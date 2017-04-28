В Узбекистане отменили шествие "Бессмертного полка"
В Узбекистане решили не проводить 9 мая акцию "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Отмечается, что соответствующее решение было принято после рекомендации компетентных органов республики, передает газета "STAN RADAR"
Вместо шествия в республике планируется провести стационарную выставку, формат которой согласовывается с объединением VETERAN.
Также власти намерены поздравить ветеранов ВОВ и оказать им необходимую помощь. В связи с этим организаторы мероприятия призывают граждан внести свой вклад, будь то пожертвования на покупку подарков или волонтерство.
В Узбекистане в настоящий момент проживают более 1,6 тысячи участников Второй мировой войны и 45 тысяч участников трудового фронта. Всего в войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В этом году власти Узбекистана выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере около 550 долларов участникам и инвалидам войны в связи с праздником 9 мая. В Ташкенте состоится праздничный салют, по всей стране будут организованы памятные мероприятия, улицы и площади будут украшены плакатами и стендами.
Бессмертный полк — международная общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. В ней могут принять участие все желающие, чьи родственники или друзья участвовали в Великой Отечественной войне.
В прошлом году военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ) провели праздничный митинг и шествие "Бессмертного полка", а затем порадовали гостей концертом и показательными выступлениями разведывательных подразделений с участием военной техники.
Ранее представитель Россотрудичества Александр Радьков заявил, что в Таджикистане большой спрос на георгиевские ленты.
Отмечается, что соответствующее решение было принято после рекомендации компетентных органов республики, передает газета "STAN RADAR"
Дорогие узбекистанцы! Шествие "Бессмертного полка" не состоится в этом году по причине сложившейся во всем мире сложной политической обстановки. Мы считаем, что это является правильным решением наших властей,— говорится в сообщении.
Вместо шествия в республике планируется провести стационарную выставку, формат которой согласовывается с объединением VETERAN.
Также власти намерены поздравить ветеранов ВОВ и оказать им необходимую помощь. В связи с этим организаторы мероприятия призывают граждан внести свой вклад, будь то пожертвования на покупку подарков или волонтерство.
В Узбекистане в настоящий момент проживают более 1,6 тысячи участников Второй мировой войны и 45 тысяч участников трудового фронта. Всего в войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В этом году власти Узбекистана выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере около 550 долларов участникам и инвалидам войны в связи с праздником 9 мая. В Ташкенте состоится праздничный салют, по всей стране будут организованы памятные мероприятия, улицы и площади будут украшены плакатами и стендами.
Бессмертный полк — международная общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. В ней могут принять участие все желающие, чьи родственники или друзья участвовали в Великой Отечественной войне.
В прошлом году военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ) провели праздничный митинг и шествие "Бессмертного полка", а затем порадовали гостей концертом и показательными выступлениями разведывательных подразделений с участием военной техники.
Ранее представитель Россотрудичества Александр Радьков заявил, что в Таджикистане большой спрос на георгиевские ленты.
Особенно высокий спрос на георгиевские ленты в Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Молдове. Акция очень популярна и проходит не только в странах СНГ — от Никарагуа до Индонезии,— подчеркнул он.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›В Узбекистане отменили "Бессмертный полк"
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