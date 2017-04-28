13:41 28 апреля

В Узбекистане отменили шествие "Бессмертного полка"

В Узбекистане решили не проводить 9 мая акцию "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Отмечается, что соответствующее решение было принято после рекомендации компетентных органов республики, передает газета "STAN RADAR"

Дорогие узбекистанцы! Шествие "Бессмертного полка" не состоится в этом году по причине сложившейся во всем мире сложной политической обстановки. Мы считаем, что это является правильным решением наших властей,
— говорится в сообщении.

Вместо шествия в республике планируется провести стационарную выставку, формат которой согласовывается с объединением VETERAN.

Также власти намерены поздравить ветеранов ВОВ и оказать им необходимую помощь. В связи с этим организаторы мероприятия призывают граждан внести свой вклад, будь то пожертвования на покупку подарков или волонтерство.



В Узбекистане в настоящий момент проживают более 1,6 тысячи участников Второй мировой войны и 45 тысяч участников трудового фронта. Всего в войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В этом году власти Узбекистана выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере около 550 долларов участникам и инвалидам войны в связи с праздником 9 мая. В Ташкенте состоится праздничный салют, по всей стране будут организованы памятные мероприятия, улицы и площади будут украшены плакатами и стендами.

Бессмертный полк — международная общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. В ней могут принять участие все желающие, чьи родственники или друзья участвовали в Великой Отечественной войне.

В прошлом году военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ) провели праздничный митинг и шествие "Бессмертного полка", а затем порадовали гостей концертом и показательными выступлениями разведывательных подразделений с участием военной техники.
Ранее представитель Россотрудичества Александр Радьков заявил, что в Таджикистане большой спрос на георгиевские ленты.
Особенно высокий спрос на георгиевские ленты в Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Молдове. Акция очень популярна и проходит не только в странах СНГ — от Никарагуа до Индонезии,
— подчеркнул он.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›В Узбекистане отменили "Бессмертный полк"
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Комментарии 113

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  1. Мар.Тира Сегодня, 10:23
    Обстановка требует русофобии,и замалчивания подвига ветеранов ??????Госдеп,и исламисты аплодируют!Именно этого они и добиваются.
    Мар.Тира
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
      Хорошее начало - сменить "Бессмертный Полк" на кружевные труселя . А дальше ? fool
      bouncyhunter
      1. dik-nsk Сегодня, 10:31
        откуда такие выводы? видимо боятся, что не смогут обеспечить безопасность и исключить теракт, шмон же не устроишь каждому в шествии
        dik-nsk
        1. ВадимЖивов Сегодня, 10:41
          На террор можно списать что угодно или в России терактов не было. Память короткая и в этом меня не переубедит ни кто. В этом мире гибких больше чем стойких soldier hi
          ВадимЖивов
          1. dik-nsk Сегодня, 10:44
            Также власти намерены поздравить ветеранов ВОВ и оказать им необходимую помощь. В связи с этим организаторы мероприятия призывают граждан внести свой вклад, будь то пожертвования на покупку подарков или волонтерство

            Вместо шествия в республике планируется провести стационарную выставку, формат которой согласовывается с объединением VETERAN

            В этом году власти Узбекистана выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере около 550 долларов участникам и инвалидам войны в связи с праздником 9 мая. В Ташкенте состоится праздничный салют, по всей стране будут организованы памятные мероприятия, улицы и площади будут украшены плакатами и стендами

            этого мало, чтобы понять голословность своих обвинений? никто не замалчивает в Узбекистане Победу, вопрос лишь безопасности.
            dik-nsk
            1. Azim77 Сегодня, 10:57


              Сегодня, в Ташкенте проходит марш автомобильной колонны, посвященный ко Дню памяти и почестей (9 мая).

              Маршрут начался в 10.30 на улице Гавхар (Южный вокзал), затем на ул. Усмана Насира, через Ш.Руставели, через массив Юнус- Абад, на улицу Уч Кахрамон, пишет UzNews.


              2, 3, 4 и 5 мая 2017 года с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) у ворот посольства России в Узбекистане по улице Мироншах (слева от консульского отдела) все желающие смогут получить «Георгиевскую ленточку».
              Azim77
              1. Azim77 Сегодня, 11:06


                Телекоммуникационная компания Ucell, Агентство новостей Podrobno.uz и сайт о культурной жизни Узбекистана Kultura.uz запускают уникальную социальную акцию под хэштэгом #ВечнаяПамять, посвященную всенародному празднику 9 мая – Дню памяти и почестей.

                Узбекистан внёс огромный вклад в победу во Второй мировой войне, миллионы узбекистанцев ушли на фронт, сотни тысяч не вернулись с полей сражений. Имена многих героев–узбекистанцев вписаны не только в историю нашей страны, но и всего мира. Это один из защитников Дома Павлова Камолжон Тургунов, известный снайпер Сталинградской битвы Хаит Хужматов, а также командир воздушного судна Абдусамат Тайметов, доставивший 9 мая 1945 года в Москву Акт о безоговорочной капитуляции Германии. И таких героев тысячи.

                Миллионы людей не забудут и гостеприимство Узбекистана, который для многих стал вторым домом во время войны. В тяжелейших условиях военного времени в республику было эвакуировано свыше 1,5 миллиона человек, и не было в стране дома, где бы их не встретили и не накормили, люди делились последним, помогая тем, кто бежал от ужасов этой страшной войны. Среди приехавших в республику было и почти 300 тысяч осиротевших детей, которые нашли здесь не только кров, но и новых друзей, родителей.

