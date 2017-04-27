Главари ИГ и «Аль-Каиды» пытаются договориться о едином союзе
Группировки ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) путем переговоров пытаются объединиться в союз, передает РИА Новости сообщение и.о. генсека ОДКБ Валерия Семерикова.
Семериков сообщил также, что террористы из Сирии и Ирака всё активнее перемещаются в Афганистан, создавая реальную угрозу странам ОДКБ.
Семериков добавил, что ситуация в Афганистане усугубляется «действиями движения "Талибан" (запрещено в РФ), нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок».
По имеющейся информации, в последнее время предпринимаются попытки снять переговорным путем противоречия между ИГ и "Аль-Каидой" и объединить эти две террористические организации в союз,сказал Семериков на Московской конференции по безопасности.
В случае реализации такой инициативы террористическая угроза в мире многократно возрастет,отметил он.
Семериков сообщил также, что террористы из Сирии и Ирака всё активнее перемещаются в Афганистан, создавая реальную угрозу странам ОДКБ.
Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ), заявил он.
Семериков добавил, что ситуация в Афганистане усугубляется «действиями движения "Талибан" (запрещено в РФ), нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок».
Использованы фотографии: AP Photo / Militant website
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