Стрельбы артиллерии Корейской народной армии



















































































































































Фотографии "Нодон Синмун" - центрального печатного органа Трудовой партии Кореи и Центрального телеграфного агентства Кореи.С сайта ЦТАКПхеньян, 26 апреля. /ЦТАК/-- Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, Верховный главнокомандующий КНА, высший руководитель партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын посмотрел совместную ударную демонстрацию видов вооруженных сил КНА в честь 85-летия основания героической Корейской Народной Армии.10 часов утра, уважаемый высший руководитель прибыл в аэродром восточного фронта.Уважаемого высшего руководителя встречали начальник Главного политуправления вице-маршал КНА Хван Бен Со, начальник Генштаба вице-маршал КНА Ли Мен Су, министр народных вооруженных Сил генерал-армии сухопутных войск Пак Ен Сик.Начальник управления артиллерии КНА генерал-полковник Пак Чжен Чон подошел к высшему руководителю с рапортом о приеме.Уважаемый высший руководитель произвел смотр воинов ВМС и ВВС и противовоздушных сил КНА, фронтовые отборные артиллерийские силы КНА.Уважаемый высший руководитель поднялся на наблюдательный пункт и принял доклад о плане проведения совместной ударной демонстрации видов вооруженных сил КНА, отдал приказ начать демонстрацию.Подводные лодки после быстрого погружения нанесли мощную торпедную атаку «враждебным» кораблям, а истребители, штурмовики и бомбардировщики, проникавшие бреющим полетом в воздушное пространство цели, пустили губительные бомбы.Уважаемый высший руководитель, смотря захватывающее зрелище, сказал, что попали в цель без ошибок, меткая стрельба, наши матросы подводной лодки и боевые летчики просто отлично воюют.Затем 300 стоящих в ряд в морском побережье самоходок крупного калибра одновременно открыли огонь.Высший руководитель сказал, что героические артиллеристы беспощадно задают вздрючку, легко на душе, удары совершенно точные, хорошо показали, что будет таковой атака огня наших артиллерийских сил, отвечающих враждебным силам только беспощадным наказанием.Я так понимаю, что тут только северокорейские 170-мм и 152-мм САУ, а также 240-мм РСЗО, в общем "крупный калибр", как и заявлено.