                Сегодня мы все в неоплатном долгу перед людьми, отдавшими на полях сражений свои жизни за наше будущее, теми, кто дни и ночи трудился на промышленных предприятиях в тылу, кто отдавал последнее этой великой победе. Именно на это нацелена социальная акция – узбекистанцы помнят и чтят своих героев.

                В рамках акции, которая пройдет с 29 апреля по 8 мая 2017 года, на сайтах Podrobno.uz и Kultura.uz, а также в социальных сетях и мессенджерах при поддержке компании Ucell, будут транслироваться видеопоздравления в адрес ветеранов войны и труда в виде исполнения куплетов известных песен военных лет и чтения отрывков стихотворений различными медийными персонами страны – звездами шоу-бизнеса, артистами театра и кино, режиссерами, писателями, искусствоведами, художниками и многими другими.

                Вторая мировая война – это не просто история, это выстраданная народами всех стран и национальностей великая победа, пример несломленной воли и героических поступков, совершенных нашими предками. И мы никогда не должны забывать об этом, забывать о той огромной цене, которую заплатил Узбекистан и другие страны мира за мирное небо над головой.
                Azim77
                1. НасРать Сегодня, 11:10
                  Азим, день добрый!! Не обращайте внимание на местных глашатаев... увидили заголовок и давай трезвонить и выражать недовольство. Они ведь ни чего не знают об Узбекистане, предположу, что да же на карте не покажут его. Но виз поднимают сумасшедший...
                  Ташкент должно быть сейчас очень красив....Всё украшено, зелень распустилась, цветут яблони и абрикосы. А клубника уже есть? Должна быть..
                  НасРать
                  1. Azim77 Сегодня, 11:20
                    Добрый день! hi Приходится отвечать пока так, хотя кулаки сжимаются, слыша ту глупость и ахинею, которую несут некоторые.
                    Ташкент красив как всегда, приезжайте в гости. smile Клубника поспела, правда пока еще не вошла во вкус.
                    Azim77
                    1. Serg65 Сегодня, 11:23
                      Приветствуем сосед!
                      Цитата: Azim77
                      риезжайте в гости. Клубника поспела

                      Неее я бы шас в Центр Плова завалился! Как ни как обед bully
                      Serg65
                    2. НасРать Сегодня, 11:42
                      Я бы прогулялся бы по этому прекрасному городу


                      Зашёл бы поесть


                      Эх, широкие, зелёные улицы, тёплый ветерок.....
                      НасРать
                      1. болот Сегодня, 11:49
                        Цитата: НасРать
                        Зашёл бы поесть

                        Это больше на Казахский или Киргизский плов похож,мясо отварное сверху крошится а так же присутствует казы или ш(ч)ужук.
                        болот
                      2. НасРать Сегодня, 11:54
                        Цитата: болот
                        Цитата: НасРать
                        Зашёл бы поесть

                        Это больше на Казахский или Киргизский плов похож,мясо отварное сверху крошится а так же присутствует казы или ш(ч)ужук.


                        Я всегда заказывал плов с" двойным" мясом, брал нарын с казы ...
                        Иногда, вместо двойного мяса брал пару палочек шашлыка... Всё очень вкусно! good
                        НасРать
                2. Лёня Пантелеев Сегодня, 11:13
                  Привет солнечному Узбекистану и его гостеприимным людям!
                  Лёня Пантелеев
                  1. Azim77 Сегодня, 11:23
                    Привет Вам Леонид и в том числе всему братскому народу Казахстана! hi
                    Azim77
              2. To be or not to be Сегодня, 12:44
                Погибло примерно людей разных наций СССР в ВОВ

                1.Русских - 5 756 000
                2.Украинцев 1 377 000
                3.Белоруссов - 252 900
                4.Узбеков - 117 900
                5.Татар - 187 700
                .......В Узбекистане в первые месяцы войны было подано более 32 тысяч заявлений о добровольном призыве в РККА.

                С ноября 1941 года по март 1942 года в Узбекистане было сформировано 14 национальных дивизий из них 9 стрелковых 5 кавалеристских. Многие узбекистанцы мужественно проявили себя в бою Так 120 000 были награждены боевыми орденами и медалями 280 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 82 человека стали кавалерами ордена Славы трех степеней.. Воины-узбекистанцы участвовали в обороне Брестской крепости героически сражавшейся с фашистами, обороне Ленинграда, обороне Москвы, в Сталинградской битве. На территорию Узбекистана были эвакуированы сотни предприятий из прифронтовой полосы. Для руководства размещением, монтажом, сдачей в эксплуатацию эвакуированных промышленных предприятий по решению Центрального Комитета КП Узбекистана и Совета Народных Комиссаров Узбекистана была создана Госэкономкомиссия.

                Огромную помощь эвакуированным предприятиям оказывало все население республики. Благодаря самоотверженному труду людей, эти предприятия были введены в действие в самые сжатые сроки. Уже к концу 1941 года было смонтировано и введено в эксплуатацию более 50 эвакуированных предприятий. В конце первого полугодия 1942 года все перебазированные в Узбекистан предприятия работали на полную мощность, поставляя фронту военную технику, боеприпасы и снаряжение.
                За все годы войны Узбекистан принял 200 тысяч детей-сирот. Все они нашли здесь внимание, приют и заботу. Многие из них обрели здесь новую семью. Только одна семья кузнеца Шаахмеда Шамахмудова взяла на воспитание 14 детей разных национальностей
                http://iacis.ru/mainevents/god_veteranov_uzbekist
                an/
                To be or not to be
          2. болот Сегодня, 11:05
            Цитата: ВадимЖивов
            На террор можно списать что угодно или в России терактов не было.

