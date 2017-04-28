13:47 28 апреля

Британский эсминец прибыл в Варну «на задний двор Путина»

Согласно информации ТАСС , пресс-служба Военно-морских сил Болгарии сообщает о прибытии 26 апреля с неофициальным визитом в крупнейший порт страны Варна эскадренного миноносца Daring ВМС Великобритании:

Во время неофициального визита запланированы протокольно-представительные и спортивные мероприятия. 29 апреля Daring покинет порт Варны.


Британский эсминец прибыл в Варну «на задний двор Путина»



Ранее британское издание Daily Express опубликовало материал о том, как корабль королевского флота вошёл «на задний двор Путина». Именно под таким заголовком опубликована заметка, в которой говорится о вхождении в акваторию Чёрного моря эсминца типа Daring. Автор пишет, что решение о «патрулировании Чёрного моря» командование ВМС Британии было принято после заявлений главкома ВМФ РФ о способности российского флота взять под контроль ситуацию на любом участке мирового океана.

Эсминцы типа Daring строятся на верфях с 2003 года. Водоизмещение военного корабля – 7,5 тыс. тонн, длина – 152,2 м, осадка – 7,4 м, скорость полного хода – 29 узлов. Дальность плавания (предельная) – около 7 тыс. миль, автономность – 45 суток. Экипаж – до 235 человек.

Вооружение эсминцев типа Daring представлено 114-мм Mark 8 BAE Systems, зенитными установками 2×20-мм Mark 15 Phalanx CIWS и 2×30-мм Oerlikon KCB, а также ЗРК PAAMS с ракетами Aster. Корабль имеет авиакрыло в составе одного вертолёта.

Подробности о британских эсминцах типа Daring читайте на нашем сайте в статье " Драконы на службе Её Величества " .


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Комментарии 27

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:26
    Во двор тем более задний нужно с разрешения хозяев входить , а то можно по шее получить .
    Spartanez300
    1. hirurg Сегодня, 11:31
      --Британский эсминец прибыл в Варну «на задний двор Путина»
      Правильно, их только на задний двор, в стойло, в терем-не достойны.
      hirurg
      1. cniza Сегодня, 12:03
        Идет возня , с целью прощупать реакцию России , а нам надо спокойней , если начнут наглеть тогда - наказать.
        cniza
    2. ВадимЖивов Сегодня, 11:31
      Да можно и Барбоса отпустить пущай познакомится wassat
      ВадимЖивов
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:53
        «на задний двор Путина»


        у толератных все подходы через задний двор. Не удивили ниразу

        с-т Petrov
        1. рич Сегодня, 12:07
          ВО в своем репнртуаре, опять новость по второму разу зарядили
          рич
    3. vovanpain Сегодня, 12:07
      Британский эсминец прибыл в Варну «на задний двор Путина»

      Они чего fool у "братанов" что ли учаться7Те тоже плюнут в сторону России и орут на весь белый свет о перемогах. what Ну зашел в Болгарию и чего?Кому положено и так делают что им положено и чего орать request Наш флот в Ла Манше тоже сопровождают и чего.Ну и долбоклюи fool Перемога. laughing fellow
      vovanpain
    4. Венд Сегодня, 13:01
      Цитата: Spartanez300
      Во двор тем более задний нужно с разрешения хозяев входить , а то можно по шее получить .

      Ну если рассуждать о "задних дворах". то Россия на "заднем дворе" США уже давно, со стороны Чукотки.
      Венд
  2. Комментарий был удален.
  3. К0щей Сегодня, 11:30
    когда читаешь такие новости, то задний двор этим репотерам чудится у нас везде... хоть бы на карту взглянули что ли...
    К0щей
  4. Masya Masya Сегодня, 11:33
    Болгария! Вы "задний двор Путина"!!! laughing
    Masya Masya
    1. ВадимЖивов Сегодня, 11:41
      А может скажем Брежнева ? bully
      ВадимЖивов
    2. роман66 Сегодня, 11:46
      стоит над горою Алеша и грустно смотрит на эту Болгарию, столь славную своей неблагодарностью
      роман66
  5. лесовозник Сегодня, 11:35
    какой задний двор Путина? Это задний проход европы
    лесовозник
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    корабль королевского флота вошёл «на задний двор Путина».

    Судя по всему заход в болгарский порт британцы считают свое некой "победой". Как же, смело и "на задний двор Путина" это не каждому дано, только избранным. Ох уж эти британские СМИ.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:04
      Цитата: rotmistr60
      Ох уж эти британские СМИ.

      Видимо , рассчитывают что Россия сейчас назначит начальника паники и под его чутким руководством начнёт вопить : "Всё пропало !" lol
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:07
        Они по своей высокомерной наивности почему-то считают, что этим укололи Россию.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:08
          Пусть потешат своё псевдоаристократическое самолюбие . Мы-то знаем что России от этого визита не холодно и не жарко .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:11
            Вы правы. Наши корабли тоже заходят в различные порты и даже с дружеским визитом, но мы же не говорим про чей-то "задний двор".
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
              Цитата: rotmistr60
              Наши корабли тоже заходят в различные порты и даже с дружеским визитом, но мы же не говорим про чей-то "задний двор".

              Зато западные СМИ любят толковать такие визиты по-своему .
              bouncyhunter
      2. midivan Сегодня, 12:46
        Цитата: bouncyhunter
        Видимо , рассчитывают что Россия сейчас назначит начальника паники и под его чутким руководством начнёт вопить : "Всё пропало !"

        drinks Приветствую Паша! Они видимо плохо себе представляют что такое задний двор, как бывший житель ( а ныне прописан) в хуторе знаю не по наслышке, что можно делать на заднем дворе и опишу кратко - накормить животных, вляпаться в отходы накормленных, а так же очистить двор от отходов при этом присутствие желательно- необходимо в калошах ну и чужак явившись без спросу, это обычно потеря какой либо единицы животины (кража) больше там делать не чего, вопрос- с чем именно пожаловали? lol
        midivan
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:50
          Привет , Ваня ! soldier drinks
          Цитата: midivan
          вопрос- с чем именно пожаловали?

          Ответ - попиариться , есессна . yes
          bouncyhunter
          1. midivan Сегодня, 12:57
            Цитата: bouncyhunter
            Ответ - попиариться , есессна .

            laughing Ой Паша мне как колхознику совсем такое не понятно, значит они реально не врубаются куда влезли я вот прям представил себе - приехал я в соседний хутор попиариться на задний двор и стою такой весь в бриолине laughing ну точно не одна из хуторянок мне не даст ..... молока, эт надо в клуб идти или браться за лопату совковую или вилы, а колош то нету request lol Вот уро.ды.
            midivan
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
              Наглия , сэр ! bully
              bouncyhunter
  7. PValery53 Сегодня, 11:38
    И как им не страшно по задним тёмным дворам шлындать? - Ведь могут и накостылять.
    PValery53
    1. роман66 Сегодня, 11:48
      у них пушка есть, отобьются
      роман66
  8. Topotun Сегодня, 12:10
    Ой да ладно Вам смеяться над "героями".... Да пусть погордятся своему "подвигу"....Хотя считать Болгарию задним двором РФ? Это лихо однако!
    Topotun
  9. Грузовик Сегодня, 13:08
    Наш разведчик у берегов Турции затонул, брит шастает рядом, завтра наверняка ещё кто-то подтянется. Какая-то нехорошая цепочка.
    Грузовик
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