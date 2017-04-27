18:04 27 апреля

Сирийские курды продвинулись к центру города Табка

«Сирийские демократические силы» (SDF), основу которых составляют курдские отряды, продолжают штурм города Табка, за 2 дня ими уничтожены 20 боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), захвачены два стратегических объекта, передает РИА Новости сообщение курдского агентства Firat.

Сирийские курды продвинулись к центру города Табка


Согласно информации агентства, бойцы SDF «взяли под контроль городской район Аль-Вахаб, один из самых важных в городе, а также отбили у террористов радиостанцию» в северо-западной части города.


За последние два дня столкновений более 20 членов ИГ были убиты, в том числе два снайпера, а более 10 других были захвачены в плен,
говорится в сообщении.

Кроме того, ополченцы захватили 3 цеха по производству мин, уничтожили несколько автомобилей боевиков и танк.

Сообщается, что с воздуха отряды SDF прикрывают самолёты западной коалиции – «за два дня они нанесли шесть авиаударов по позициям террористов в Табке».

Напомним, освобождение городов Табка и Ракка является частью объявленной SDF операции «Гнев Евфрата».

Использованы фотографии: http://free-news.su
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Комментарии 5

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  1. tiredwithall Сегодня, 16:53
    Сообщается, что с воздуха отряды SDF прикрывают самолёты западной коалиции – «за два дня они нанесли шесть авиаударов по позициям террористов в Табке».

    А турки тоже в западной коалиции?
    tiredwithall
    1. _Ugene_ Сегодня, 16:56
      А турки с курдами воюют, тут такой клубок
      _Ugene_
      1. Самаритянин Сегодня, 17:03
        Цитата: _Ugene_
        А турки с курдами воюют, тут такой клубок

        Я с курдом в Турции: скинь стоимость, а он мне: я же не турок, мы курды гордые - мы не торгуемся!
        wink
        Самаритянин
        1. Чёрный Сегодня, 17:07
          А турки их нежно бомбят smile
          Чёрный
          1. рич Сегодня, 17:17
            МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американский десант высадился близ сирийской Ракки и провел операцию совместно с оппозицией с целью освобождения нескольких деревень в окрестностях города Табка от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.
            рич
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