            А в прошлом году к стати планирующийся теракт на 9 мая по Парижскому сценарию предотвратили,инфа пришла от спец.служб с Центральной Азии.
            болот
      2. Смог Сегодня, 11:02
        Цитата: bouncyhunter
        сменить "Бессмертный Полк" на кружевные труселя

        Паша! soldier drinks Так у них женщины вроде в шароварах ходят. Труселя если только мужикам????
        Смог
    2. Венд Сегодня, 10:25
      Цитата: Мар.Тира
      Обстановка требует русофобии,и замалчивания подвига ветеранов ??????Госдеп,и исламисты аплодируют!Именно этого они и добиваются.

      9 мая показывает, кто есть кто.
      Венд
      1. Mystery12345 Сегодня, 10:54
        Цитата: Венд
        9 мая показывает, кто есть кто.

        да уж.....
        Mystery12345
        1. НасРать Сегодня, 10:57
          Цитата: Mystery12345
          да уж.....


          В точку! Бизнес, ни чего личного! wassat Но марали, узбеков сейчас будим учить!!! wassat
          НасРать
        2. Александр романов Сегодня, 11:44
          Цитата: Mystery12345
          да уж.....

          А теперь напиши,кто это повесил,что бы народ точно знал
          Александр романов
      2. Лелёк Сегодня, 11:01
        Цитата: Венд
        9 мая показывает, кто есть кто.


        Привет. "Тимуриды" после распада СССР всегда обосабливались в шкурных целях. Да и пёс с ними. Вот за ветеранов-узбеков (и не только) обидно, это - да. Но как бы не старались коньюнктурщики, а наши победили и расписались на руинах Рейхстага. Этого никто не отнимет.
        Лелёк
        1. Serg65 Сегодня, 11:06
          Цитата: Лелёк
          Но как бы не старались коньюнктурщики

          Походу в России эпидемия началась, моль вот даже нормальных людей косить начала crying
          Serg65
          1. Лелёк Сегодня, 11:11
            Цитата: Serg65
            Походу в России эпидемия началась, моль вот даже нормальных людей косить начала


            Привет.
            Не понял Ваш пост. Переведите с медицинско-зоологического на обывательский, пжлст.
            Лелёк
            1. Serg65 Сегодня, 11:20
              Привет!
              Цитата: Лелёк
              Переведите с медицинско-зоологического на обывательский

              Да как два пальца обосвальт! Вы же ведь умный человек и я за вами раньше не замечал популистских коментов, щас то что с вами произошло?
              Если у узбека или другого азиата жив отец или мать то он с них пылинки сдувает! Уважающий себя азиат знает всю свою родню до седьмого колена! Вы действительно думаете что узбеки ради денег наплевали на память своих предков???
              Serg65
              1. Лелёк Сегодня, 11:39
                Цитата: Serg65
                Вы действительно думаете что узбеки ради денег наплевали на память своих предков???


                Понял Ваш посыл. Но я говорю о правящей верхушке которая - ДА за деньги готова наплевать и на память предков, и на дружбу. Что же касаемо простых узбеков, то мнение о них как и о наших русских - разное (есть хорошие и плохие). И это не по-наслышке, проколесил от Самарканда до Хивы и обратно (и не только по историческим местам). Да и в Питере сейчас большая диаспора узбеков (но тут в основном купи-продаи, хотя многие с российскими паспортами, а дети их учатся в ВУЗах Питера, т.е. будут спецами в разных отраслях). Так-что Вы зря бочку накатили.
                Лелёк
                1. Serg65 Сегодня, 11:53
                  Цитата: Лелёк
                  Так-что Вы зря бочку накатили.

                  laughing Буду очень рад если ошибся!
                  Но...
                  Цитата: Лелёк
                  ДА за деньги готова наплевать и на память предков, и на дружбу.

                  Есть такая хорошая поговорка..не лезь в болото дальше чем уже залез. Как бы Каримова не хулили, но он смог сохранить мир в своей стране а ведь ЭТО самое главное! Не допустить гражданской войны, хотя она полыхала всего лишь в ста километрах от Ташкента, на данный момент это самая спокойная страна! Что же такое сделала верхушка за деньги?
                  Serg65
                  1. Лелёк Сегодня, 12:01
                    Цитата: Serg65
                    Как бы Каримова не хулили, но он смог сохранить мир в своей стране


                    Да, Каримов во-время сделал финт и обратился к России, иначе в Ташкенте сейчас сидели бы бармалеи типа ДАИШ. Россия никогда не "кидала" партнёров и друзей, а вот последние зачастую этим грешат.
                    Лелёк
                    1. Serg65 Сегодня, 12:50
                      Цитата: Лелёк
                      иначе в Ташкенте сейчас сидели бы бармалеи типа ДАИШ

                      Друг мой, не разочаровывайте меня пожалуйста! Бармалеи пытались сесть в Андижане в 2005 году и что получилось?
                      Цитата: Лелёк
                      Россия никогда не "кидала" партнёров и друзей

                      Хмм. а что Россия сделала в декабре 1991 года?
                      Serg65
                      1. Лелёк Сегодня, 13:05
                        Цитата: Serg65
                        Хмм. а что Россия сделала в декабре 1991 года?


