13:43 28 апреля

Премьер Австралии: Пхеньян всерьёз угрожает соседним странам

Существует опасность того, что Северная Корея нанесет удар по своим соседям, передает ТАСС заявление премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.



Существует возможность, риск того, что Северная Корея предпримет атаку на своих соседей. Порой их (КНДР) угрозы могут показаться показными и чрезмерными, и они служат объектами для сатиры, но я хочу заверить вас в том, что мое правительство относится к этим угрозам крайне серьезно. Поэтому сейчас предпринимается столь много усилий для того, чтобы положить конец этому безумному и опасному поведению северокорейского режима. Они (КНДР) представляют реальную угрозу для мира и стабильности в регионе и во всем мире,
сказал Тернбулл в интервью радиостанции 3AW.


В этой связи он призвал Китай попытаться повлиять на КНДР и «образумить ее режим».

Китай явно пока делает недостаточно для этого, о чем свидетельствуют продолжающиеся угрозы со стороны Пхеньяна. Мне кажется, в последнее время Китай проявляет большее понимание того, что ему следует воспользоваться своим влиянием (на КНДР), но это сложная ситуация,
отметил премьер.

На вопрос ведущего, намерено ли его правительство в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна разместить на территории Австралии мобильные комплексы ПРО THAAD, Тернбулл ответил отрицательно: «По мере изменения характера угроз меняется и наш ответ на них, но в настоящее время мы не размещаем у себя систему THAAD и не видим в этом необходимости».

Использованы фотографии: AP Photo / Andrew Taylor
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:03
    Хочет Китай и Северную Корею лбами столкнуть , старый трюк вряд ли прокатит .
    Spartanez300
    1. RussianRoulette Сегодня, 11:16
      Какая же чесотка у всех говнодемонов автралопитеко-подобных. Зашли под прогиб и исправно выполняют поручение хозяев по масштабированию 3-ей Мировой.
      RussianRoulette
      1. Тралл Сегодня, 11:38
        А эта Австралия хоть существует на самом деле? Кто в курсе? smile
        Тралл
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:58
          Цитата: Тралл
          А эта Австралия хоть существует на самом деле? Кто в курсе? smile

          Существует и неплохо.
          Входит в АНЗЮС и Британское содружество наций.
          На территорию Австралии перебрасываются для постоянной дислокации с о. Окинава часть подразделений МП.
          Так что в военном отношении им нечего боятся.
          DOCTOR ZLO
        2. рич Сегодня, 12:17
          Премьер Австралии: Пхеньян всерьёз угрожает соседним странам

          Наверно всю ночь спать не дает. Стены дрелью сверлит
          рич
    2. Венд Сегодня, 11:17
      В очередной раз ошиблись страной. Это США всем угрожают.
      Венд
    3. Александр романов Сегодня, 11:49
      Цитата: Spartanez300
      Хочет Китай и Северную Корею лбами столкнуть

      А че их сталкивать,достаточно Китаю рыкнуть на Кима и вся спесь спадет. А учитывая,что Ким подставил и Китаи и нас Россию ,я бы сам его обезжиривал до тех пор,пока пинать его не устал.
      Александр романов
    4. Дмитрий Дмитрий Сегодня, 11:59
      Ну как не крути Северная Корея действительно непредсказуемая страна.
      Дмитрий Дмитрий
      1. рич Сегодня, 12:13
        Премьер Австралии: Пхеньян всерьёз угрожает соседним странам

        А КНДР и Австралия разве соседи?
        рич
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    Так, уже Австралия поспешила указать Китаю. что ему делать. Кто следующий? И чего так озаботился премьер о соседях? Или угроза КНДР нанести удар по Австралии так подействовала.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 11:05
      Цитата: rotmistr60
      Или угроза КНДР нанести удар по Австралии так подействовала.

