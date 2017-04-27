Сирийские курды продвинулись к центру города Табка

За последние два дня столкновений более 20 членов ИГ были убиты, в том числе два снайпера, а более 10 других были захвачены в плен,

«Сирийские демократические силы» (SDF), основу которых составляют курдские отряды, продолжают штурм города Табка, за 2 дня ими уничтожены 20 боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), захвачены два стратегических объекта, передает РИА Новости сообщение курдского агентства Firat.Согласно информации агентства, бойцы SDF «взяли под контроль городской район Аль-Вахаб, один из самых важных в городе, а также отбили у террористов радиостанцию» в северо-западной части города.говорится в сообщении.Кроме того, ополченцы захватили 3 цеха по производству мин, уничтожили несколько автомобилей боевиков и танк.Сообщается, что с воздуха отряды SDF прикрывают самолёты западной коалиции – «за два дня они нанесли шесть авиаударов по позициям террористов в Табке».Напомним, освобождение городов Табка и Ракка является частью объявленной SDF операции «Гнев Евфрата».