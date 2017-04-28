10:10 28 апреля

Состоялся первый полет двухместного варианта истребителя JF-17

Как сообщает блог bmpd со ссылкой на китайские интернет-издания, 24 апреля 2017 года на аэродроме в Чэнду китайского предприятия Chengdu Aircraft Industries Company(Group), входящим в группу CAC, состоялся первый полет первого прототипа двухместного учебно-боевого варианта легкого истребителя китайско-пакистанского производства FC-1 Xiaolong (JF-17 по обозначению НОАК, JF-17B – ВВС Пакистана).

Состоялся первый полет двухместного варианта истребителя JF-17


Базовая, одноместная, версия истребителя JF-17 серийно выпускается для ВВС Пакистана с 2008 года. Новая модификация разработана с учетом пожеланий потенциальных иностранных заказчиков.


Указывается, что новое исполнение JF-17 сохраняет все боевые возможности и оборудование одноместного истребителя JF-17 Block 2.



FC-1 был разработан китайским предприятием CAC в Чэнду. Машинокомплекты, производимые китайской стороной, поставляются на пакистанское авиастроительное предприятие Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камра, где осуществляется серийное производство самолетов.

По состоянию на январь 2017 года, Пакистан получил 6 летных прототипов и 8 предсерийных истребителей JF-17 (все собраны китайским предприятием CAC в Чэнду), 42 серийных истребителя JF-17 Block 1, изготовленных в Камра из китайских комплектов с 2009 по конец 2013 года, и 32 истребителя JF-17 Block 2, собранных РАС с середины 2015 года (из 62 заказанных JF-17 Block 2).
Заказы на JF-17 имеют также Мьянма (6 единиц) и Нигерия (минимум 3 самолета). Поставки в данные страны ожидаются.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2574682.html
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Комментарии 6

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  1. Altona Сегодня, 09:51
    Подобие нашего Як-130 как я понимаю.
    Altona
    1. Santa Bear Сегодня, 09:57
      Нет. Это полноценный боевой самолёт, уровня Миг-29 причём новых модификаций.
      Santa Bear
    2. xetai9977 Сегодня, 09:57
      Отличный самолёт! Очень мне нравится!
      xetai9977
  2. bouncyhunter Сегодня, 10:01
    Китай наращивает своё сотрудничество с Пакистаном . Сигнал Индии ? wink
    bouncyhunter
  3. Altona Сегодня, 10:03
    Вообще да, мощнее Як-130, почитал характеристики.
    Altona
    1. Улиточник N9 Сегодня, 10:07
      И скорее всего еще и дешевле...
      Улиточник N9
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