                        На фразу "Берите суверенитета, сколько сможете" "князья" отреагировали мгновенно и наелись так, что из ушей попёрло. Последствия этого процесса хлебаем полной ложкой по сегодняшний день.
                        Да, ещё одно, давайте договоримся не разговаривать менторским тоном (это по поводу "...не разочаровывайте...", "...я за вами раньше не замечал..."). Добро?
                        Лелёк
              2. Zymran Сегодня, 12:35
                Наброшу. А как насчет тех, кто погиб при русском завоевании Средней Азии? wink

                По сабжу, имхо такая традиция не соответствует культурно-историческим обычаям узбеков да и казахов. По нашим традициям павших поминают у себя дома либо в мечети, а не на улице. Хотя сама по себе акция очень трогательная.
                Zymran
                1. Лелёк Сегодня, 13:11
                  Цитата: Zymran
                  А как насчет тех, кто погиб при русском завоевании Средней Азии?


                  Ну, Вы ещё припомните хазарские набеги, Тамерлана и киргизский эпос "Манас".
                  Лелёк
    3. Чёрный Сегодня, 10:26
      Цитата: Мар.Тира
      Обстановка требует русофобии,и замалчивания подвига ветеранов ??????Госдеп,и исламисты аплодируют!Именно этого они и добиваются.

      Парни!! Возможно ( даже скорее всего) это решение принято исходя из интересов безопасности.Обеспечить её на таком мероприятии совсем не просто.....
      Чёрный
      1. Банный Сегодня, 10:37
        В Москве тоже все отменить в целях безопасности мышь? С таким человеческим материалом мы войну не выиграем)))
        Банный
        1. Чёрный Сегодня, 10:41
          Цитата: Банный
          В Москве тоже все отменить в целях безопасности мышь? С таким человеческим материалом мы войну не выиграем)))

          А причём тут в Москве?....Вы хотите сказать, что наши спецслужбы и правоохранители ничуть не лучше узбекских? smile
          Чёрный
        2. Vint73 Сегодня, 10:56
          Цитата: Банный
          В Москве тоже все отменить в целях безопасности мышь?

          В Москве граждан подозрительных национальностей досмотреть проще-их все-же не 100% населения, а в Узбекистане не разберешь кто свой, а кто гастролер из Афганистана, да и среди граждан Узбекистана наверняка потенциальных шахидов в процентном соотношении больше, чем в Москве
          Vint73
        3. Walanin Сегодня, 11:01
          какую войну?
          Walanin
      2. ALLxANDr Сегодня, 10:39
        Заплатили по 550 долларов, а после сказали по политическим причинам шествие отменяется. 550 доларов!!! Интересы безопасности тоже видать пролоббированы.. денежно
        ALLxANDr
        1. Чёрный Сегодня, 10:42
          Цитата: ALLxANDr
          Заплатили по 550 долларов, а после сказали по политическим причинам шествие отменяется. 550 доларов!!! Интересы безопасности тоже видать пролоббированы.. денежно

          Вы только до 550 долларов прочитали....дальше не стали? smile
          Чёрный
          1. ALLxANDr Сегодня, 11:33
            До самой последней точки. В отличии от вас, меня удивила выплата не в национальной валюте, а в долларах. А еще там написано по политическим причинам!
            ALLxANDr
        2. Serg65 Сегодня, 10:43
          Цитата: ALLxANDr
          Заплатили по 550 долларов,

          Господин провокатор, вы хоть представляете что значит для рядового узбека 550 долларов??? В Киргизии за 20 долларов революцию делают!!!!
          Serg65
          1. ALLxANDr Сегодня, 11:45
            По медленнее на поворотах... Во первых, не для Киргизии, а для Узбекистана. Я так понял для вас это одно и тоже... и да, я отлично знаю сколько для узбека значит 550 долларов! Если включите свой причинно-следственный аппарат и прочитаете то что написали:
            Цитата: Serg65
            В Киргизии за 20 долларов революцию делают!!!!

            то наверное можете представить, что они могут сделать за 550 долларов?

            Хотя зацепились вы конечно не за суть! А за то, что ветеранам платят не в национальной валюте. Это получается, государство купило доллары специально для того, чтобы потом выплатить ветеранам? Меня ещё бы больше возмутило, если бы выплатили в фунтах!

            И где тут провокатор?! Одного забеспокоило то, что я якобы до конца не прочитал, другой мне указывает сколько много это в долларах, путая при этом страну! Внимательность отменили, да?
            ALLxANDr
            1. Vint73 Сегодня, 12:03
              Цитата: ALLxANDr
              А за то, что ветеранам платят не в национальной валюте.

