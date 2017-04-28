10:11 28 апреля

«Акулы» вооружат «Калибрами»

Согласно информации интернет-газеты « Известия », в Главном штабе Военно-морского флота РФ пояснили, что законтрактована модернизация четырех субмарин типа 971 «Щука-Б» («Акула»): К-328 «Леопард», К-461 «Волк», К-391 «Братск» и К-295 «Самара».

«Акулы» вооружат «Калибрами»


Работы поручены Центру судоремонта «Звездочка», входящему в состав Объединенной кораблестроительной корпорации. После усовершенствования корабли будут оснащены новейшими крылатыми ракетами «Калибр», современным радиоэлектронным оборудованием и мощными гидроакустическими станциями, получив новое обозначение 971М. В результате модернизации подводные лодки по своим характеристикам приблизятся к самым современным российским субмаринам «Ясень».


Первый обновленный корабль проекта 971М «Леопард» ВМФ получит в 2018 году. По своим техническим и боевым характеристикам модернизированные корабли будут соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ 4–го поколения.

— заявил официальный представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

Субмаринам проекта 971М будет поручена охота за транспортами, подводными лодками и авианосцами, нанесение ударов по береговым объектам.

Многоцелевая АПЛ проект 971 (заводской шифр «Барс») была разработана в петербургском бюро «Малахит». Корабль может погружаться на глубину 600 м, имеет скорость хода 35 узлов (около 70 км/ч) и автономность плавания более 100 суток. Обслуживает корабль экипаж из 100 человек. Головная АПЛ проекта 971 была построена в 1985 году. Для экипажа «Акул» предусмотрены комната отдыха, маленькая сауна с бассейном, тренажерный зал и жилые кубрики на четыре человека. Но главное их достоинство — резкое снижение уровня шумовых характеристик. Это сделало «Акулу» практически неразличимой для акустических станций противника.

В 1996 году в разгар учений НАТО в районе Гебридских островов по поиску и обнаружению АПЛ на связь с береговыми постами британских ВМС вышла наша «Акула». Командир лодки попросил помощи у англичан. На борту находился матрос с острой формой аппендицита, которого нельзя было прооперировать в море. А в 2012 году канадские, а затем и американские ВМС обнаружили сразу две «Акулы» у берегов Северной Америки. Но, начав преследование, и те и другие их быстро потеряли. Позднее командование ВМС публично призналось, что русские находились не менее двух месяцев у побережья США, но их никто не мог обнаружить.

- рассказал профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

К началу текущего года года в боевом составе ВМФ из 16 ранее построенных «Акул» состояло 4 корабля: 3 на Северном флоте, 1 на Тихоокеанском. Остальные корабли находятся в ремонте или на консервации.


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Комментарии 26

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  1. Толстоевский Сегодня, 07:01
    для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Толстоевский
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:06
      сколько интересно разместится "калибров" ? what
      Mystery12345
      1. Vita VKO Сегодня, 07:20
        Цитата: Mystery12345
        сколько интересно разместится "калибров" ?

        В обычной комплектации конечно не много, но для террористов и режимов их поддерживающих вполне хватит. А для США и Канады есть спец. б/ч. Наверняка хватит одного залпа что бы стереть все их восточное побережье.
        Vita VKO
        1. Burbon Сегодня, 07:34
          Цитата: Vita VKO
          В обычной комплектации

          laughing wassat ню ню и фсе таки сколько? не зная броду идем в воду laughing
          Burbon
          1. sashok1951.21 Сегодня, 07:49
            Кому надо - знает. А тебе зачем?
            sashok1951.21
            1. Burbon Сегодня, 08:48
              Цитата: sashok1951.21
              А тебе зачем?

              не тебе а вам!! коль не в теме то и не пиши шнягу wassat
              Burbon
              1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:07
                Эк Вас задело! Сами то не опускайтесь до дворового жаргона, раз не приятно подобное обращение.
                Чёрный Полковник
        2. Mystery12345 Сегодня, 07:41
          Цитата: Vita VKO
          В обычной комплектации конечно не много,

          судя по "аве" брат-РЛСник? drinks много-немного-расплывчато...рыбина то огромная,хотелось бы поконкретнее.
          Mystery12345
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:24
        Mystery1234567-для гос депа инфу собираете? ???? lol
        Изгоняющий либероидов
        1. Mystery12345 Сегодня, 07:46
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Mystery1234567-для гос депа инфу собираете? ???? lol

          просто интересно,думаете тайна будет? да маленько погодя разместят инфу ...на "варшавянках" всего 8....
          Mystery12345
          1. sashok1951.21 Сегодня, 07:51
            Насчет тайны - не знаю, а "сюрприз" будет точно
            sashok1951.21
          2. Околоточный Сегодня, 08:59
            На Варшавянках всего 4. Остальной боезапас торпеды.
            Околоточный
    2. Sevastiec Сегодня, 07:11
      Да похоже жалко, если из 16 лодок, на ходу 4, хотя это, наша основная многоцелевая и вполне современная субмарина. Насколько я помню, ещё даже 671РТМ, некоторое количество в строю. И кстати, я не понял главного в статье: с какого перепуга, их надо модернизировать, чтобы они получили на вооружение "калибры", если они ими и так вооружены?
      Sevastiec
      1. Burbon Сегодня, 07:37
        Цитата: Sevastiec
        И кстати, я не понял главного в статье: с какого перепуга, их надо модернизировать, чтобы они получили на вооружение "калибры", если они ими и так вооружены?

