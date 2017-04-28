Т-90К снова замечен в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », в Сирии на вооружении правительственных сил состоят различные варианты Т-90 , включая очень редкие. Недавно был замечен командирский Т-90К. Согласно имеющимся сведениям, машин указанной модификации было выпущено только 2 единицы. Впервые данная модель была продемонстрирована на выставке вооружений в Москве в 2008 году. С тех пор она не попадала в поле зрения, пока не была обнаружена в Сирии.
Как считается, Т-90К были поставлены в рамках первой партии танков, закупленных для нужд российской армии более 12 лет назад. Они имеют литые, а не сварные, как у обычных Т-90А, башни. Они оснащены специальным командирским комплектом средств связи и навигации. Характерное отличие – наличие двух радиоантенн, а не одной. В условиях дефицита вместо тепловизора был установлен более простой и дешевый ночной инфракрасный прицельный комплекс "Буран-М". Силовая установка представлена 1000-сильным двигателем В-92С2 (а не 840 л.с. базовых версий). Комплекс оптико-электронного противодействия "Штора-1", имеющийся у этого танка, прошел доработку, повышая его выживаемость.
Как считается, Т-90К были поставлены в рамках первой партии танков, закупленных для нужд российской армии более 12 лет назад. Они имеют литые, а не сварные, как у обычных Т-90А, башни. Они оснащены специальным командирским комплектом средств связи и навигации. Характерное отличие – наличие двух радиоантенн, а не одной. В условиях дефицита вместо тепловизора был установлен более простой и дешевый ночной инфракрасный прицельный комплекс "Буран-М". Силовая установка представлена 1000-сильным двигателем В-92С2 (а не 840 л.с. базовых версий). Комплекс оптико-электронного противодействия "Штора-1", имеющийся у этого танка, прошел доработку, повышая его выживаемость.