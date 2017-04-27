18:10 27 апреля

Сроки первого полета ПАК ДА сдвинули на 2025-2026 гг

Новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах, заявил в четверг замминистра обороны РФ Юрий Борисов, передает РИА Новости

Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства — 2028-2029 год
— сказал Борисов в ходе посещения Казанского авиазавода.




В начале марта в некоторых СМИ появилась информация о создании первого полноразмерного макета ПАК ДА из дерева, а также нескольких макетов из композитных материалов, выполненных по схеме "летающее крыло". Официально эти сведения не были подтверждены.

Ранее главком ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бондарев сообщал, что перспективные стратегические бомбардировщики ПАК ДА начнут поступать в российские войска в 2023 году. До этого звучала другая дата — 2020 год. Бомбардировщик будет дозвуковым и сможет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов Дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
По неофициальным данным, ПАК ДА могут оснастить гиперзвуковым оружием. Предполагается, что новый бомбардировщик будет обладать высокой боевой мощью и будет способен преодолевать современную противовоздушную оборону.

Также в России ведется восстановление серийного производства бомбардировщика Ту-160М2, для которого создается сверхдальняя ракета.
Первый полет машина должна совершить в 2018 году.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ПАК ДА фото
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Комментарии 42

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  1. Spartanez300 Сегодня, 16:32
    Бабка надвое сказала .
    Spartanez300
    1. Pirogov Сегодня, 16:35
      Цитата: Spartanez300
      Бабка надвое сказала .

      Да бабкам можно больше верить ,чем министрам.
      Pirogov
      1. bulvas Сегодня, 17:00
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Spartanez300
        Бабка надвое сказала .

        Да бабкам можно больше верить ,чем министрам.



        Другими словами -

        информационная война и дезинформация

        bulvas
        1. Громобой Сегодня, 17:22
          Цитата: bulvas
          Другими словами -
          информационная война и дезинформация

          Против собственного населения?
          Американское и др. разведсообщества заявлениями "Бондарева и иже с ним"(что полетит к 2020-ому году) не напугаешь.Они,падлюки,по другим каналам информацию получают.

          Громобой
          1. vanek77 Сегодня, 17:51
            Посыпались наши военные программы, похоже ПАК ДА полетел в след за ПАК ДП. Одни абревиатуры, дел нет, денег тоже.
            vanek77
            1. Громобой Сегодня, 18:07
              vanek77 ,результат это не главное.Сам процесс увлекателен.
              Громобой
    2. Владимир 38 Сегодня, 16:36
      К тому времени уже палками воевать будем..
      Владимир 38
      1. Александр романов Сегодня, 16:46
        Цитата: Владимир 38
        К тому времени уже палками воевать будем..

        К тому времени некому будет воевать
        Александр романов
    3. Монос Сегодня, 16:39
      Да ладно вам... Работа не останавливается, значит самолёт будет. А то, что сроки сдвигают, так это не куличики в песочнице лепить.
      Монос
      1. Верба Сегодня, 16:44
        Цитата: Монос
        Да ладно вам... Работа не останавливается, значит самолёт будет. А то, что сроки сдвигают, так это не куличики в песочнице лепить.

        Да ладно то ладно ,просто как бы не было как в сегодняшней новости на ВО::::::::::::::::: :::Минобороны не имеет возможности дальше в одиночку финансировать программу заказанного им беспилотника «Альтаир» и предлагает организовать софинансирование проекта за счет параллельного создания гражданской версии...........................................
        .................................................
        .
        Верба
      2. yehat Сегодня, 17:02
        простите, а как вы оцениваете, сколько лет нужно на создание машины масштабов ПАК ДА?
        в 2013 году проект был утвержден
        в 2014 был готов этап предэскизного проектирования
        у ту-160 от этой точки до полета первого прототипа это заняло 3 года.
        для ПАК ДА то же КБ Туполева планирует 12-14 лет. Львиная доля этого, очевидно, задержки в промышленности. Вы можете как-то оценить эту разницу в сроках? По-моему, налицо
        проявления коррупции и развала в стране.
        Самолет нельзя слишком долго вести от проекта к реализации, это приводит к его моральному устареванию. Если только к прототипу идут 14 лет, потом еще сколько потратят на доведение, страна получит готовую машину лет через 20. Еще время уйдет на производство. За это время технологии сделают гигантский скачок вперед.
        Вы уверены, что через 22 года этот самолет будет лучше, чем ту-16 в 85-м?
        yehat
        1. Монос Сегодня, 17:28
          Цитата: yehat
          простите, а как вы оцениваете, сколько лет нужно на создание машины масштабов ПАК ДА?

