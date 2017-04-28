10:05 28 апреля

Т-90К снова замечен в Сирии

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Как сообщает « Вестник Мордовии », в Сирии на вооружении правительственных сил состоят различные варианты Т-90 , включая очень редкие. Недавно был замечен командирский Т-90К. Согласно имеющимся сведениям, машин указанной модификации было выпущено только 2 единицы. Впервые данная модель была продемонстрирована на выставке вооружений в Москве в 2008 году. С тех пор она не попадала в поле зрения, пока не была обнаружена в Сирии.

Т-90К снова замечен в Сирии


Как считается, Т-90К были поставлены в рамках первой партии танков, закупленных для нужд российской армии более 12 лет назад. Они имеют литые, а не сварные, как у обычных Т-90А, башни. Они оснащены специальным командирским комплектом средств связи и навигации. Характерное отличие – наличие двух радиоантенн, а не одной. В условиях дефицита вместо тепловизора был установлен более простой и дешевый ночной инфракрасный прицельный комплекс "Буран-М". Силовая установка представлена 1000-сильным двигателем В-92С2 (а не 840 л.с. базовых версий). Комплекс оптико-электронного противодействия "Штора-1", имеющийся у этого танка, прошел доработку, повышая его выживаемость.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 5
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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:47 Новый
    Лишь бы с умом использовали ,а не как тот что просто по сути подарили боевикам !
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    Изгоняющий либероидов
    1. Marksman Сегодня, 07:55 Новый
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Лишь бы с умом использовали ,а не как тот что просто по сути подарили боевикам !

      А тот, который из-за наваленных одеял экипажа сгорел возле Ханасера?... Но, тем не менее, Т-90 - участник наиболее успешных операций САА.
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      Marksman
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:58 Новый
        Другой бармалеи захватили и используют.
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        Лёня Пантелеев
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:58 Новый
        Тем более, будет обидно и его потерять, техника это далеко не всегда груда металла в руках дикаря!
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        Изгоняющий либероидов
  2. salat Сегодня, 09:56 Новый
    Главное чтобы не просрали как в прошлый раз!
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    salat
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