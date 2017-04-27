Главари ИГ и «Аль-Каиды» пытаются договориться о едином союзе

По имеющейся информации, в последнее время предпринимаются попытки снять переговорным путем противоречия между ИГ и "Аль-Каидой" и объединить эти две террористические организации в союз,

В случае реализации такой инициативы террористическая угроза в мире многократно возрастет,

Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ)