи богоизбранные! Кстати, не понимаю, зачем вы море убили?

              Не надоело каждый день писать богоизбранные? Я на сайте с 12 года когда именно обсуждалась военная тематика, сейчас захожу на тему Вооружение, пять от силы десять коментариев, все здесь на геополитике, а виноваты евреи?
              igor67
              1. Виктор Демченко Сегодня, 17:00
                таки да!!! всегда и во всём! если не помнишь, то напомню:
                ...а говорят, шо еврэи воду отравили, гады ядом, а в хлеб набили рыбьей чешуи!!! fellow lol
                Владимир Семёныч, если чо... feel
                Виктор Демченко
        2. роман66 Сегодня, 15:09
          еврейский колорит в экономике
          роман66
      2. Лелёк Сегодня, 17:44
        Цитата: igor67
        Статья про Украину.


        Привет.
        Что верно, то верно. А в\на Руине всё по прежнему - бардак с нацистским уклоном. А у нас на НТВ этим нацикам морды лица рихтуют. А в остальном, "Игорь67", всё хорошо, всё... . bully

        Кстати, Томаш слинял, шрек-Ковтун продолжает тужиться, а Елена Бойко сегодня была в полит-шоу (здоровья ей и безопасности). yes
        Лелёк
  7. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:33
    Очередное сотрясение воздуха.
    Лёня Пантелеев
  8. erudit 017 Сегодня, 14:39
    что с ними возиться?какло войска на позициях их дислокация известна, накрыть их артиллерией и ракетами (как Израиль или янки)и так делать раз в месяц пусть привыкают к военному положению !
    erudit 017
  9. sabakina Сегодня, 14:41
    Вооруженные силы Украины готовы к функционированию в режиме военного положения в случае его введения руководством страны, сообщил заместитель главы Министерства обороны Игорь Павловский,

    А когда не готовы, это как?
    sabakina
    1. роман66 Сегодня, 15:10
      когда война, а они уставши
      роман66
  10. Платов Сегодня, 14:49
    Как почуют, что режиму Петьки кердых близок, так сразу и введут.
    Платов
  11. тезей Сегодня, 14:55
    Очень интересный вопрос. Для Киевского руководства просто зубодробительный. Если Киев вводит военное положение в стране,или даже в отдельном регионе. Я просто не в курсе,как там у них по конституции. Это означает ,что страна является воюющей со всеми вытекающими. А вот вопрос основной с кем воюющей. С ДНР и ЛНР . Так с точки зрения Киева таких субъектов нет. Стало быть их надо признавать как противную сторону имеющую юрисдикцию. Если не с ними то получается война с Российской Федерацией. А вот здесь ой. Надо же как то войну РФ объявить,уведомить Путина. Мы с сегодняшнего дня воюем с вами. Это же смертельный цирковой номер. Ведь Путин отнесется к подобному серьезно. Война так и война. Впервой что ли. Сколько дней до вылета в Лондон продержится Украинское правительство. Неделю или меньше. А сколько продержится ВСУ,которое готово, только к чему готово. Скорее всего готово к разгрому и гибели своих солдат и офицеров. Игорь Павловский сидит себе в теплом кабинете в Киеве и ему пофиг ,пока, реалии войны. Он думает отсидеться,отговорится, но а вдруг все будет не так.
    тезей
  12. mihey Сегодня, 15:25
    НЕКСУС,
    По "голове" пока слабо, а вот "пальцы" поломать для профилактики... ну чтобы посмотреть что дальше будет.
    Прям какой-то садизм получается, ну, главное, чтоб от мазохизма существующего подальше.
    mihey
  13. птс-м Сегодня, 16:22
    Шо ,опять России готовить палатки для беженцев и начинать строить концлагеря для военнопленных кахлов .Может МВФ подкинет бабла,всё ж кахлы их братья и все хотят жить в комхфорте.
    птс-м
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