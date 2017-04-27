18:12 27 апреля

Главари ИГ и «Аль-Каиды» пытаются договориться о едином союзе

Группировки ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) путем переговоров пытаются объединиться в союз, передает РИА Новости сообщение и.о. генсека ОДКБ Валерия Семерикова.

Главари ИГ и «Аль-Каиды» пытаются договориться о едином союзе


По имеющейся информации, в последнее время предпринимаются попытки снять переговорным путем противоречия между ИГ и "Аль-Каидой" и объединить эти две террористические организации в союз,
сказал Семериков на Московской конференции по безопасности.


В случае реализации такой инициативы террористическая угроза в мире многократно возрастет,
отметил он.

Семериков сообщил также, что террористы из Сирии и Ирака всё активнее перемещаются в Афганистан, создавая реальную угрозу странам ОДКБ.

Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ)
, заявил он.

Семериков добавил, что ситуация в Афганистане усугубляется «действиями движения "Талибан" (запрещено в РФ), нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок».

Использованы фотографии: AP Photo / Militant website
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Комментарии 16

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  1. МПК105 Сегодня, 15:56
    Ничего удивительного... request Пролетарии всех стран-соединяйтесь.В единстве-сила.Можно ещё пословиц накидать при желании...Не дать им объединится-вот за это вам и платим зарплаты нехилые,уважаемые силовые структуры... wink
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 16:06
      Всё логично. Сиську то одну кушают laughing
      Чёрный
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:17
        Цитата: Чёрный
        Всё логично. Сиську то одну кушают laughing

        А сиську ли?
        НЕКСУС
        1. Чёрный Сегодня, 16:18
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Чёрный
          Всё логично. Сиську то одну кушают laughing

          А сиську ли?

          Нууу..как тебе сказать...не совсем feel
          Чёрный
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:20
            Цитата: Чёрный
            Нууу..

            Вот видите как все очевидно и прискорбно...
            НЕКСУС
    2. san4es Сегодня, 16:07
      Договор пока неподписан
      san4es
    3. Владимир 38 Сегодня, 16:07
      И что то мне подсказывает, ведь объединятся..
      Владимир 38
      1. Pirogov Сегодня, 16:18
        Цитата: Владимир 38
        И что то мне подсказывает, ведь объединятся..

        А что это меняет ,всё равно мочить нужно и тех и тех.
        Pirogov
      2. с-т Petrov Сегодня, 17:27
        И что то мне подсказывает, ведь объединятся..


        кураторы решили провести реструктуризацию своих проектов и объединить их - так проще финансировать и осуществлять контроль. чую там бочка бездонная покруче укроины

        имхо
        с-т Petrov
    4. рич Сегодня, 16:08
      Это как? В отличие от ИГ, «Аль-Каида» не имеет вертикально выстроенной структуры и привязки к определенной территории, что делает полное уничтожение этой группировки крайне проблематичным. По сути в отношении «Аль-Каиды» правильнее говорить о нескольких экстремистских организациях, действующих под единым брендом.
      рич
      1. tiredwithall Сегодня, 16:25
        Цитата: рич
        По сути в отношении «Аль-Каиды» правильнее говорить о нескольких экстремистских организациях, действующих под единым брендом.

        Первая из экстремистских организаций подобного толка является США, собственно и породившие все остальное "брендо". Поэтому, пока не разберемся с генератором этого де**ма, их действительно как и блох не перещелкать даже если они обретут жесткую структуру и конкретную территорию.
        tiredwithall
    5. tiredwithall Сегодня, 16:10
      Цитата: МПК105
      .Не дать им объединится-вот за это вам и платим зарплаты нехилые,уважаемые силовые структуры...

      И ИГ и Талибан созданы спецслужбами США. Для предотвращения их объединения надо разобраться с матрасниками. Есть и другой ход - разгромить нефтетрафик ИГ в Сирии и Ираке. ИГ тогда сдуется за пару недель. Но это опять приведет к столкновению с матрасниками, которые их патронируют. Поскольку у нас в нашем полуколониальном состоянии (горькая правда), кишка пока тонка, то мы и будем обсасывать мнение подобных экспердов.
      tiredwithall
      1. рич Сегодня, 16:18
        Талибан то тут причем? Наверное Вы хотели сазать «Аль-Каида»?
        рич
        1. tiredwithall Сегодня, 16:41
          Да, оговорочка, Аль-Каида, хотя Талибан из той же обоймы, но скорее двоюродная св*лочь скорее от саудидов.
          tiredwithall
    6. Самаритянин Сегодня, 16:16
      Союз Независимым Террористов!
      Самаритянин
      1. Azim77 Сегодня, 16:32
        Цитата: Самаритянин
        Союз Независимым Террористов!

        Да какие же они независимые. Вернее будет Союз Карманных Террористов. Мобильная группа своих сук инов сынов.
        Azim77
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