Путин и Абэ призвали отказаться от воинственной риторики по корейской проблеме
Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Помимо обсуждения двусторонних контактов, на повестке переговоров – вопрос обострения ситуации на Корейском полуострове и воинственная риторика как США, так и руководства КНДР. По словам Владимира Путина, ситуация на Корейском полуострове «серьёзно деградировала».
Российский президент отметил, что воинственная риторика не сможет привести к урегулированию конфликта. Пресс-служба Кремля приводит заявление Владимира Путина:
По словам главы японского кабинета министров, и Токио, и Москва продолжат требовать от Пхеньяна неукоснительного выполнения резолюции, предусматривающей отказ КНДР от проведения ядерных испытаний и развития ядерной программы.
Напомним, что ранее в МИД КНДР заявили, что ядерные испытания будут проводить тогда, когда посчитают нужным.
Говоря о двусторонних отношениях между Японией и Россией, оба лидера напомнили журналистам, что в марте текущего года были проведены консультации в формате «два + два» при участии министров обороны и иностранных дел двух стран.
Президент Путин и премьер Абэ договорились, что 2018 год станет перекрёстным годом Японии в России и России в Японии.
На этом фоне радикалы снова провели акции в японских городах, требуя от Синдзо Абэ «принудить Россию вернуть Северные территории». Так в Японии продолжают именовать российские Курилы.
Российский президент отметил, что воинственная риторика не сможет привести к урегулированию конфликта. Пресс-служба Кремля приводит заявление Владимира Путина:
Призываем все государства, вовлеченные в региональные дела, воздерживаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному, конструктивному диалогу. Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров.
По словам главы японского кабинета министров, и Токио, и Москва продолжат требовать от Пхеньяна неукоснительного выполнения резолюции, предусматривающей отказ КНДР от проведения ядерных испытаний и развития ядерной программы.
Напомним, что ранее в МИД КНДР заявили, что ядерные испытания будут проводить тогда, когда посчитают нужным.
Говоря о двусторонних отношениях между Японией и Россией, оба лидера напомнили журналистам, что в марте текущего года были проведены консультации в формате «два + два» при участии министров обороны и иностранных дел двух стран.
Президент Путин и премьер Абэ договорились, что 2018 год станет перекрёстным годом Японии в России и России в Японии.
На этом фоне радикалы снова провели акции в японских городах, требуя от Синдзо Абэ «принудить Россию вернуть Северные территории». Так в Японии продолжают именовать российские Курилы.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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