Расчет миномета «Поднос» обеспечил ракетный корабль «Самум» воздушными целями

В рамках учения по организации обороны от средств воздушного нападения противника корабль провёл артиллерийскую стрельбу по воздушной цели. Для ее обеспечения впервые был привлечен расчёт миномёта "Поднос" из состава отдельной бригады морской пехоты флота. Морские пехотинцы в интересах корабля выполнили с палубы "Самума" стрельбу осветительными минами, которые имитировали воздушные цели,

Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» отрабатывает в Черном море действия одиночного корабля в рамках контрольной проверки, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЧФ.говорится в релизе.Сообщается также, что «экипаж провёл тренировку по уничтожению плавающей морской мины с использованием скорострельной автоматической артустановки». Кроме того, моряки провели тренировку по борьбе за живучесть и отразили атаку «малоразмерной скоростной цели».Для обеспечения действий корабля привлекались самолеты Бе-12, корабли Крымской военно-морской базы, вспомогательные суда.