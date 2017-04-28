Британский таблоид назвал поведение украинских болельщиков «расизмом в России»
Британская газета The Sun опубликовала материал о беспорядках на футбольном матче между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», который назвала «Расизм в России», передает РИА Новости .
На стоп-кадре видеоролика изображены люди в масках с зажженными файерами, у одного из них на лбу нарисована нацистская свастика.
В публикации указано, что речь идет о командах из Донецка и Киева. Всё верно. Тогда, причем тут Россия? Видимо автора подвели скудные познания в географии.
Ранее СМИ сообщали, что болельщики устроили расистские акции на встрече киевского «Динамо» с «Шахтером» в рамках чемпионата Украины по футболу.
В марте другой британский таблоид – The Mirror – опубликовал статью, в которой кулачные бои на Масленицу в Москве выдал за «подготовку российских болельщиков к драке с английскими фанатами».
На стоп-кадре видеоролика изображены люди в масках с зажженными файерами, у одного из них на лбу нарисована нацистская свастика.
В публикации указано, что речь идет о командах из Донецка и Киева. Всё верно. Тогда, причем тут Россия? Видимо автора подвели скудные познания в географии.
Ранее СМИ сообщали, что болельщики устроили расистские акции на встрече киевского «Динамо» с «Шахтером» в рамках чемпионата Украины по футболу.
В марте другой британский таблоид – The Mirror – опубликовал статью, в которой кулачные бои на Масленицу в Москве выдал за «подготовку российских болельщиков к драке с английскими фанатами».
Использованы фотографии: РИА Новости . Алексей Филиппов
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