«Акулы» вооружат «Калибрами»
Согласно информации интернет-газеты « Известия », в Главном штабе Военно-морского флота РФ пояснили, что законтрактована модернизация четырех субмарин типа 971 «Щука-Б» («Акула»): К-328 «Леопард», К-461 «Волк», К-391 «Братск» и К-295 «Самара».
Работы поручены Центру судоремонта «Звездочка», входящему в состав Объединенной кораблестроительной корпорации. После усовершенствования корабли будут оснащены новейшими крылатыми ракетами «Калибр», современным радиоэлектронным оборудованием и мощными гидроакустическими станциями, получив новое обозначение 971М. В результате модернизации подводные лодки по своим характеристикам приблизятся к самым современным российским субмаринам «Ясень».
— заявил официальный представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.
Субмаринам проекта 971М будет поручена охота за транспортами, подводными лодками и авианосцами, нанесение ударов по береговым объектам.
Многоцелевая АПЛ проект 971 (заводской шифр «Барс») была разработана в петербургском бюро «Малахит». Корабль может погружаться на глубину 600 м, имеет скорость хода 35 узлов (около 70 км/ч) и автономность плавания более 100 суток. Обслуживает корабль экипаж из 100 человек. Головная АПЛ проекта 971 была построена в 1985 году. Для экипажа «Акул» предусмотрены комната отдыха, маленькая сауна с бассейном, тренажерный зал и жилые кубрики на четыре человека. Но главное их достоинство — резкое снижение уровня шумовых характеристик. Это сделало «Акулу» практически неразличимой для акустических станций противника.
- рассказал профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.
К началу текущего года года в боевом составе ВМФ из 16 ранее построенных «Акул» состояло 4 корабля: 3 на Северном флоте, 1 на Тихоокеанском. Остальные корабли находятся в ремонте или на консервации.
Работы поручены Центру судоремонта «Звездочка», входящему в состав Объединенной кораблестроительной корпорации. После усовершенствования корабли будут оснащены новейшими крылатыми ракетами «Калибр», современным радиоэлектронным оборудованием и мощными гидроакустическими станциями, получив новое обозначение 971М. В результате модернизации подводные лодки по своим характеристикам приблизятся к самым современным российским субмаринам «Ясень».
Первый обновленный корабль проекта 971М «Леопард» ВМФ получит в 2018 году. По своим техническим и боевым характеристикам модернизированные корабли будут соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ 4–го поколения.
— заявил официальный представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.
Субмаринам проекта 971М будет поручена охота за транспортами, подводными лодками и авианосцами, нанесение ударов по береговым объектам.
Многоцелевая АПЛ проект 971 (заводской шифр «Барс») была разработана в петербургском бюро «Малахит». Корабль может погружаться на глубину 600 м, имеет скорость хода 35 узлов (около 70 км/ч) и автономность плавания более 100 суток. Обслуживает корабль экипаж из 100 человек. Головная АПЛ проекта 971 была построена в 1985 году. Для экипажа «Акул» предусмотрены комната отдыха, маленькая сауна с бассейном, тренажерный зал и жилые кубрики на четыре человека. Но главное их достоинство — резкое снижение уровня шумовых характеристик. Это сделало «Акулу» практически неразличимой для акустических станций противника.
В 1996 году в разгар учений НАТО в районе Гебридских островов по поиску и обнаружению АПЛ на связь с береговыми постами британских ВМС вышла наша «Акула». Командир лодки попросил помощи у англичан. На борту находился матрос с острой формой аппендицита, которого нельзя было прооперировать в море. А в 2012 году канадские, а затем и американские ВМС обнаружили сразу две «Акулы» у берегов Северной Америки. Но, начав преследование, и те и другие их быстро потеряли. Позднее командование ВМС публично призналось, что русские находились не менее двух месяцев у побережья США, но их никто не мог обнаружить.
- рассказал профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.
К началу текущего года года в боевом составе ВМФ из 16 ранее построенных «Акул» состояло 4 корабля: 3 на Северном флоте, 1 на Тихоокеанском. Остальные корабли находятся в ремонте или на консервации.
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