        самому главному калибровщику страны - вы сами вооружили калибрами эти лодки? думая лично работали, не покладая рук.....мозоли, бессонные ночи,... на чем основана эта ахинея?
        Burbon
        1. sashok1951.21 Сегодня, 07:52
          Браво .......
          sashok1951.21
      2. Mystery12345 Сегодня, 07:47
        Цитата: Sevastiec
        И кстати, я не понял главного в статье: с какого перепуга, их надо модернизировать, чтобы они получили на вооружение "калибры", если они ими и так вооружены

        когда успели? belay
        Mystery12345
  2. Шукшин Сегодня, 07:08
    Акулы вооружат калибрами, калибры оснастят яб, в мелкобритании желающих ударить превентивно, по какой либо стране, поубавиться.
    Шукшин
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:22
    Ну, так и остальные акулы расконсервировать и также модернизировать с перевооружением их на калибры! Сам Бог велел! good Что добру стоять мертвым грузом-пускай дальше Родине служат.
    Изгоняющий либероидов
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ну, так и остальные акулы расконсервировать

      Акулы-это проект 941! А речь идет о многоцелевых атомных ПЛ проекта 971 Щука-Б.
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Что добру стоять мертвым грузом-пускай дальше Родине служат.

      В том то и дело,что многоцелевики-это самые востребованые ПЛ во флоте,а у нас из дееспособных Щук,половина у стенки стоят.Да еще и модернизацию проекта 945 заморозили. И тут возникает вопрос-Какого черта?
      НЕКСУС
  4. san4es Сегодня, 07:24
    Акулы тоже меняют зубы, в течении жизни
    san4es
  5. RUSOIVAN Сегодня, 07:28
    Давайте оперировать нашими названиями, а не натовской терминологией: по нашему 971 проект-"Звери", акула-941
    RUSOIVAN
    1. Опасный Сегодня, 07:41
      Точно! Тоже прочтя заголовок подумал про проект 941
      Опасный
      1. jjj Сегодня, 10:11
        Все так. Но справедливости ради. Лодка К-284, головная комсомольской постройки в 1993 году была переименована в "Акулу"... Вообще комсомольские лодки в отличие от северодвинских получали в большинстве своем водоплавающие названия: "Дельфин", "Кашалот", "Кит", " Нарвал", "Морж", "Нерпа". А северодвинским лодкам давали звериные, в основном кошачьи, имена. Там только "Волк" - особняком. Ну и еще в пр. 971 встречаются имена шефствующих городов. Ну и "Chakra" куда уж без индусов
        jjj
  6. Старый26 Сегодня, 08:06
    Цитата: Mystery12345
    сколько интересно разместится "калибров" ? what

    Думаю дюжину поставят. Вряд ли больше

    Цитата: RUSOIVAN
    Давайте оперировать нашими названиями, а не натовской терминологией: по нашему 971 проект-"Звери", акула-941

    Это не всегда получается. И эти обозначения часто путают. Как в принципе и вы сейчас.

    По западной терминологии лодки проекта имели название "Акула" (причем первоначально название писалось чисто по английски - Shark, а уж со временем стали писать ангийкими буквами в русской транскрипции - Akula)
    По нашей терминологии этот прект носил название "Щука-Б" ( в отличии от первоначальной "Щуки (проекта 671), который по западной терминологии имел обозначение Victor (с номерами)

    По западной терминологии лодки проекта 941 имели название Typhoon (Тайфун). Именно с таким названием их в свое Время и озвучил Леонид Ильич Брежнев, заявил, что у них есть лодки "Огайо", а у нас аналогичные "Тайфун".
    А вот по нашей терминологии эти лодки обозначаются именно АКУЛА. Поэтому стоит определится, какое обозначение писать, чтобы не запутаться. Наше, ихнее, оба или ограничится номером проекта
    Старый26
    1. НЕКСУС Сегодня, 08:42
      Цитата: Старый26
      Думаю дюжину поставят. Вряд ли больше

      Владимир. hi
      Думаю больше...
      Многоцелевиков во флотах у нас и так кот наплакал,а тут еще 945-е заморозили...Что до Щуки-Б-это замечательный многоцелевик. Вспоминается выход Гепарда...в те времена его прозвали западные военные "подводным мерседесом". Уверен,что модернизации подлежат ВСЕ имеющиеся у нас многоцелевики(кроме 885) и когда заявляют,что денег нет...мне хочется сказать этим деятелям-Ребята,мы живем в самой богатой природными ресурсами стране,а вы говорите денег нет.
      НЕКСУС
      1. HOMUT1430 Сегодня, 10:01
        по 941-му на "во" была инфа до 400 калибров
        HOMUT1430
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