              Вы в самом деле не понимаете, что выплачивать будут эвивалент 550$ в местных тугриках или вы прикалываетесь?
              Vint73
              1. ALLxANDr Сегодня, 12:08
                Нет, я не прикалываюсь, будут выплачивать в долларах. Если в местной валюте - буду не прав и признаю это.
                ALLxANDr
            2. Serg65 Сегодня, 12:42
              Цитата: ALLxANDr
              Я так понял для вас это одно и тоже

              Вы не поверите но для меня действительно Узбекистан, Киргизия и Казахстан одно и тоже, в любой из этих республик я как дома и везде родственники живут!
              Цитата: ALLxANDr
              Это получается, государство купило доллары специально для того, чтобы потом выплатить ветеранам? Меня ещё бы больше возмутило, если бы выплатили в фунтах!

              laughing Незнание порождает глупость! Казахи, узбеки, кыргызы всё меряют в долларах!!! На вопрос сколько стоит машина вам ни кто не скажет сум, сом, тенге! Вам скажут доллар wink
              Serg65
              1. ALLxANDr Сегодня, 13:10
                Действительно, не поверю. Друзья есть в Казахстане. Из них никто не путает Казахстан с Узбекистаном и Киргизией. Когда я спрашиваю у друзей, сколько это стоит у вас в Казахстане - всегда мне говорят в тенге. В долларах никогда не слышал цен. Хотя конечно же он (доллар) там ходит.
                ALLxANDr
                1. болот Сегодня, 13:37
                  Цитата: ALLxANDr
                  . Когда я спрашиваю у друзей, сколько это стоит у вас в Казахстане - всегда мне говорят в тенге

                  Мелкие покупки до 100 тысяч тенге а машины и недвижимость считаем в убитых енотах,если слышим в миллионах, лярдах тенге мысленно переводим в баксы.Одновременно прикидываем сколько стоит это в Китае,Эмиратах ,Европе и США laughing Что бы по цене не пролететь. laughing
                  болот
                  1. Serg65 Сегодня, 13:41
                    Цитата: болот
                    Одновременно прикидываем сколько стоит это в Китае,Эмиратах ,Европе и США

                    laughing В Кыргызстане до некоторых пор ещё и Литва входила в этот перечень.
                    Serg65
    4. болот Сегодня, 10:36
      Цитата: Мар.Тира
      Обстановка требует русофобии,и замалчивания подвига ветеранов ??????

      Какая нафиг русофобия,они уже давно стараются не допускать массового скопления населения.Для безопасности самого населения.
      болот
    5. Serg65 Сегодня, 10:37
      Цитата: Мар.Тира
      Обстановка требует русофобии,и замалчивания подвига ветеранов ??????

      Обстановка требует сохранить жизни людей, в Узбекистане очень велика террористическая опасность!!!
      Мар.Тира, вы ведь вроде адекватный человек!?
      Serg65
    6. сибиралт Сегодня, 11:08
      Пишут, что не запретили, а отменили сверху. А это значит, что хорошее дело сначала превратили в обязаловку. Любую добрую инициативу убивает обязаловка. А тут еще и бизнес подсуетился.
      сибиралт
    7. рич Сегодня, 12:25
      Узбекистан внес громадный вклад в победу над фашизмом. Жаль, что их власти приняли такое решение
      рич
  2. Ecilop Сегодня, 10:24
    Надеюсь, что это не абсолютный запрет. И, кто хочет - почтит память. Как сможет.
    Ecilop
    1. Чёрный Сегодня, 10:28
      Цитата: Ecilop
      Надеюсь, что это не абсолютный запрет. И, кто хочет - почтит память. Как сможет.

      Нет, конечно.
      В этом году власти Узбекистана выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере около 550 долларов участникам и инвалидам войны в связи с праздником 9 мая. В Ташкенте состоится праздничный салют, по всей стране будут организованы памятные мероприятия, улицы и площади будут украшены плакатами и стендами.
      Чёрный
  3. Монос Сегодня, 10:26
    Ох как бесенят из-за лужи коробит-то от "Бессмертного полка" и георгиевской ленточки! Наша память о прошлом для этих бесноватых как Святая вода или чеснок.
    Монос
  4. romandostalo Сегодня, 10:27
    Не торопитесь с выводами, скорее всего просто опасаются террактов....
    romandostalo
    1. ALLxANDr Сегодня, 10:35
      В тексте написано - по политическим причинам. Не экстремизм, не терроризм, не криминогенная обстановка - а политика.
      ALLxANDr
      1. dik-nsk Сегодня, 10:49
        а вы хотели, чтобы они сказали: граждане, могут быть теракты, взрывы и смерти? ну, думать то надо, формулировкой сгладили, чтобы не устраивать панику в столь светлый День
        dik-nsk
      2. Vint73 Сегодня, 11:01
        Терроризм часть политики. Хотели-бы запретить полностью-так бы и сделали. Нет смысла запрещать акцию, но при этом выдавать деньги, устраивать выставки и мероприятия, если твоя цель запрет
        Vint73
        1. ALLxANDr Сегодня, 12:03
          Цитата: Vint73
          Нет смысла запрещать акцию, но при этом выдавать деньги, устраивать выставки и мероприятия


          а какой смысл запрещать шествие, но в тоже время устраивать выставки, мероприятия? Это тоже объекты с массовым пребыванием населения. Если есть сводка, что будут террористы, наверное имеет смысл отменить всё это?
          ALLxANDr
    2. Ныробский Сегодня, 10:57
      Цитата: romandostalo
      Не торопитесь с выводами, скорее всего просто опасаются террактов....