      ..он подумал по Австрии wassat ...вот и перевозбудился.
      А так , по сути, он призвал к тому, что Китай и без него делает...в общем подтявкнул..
      Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 11:14
      А что скажут австралийские какаду? laughing Те хотя бы коренные.
      сибиралт
      1. Аскет Сегодня, 11:43
        Цитата: сибиралт
        А что скажут австралийские какаду? Те хотя бы коренные.

        Пиастры давайте,что они еще могут сказать
        Аскет
    3. Лелёк Сегодня, 11:21
      Цитата: rotmistr60
      И чего так озаботился премьер о соседях?


      Привет. Сегодня дядюшка Трамп улыбнул. Вот что значит бизнесмен. За размещение своих ПРО в Южной Корее он потребовал от аборигенов $1 лярд баксов. Так-что, господа вассалы, готовьте денежки за американскую "дружбу".
      Лелёк
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:28
        Да, бизнесмен перебарывает президента. Я сегодня писал на эту тему, что в Восточной Европе сильно напряглись.
        rotmistr60
        1. Лелёк Сегодня, 11:52
          Цитата: rotmistr60
          Да, бизнесмен перебарывает президента.


          Его 100-дневные перлы это только самый краешек начала, а наворотил уже кучу проблем. Что дальше?
          Лелёк
  3. Андрюха Г Сегодня, 11:05
    США угрожает всему Миру.
    Андрюха Г
  4. Machete Сегодня, 11:05
    Мнение Австралии очень всех волнует.
    Machete
  5. Dym71 Сегодня, 11:06
    Извиняюсь, что не по теме, но почему удалили статью - "Sun назвал беспорядки футбольных фанатов на Украине расизмом в России"? Это правда, наши журналисты ничего не подделывали, вот это видео на сайте The Sun:
    www.thesun.co.uk/video/football/dynamo-kiev-fans-
    produce-shock-racially-aggravated-display-in-defe
    at-to-shakhtar-donetsk/
    Dym71
  6. Балу Сегодня, 11:07
    Существует опасность того, что Северная Корея нанесет удар по своим соседям, передает ТАСС заявление премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла

    Пингвины независимой Антарктиды выражают крайнюю обеспокоенность и просят премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла защитить их права.
    Балу
  7. Смог Сегодня, 11:14
    Антиресно, а что по этому поводу скажут коренные жители Австралии. Вообще не понятно, почему в Австралии мигранты рулят? Свободу австралийским бушменам am и ...... кенгуру laughing ой, забыл- диким собакам динго еще!
    Смог
  8. Толстоевский Сегодня, 11:16
    если б Пхеньян не угрожал всерьёз, общечеловеки давно бы уже их вырезали
    Толстоевский
    1. ватник Сегодня, 11:26
      Цитата:статья
      Они (КНДР) представляют реальную угрозу для мира и стабильности в регионе и во всем мире,
      сказал Тернбулл в интервью радиостанции 3AW.

      Он бы лучше рассказал какую угрозу всему миру несёт режим Вашингтона который развязывает бесконечные войны и смешает неугодные ему правительства.
      А то что он сейчас сказал по поводу КНДР это просто очередная пропаганда американского сателлита способного только "вставать на задние лапки" перед своим хозяином и "лаять" по его команде.
      Между тем КНДР есть чем обороняться и это не только ЯО и тотя почти всё это оружие достаточно "старое" его много и они умеют и не бояться его применять.
      ватник
      1. Александр романов Сегодня, 11:53
        Цитата: ватник
        ватник

        Ватник,а че это солнцеликий на Мерсе ? Пацан любит хорошие тачки wink
        Цитата: ватник
        они умеют и не бояться его применять.

