Путин и Абэ призвали отказаться от воинственной риторики по корейской проблеме

Призываем все государства, вовлеченные в региональные дела, воздерживаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному, конструктивному диалогу. Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров.

Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Помимо обсуждения двусторонних контактов, на повестке переговоров – вопрос обострения ситуации на Корейском полуострове и воинственная риторика как США, так и руководства КНДР. По словам Владимира Путина, ситуация на Корейском полуострове «серьёзно деградировала».Российский президент отметил, что воинственная риторика не сможет привести к урегулированию конфликта. Пресс-служба Кремля приводит заявление Владимира Путина:По словам главы японского кабинета министров, и Токио, и Москва продолжат требовать от Пхеньяна неукоснительного выполнения резолюции, предусматривающей отказ КНДР от проведения ядерных испытаний и развития ядерной программы.Напомним, что ранее в МИД КНДР заявили, что ядерные испытания будут проводить тогда, когда посчитают нужным.Говоря о двусторонних отношениях между Японией и Россией, оба лидера напомнили журналистам, что в марте текущего года были проведены консультации в формате «два + два» при участии министров обороны и иностранных дел двух стран.Президент Путин и премьер Абэ договорились, что 2018 год станет перекрёстным годом Японии в России и России в Японии.На этом фоне радикалы снова провели акции в японских городах, требуя от Синдзо Абэ «принудить Россию вернуть Северные территории». Так в Японии продолжают именовать российские Курилы.