      Как то так....... За январь-июнь(полугодие)2016 года, в Узбекистане задержано 549 человек, которые являются сторонниками религиозно-экстремистских и террористических организаций и выявлено 334 преступления экстремистского и террористического характера. По этому году статистики не знаю. Учитывая то, что празднование Дня Победы на постсоветском пространстве является одним из факторов, до сих пор объединяющих народы бывшего СССР и напоминает об общих страницах истории, у Запада есть большое желание уничтожить память об общей Победе. Где то нацики лютуют, где то террористов применить не брезгуют. Возможно действительно есть информация о готовящихся терактах во время шествия Бессмертного полка. Узбекистан и Таджикистан находятся в непосредственной близости от очага радикальной исламистской заразы. Если учесть, что США заложили в бюджет на 2017 год порядка 70 млн.долларов на "борьбу" с терроризмом в Таджикистане, то не известно где, и как, эти 70 млн. начнут "бороться" т.к. у них общая граница. Как показывает практика, там где США решили помочь, неизбежно проливается кровь невинных граждан.
      Ныробский
  5. les103284 Сегодня, 10:33
    Короткая же у вас память, господа азиаты, жаль...
    les103284
    1. Walanin Сегодня, 11:02
      Почтить память это вовсе не значит устраивать показуху.
      Walanin
  6. Kubik Сегодня, 10:33
    У СНБ появилась информация о готовящемся теракте, а также провокациях. Видимо, очень много сигналов из разных источников и разных мест. Но запрет - это все же крайняя мера, зря такое пораженческое решение приняли, имхо. У СНБ есть все рычаги и ресурсы провести эту акцию как нужно, перестраховываются что ли.
    Kubik
  7. Вальцманюга Сегодня, 10:34
    Сложная политическая обстановка в мире , заставила многих переобуться на ходу и душманы не исключение , как бы от них снова отбиваться не пришлось .
    Вальцманюга
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:36
    Даже не знаю, что сказать Мотивировку преподнесли вроде объективную. Но при этом стационарная выставка, салют где также будет скопление народа. Вроде и праздновать будут, а вот "Бессмертный полк"...
    rotmistr60
    1. Станислав Сегодня, 10:40
      Цитата: rotmistr60
      Мотивировку преподнесли вроде объективную. Но при этом стационарная выставка
      Стационарную легче охранять.
      Станислав
    2. Чёрный Сегодня, 10:49
      Цитата: rotmistr60
      Но при этом стационарная выставка, салют где также будет скопление народа.

      Да, но ведь оцепить место проведение салюта гораздо легче, чем место проведения шествия....
      Чёрный
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:52
        Кто же будет прорываться через оцепление, если можно идти в составе шествия преследуя определенные цели? Также и среди гуляющих и празднующих на улицах.
        rotmistr60
        1. Чёрный Сегодня, 10:56
          Цитата: rotmistr60
          Кто же будет прорываться через оцепление, если можно идти в составе шествия преследуя определенные цели?

          Так в "состав шествия" нужно ещё попасть..место(а) формирования колонн будет оцепленно, вход через досмотр...просто так, условно говоря, из подворотни Вас в колонну не пропустят...У нас, по крайней мере так.
          Чёрный
          1. Станислав Сегодня, 11:24
            Цитата: Чёрный
            в "состав шествия" нужно ещё попасть
            Смертникам только, а другие могут из-за поворотов из гранатомётов...
            Станислав
      2. Станислав Сегодня, 10:55
        Цитата: Чёрный
        место проведения шествия
        Особенно, если учитывать, что у них в той местности имеется богатый опыт проведения операций против колонн на марше.
        Станислав
  9. Altona Сегодня, 10:41
    А ведь Узбекистан в годы войны принял порядка 250 тысяч детей и миллионы эвакуированых граждан. Оказывал помощь фронту продовольствием и одеждой, ряд военной предприятий промышленности осели в Узбекистане. Я считаю, что это не "сложная международная обстановка", а обычное переобувание в воздухе и подпевание фашизму.
    Altona
    1. болот Сегодня, 10:54
      Цитата: Altona
      Я считаю, что это не "сложная международная обстановка", а обычное переобувание в воздухе и подпевание фашизму.

      Ну, ну там серьезные теракты были да попытки восстания ,плюс дремлющие ячейки от ИГИЛА-заканчивая ИДУ.
      болот
    2. Станислав Сегодня, 11:33
      Цитата: Altona
      подпевание фашизму
      Если не видите разницы между тем, что они чествуют этот день, но не могут в силу внутренних обстоятельств обеспечить безопасность людей и присоединиться к маршу, и "подпеванием" кому бы то ни было, сразу же возникает вопрос, а сами вы никому не подпеваете?...
      Станислав
      1. Serg65 Сегодня, 11:42
        Цитата: Станислав
        а сами вы никому не подпеваете?

        what Меня вот тоже терзают какие то смутные сомнения!
        Serg65
        1. Станислав Сегодня, 11:50
          Цитата: Serg65
          смутные сомнения!
          drinks Чтоб всё развеялось как дым!
          Станислав
          1. Serg65 Сегодня, 12:56
            Цитата: Станислав
            Чтоб всё развеялось как дым!

            Ух х, ну слава Богу, а то всякая х.рень в голову лезла drinks
            Serg65
  10. Moskovit Сегодня, 10:49
    Формальный повод. Например никто в Узбекистане не отменяет чемпионат страны по футболу.

    Самой посещаемой игрой тура стала встреча «Навбахор» - «Нефтчи» - 18992 зрителя.