        Насчет умеют-это хорошая шутка. Хорошо стоят -кучно .Это учения под кодовым названием "Братская могила"
        Александр романов
        1. ватник Сегодня, 11:57
          Цитата: Александр романов
          Ватник,а че это солнцеликий на Мерсе ? Пацан любит хорошие тачки

          Так и у нас например Путин ездиет не на "Ладе" а на "Мерседесе" или ты Александр романов и против Путина тоже? lol
          Цитата: Александр романов
          Насчет умеют-это хорошая шутка. Хорошо стоят -кучно .Это учения под кодовым названием "Братская могила"

          Это учения для предупреждения противника да и артиллерии и РСЗО тут только малая часть КНДР имеет около ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ СТВОЛОВ орудий.
          ватник
          1. Александр романов Сегодня, 12:02
            Цитата: ватник
            Так и у нас например Путин ездиет не на "Ладе" а на "Мерседесе"

            Так Ким комунист ,ему западло должно быть на немецких тачках гонять.
            Цитата: ватник
            Это учения для предупреждения противника

            Противник испугавшись долго ржал.
            Александр романов
            1. ватник Сегодня, 12:13
              Цитата: Александр романов
              Так Ким комунист ,ему западло должно быть на немецких тачках гонять.

              Он не коммунист он приверженец доктрины - Чучхе фактически "националистической монархии".
              Цитата: Александр романов
              Противник испугавшись долго ржал.

              А ему всё равно испугались они или нет он просто предупредил ЮК что может быть если они нападут на КНДР.
              ватник
              1. Александр романов Сегодня, 12:16
                Цитата: ватник
                он приверженец доктрины - Чучхе фактически "националистической монархии".

                Это в переводе на русский-узурпатор власти,тиран.Понял
                Цитата: ватник
                А ему всё равно испугались они или нет

                Ким тебя за такое лично пристрелил wassat
                Александр романов
                1. ватник Сегодня, 12:30
                  Цитата: Александр романов
                  Это в переводе на русский-узурпатор власти,тиран.Понял

                  То есть наш последний "царёк" который звался Николай Романов тоже - тиран и узурпатор?
                  Цитата: Александр романов
                  Ким тебя за такое лично пристрелил

                  Ой хватит сказки выдумывать про "кровожадных" Кимов и распространять разные небылицы.
                  Хотя ты Александр романов работаешь по методичкам и за деньги из Тель-Авива тебе можно lol .
                  Ложь о Северной Корее: кому это выгодно?
                  ватник
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:52
        ватник А то что он сейчас сказал по поводу КНДР это просто очередная пропаганда американского сателлита способного только "вставать на задние лапки" перед своим хозяином и "лаять" по его команде.

        Австралия связана с США союзническими обязательствами и в рамках АНЗЮС и двусторонними договорами.
        Кроме, того над Австралией нависает нищая многомиллионная Индонезия, готовая расплатиться за Восточный Тимор.

        На видео 203-мм САУ скорее всего сделанные на базе нашей САУ 2С7 "Пион" (тихоходные), др. САУ новодел без вращающей башни...
        Походу там весь Артиллерийский Корпус из 1-го эшелона собрали...
        Интересно у ВВС КНА, есть на вооружении кассетные и фосфорные бомбы?
        DOCTOR ZLO
  9. komrad buh Сегодня, 11:30
    Ау, ты где, а где КНДР, помолчал бы лучше кенгуру
    komrad buh
  10. Аскет Сегодня, 11:40
    Всё-таки пробирка Пауэлла заразительная вещь...
    Интересно,чем Сев.Корея может угрожать Австралии? Разве что похитят секрет ядерного бумеранга laughing
    Аскет
  11. Razvedka_Boem Сегодня, 11:52
    "Существует возможность, риск того, что США предпримет атаку на своих соседей. Порой их (США) угрозы могут показаться показными и чрезмерными, и они служат объектами для сатиры, но я хочу заверить вас в том, что мое правительство относится к этим угрозам крайне серьезно. Поэтому сейчас предпринимается столь много усилий для того, чтобы положить конец этому безумному и опасному поведению североамериканского режима. Они (США) представляют реальную угрозу для мира и стабильности в регионе и во всем мире,"
    Всего лишь заменить КНДР на США.. смысл не меняется..
    Razvedka_Boem
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