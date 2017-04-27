21:44 27 апреля

Путин и Абэ призвали отказаться от воинственной риторики по корейской проблеме

Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Помимо обсуждения двусторонних контактов, на повестке переговоров – вопрос обострения ситуации на Корейском полуострове и воинственная риторика как США, так и руководства КНДР. По словам Владимира Путина, ситуация на Корейском полуострове «серьёзно деградировала».

Путин и Абэ призвали отказаться от воинственной риторики по корейской проблеме


Российский президент отметил, что воинственная риторика не сможет привести к урегулированию конфликта. Пресс-служба Кремля приводит заявление Владимира Путина:


Призываем все государства, вовлеченные в региональные дела, воздерживаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному, конструктивному диалогу. Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров.


По словам главы японского кабинета министров, и Токио, и Москва продолжат требовать от Пхеньяна неукоснительного выполнения резолюции, предусматривающей отказ КНДР от проведения ядерных испытаний и развития ядерной программы.

Напомним, что ранее в МИД КНДР заявили, что ядерные испытания будут проводить тогда, когда посчитают нужным.

Говоря о двусторонних отношениях между Японией и Россией, оба лидера напомнили журналистам, что в марте текущего года были проведены консультации в формате «два + два» при участии министров обороны и иностранных дел двух стран.

Президент Путин и премьер Абэ договорились, что 2018 год станет перекрёстным годом Японии в России и России в Японии.

На этом фоне радикалы снова провели акции в японских городах, требуя от Синдзо Абэ «принудить Россию вернуть Северные территории». Так в Японии продолжают именовать российские Курилы.


Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 13

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  1. aleksfill Сегодня, 20:07
    Поручкались, так и до обнимашек-целовашек дело дойдёт, а куда заведёт совместная хозяйственная деятельность
    на российской территории?
    aleksfill
    1. ALLxANDr Сегодня, 20:59
      Это наверное самый интересный вопрос во всей повестке дня с японцами
      ALLxANDr
      1. Банный Сегодня, 21:20
        а лица у обоих хитренькие))) похоже что оба поимели гешефт
        Банный
  2. Холуай Сегодня, 20:13
    Абэ просто так не приехал бы...что ему наобещали наши?
    Холуай
    1. APASUS Сегодня, 20:52
      Цитата: Холуай
      Абэ просто так не приехал бы...что ему наобещали наши?

      Япония на все 100% зависит от импорта энергоносителей ,полезных ископаемых и нуждается в расширении рынков сбыта.А тут под боком Китай ,который становиться реальным соперником и угрозой .Вот именно этот Китай стал дружить с Путиным ,закупает оружие и ведет экономическую деятельность.
      Японии просто делать вид что она не нуждается в нашем сырье и материалах стало себе дороже ,на ее место быстро придут конкуренты.
      Усиление Китая ,формирование союза Пекин-Москва больше беспокоит Японию чем все мирные договора в месте.
      APASUS
      1. Злой543 Сегодня, 21:44
        Пол Москвы сегодня из-за него в пробку поставили
        Злой543
  3. Товарищ Глебов Сегодня, 20:31
    Обожаю аниме и онигири, но что-то я не в восторге от "слишком тесных" связей с нашими островными "друзьями". Не готовится ли для них подарок в виде островка другого? Слишком уж часто стали "налаживаться контакты".
    Товарищ Глебов
    1. ватник Сегодня, 20:44
      Цитата:статья
      Напомним, что ранее в МИД КНДР заявили, что ядерные испытания будут проводить тогда, когда посчитают нужным.

      У Ына всё таки "железная" воля поставил на место и зарвавшегося Трампа который возомнил себя Богом на Земле и ЮК с Японией. Молодец.
      Надо и нам брать с него пример в некоторых случаях как в частности данный и "отправить" в Японию этого Абэ без всякой надежды о Курильских островах
      ватник
      1. ALLxANDr Сегодня, 20:57
        Абэ и так отправили восвояси без островов. А дурной пример брать с Ким Чен Ына опасно - заразительно это!
        ALLxANDr
      2. Офицер запаса Сегодня, 21:36
        Вообще-то если выбирать между Японией и КНДР, то я бы выбрал Корею. А все эти обнимания Путина с Японией и многозначительные намеки на совместную деятельность очень плохо пахнут. Нужно уважать кровь, пролитую нашими предками. И не либезить во имя всяких политических выгод. Уважают сильных, а не приспособленцев.
        Офицер запаса
  4. Жестобальд Сегодня, 20:57
    Цитата: Холуай
    Абэ просто так не приехал бы...что ему наобещали наши?

    Военного присутствия Японии на Курилах Россия не допустит, а вот рыбу вокруг походу отдадут. А взамен мирный договор, возможно какие-то инвестиции и закупки газа Японией у России.
    Жестобальд
    1. dr.star75 Сегодня, 21:44
      С какого перепугу?Ни рыбы, ни Курилы.
      dr.star75
  5. 100502 Сегодня, 21:23
    Печально все это
    100502
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