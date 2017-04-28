10:03 28 апреля

Британский таблоид назвал поведение украинских болельщиков «расизмом в России»

Британская газета The Sun опубликовала материал о беспорядках на футбольном матче между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», который назвала «Расизм в России», передает РИА Новости .

Британский таблоид назвал поведение украинских болельщиков «расизмом в России»


На стоп-кадре видеоролика изображены люди в масках с зажженными файерами, у одного из них на лбу нарисована нацистская свастика.


В публикации указано, что речь идет о командах из Донецка и Киева. Всё верно. Тогда, причем тут Россия? Видимо автора подвели скудные познания в географии.



Ранее СМИ сообщали, что болельщики устроили расистские акции на встрече киевского «Динамо» с «Шахтером» в рамках чемпионата Украины по футболу.

В марте другой британский таблоид – The Mirror – опубликовал статью, в которой кулачные бои на Масленицу в Москве выдал за «подготовку российских болельщиков к драке с английскими фанатами».

Использованы фотографии: РИА Новости . Алексей Филиппов
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Olegater Сегодня, 08:25
    Этим д.б. можно все путать, так как якобы "культурная раса господ" не может найти на карте свой долбаный остров не говоря про другие токи на карте. Вот правильно уважаемый bouncyhunter хочу с Вами согласить и добавить, что инфовойны никто не отменял.
    Olegater
    1. сибиралт Сегодня, 08:38
      Если футбол и футбольные фанатики английское изобретение, то что ж тогда на зеркало пенять? laughing
      сибиралт
    2. Венд Сегодня, 08:46
      А может он не так уж и не прав. Границ по международному праву у Украины нет, говорят там на русском на 80%. Видно для Европы Украина это Россия. Как говорится оговорочка по Фрейду.
      Венд
    3. rpek32 Сегодня, 09:02
      интересно, а автор новости ничего не хочет нам рассказать?
      https://www.thesun.co.uk/sport/football/3408540/d
      ynamo-kiev-ultras-racially-aggravated-clash-shakh
      tar-donetsk/
      (если кто не догадался: в новости от Sun нет этого самого RACISM IN RUSSIA)
      вбросямба?
      rpek32
      1. Чёрный Сегодня, 09:28
        В британских таблоидах работают сплошь британские учённые wassat
        Чёрный
      2. Dym71 Сегодня, 09:55
        Цитата: rpek32
        интересно, а автор новости ничего не хочет нам рассказать?

        Автор статьи предоставляет скриншот, что ему ещё рассказать Вам? smile
        Почему к Вам не приходит мысль, что журналюги The Sun подсуетились и изменили комментарии к фото в своей статье?
        Потому, что Британия - оплот демократии? wassat
        Dym71
    4. Topotun Сегодня, 09:53
      Вряд ли они спутали, скорее сознательно "немного" сместили акценты.... Они Любят так поступать. А если что - ну ошиблись, с кем не бывает... А слово то уже прозвучало...
      Topotun
  2. bouncyhunter Сегодня, 08:26
    Информационная война запада против России продолжается . Обидно то , что обыватели этому верят . Кретины .
    bouncyhunter
    1. Александр романов Сегодня, 08:33
      Цитата: bouncyhunter
      Обидно то , что обыватели этому верят . Кретины .

      Вы в этом так уверены?
      Александр романов
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:40
        Цитата: Александр романов
        Вы в этом так уверены?

        Да , уверен . Не все поголовно , но подавляющее большинство - точно .
        bouncyhunter
        1. Александр романов Сегодня, 08:48
          Цитата: bouncyhunter
          Да , уверен . Не все поголовно , но подавляющее большинство - точно .

          Постоянные опросы в их СМИ говорят об обратном. Подавляющее меньшинство верит.
          Александр романов
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
            Цитата: Александр романов
            Постоянные опросы в их СМИ говорят об обратном. Подавляющее меньшинство верит.

