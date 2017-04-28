Британский эсминец прибыл в Варну «на задний двор Путина»
Согласно информации ТАСС , пресс-служба Военно-морских сил Болгарии сообщает о прибытии 26 апреля с неофициальным визитом в крупнейший порт страны Варна эскадренного миноносца Daring ВМС Великобритании:
Ранее британское издание Daily Express опубликовало материал о том, как корабль королевского флота вошёл «на задний двор Путина». Именно под таким заголовком опубликована заметка, в которой говорится о вхождении в акваторию Чёрного моря эсминца типа Daring. Автор пишет, что решение о «патрулировании Чёрного моря» командование ВМС Британии было принято после заявлений главкома ВМФ РФ о способности российского флота взять под контроль ситуацию на любом участке мирового океана.
Эсминцы типа Daring строятся на верфях с 2003 года. Водоизмещение военного корабля – 7,5 тыс. тонн, длина – 152,2 м, осадка – 7,4 м, скорость полного хода – 29 узлов. Дальность плавания (предельная) – около 7 тыс. миль, автономность – 45 суток. Экипаж – до 235 человек.
Вооружение эсминцев типа Daring представлено 114-мм Mark 8 BAE Systems, зенитными установками 2×20-мм Mark 15 Phalanx CIWS и 2×30-мм Oerlikon KCB, а также ЗРК PAAMS с ракетами Aster. Корабль имеет авиакрыло в составе одного вертолёта.
Подробности о британских эсминцах типа Daring читайте на нашем сайте в статье " Драконы на службе Её Величества " .
Во время неофициального визита запланированы протокольно-представительные и спортивные мероприятия. 29 апреля Daring покинет порт Варны.
Ранее британское издание Daily Express опубликовало материал о том, как корабль королевского флота вошёл «на задний двор Путина». Именно под таким заголовком опубликована заметка, в которой говорится о вхождении в акваторию Чёрного моря эсминца типа Daring. Автор пишет, что решение о «патрулировании Чёрного моря» командование ВМС Британии было принято после заявлений главкома ВМФ РФ о способности российского флота взять под контроль ситуацию на любом участке мирового океана.
Эсминцы типа Daring строятся на верфях с 2003 года. Водоизмещение военного корабля – 7,5 тыс. тонн, длина – 152,2 м, осадка – 7,4 м, скорость полного хода – 29 узлов. Дальность плавания (предельная) – около 7 тыс. миль, автономность – 45 суток. Экипаж – до 235 человек.
Вооружение эсминцев типа Daring представлено 114-мм Mark 8 BAE Systems, зенитными установками 2×20-мм Mark 15 Phalanx CIWS и 2×30-мм Oerlikon KCB, а также ЗРК PAAMS с ракетами Aster. Корабль имеет авиакрыло в составе одного вертолёта.
Подробности о британских эсминцах типа Daring читайте на нашем сайте в статье " Драконы на службе Её Величества " .
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