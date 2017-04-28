13:47 28 апреля

Минобороны Южной Кореи: Платить за систему ПРО THAAD должен Вашингтон

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должен Вашингтон, передает РИА Новости сообщение агентства Ренхап со ссылкой заявление военного ведомства.

В обнародованном в пятницу заявлении говорится, что никаких изменений "базовой позиции" Южной Кореи относительно новой системы ПРО нет.

Минобороны Южной Кореи: Платить за систему ПРО THAAD должен Вашингтон



Официальная позиция остается неизменной: в соответствии с соглашением о статусе сил, правительство (Южной Кореи) предоставляет землю и другую инфраструктуру, в то время как США несут бремя по размещению и поддержанию системы THAAD,
— говорится в заявлении министерства.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что Южная Корея должна заплатить за THAAD миллиард долларов.

В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезли на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен завершиться к концу года. В то же время в четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›американская система ПРО
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Комментарии 39

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  1. рич Сегодня, 11:48
    Трамп выразил желание получить от Южной Кореи миллиард долларов за THAAD.В Южной Корее прошли демонстрации против установки американской ПРО. Причем главный лозунг демонстрантов был "сами ставили, сами за нее и платите".
    рич
    1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 11:53
      аааа... Корейцы молодцы!) С нас земля и инфраструктура, за все остальное денег нэту... Посмотрим дожмут ли их.
      Vasya_Piterskiy
      1. cniza Сегодня, 11:57
        Трамп больше бизнесмен чем Президент , но здесь он не прав и ничего у него не выгорит.
        cniza
        1. Zibelew Сегодня, 12:08
          Самое печальное, что если бы не "помощь" США , то уже давно бы Кореи объединились.А тут по старинному англо-сакскому правилу разделили и властвуют. Чуть успокоиться, а они маслица в огонь, чтобы не погасло! То громкоговорители установят и вещают. То шарики с прокламациями по ветру... Теперь запросто могут в расход миллионов 20 их пустить, спровоцировав конфликт. Для святого дела и 20 миллионов корейцев не жалко! Вдарят и в кусты, а КНДР Сеул в труху. Одно только радует, что южные корейцы начинают прозревать. Да и Трампа с его счетом послали.
          Zibelew
          1. Тралл Сегодня, 12:14
            Пусть по бартеру Великую Корейскую стену на границе с Мексикой построят smile
            Тралл
          2. _Ugene_ Сегодня, 12:33
            Вряд ли объединились бы. Тут ещё один крупный игрок со своими интересами - Китай. Для него СК как буфер между Китаем и западом. Не нужны им ПРО на границе Китая. Поэтому они и поддерживают СК активно. Без Китая СК вообще не протянула бы.
            _Ugene_
      2. Александр романов Сегодня, 12:04
        Цитата: Vasya_Piterskiy
        . Посмотрим дожмут ли их.

        Дело в другом, американцы хотели шарахнуть по КНДР,приволокли ПРО,а кореицы очконули и дали заднюю. Вот американцы теперь наезжают
        Александр романов
        1. Oleg NSK Сегодня, 12:09
          конечно корейцы заплатят ... ибо живут на оккупированной территории
          Oleg NSK
        2. роман66 Сегодня, 12:16
          зря они ракет испугались, снаряды для них страшней, а против снарядов и никакая тхаад не поможет, нельзя же такими лохами быть, они же не одну собаку съели
          роман66
          1. просто экспл Сегодня, 12:35
            снаряды , мины от минометов , ракеты от РСЗО и даже от ОТРК давно и успешно сбиваются .
            тут больше вопрос целесообразности , ибо сбитие обходится зачастую намного дороже сбитого боеприпаса . и тут уже все зависит от защищаемой цели (она может быть дороже и сотни сбитых боеприпасов)
            просто экспл
        3. 1Andrei Сегодня, 12:27
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Vasya_Piterskiy
          . Посмотрим дожмут ли их.

          Дело в другом, американцы хотели шарахнуть по КНДР,приволокли ПРО,а кореицы очконули и дали заднюю. Вот американцы теперь наезжают

          Да не против никаких Корейцев ,всё это счастье.Всё для НАС!
          1Andrei
          1. 1Andrei Сегодня, 12:33
            Создаётся чёткое мнение, что ВСЁ (и все кореи,с партнёрами) разыгрывают одну партию, против нас
            1Andrei
            1. DenZ Сегодня, 13:04
              Цитата: 1Andrei
              Создаётся чёткое мнение, что ВСЁ (и все кореи,с партнёрами) разыгрывают одну партию, против нас

              Паранойя она такая, хитрая штука.
              DenZ
    2. vovanpain Сегодня, 11:55
      Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что Южная Корея должна заплатить за THAAD миллиард долларов.

