Ростех поставит в Китай 14 многоцелевых вертолетов

"Вертолеты России" (входят в "Ростех") подписали контракты с китайскими компаниями Qingdao Helicopter, Jiangsu Baoli, Easy Best Group, Wuhan Rand Aviation Technology Service, Jiangsu Baoli Aviation Equipment на поставку 14 вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171 в 2017-2018 годах. Стороны также заключили опционное соглашение на 13 вертолетов,

Как сообщается в ежегодном отчете госкорпорации "Ростех", Россия поставит в Китай до 2019 года партию из 14 многоцелевых вертолетов, передает "Интерфакс-АВН" - отмечается в отчете.Многоцелевой вертолет Кa-32А11ВС предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировке груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению, а также патрулирования и поддержки специальных операций.Ми-171А2 - новейший многоцелевой вертолет среднего класса, сочетающий опыт эксплуатации транспортных вертолетов типа Ми-8/17 и новейшие технические решения.Кроме того, в отчете "Ростеха" за 2016 год говорится, что АО "Вертолеты России" подписало рамочное соглашение с китайскими компаниями AVIC International Holding Corporation и CIТIC Offshore Helicopter Corporation по организации в Китае центра технического обслуживания и ремонта вертолетов российского производства.