    Очередной виток русофобии. Новая узбекская метла по новому метет.
    Moskovit
    1. Чёрный Сегодня, 10:51
      Не сравнивайте обеспечениеп безопасности на закрытом стадионе, с уличным шествием. Последнее гораздо сложней.
      Чёрный
      1. Serg65 Сегодня, 11:02
        Цитата: Чёрный
        Не сравнивайте обеспечениеп безопасности

        Ой да кого это волнует? Такая новость, грех не отметиться! Надож успеть крякнуть, да и цифирку за звёздочкой получить охотся!
        Serg65
        1. Moskovit Сегодня, 13:18
          Я смотрю тут суперспец по безопасности засел и кудахчет
          Moskovit
      2. Moskovit Сегодня, 13:15
        Вы хоть раз были на футбольном матче? Когда тысячи людей стекаются единовременно к стадиону. А. Ещё. Это одновременно происходит в разных городах и каждую неделю. Конечно обеспечить безопасность мероприятия, которое проходит ОДИН раз в год гораздо сложнее. Вы что людей за дураков держите
        Moskovit
    2. болот Сегодня, 11:26
      Цитата: Moskovit
      Например никто в Узбекистане не отменяет чемпионат страны по футболу.

      На таком мероприятии проще обеспечить безопасность,там еще на подходе к стадиону.
      болот
  11. mikh-korsakov Сегодня, 10:49
    Очередной плевок в лицо России от "друзей" Путина. Не нужно брать в "друзья" кого попало. Вот "друг" Лукашенко вместе с "другом" Порошенко хором обливают помоями Россию. У России "друзей" нет!
    mikh-korsakov
    1. Walanin Сегодня, 11:03
      и никогда не будет с таким подходом.
      Walanin
      1. mikh-korsakov Сегодня, 11:49
        Нет и не надо таких "друзей". Таких "друзей" за хвост, да в музей.
        mikh-korsakov
    2. Станислав Сегодня, 12:26
      Цитата: mikh-korsakov
      Очередной плевок в лицо России
      Если, вдруг, korsakov - это про синдром, не отвлекайтесь на политику, не бухайте и помните про витамин В1. Возьмите определение как рецепт:
      Синдром Корсакова (корсаковский психоз) — разновидность амнестического синдрома, возникает вследствие нехватки витамина B1 по причине нарушений питания, злоупотребления алкоголем, часто после травм головного мозга
      Станислав
      1. mikh-korsakov Сегодня, 13:07
        Вы правы в одном. Сергей Сергеевич Корсаков - мой двоюродный прадедушка. Но в остальном... Мимо пролетели и Ваши намеки. Но вот что меня беспокоит, и для этого есть основания, потому что я уже пережил позор моей страны девяностых годов. Когда нас пинала, даже скажем Латвия, выкрадывая наших бойцов, и много чего другого. Повторения этого на склоне лет я не хочу. И я вижу примеры, которые мне непонятны, и которые наше руководство не удосуживается народу объяснить. Например, зачем Назарбаеву понадобилось сейчас переводить алфавит на латиницу. Это дорого и глупо, если не рассматривать этот шаг как желание наступить на мозоль России. И так во всем. Понятно, что такое решение Назарбаева - это его внутреннее дело. Но обязанность нашего руководства предпринять меры, чтобы Назарбаев ощутил цену своего решения. Наше руководство грешит желанием всем понравиться, но это приводит только к усугублению наглости.
        mikh-korsakov
  12. Горный стрелок Сегодня, 10:54
    Не могут обеспечить безопасность. В Узбекистане - это несколько проще, чем в Таджикистане или Киргизии, но тоже весьма специфическая обстановка. Они решили стационар сделать, где проще обеспечить безопасность. Ну и пусть.Они же факт празднования не отменили!
    Горный стрелок
    1. Serg65 Сегодня, 11:03
      Цитата: Горный стрелок
      Не могут обеспечить безопасность. В Узбекистане - это несколько проще, чем в Таджикистане или Киргизии,

      what а чем проще, не подскажите?
      Serg65
  13. GEV67 Сегодня, 10:55
    Политические пипипипипи... Вот и открыли личико...Быть этой акции или не быть решать должен народ, потому как это его память о БЕССМЕРТНОМ ПОДВИГЕ НАРОДА отстоявшего право на жизнь своих потомков!
    GEV67
    1. Walanin Сегодня, 11:04
      Народ и без всяких показушных быдлоакций помнит все.
      Walanin
      1. Serg65 Сегодня, 11:10
        Цитата: Walanin
        Народ и без всяких показушных быдлоакций помнит все.

        А вот и эпидемиологический вирус подтянулся hi
        Serg65
    2. Станислав Сегодня, 11:55
      Цитата: GEV67
      Политические пипипипипи
      Запипикали жертвы политического педофила Навального: "народ решать"... Имеете прямое или косвенное отношение к народу Узбекистана? Регистрация есть?
      Станислав
  14. Prometey Сегодня, 11:14
    Отменили шествие, а не праздник. В чём проблема?
    Prometey
  15. Мар.Тира Сегодня, 11:16
    Цитата: Serg65
    Обстановка требует сохранить жизни людей, в Узбекистане очень велика террористическая опасность!!!
    Мар.Тира, вы ведь вроде адекватный человек!?

    Терр.опасность велика везде.Особенно она была опасна в 1941 году на параде в Москве,когда враг бомбил город,и стоял у ворот.Нельзя было запрещать,можно было только лишь рекомендовать.Вот и получается двоякое чувство.Гораздо легче запретить,чем провести.
    Мар.Тира
    1. болот Сегодня, 11:32
      Цитата: Мар.Тира
      Гораздо легче запретить,чем провести.

