Цугцванг Киева

На фоне множащихся свидетельств о причастности Киева к убийству американского наблюдателя от ОБСЕ неудача в Луганске может показаться мелочью. Подумаешь! - электричества в городе не было всего час после отключения от подачи украинской электроэнергии.На самом деле всё с точностью до наоборот. Даже когда у президента США на столе будет лежать папка с личными признаниями украинского политического руководства в приказе на уничтожение американского гражданина, в Вашингтоне это проглотят. На какие жертвы не пойдёшь ради стратегических интересов. А вот быстрое переключение ЛНР на электрические сети России и ДНР означает именно стратегическое поражение. Ведь это означает только одно: в одном из фундаментальных слагаемых народного хозяйства Донбасс получил полную независимость от Украины.Самый развитый промышленный регион страны из неё ушёл. Полностью. Совсем. И сделано это украинскими руками. Самолично отключившими рубильник Счастьинской ТЭС, которая дотоле запитывала луганские промышленные предприятия и населённые пункты.Спецслужбы ЛНР уже раскопали не только свидетельства, говорящие о присутствии украинской ДРГ на месте подрыва машины с американцем, но и имена самих диверсантов. Как сообщил начальник следственного отдела Генпрокуратуры ЛНР Александр Александров, на месте подрыва машины ОБСЕ "работали" три человека. Командовал группой майор Сергей Голудзяк из 8-го полка ГУР ВСУ. Командир полка - подполковник Евгений Ковальчук. Ему приказы отдаёт непосредственно руководство Главного разведуправления при согласовании с командованием вооружёнными силами Украины. А в таких щекотливых случаях можно действовать только с санкции политической верхушки страны.В иные времена США и при менее подозрительных обстоятельствах хватали иностранных президентов и отправляли их в свою тюрьму. Но не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что и в этот раз там будут усиленно искать российский след, чтобы отмазать "своего сукиного сына". Иной вариант расколотил бы систему западной мирополитики как окно мирного дома в Донецке, куда залетел украинский снаряд.Куда горшее поражение этому миропорядку нанёс гендиректор подконтрольного Киеву Луганского энергетического объединения Владимир Грицай, когда всё же приказал перекрыть поставку электроэнергии на территории ЛНР с ТЭС в городе Счастье.Во-первых, ещё раз всем стало ясно, что никакие попытки киевского режима вернуть свой контроль над народными республиками Донбасса успехом увенчаться не могут. И нынешней попыткой организовать блэкаут Киев сам признал это, демонстративно подняв руки. Украина как гвоздь в ботинке России свою роль сыграть не сумела - она не смогла сгенерировать никаких осмысленных действий. Только поток бессмысленной брани и вредящих самой себе действий. И военных преступлений на Донбассе, конечно.Всё, Украина как антироссийский инструмент не годится.Во-вторых, как следствие первого, это означает, что Россия даже не сама потрудилась ломать этот инструмент. Он сломался уже при столкновении с бывшими украинскими областями. Которым Россия помогала, конечно, но не при полном согласии по этому вопросу среди её элит. И даже эта неполная, парциальная помощь привела Украину в состояние, при котором она дальше всё сделала сама. Собственными действиями запихала Донбасс в российскую политическую, экономическую, социальную и культурную сферы.Сама вернула Донбассу русскость и вытолкнула его в Россию.В-третьих, это показало, что не пропагандистский, не наивный, а реальный "Русский мир" работает и реально укрепляется. А Россия - усиливается. Ибо любая потеря в западном миропорядке означает автоматическое приращение силы миропорядка русского.Слушайте, а ведь реально немало дело сделал свидомый украинец с западэнской фамилией Владимир Грицай!Да, поначалу Луганск остался без электроснабжения. И первой реакцией луганчан были такие примерно мнения: "Украина отключила свет в Луганске. Такой теперь способ мирного урегулирования"... "Мы так летом 2014 года два месяца там прожили и провоевали... Июль и август... Тогда электричества не было совсем"... "Украина показал нам, каково будет в её составе"… "Украина поделилась с нами своими веерными отключениями".То есть ни страха, ни смирения. Ни даже гнева на собственные власти.Напротив: уже меньше чем через час народ луганский над Украиной… расхохотался! "И снова зрада - и полчаса не продержался жовтоблакытный блэкаут"… "Луганск без света оставался примерно полчаса... сейчас в основных районах поставка электроэнергии восстановлена!"… "Есть свет!"… "Путин энергомост запустил!"Впрочем, ещё 22 апреля и.о. министра энергетики ЛНР Павел Мальгин заверил всех, что республика готова к прекращению подачи электроэнергии. Он посулил даже больше времени без света - несколько часов. "Электроэнергии, поступающей со смежных территорий, нам хватает, никакого сбоя не будет", - заявил он, подразумевая Россию и ДНР, которая имеет под своим контролем несколько электростанций, подстанций и энергоцентралей.Однако уже в 01:36 Луганский информационный центр сообщил, что "энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Луганска" и по "состоянию на 01:00 электричества нет только на южных кварталах". В этом же сообщении указывалось, что в городах и районах республики "подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично были обесточены лишь Алчевск и Перевальск".Торжественная "перемога" опять превратилась в эпический провал.Царьград уже приводил мнение известного политолога, экс-замминистра информации ЛНР Юрия Першикова о том, что в подводных глубинах нынешнего энергетического "айсберга" таится попытка украинских конкурентов бывшего донецкого олигарха Рината Ахметова окончательно сломать его бизнес. Счастьинская ТЭС прежде всего запитывала его предприятия. Но их блокада силами украинских нацистов заставила власти республик перевести их под внешнее управление. Но станция работала от луганского же угля. Был обмен: уголь взамен на электричество. И Ахметов возил уголь на станцию грузовиками, теряя громадные деньги на такой нелепой логистике. Нелепой, потому что железнодорожный подвоз на ТЭС может осуществляться только через территорию ЛНР или России. Но и этот путь "блокировщики" закрыли.Всё, Ахметову порушили бизнес, а себе, Украине - нанесли очередной удар по экономике. А ЛНР стала отправлять уголь в Россию, фактически оплачивая электроэнергию, поставлявшуюся из неё ранее в качестве гуманитарной помощи. То есть одним поворотом рубильника Володимир Грицай облегчил жизнь Луганску и принёс дополнительный доход России!Медаль заслужил, как минимум…Необратимость разрыва экономических связей на самом базовом уровне между Украиной и Донбассом стала фактом. Киев уже не рассчитывает вернуть республики под свой контроль и только лишь стремится как можно больнее укусить их. И вот тут есть обстоятельства, которых в ЛНР всерьёз опасаются.По данным разведки Народной милиции республики, украинская сторона завезла на Счастьинскую ТЭС двести "неустановленных контейнеров". Сразу же возникло предположение, что это приготовления к взрыву теплоэлектростанции. Вся логика, вся практика, дотоле применявшаяся киевским режимом, говорит в пользу этого.Во-первых, станция изношена на 80 процентов. Угля для её работы больше нет. Её существование без ЛНР стало бессмысленным. Потому что ТЭС от Луганска зависела куда больше, чем Луганск от неё.Во-вторых, взорвать её - значит, ударить по будущему всей Луганской республики, ибо для Киева и по ту, и по другую сторону - одинаковые "сепаратисты".В-третьих, это прекрасный информационный повод для обвинения ЛНР в "акте терроризма". Значит, будет шанс восстановить западный миропорядок - не меньший, чем при подрыве машины ОБСЕ. И вернуть благорасположение хозяина.