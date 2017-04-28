В Крыму появится филиал парка «Патриот»

Все объекты, внесенные в план филиала парка "Патриот" в Крыму, имеют большое историческое значение. Они прославились не только благодаря победам, достигнутым численным перевесом, но прежде всего мужеству и героизму защитников. Именно здесь было самое упорное сопротивление немцам. Та же 30-я батарея не только уникальное инженерное сооружение, но и место беспримерного мужества. Здесь наши солдаты и офицеры сражались до последнего.

План создания Севастопольского филиала военно-патриотического парка «Патриот» был представлен Сергею Шойгу в марте это года, сейчас уточняется стоимость предстоящих работ по реставрации объектов инфраструктуры, строительству новых, а также передаче военного имущества для экспозиции, сообщают Известия «Севастопольский филиал "Патриота" будет иметь пять отдельных кластеров. Первый – легендарная 30-я береговая бронебашенная батарея на Макензевой горе. Это уникальное заглубленное бетонное сооружение с возвышающимися над землей двумя трехствольными артиллерийскими башнями с орудиями калибра 305­ мм. Рядом с батареей планируется воссоздать линию обороны Севастополя: блиндажи, огневые точки, окопы», говорится в статье. Этот объект станет своеобразным аналогом «Партизанской деревни» в подмосковном парке.Второй кластер откроют в бухте Севастополя. Он получит название «Военно-исторический комплекс – Севастопольская бухта». По данным газеты, «в его состав войдут два исторических объекта – артиллерийские равелины Константиновский и Михайловский, которые защищали севастопольский рейд». Сюда же из Новороссийска будет перебазирован артиллерийский крейсер проекта 68-бис «Михаил Кутузов». На нем уже действует филиал музея Военно-морского флота.Третий кластер – «Центральный» – будет состоять из выставочных павильонов.Четвертый объединит Балаклавский подземный комплекс: базу подводных лодок, хранилище ядерных боеприпасов, а также водолазный комплекс.Пятый объект будет построен в урочище Алсу. «В период Второй мировой войны в этих местах вел свою деятельность отряд партизан Севастополя. Здесь же располагался секретный, высокозащищенный запасной командный пункт Черноморского флота – "Объект 221"», – поясняет издание.Военный историк Алексей Исаев: