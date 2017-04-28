«Акулы» вооружат «Калибрами»

Первый обновленный корабль проекта 971М «Леопард» ВМФ получит в 2018 году. По своим техническим и боевым характеристикам модернизированные корабли будут соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ 4–го поколения.

В 1996 году в разгар учений НАТО в районе Гебридских островов по поиску и обнаружению АПЛ на связь с береговыми постами британских ВМС вышла наша «Акула». Командир лодки попросил помощи у англичан. На борту находился матрос с острой формой аппендицита, которого нельзя было прооперировать в море. А в 2012 году канадские, а затем и американские ВМС обнаружили сразу две «Акулы» у берегов Северной Америки. Но, начав преследование, и те и другие их быстро потеряли. Позднее командование ВМС публично призналось, что русские находились не менее двух месяцев у побережья США, но их никто не мог обнаружить.