Премьер Австралии: Пхеньян всерьёз угрожает соседним странам

Существует возможность, риск того, что Северная Корея предпримет атаку на своих соседей. Порой их (КНДР) угрозы могут показаться показными и чрезмерными, и они служат объектами для сатиры, но я хочу заверить вас в том, что мое правительство относится к этим угрозам крайне серьезно. Поэтому сейчас предпринимается столь много усилий для того, чтобы положить конец этому безумному и опасному поведению северокорейского режима. Они (КНДР) представляют реальную угрозу для мира и стабильности в регионе и во всем мире,

Китай явно пока делает недостаточно для этого, о чем свидетельствуют продолжающиеся угрозы со стороны Пхеньяна. Мне кажется, в последнее время Китай проявляет большее понимание того, что ему следует воспользоваться своим влиянием (на КНДР), но это сложная ситуация,