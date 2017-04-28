Минобороны Южной Кореи: Платить за систему ПРО THAAD должен Вашингтон

Официальная позиция остается неизменной: в соответствии с соглашением о статусе сил, правительство (Южной Кореи) предоставляет землю и другую инфраструктуру, в то время как США несут бремя по размещению и поддержанию системы THAAD,

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должен Вашингтон, передает РИА Новости сообщение агентства Ренхап со ссылкой заявление военного ведомства.В обнародованном в пятницу заявлении говорится, что никаких изменений "базовой позиции" Южной Кореи относительно новой системы ПРО нет.— говорится в заявлении министерства.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что Южная Корея должна заплатить за THAAD миллиард долларов.В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезли на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен завершиться к концу года. В то же время в четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.