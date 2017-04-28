05:55 28 апреля

МИД РФ раскритиковал доклад Франции по химатаке в Сирии

МИД РФ на своем официальном портале подверг критике исследование Франции по предполагаемому применению химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

В соответствие с выводами шестистраничного документа, в Идлибе был применен отравляющий газ зарин, ответственность за его использование возложена на сирийские власти, что вызвало критику со стороны МИД РФ.

МИД РФ раскритиковал доклад Франции по химатаке в Сирии



Так, внешнеполитическое ведомство выражает сомнения в том, что пробы, полученные спецслужбами Франции на месте предполагаемого применения химического оружия в Сирии, достоверны. Неясно, при каких условиях был сделан их отбор: на месте инцидента, то есть на территории, контролируемой боевиками, или в иной локации.

В МИД отметили, что Сирия никогда не обладала зарином в готовом виде, имелись лишь его прекурсоры. Однако они полностью были вывезены за пределы страны в 2014 году. Также были ликвидированы мобильные установки, пригодные для синтеза зарина, что было подтверждено ОЗХО.

Вновь призываем прекратить недостойные "политические игры" вокруг сирийского химического досье и предпринять шаги, на которых вот уже три недели настаивает Россия: направить непосредственно в Хан-Шейхун и на Шайрат группу специалистов, которая включала бы также представителей стран, не ослепленных ненавистью к законному правительству Сирии.

— сделали вывод в министерстве.


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Комментарии 5

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  1. cariperpaint Сегодня, 04:37
    а чего про супер доказательство ручную гранату с зарином не написали?)))) еще тот цирк)))

    Сомнения вызвало и единственное вещественное доказательство — изображение начиненной зарином ручной гранаты, которое приводят французские эксперты.

    МИД РФ: «Использование гранаты для применения зарина — это нечто новое. Аналогов этого за всю историю существования химоружия, насколько нам известно, не было. Такой экзотический химбоеприпас, мягко говоря, небезопасен для тех, кто его использует».
    cariperpaint
    1. Hammerlock Сегодня, 04:39
      Неясно, при каких условиях был сделан их отбор: на месте инцидента, то есть на территории, контролируемой боевиками, или в иной локации.
      Их локация понятна - Интернет
      Hammerlock
    2. Злой543 Сегодня, 05:21
      Французам не даёт покоя слава К. Пауэла с его порошком в пробирке.
      Злой543
  2. новичок Сегодня, 05:17
    вызывает сомнения вообще всё, что делает запад, особенно отмазки типа: “информация есть, но мы её вам не покажем“, “информация секретная“, “достоверные данные с интернет ресурсов“.
    новичок
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 05:46
    Вновь призываем прекратить недостойные "политические игры" вокруг сирийского химического досье и предпринять шаги, на которых вот уже три недели настаивает Россия:


    ... очень похоже на глас вопиющего в пустыне... но дипломатию надо проводить, ни куда не денешься...
    a.s.zzz888
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