          F-35 :
          - первый полёт - 24 октября 2000 год;
          - 2012 год - начало эксплуатации в учебных целях;
          - 2016 год - начало эксплуатации в ВВС США.
          Сравнимо? Да. Ещё раз говорю - это не куличики в песочнице лепить. Именно сейчас происходит технический скачок. Он лет 50 не устареет.
          -
          Монос
    4. Jovanni Сегодня, 16:50
      Цитата: Spartanez300
      Бабка надвое сказала .

      Это ещё терпимо когда одна бабка надвое. А то у нас этих бабок, - завались! И каждая норовит свои пять копеек вставить...
      Jovanni
    5. рич Сегодня, 17:02
      Сроки первого полета ПАК ДА сдвинули на 2025-2026 гг

      Зачем они так со сроками гонят. Тут ни к чему особо торопиться, а сделать все тихо, спокойно без суеты, по взрослому. Он и так по опросу граждан Таджикистана признан лучшим самолетом в мире what
      рич
  2. Pirogov Сегодня, 16:33
    Да это было и так ясно,что враньё ,вначале пыль в глаза пустили , как после этого верить в эти сказки. Хорошо ,что хоть СуШКИ стабильно получает ВВС России ,а с ПАК ДА будет эпопея похлеще чем с эсминцами .
    Pirogov
    1. МПК105 Сегодня, 16:45
      Вот зачем на мозоль... laughing Блин,всё настроение испортил...
      МПК105
  3. aleksfill Сегодня, 16:34
    Кто бы сомневался, полетит, как и ПАК ФА Т-50 - в трубу....
    aleksfill
  4. НЕКСУС Сегодня, 16:37
    Зато Ельцин-Центр отгрохали ,денег вбухали народных,и радуются...а оборонка перетопчется.Русский солдат и с саперской лопаткой на танк пойдет,ему не впервой. Тьфу.
    НЕКСУС
    1. Pirogov Сегодня, 16:41
      Цитата: НЕКСУС
      Зато Ельцин-Центр отгрохали ,денег вбухали народных,и радуются...а оборонка перетопчется.Русский солдат и с саперской лопаткой на танк пойдет,ему не впервой. Тьфу.

      И это учитывая ,плохое отношение россиян к Боре.
      Pirogov
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:09
        Цитата: Pirogov
        И это учитывая ,плохое отношение россиян к Боре.

        Плохое?Хм...интересный вы синоним придумали тем матерным словам,которые у каждого русского по этому вопросу вагоны...лаконично так...
        НЕКСУС
        1. А1845 Сегодня, 17:14
          лаконично и политкорректно - просто ЕБН!
          А1845
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:16
            Цитата: А1845
            лаконично и политкорректно - просто ЕБН!

            А мне не хочется политкорректно. Мне хочется громко и матом!
            НЕКСУС
            1. А1845 Сегодня, 17:20
              До сих пор помнится, как выкручивались после того, как ЕБН ляпнул обещание убрать все наши ракеты.. позорище
              А1845
    2. Владимир 38 Сегодня, 16:42
      НЕ ну Ельцина-алкаша нужно увековечить - этот предатель нынешней элите комфортную жизнь обеспечил..
      Владимир 38
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:46
        Цитата: Владимир 38
        НЕ ну Ельцина-алкаша нужно увековечить - этот предатель нынешней элите комфортную жизнь обеспечил..

        Постройка Ельцин-центра за народные деньги-это плевок в лица россиян...чистой воды лицемерие из чувства безнаказанности.
        НЕКСУС
        1. Владимир 38 Сегодня, 16:59
          Именно,БЕЗНАКАЗАННОСТЬ - это то что уже 17 лет происходит.
          Владимир 38
      2. Верба Сегодня, 16:47
        Цитата: Владимир 38
        НЕ ну Ельцина-алкаша нужно увековечить - этот предатель нынешней элите комфортную жизнь обеспечил..

