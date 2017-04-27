18:04 27 апреля

Расчет миномета «Поднос» обеспечил ракетный корабль «Самум» воздушными целями

Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» отрабатывает в Черном море действия одиночного корабля в рамках контрольной проверки, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЧФ.



В рамках учения по организации обороны от средств воздушного нападения противника корабль провёл артиллерийскую стрельбу по воздушной цели. Для ее обеспечения впервые был привлечен расчёт миномёта "Поднос" из состава отдельной бригады морской пехоты флота. Морские пехотинцы в интересах корабля выполнили с палубы "Самума" стрельбу осветительными минами, которые имитировали воздушные цели,
говорится в релизе.


Сообщается также, что «экипаж провёл тренировку по уничтожению плавающей морской мины с использованием скорострельной автоматической артустановки». Кроме того, моряки провели тренировку по борьбе за живучесть и отразили атаку «малоразмерной скоростной цели».

Для обеспечения действий корабля привлекались самолеты Бе-12, корабли Крымской военно-морской базы, вспомогательные суда.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 5

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  1. МПК105 Сегодня, 16:27
    Самум не видел,врать не буду...Зато Бора видел...
    МПК105
    1. рич Сегодня, 16:52
      -Леша, а ты Самум видел?
      -Нет, Петька,врать не буду -не видел
      -Леша, а ты Бора видел?
      -Да, Петька
      -Какой он из себя?
      -Невысокого роста -вот как Фурманов примерно, говорит негромко и глаза такие добрые, такие добрые!
      рич
    2. Маз Сегодня, 17:49
      Да вы что, там целое кино на ютубе висит минут на сорок.
      Маз
  2. Pirogov Сегодня, 16:30
    Мал золотник но дорог.
    Pirogov
    1. МПК105 Сегодня, 16:35
      Да ещё как дорог!!!Удивителен...Великолепен...Устрашающий...
      Просто-КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!
      МПК105
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