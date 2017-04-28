МИД РФ раскритиковал доклад Франции по химатаке в Сирии

Вновь призываем прекратить недостойные "политические игры" вокруг сирийского химического досье и предпринять шаги, на которых вот уже три недели настаивает Россия: направить непосредственно в Хан-Шейхун и на Шайрат группу специалистов, которая включала бы также представителей стран, не ослепленных ненавистью к законному правительству Сирии.

МИД РФ на своем официальном портале подверг критике исследование Франции по предполагаемому применению химического оружия в сирийской провинции Идлиб.В соответствие с выводами шестистраничного документа, в Идлибе был применен отравляющий газ зарин, ответственность за его использование возложена на сирийские власти, что вызвало критику со стороны МИД РФ.Так, внешнеполитическое ведомство выражает сомнения в том, что пробы, полученные спецслужбами Франции на месте предполагаемого применения химического оружия в Сирии, достоверны. Неясно, при каких условиях был сделан их отбор: на месте инцидента, то есть на территории, контролируемой боевиками, или в иной локации.В МИД отметили, что Сирия никогда не обладала зарином в готовом виде, имелись лишь его прекурсоры. Однако они полностью были вывезены за пределы страны в 2014 году. Также были ликвидированы мобильные установки, пригодные для синтеза зарина, что было подтверждено ОЗХО.— сделали вывод в министерстве.