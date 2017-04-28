Состоялся первый полет двухместного варианта истребителя JF-17
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на китайские интернет-издания, 24 апреля 2017 года на аэродроме в Чэнду китайского предприятия Chengdu Aircraft Industries Company(Group), входящим в группу CAC, состоялся первый полет первого прототипа двухместного учебно-боевого варианта легкого истребителя китайско-пакистанского производства FC-1 Xiaolong (JF-17 по обозначению НОАК, JF-17B – ВВС Пакистана).
Базовая, одноместная, версия истребителя JF-17 серийно выпускается для ВВС Пакистана с 2008 года. Новая модификация разработана с учетом пожеланий потенциальных иностранных заказчиков.
Указывается, что новое исполнение JF-17 сохраняет все боевые возможности и оборудование одноместного истребителя JF-17 Block 2.
FC-1 был разработан китайским предприятием CAC в Чэнду. Машинокомплекты, производимые китайской стороной, поставляются на пакистанское авиастроительное предприятие Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камра, где осуществляется серийное производство самолетов.
По состоянию на январь 2017 года, Пакистан получил 6 летных прототипов и 8 предсерийных истребителей JF-17 (все собраны китайским предприятием CAC в Чэнду), 42 серийных истребителя JF-17 Block 1, изготовленных в Камра из китайских комплектов с 2009 по конец 2013 года, и 32 истребителя JF-17 Block 2, собранных РАС с середины 2015 года (из 62 заказанных JF-17 Block 2).
Заказы на JF-17 имеют также Мьянма (6 единиц) и Нигерия (минимум 3 самолета). Поставки в данные страны ожидаются.
Базовая, одноместная, версия истребителя JF-17 серийно выпускается для ВВС Пакистана с 2008 года. Новая модификация разработана с учетом пожеланий потенциальных иностранных заказчиков.
Указывается, что новое исполнение JF-17 сохраняет все боевые возможности и оборудование одноместного истребителя JF-17 Block 2.
FC-1 был разработан китайским предприятием CAC в Чэнду. Машинокомплекты, производимые китайской стороной, поставляются на пакистанское авиастроительное предприятие Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камра, где осуществляется серийное производство самолетов.
По состоянию на январь 2017 года, Пакистан получил 6 летных прототипов и 8 предсерийных истребителей JF-17 (все собраны китайским предприятием CAC в Чэнду), 42 серийных истребителя JF-17 Block 1, изготовленных в Камра из китайских комплектов с 2009 по конец 2013 года, и 32 истребителя JF-17 Block 2, собранных РАС с середины 2015 года (из 62 заказанных JF-17 Block 2).
Заказы на JF-17 имеют также Мьянма (6 единиц) и Нигерия (минимум 3 самолета). Поставки в данные страны ожидаются.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2574682.html
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