        Сто % , миссия для воров чинуш.
        Верба
        1. Громобой Сегодня, 17:35
          Цитата: Pirogov
          И это учитывая ,плохое отношение россиян к Боре.

          Смотря для каких россиян.
          ЕБН расшатал и похоронил Союз при деятельном участии масс и заложил основы современной олигархической России.Чиновники и дельцы при власти вдруг обнаружили,что можно круто обогащаться.Да за такие дела я удивляюсь скупости наших властителей---один центр только поставили!Как минимум---филиалы в каждой губернской столице и бюстики Бориса Николаевича в каждом жилом дворе!!!Хотя и того будет мало,ведь для этой тонкой прослойки ЕБН самый настоящий патриарх sad
          Громобой
  5. Жестобальд Сегодня, 16:37
    А куда спешить то? Сейчас с ТУ160М2 всё решат, потом и ПАКДА займутся.
    Жестобальд
    1. san4es Сегодня, 16:42
      Цитата: Жестобальд
      А куда спешить то? Сейчас с ТУ160М2 всё решат,.

      ...а потом чё-нибудь новое изобретут yes
      san4es
    2. ALLxANDr Сегодня, 16:51
      Я тоже после разочарования так подумал. По всей видимости посчитали бюджет, расходы, действующий авиапарк, модернизацию.. и верх взяла - экономическая целесообразность.
      ALLxANDr
  6. Слон Сегодня, 16:39
    Китайцы быстрее построят свой ПАК ДА...
    Слон
    1. saturn.mmm Сегодня, 17:23
      Цитата: Слон
      Китайцы быстрее построят свой ПАК ДА.

      Китайцы свой ПАК ДА быстрее не построят они от этого очень далеки.
      Если наклепать Ту-160М2 штук 50 то с ПАК ДА не к спеху.
      saturn.mmm
  7. ALLxANDr Сегодня, 16:45
    Тот ПАК ДА, что показывают на картинках - затравочка для воображения. Был в большом предвкушении увидеть, как же он по настоящему будет выглядеть! А тут такой облом!!!
    ALLxANDr
    1. san4es Сегодня, 16:57
      Цитата: ALLxANDr
      как же он по настоящему будет выглядеть!

      ...Хорошо, если так-же
      san4es
      1. ALLxANDr Сегодня, 16:59
        А ПАК ФА таки красавец!!!!
        ALLxANDr
  8. А1845 Сегодня, 17:00
    Клоуны no
    слепили макет из дерева и трезвонят про сроки, да еще переносят
    а тут вообще журналистский бред:
    Бомбардировщик будет дозвуковым и сможет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов Дальней авиации — Ту-160,
    Также в России ведется восстановление серийного производства бомбардировщика Ту-160М2,
    А1845
  9. Machete Сегодня, 17:15
    А думали, что новейший с нуля стратег можно разработать и построить в железе до 20-года?
    Вы издеваетесь?
    Супербогатые США с их Ф-35 уже более 20 лет маются. И сколько ещё будут маяться - неизвестно.
    Machete
  10. saturn.mmm Сегодня, 17:16
    Дожить бы до 25 года.
    Надо заканчивать большим начальникам делать заявления на будущее, сделайте что нибудь а потом и заявляйте народу, вот мол, мы сделали, люди вас уважать начнут, а то прямо какой то новый вид спорта на п начинается и бол заканчивается.
    saturn.mmm
  11. Алексей 2016 Сегодня, 17:23
    Как надоели эти сдвиги. Напишите один раз:-"Примут когда-нибудь" и всё, забудьте о объекте приёмки/строительства.Не надо каждый раз писать о том, что сроки опять смещены.
    Алексей 2016
  12. vpk72 Сегодня, 17:37
    ишак эмир ходжа
    vpk72
  13. Bronevick Сегодня, 18:06
    Что бы он совершил первый полёт в 2025, его надо было начать собирать года 3 назад
    Bronevick
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