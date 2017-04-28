В Узбекистане отменили шествие "Бессмертного полка"

Дорогие узбекистанцы! Шествие "Бессмертного полка" не состоится в этом году по причине сложившейся во всем мире сложной политической обстановки. Мы считаем, что это является правильным решением наших властей,

Особенно высокий спрос на георгиевские ленты в Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Молдове. Акция очень популярна и проходит не только в странах СНГ — от Никарагуа до Индонезии,