            Что совершенно не останавливает те же СМИ в поливании России грязью . Если постоянно изо дня в день твердить кошке что она собака - рано или поздно кошка залает . Ну или перегрызёт горло такому "твердильщику" .
            bouncyhunter
            1. Александр романов Сегодня, 09:06
              Цитата: bouncyhunter
              Что совершенно не останавливает те же СМИ в поливании России грязью

              То есть вы признаете,что писали неправду о подавляющем большинстве.
              Цитата: bouncyhunter
              . Если постоянно изо дня в день твердить кошке что она собака - рано или поздно кошка залает

              Говорят каждый,но эффект прямо противоположный. Если постоянно врать и во лжи уличают,то вам просто перестают верить Западные СМИ можно с этим поздравить.
              Александр романов
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:13
                Цитата: Александр романов
                То есть вы признаете,что писали неправду о подавляющем большинстве.

                Нет , не признаю . Результатам опросов британских СМИ я доверяю не больше , чем результатам "Левада-центра" .
                Цитата: Александр романов
                Если постоянно врать и во лжи уличают,то вам просто перестают верить

                А если источник лжи все уличения в таковой объявляет тоже ложью - тогда как ? Вопрос касается не только СМИ , но и Дипведомств запада . Обывателю проще и понятнее поверить "своим" , чем разоблачителям .
                bouncyhunter
                1. Александр романов Сегодня, 09:25
                  Цитата: bouncyhunter
                  Результатам опросов британских СМИ я доверяю не больше , чем результатам "Левада-центра" .

                  То есть британские СМИ ,постоянно поливая помоями Россию,выкладывают результаты феиковых опросов,в которых им не верят собственные граждане?
                  Минуточку,а где тут логика?
                  Цитата: bouncyhunter
                  А если источник лжи все уличения в таковой объявляет тоже ложью - тогда как ?

                  Послушаите ,там не КНДР,есть много источников информации
                  Цитата: bouncyhunter
                  Обывателю проще и понятнее поверить "своим" , чем разоблачителям .

                  Правда,а почему не верят тогда?
                  Ну и в заключении,если вы не верите опросам,тогда на каком основании,вы личное мнение выдаете за факт? Вы сами проводили опрос ?
                  Александр романов
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
                    Цитата: Александр романов
                    если вы не верите опросам,тогда на каком основании,вы личное мнение выдаете за факт?

                    Тут уже вопрос Вашего личного восприятия - я именно высказал своё мнение и не выдавал его за факт .
                    bouncyhunter
                    1. Александр романов Сегодня, 09:39
                      Цитата: bouncyhunter
                      я именно высказал своё мнение и не выдавал его за факт .

                      В таком случае пишут-По моему мнению ......
                      А у вас категоричное
                      Цитата: bouncyhunter
                      Да , уверен . Не все поголовно , но подавляющее большинство - точно .
                      Александр романов
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
                        Заметьте - я ответил в единственном числе , а не за себя и "того парня" . Своё мнение никому не навязываю .
                        bouncyhunter
      2. Василенко Владимир Сегодня, 08:51
        что верят?
        думаю да, вы ведь верили, мы же верили что зимний штурмовали, а керенский бежал в женском платье
        Василенко Владимир
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:29
    Врали, врут и будут врать до скончания западной цивилизации. Причем врут нагло, цинично.
    rotmistr60
  4. Altona Сегодня, 08:29
    Чё они там в Гарвардах, Итонах, Оксфордах и Йелях изучают? Элементарной географии не знают и даже у Гугла не проверяют свою писанину.
    Altona
    1. nizhegorodec Сегодня, 08:40
      Цитата: Altona
      Элементарной географии не знают

      Ну, включили украину в состав России это же хорошо, меньше вопросов будет у обывателя про Крым и Донбасс. А нацики... так они есть во всех странах, вопрос, как с ними борются.
      nizhegorodec
    2. Василенко Владимир Сегодня, 08:49
      Цитата: Altona
      Чё они там в Гарвардах, Итонах, Оксфордах и Йелях изучают?

      поверьте все, что нужно они знают и не так как наши ЕГЭисты
      Цитата: Altona
      Элементарной географии не знают и даже у Гугла не проверяют свою писанину.