      Бизнесс,бизнесс,ничего личного.И ведь заплатят,сейчас вопли про боевого хомяка полетят с новой силой. laughing
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:57
        Привет , братка ! hi drinks
        Цитата: vovanpain
        Бизнесс,бизнесс,ничего личного.И ведь заплатят

        В первой новости по этой теме я тоже самое сказал . wink
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 12:02
          Цитата: bouncyhunter
          В первой новости по этой теме я тоже самое сказал .

          Здарова братка drinks hi А куды ж они денутся то yes Сейчас бизнесс президент напихает кореянцам южным про злых кореянцев северных,а ведь могут и специально замутить чего нибудь,южные побузотерят маленько,но один хрен заплатят. hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:07
            Цитата: vovanpain
            южные побузотерят маленько,но один хрен заплатят.

            Как и все остальные "союзники" , кому бизнесмен Трамп скажет платить . laughing
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:15
              Мое мнение Корея не будет платить , так как США решает , в первую очередь , свои задачи против Китая и России , а защита от КНДР это в десятую очередь и только повод.
              cniza
              1. faridg7 Сегодня, 12:27
                Цитата: cniza
                Мое мнение Корея не будет платить , так как США решает , в первую очередь , свои задачи против Китая и России , а защита от КНДР это в десятую очередь и только повод.

                Абсолютно согласен, самое смешное, что с этим согласен не только я, но и корейцы, потому и не хотят оплачивать то, что нужно америкосам. Эта ПРО нужна там только американцам, скорее всего как раз нужны только пусковые под их топоры
                faridg7
    3. Orel Сегодня, 11:59
      Цитата: рич
      Трамп выразил желание получить от Южной Кореи миллиард долларов за THAAD.В Южной Корее прошли демонстрации против установки американской ПРО. Причем главный лозунг демонстрантов был "сами ставили, сами за нее и платите".


      Я считаю, что тут никто не прав. Платить за ПРО должны все, кого она защищает. В регионе эта система защищает три страны - США (ее военные базы в регионе), Японию и Южную Корею. Соответственно будет справедливым, если каждый возьмет на себя 1/3 расходов.
      Orel
      1. Лопатов Сегодня, 12:14
        Цитата: Orel
        Платить за ПРО должны все, кого она защищает. В регионе эта система защищает три страны - США (ее военные базы в регионе), Японию и Южную Корею. Соответственно будет справедливым, если каждый возьмет на себя 1/3 расходов.

        Ну, если с этих позиций смотреть, то львиную долю должны платить США. А не одну треть. Число китайских МБР, которые возможно могут быть применены при гипотетическом конфликте, в разы превышает число северокорейских ракет.

        А Южная Корея уже оплатила свою долю.
        Лопатов
  2. Jovanni Сегодня, 11:49
    Минобороны Южной Кореи: Платить за систему ПРО THAAD должен Вашингтон

    Ну что, радует что в отличие от гейропейцев корейцы не хотят становиться лохами...
    Jovanni
    1. Лопатов Сегодня, 11:58
      Эт точно. За топливо и биотуалеты они платить не хотят 8)))
      Лопатов
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:50
    платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должен Вашингтон

    Корейцы сначала опешили, а затем решили показать свой "характер". Ждем ответа от президента-бизнесмена. Почему-то кажется, что переругаются.
    rotmistr60
    1. Лопатов Сегодня, 11:54
      Цитата: rotmistr60
      Почему-то кажется, что переругаются.

      Не переругаются.
      Все прекрасно осознают, что основная задача этих комплексов защита территории США от китайских МБР.
      Защита Юж. Кореи от северокорейских ракет задача второстепенная. И свою долю Южная Корея уже внесла, взяв на себя арендную плату и "плату за коммуналку"

      8)))))))))))))))))
      Лопатов
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:57
        И свою долю Южная Корея уже внесла, взяв на себя арендную плату и "плату за коммуналку"

        Вот только смогут ли это объяснить Трампу, который уже определил сумму. Вот в чем вопрос.
        rotmistr60
        1. Лопатов Сегодня, 12:02
          Цитата: rotmistr60
          Вот только смогут ли это объяснить Трампу, который уже определил сумму. Вот в чем вопрос.

          У США априори намного менее выгодная переговорная позиция. Им то кровь из носу необходимо там противоракеты поставить с соответствующей инфрастуктурой. Скорее всего по-тихому снимут претензии
          Лопатов
      2. voyaka uh Сегодня, 12:12

        "основная задача этих комплексов защита территории США от китайских МБР."////

        Как батареи, размещенные в Корее , могут спасти территорию США ?
        THAAD перехватывает БР во время снижения к цели. Китайские МБР (их немного) расположены в глубине их территории (как и российские). Никоим образом корейские батареи до них не достанут. Защита - именно от БРСД Северной Кореи.
        voyaka uh
        1. Лопатов Сегодня, 12:17
          Цитата: voyaka uh
          Как батареи, размещенные в Корее , могут спасти территорию США ?

