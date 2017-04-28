Премьер Австралии: Пхеньян всерьёз угрожает соседним странам
Существует опасность того, что Северная Корея нанесет удар по своим соседям, передает ТАСС заявление премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.
В этой связи он призвал Китай попытаться повлиять на КНДР и «образумить ее режим».
На вопрос ведущего, намерено ли его правительство в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна разместить на территории Австралии мобильные комплексы ПРО THAAD, Тернбулл ответил отрицательно: «По мере изменения характера угроз меняется и наш ответ на них, но в настоящее время мы не размещаем у себя систему THAAD и не видим в этом необходимости».
Существует возможность, риск того, что Северная Корея предпримет атаку на своих соседей. Порой их (КНДР) угрозы могут показаться показными и чрезмерными, и они служат объектами для сатиры, но я хочу заверить вас в том, что мое правительство относится к этим угрозам крайне серьезно. Поэтому сейчас предпринимается столь много усилий для того, чтобы положить конец этому безумному и опасному поведению северокорейского режима. Они (КНДР) представляют реальную угрозу для мира и стабильности в регионе и во всем мире,сказал Тернбулл в интервью радиостанции 3AW.
В этой связи он призвал Китай попытаться повлиять на КНДР и «образумить ее режим».
Китай явно пока делает недостаточно для этого, о чем свидетельствуют продолжающиеся угрозы со стороны Пхеньяна. Мне кажется, в последнее время Китай проявляет большее понимание того, что ему следует воспользоваться своим влиянием (на КНДР), но это сложная ситуация,отметил премьер.
На вопрос ведущего, намерено ли его правительство в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна разместить на территории Австралии мобильные комплексы ПРО THAAD, Тернбулл ответил отрицательно: «По мере изменения характера угроз меняется и наш ответ на них, но в настоящее время мы не размещаем у себя систему THAAD и не видим в этом необходимости».
Использованы фотографии: AP Photo / Andrew Taylor
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