      По известным причинам у них сейчас новый лидер,по этому под страховаться не грех.
      болот
    2. Serg65 Сегодня, 11:38
      Цитата: Мар.Тира
      Особенно она была опасна в 1941 году на параде в Москве

      Друг мой, у нас сейчас война? Нам нужно воодушевить армию потерявшую уверенность в себе?
      Цитата: Мар.Тира
      Нельзя было запрещать,можно было только лишь рекомендовать

      Как вы себе это представляете? "Мы рекомендуем вам не ходить на марш по причине высокой опасности и если вы погибните, то мы очень будем сожалеть об этом!...администрация Совета Национальной Безопасности"
      Цитата: Мар.Тира
      .Гораздо легче запретить,чем провести.

      smile Вы когда нибудь были в Узбекистане? Провести праздник или праздничное шествие там вообще никаких проблем нету!
      С уважением hi
      Serg65
  16. Банный Сегодня, 11:30
    Цитата: Чёрный
    Вы хотите сказать, что наши спецслужбы и правоохранители ничуть не лучше узбекских? smile

    наше гб самое гбэшное гб в мире а насчет чьи лучше чьи хуже не нам после 90х с кем то мериться Вот Чапман в разведке сильна то без базара а лучшие аналитические программы смотрите по РЕН Доказано Зануссей wassat
    Банный
    1. Чёрный Сегодня, 11:33
      Цитата: Банный
      наше гб самое гбэшное гб в мире а

      Ваше гб профукало СССР wassat
      Чёрный
      1. Банный Сегодня, 11:35
        Вы мой юный падаван про сарказм шо слышали?
        Банный
  17. Altona Сегодня, 11:38
    Цитата: Станислав
    Если не видите разницы между тем, что они чествуют этот день, но не могут в силу внутренних обстоятельств обеспечить безопасность людей и присоединиться к маршу, и "подпеванием" кому бы то ни было, сразу же возникает вопрос, а сами вы никому не подпеваете?...

    -------------------------------
    Ох и прям сразу заклеймить меня в "подпевании". А эти ячейки ИГИЛ я плодил чтоли? Русских я выгонял чтоли? А не чесночно-урючная власть в лице всяких рахмонов-каримовых и прочих бывших "секретарей ЦК"? Сами вы подпевала. Не вижу я разницы, если сама власть плодит перевертышей "возвращением в исконно-посконный ислам из кровавой русской оккупации", а потом сама не может от них защититься.
    P.S. Чисто бухгалтерский подход "тратить вредно, потому что это расходы".
    Altona
  18. Razvedka_Boem Сегодня, 11:40
    Отменили шествие "Бессметрного полка", значит на то есть веские причины. Все остальное - домыслы.
    Razvedka_Boem
  19. PValery53 Сегодня, 11:43
    "решение было принято после рекомендации компетентных органов республики"
    - Видать, в компетентных органах Узбекистана советники из госдепа припугнули возможными терактами.
    PValery53
    1. болот Сегодня, 11:58
      Цитата: PValery53
      - Видать, в компетентных органах Узбекистана советники из госдепа припугнули возможными терактами.

      Они советников еще в 2005 году выпнули из страны.
      болот
  20. болот Сегодня, 12:08
    Цитата: НасРать
    Я всегда заказывал плов с" двойным" мясом, брал нарын с казы ...

    У меня сейчас узбеки работают,вот плов ел недавно.Тушу барана привез а они мол жирный через чур выйдет,давайте немного говядины,я им блин мяса не будет.Не беспокойтесь еще добавки просить будите так и вышло.
    болот
  21. Югра Сегодня, 12:47
    Они только теракты могут внепланово проводить.Зачем им память о войне?
    Югра
    1. Александр Степанович Сегодня, 12:53
      Для шибко грамотных. Из Сирии много их вернулось. И к сожалению сразу всех не переловишь.
      Александр Степанович
    2. семург Сегодня, 13:35
      Цитата: Югра
      Они только тенракты могут внепланово проводить.Зачем им память о войне?

      Прошло 70 лет сменилось два поколения и не вижу смысла ходить с портретом родственника по улице. По покойному отцу ветерану войны прочитаю коран и его правнуки вместе со мной произнесут аминь и скажут ата-аналарга тиеберсин это и есть память , и эта память не раз в год на 9мая а еженедельная и она останется в моих внуках намного дольше и крепче .
      семург
  22. bobba94 Сегодня, 13:36
    Дед рассказывал, что очень много узбеков воевали танкистами. Небольшого роста, худощавые, самая комплекция для танкиста.Отчаянных среди них не было, но воевали хорошо, трусливых среди них не было, в плен не сдавались.
    bobba94
  23. Serg65 Сегодня, 13:38
    Лелёк,
    Цитата: Лелёк
    Да, ещё одно, давайте договоримся не разговаривать менторским тоном

    Искренне прошу прощения если я вас обидел!
    Цитата: Лелёк
    На фразу "Берите суверенитета, сколько сможете" "князья" отреагировали мгновенно и наелись так, что из ушей попёрло

    Ваши слова больше касаются самой России, Беловежская попойка по сути ударила по окраинам СССР. Первое время руководство Союзных Республик даже понять не могло что произошло на самом деле. Я не буду говорить за свой Фрунзе. хотя 70% пром.предприятий тогда были общесоюзного значения, я скажу за Ташкентский авиазавод...огромный завод в одночасье встал! 76-е Илы вдруг стали не кому не нужны! Россия стала сдавать свои позиции в Средне Азиатских Республиках бешеными темпами, вот и стали образовавшуюся пустоту занимать все кому не лень.
    Serg65
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