          Сбивая китайские МБР в тот момент, когда они наиболее уязвимы- на участке разгона. Тогда, когда они не могут применить меры противодействия системе ПРО.
          Лопатов
        2. 1Andrei Сегодня, 13:07
          Цитата: voyaka uh
          "основная задача этих комплексов защита территории США от китайских МБР."////
          Как батареи, размещенные в Корее , могут спасти территорию США ?
          THAAD перехватывает БР во время снижения к цели. Китайские МБР (их немного) расположены в глубине их территории (как и российские). Никоим образом корейские батареи до них не достанут. Защита - именно от БРСД Северной Кореи.

          Ну Вы,что все сговорились?Какая Корея?Всё "это" против России."Анаконда"!
          1Andrei
    2. Аскет Сегодня, 12:01
      Цитата: rotmistr60
      Корейцы сначала опешили, а затем решили показать свой "характер". Ждем ответа от президента-бизнесмена. Почему-то кажется, что переругаются.

      Дело в том.что руководство США или те силы которые за ним стоят хотят на практике проверить действенность стратегии быстрого глобального удара,а КНДР для этого подходит как нельзя лучше по всем параметрам...если им удастся в течение нескольких часов обезглавить и разоружить этого непростого противника можно будет применять эту стратегию далее по списку ...Естественно,что соседям КНДР -южанам и японцам эти эксперименты гегомона вблизи их территории мягко говоря не по-душе,о чем недавно заявил премьер Японии Абэ...Если что то пойдет не так,как это обычно бывает у гегемона -Хьюстон.у нас проблемы-расхлебывать эту кашу придется им. И только Австралия надувает щеки в унисон дяде Трампу,зная что ей ничего не угрожает..
      Аскет
    3. Paranoid50 Сегодня, 12:05
      Да,неожиданно, - это насчёт корейцев. С Трампом ясно: он - барыга,привык делать деньги на всём - от торговли тётками до мировой войны. А интересно получилось : и матрасы,и корейцы хотят, чтобы в Корее стояли комплексы ПРО; причём, и те, и другие хотят,чтобы платил партнёр.
      Paranoid50
  4. рич Сегодня, 11:59
    В ответ га развертывание THAAD в Южной Корее, Москва может разместить на востоке России ракетные подразделения с радиусом ракет до зоны размещения системы ПРО в Южной Корее, заявил, комментируя решение Вашингтона и Сеула, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников. Сенатор не исключил, что прежние планы по восстановлению военной базы на Курилах с учетом размещения ПРО «могут быть сдвинуты на более близкое время».
    Подобные меры собирается провести и КНР.Теперь «Китай значительно ускорит разработку своих новых систем вооружений, прежде всего ракетных и противоракетных», – отметил собеседник. Он пояснил, что по плану они должны быть введены в строй в 2020–2021 годах, возможно, Китай их введет на год или два раньше.
    рич
  5. midivan Сегодня, 12:00
    [/quote]Официальная позиция остается неизменной: в соответствии с соглашением о статусе сил[quote]
    Надолго ли? Опять начнут воспламенятся Самсунги, а там глядишь и Киа с Хендай начнут выезжать на встречку лоб в лоб и убивать своих пассажиров, придется заплатить wink !
    midivan
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:02
    Рэкет "не проканал" wassat Ждем серьезного "наезда". АУГ уже подтянули? Там что по Пхеньяну, что по Сеулу - почти одинаково близко...
    Горный стрелок
  7. NUR Сегодня, 12:04
    Это ненавязчивый сервис. Все за ваш счет.
    NUR
  8. К0щей Сегодня, 12:05
    Официальная позиция остается неизменной: в соответствии с соглашением о статусе сил, правительство (Южной Кореи) предоставляет землю и другую инфраструктуру, в то время как США несут бремя по размещению и поддержанию системы THAAD
    ага, ага. заплатите как миленькие)) большой брат заботится о вас)
    К0щей
  9. mihey Сегодня, 12:07
    Вроде совсем недавно в Ю.Корее премьера посадили? На нового опять что ли придется компромат из рукава вытаскивать?
    mihey
  10. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:28
    Цитата: Oleg NSK
    конечно корейцы заплатят ... ибо живут на оккупированной территории

    Если заплатят, то по моему мнению, еще одна страна окончательно потеряла инстинкт самосохранения... Я про суверенитет уже молчу...
    Vasya_Piterskiy
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