      и географию знают и дело свое на отлично изучили
      Василенко Владимир
  5. Никкола Мак Сегодня, 08:30
    Украина, Россия, Грузия, Georgia - не представляем где это - но всё равно возмущены и обеспокоены!
    Во всём однозначно виновата Россия laughing !
    Никкола Мак
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:30
    Ту же фотку надо разместить в интернете с подписью "расизм в Британии"-пускай доказывают обратное
    Изгоняющий либероидов
  7. soroKING Сегодня, 08:32
    этого журналюгу сброить на парашюте в свободный поиск(типа Обитаемый остров) на вкраину... what
    soroKING
  8. Orionvit Сегодня, 08:34
    Видимо автора подвели скудные познания в географии
    По ходу у автора вообще никаких познаний нет. Зато есть огромное желание, всю грязь в этом мире, приписать России.
    Orionvit
  9. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:37
    Настало время "постправды"...
    Лёня Пантелеев
  10. Masya Masya Сегодня, 08:40
    Я, балдею... Они ратуют за возвращение Крыма вна краину, а сами понятия не имеют, где это и с чем это едят! В суд за клевету! Сразу географию выучат!
    Masya Masya
    1. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:43
      ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ "дифомация"
      Лёня Пантелеев
      1. Masya Masya Сегодня, 08:48
        Цитата: Лёня Пантелеев
        ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ "дифомация"

        Извините, поправлю... диффамация... love
        Masya Masya
        1. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:50
          спасибо за поправку
          Лёня Пантелеев
  11. Василенко Владимир Сегодня, 08:42
    В публикации указано, что речь идет о командах из Донецка и Киева. Всё верно. Тогда, причем тут Россия? Видимо автора подвели скудные познания в географии.
    ни чего автора не подводило, запомнится свастика и расизм в России, чего газета и хотела олучить
    Василенко Владимир
  12. Толстоевский Сегодня, 08:50
    Псакнули свежей хуцпой
    Толстоевский
  13. Altona Сегодня, 08:56
    Цитата: Василенко Владимир
    поверьте все, что нужно они знают и не так как наши ЕГЭисты

    ---------------------
    Вот именно, что как ЕГЭисты, когда Джордж Буш-младший(Йель и Гарвард кстати) путает Ирак и Иран. laughing
    Altona
    1. Василенко Владимир Сегодня, 09:17
      те кто принимает решения не путают
      Василенко Владимир
    2. HAM Сегодня, 09:27


      точно,не путают..
      HAM
  14. soroKING Сегодня, 09:15
    Цитата: Altona
    Цитата: Василенко Владимир
    поверьте все, что нужно они знают и не так как наши ЕГЭисты

    ---------------------
    Вот именно, что как ЕГЭисты, когда Джордж Буш-младший(Йель и Гарвард кстати) путает Ирак и Иран. laughing

    я в детстве то же путал laughing
    soroKING
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 09:22
    Видимо автора подвели скудные познания в географии.

    ... к сожалению, походу, не так... это целенаправленная ложь бритоСМИ ... отрабатывают свой обед и возможно ужин...
    a.s.zzz888
    1. rpek32 Сегодня, 09:53
      зайди на первоисточник статьи чтоль, прежде чем чушь нести. в оригинале в тексте про россию и слова нет
      rpek32
  16. РоманRVV Сегодня, 09:26
    Так у них все, кто из бывшего СССР, "автоматом" из России.
    РоманRVV
  17. роман66 Сегодня, 09:32
    а какого Донецка "шахтер" там играет? request
    роман66
  18. михаил3 Сегодня, 09:47
    Все эти ребята так искренне изумляются, почему это мы не хотим идти по "пути западной цивилизации". Отчего это мы все меньше и меньше доверяем Европе, США и прочим цивилизаторам. Да прямо не знаю. Может потому, что теперь хорошо видим, что именно они про нас говорят и пишут? Что они о нас думают?
    Все брехня и полная некомпетентность. А раз так - с чего бы нам им всем верить?
    михаил3
    1. rpek32 Сегодня, 09:54
      печально но это фейк. вот оригинал: https://www.thesun.co.uk/sport/football/3408540/d
      ynamo-kiev-ultras-racially-aggravated-clash-shakh
      tar-donetsk/

      (вдруг лень было коменты пролистать где я писал про это)
      rpek32
  19. Vik66 Сегодня, 09:56
    А я что-то не понял - Динамо (Киев) играло с Шахтером (Донецк ???) Это как - они играли с "сепаратистами" ? belay
    Vik66
Картина дня