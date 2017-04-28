13:48 28 апреля

Ростех поставит в Китай 14 многоцелевых вертолетов

Как сообщается в ежегодном отчете госкорпорации "Ростех", Россия поставит в Китай до 2019 года партию из 14 многоцелевых вертолетов, передает "Интерфакс-АВН"

"Вертолеты России" (входят в "Ростех") подписали контракты с китайскими компаниями Qingdao Helicopter, Jiangsu Baoli, Easy Best Group, Wuhan Rand Aviation Technology Service, Jiangsu Baoli Aviation Equipment на поставку 14 вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171 в 2017-2018 годах. Стороны также заключили опционное соглашение на 13 вертолетов,
- отмечается в отчете.

Ростех поставит в Китай 14 многоцелевых вертолетов



Многоцелевой вертолет Кa-32А11ВС предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировке груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению, а также патрулирования и поддержки специальных операций.



Ми-171А2 - новейший многоцелевой вертолет среднего класса, сочетающий опыт эксплуатации транспортных вертолетов типа Ми-8/17 и новейшие технические решения.

Кроме того, в отчете "Ростеха" за 2016 год говорится, что АО "Вертолеты России" подписало рамочное соглашение с китайскими компаниями AVIC International Holding Corporation и CIТIC Offshore Helicopter Corporation по организации в Китае центра технического обслуживания и ремонта вертолетов российского производства.

Использованы фотографии: yandex.ru/images› Кa-32А11ВС / Ми-171А2
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Комментарии 21

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  1. Bronevick Сегодня, 12:10
    А в каком городе изготавливают КА-32? Я думал их давно уже не выпускают.
    Bronevick
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
      Bronevick Сегодня, 12:10 Новый
      А в каком городе изготавливают КА-32? Я думал их давно уже не выпускают.

      ... а Вы часом не шпиён?
      a.s.zzz888
      1. Bronevick Сегодня, 12:19
        АХХАХ, ШПИГУН
        Bronevick
        1. рич Сегодня, 12:53
          Ростех поставит в Китай 14 многоцелевых вертолетов

          Ростеху все равно, кто ему платит МО РФ или Китай. Но Китаю эти вертолеты видимо нужнее , чем нам
          рич
          1. ПАМ Сегодня, 12:59
            когда ждать копию, с налаженного производства в Китае?
            ПАМ
    2. Архонт Сегодня, 12:59
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%
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      1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2)
      В городе Арсеньев. это очень маленький город
      хотя...
      В 2013 году заключено соглашение с корпорацией «Итун» (Китай) о возможности сборки вертолётов Ка-32А11BC в Китае.
      С 1985 года вертолёты Ка-32 серийно производятся ОАО «КумАПП». По состоянию на 2013 год выпущено более 160 вертолётов Ка-32 в различных модификациях
      Архонт
      1. opus Сегодня, 13:22
        Цитата: Архонт
        В городе Арсеньев. это очень маленький город

        нет
        opus
    3. grego1 Сегодня, 13:03
      Их выпускают г. Кумертау Респ. Башкортостан
      grego1
    4. opus Сегодня, 13:21
      Цитата: Bronevick
      А в каком городе изготавливают КА-32?

      по моему
      Ухтомский вертолетный завод им. Н.И. Камова (ОКБ "Камов")

      Адрес: Россия, Московская обл, Люберцы, 140007, ул. 8 Марта, д. 8а

      только Кa-32А11ВС, а не просто 32ой


      монтировать вертолёты Ка32А11BC в Китае собирались так же (китайской корпорацией «Итун»).
      opus
  2. cniza Сегодня, 12:11
    С Китаем надо очень осторожно , но платят они хорошо , торгуются - но платят.
    cniza
    1. К0щей Сегодня, 12:13
      угу, если бы еще не занимались копипастой - цены бы им не было.
      К0щей
      1. cniza Сегодня, 12:22
        Да хулиганят , но не все у них получается , особенно по сплавам и закупают у нас много , для копирования техники других стран.
        cniza
    2. Владимир 38 Сегодня, 12:17
      14 шт -это для копирования) ?
      Владимир 38
      1. К0щей Сегодня, 12:38
        Цитата: Владимир 38
        14 шт -это для копирования) ?

        1-2 точно уйдут на это дело. процесс, как китайцы это осуществляют, легко найти в интернете. они даже технологии производства не всегда требуют, как индусы... так что все, что они покупают, изучается до последней гайки. поэтому наши и стараются продавать им сразу много, с уже заложенным риском появления клона)
        К0щей
      2. Alexey RA Сегодня, 13:09
        Цитата: Владимир 38
        14 шт -это для копирования) ?

        Вообще-то, и милевская, и камовская машины уже давно поставляются в Китай.
        АО «Вертолеты России» 10 января 2017 года сообщило, что передало китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd два вертолета Ка-32А11ВС. Вертолеты были поставлены по контракту на четыре машины этого типа, заключенному в ноябре 2015 года на сумму 52,058 млн долл.
        © bmpd
        ПМСМ, всё проще - Китай опять взял малую партию машин для закрытия тех позиций, по которым ему просто невыгодно разворачивать собственное производство: слишком малый и неритмичный спрос.
        Alexey RA
      3. donavi49 Сегодня, 13:17
        Нет. У них есть несколько сотен Ми-8/17 в активной эксплуатации + Ка-32, которые они используют в том же антарктическом отряде.

        Им просто нет смысла налаживать выпуск таких машин. Они делают на замену Ми-8/17 свой вертолет. А на Ка-32 емкость даже Китая настолько мала, что выгоднее закупать.

        Поэтому они закупают по мере потребностей.

        Кстати, в Китае уже 3 по численности парк Ка-32, после РФ и Южной Кореи.
        donavi49
  3. Приговор Сегодня, 12:24
    Видно, как не пытаются китайцы создавать свои, а уровень наших вертолётов серьёзно выше. Что не может не радовать.
    Приговор
    1. болот Сегодня, 12:54
      Цитата: Приговор
      Видно, как не пытаются китайцы создавать свои, а уровень наших вертолётов серьёзно выше. Что не может не радовать.

      Да у них потребность огромная,в НОАК в основном идут вертолеты местной разработки , лицензионные,как то не зависимы.
      Но у них есть и иные структуры а также госкомпании и частные лица.
      болот
  4. Berkut24 Сегодня, 12:55
    Я смотрю, что у 171-го новая композитная лопасть на фото. Радует.
    Berkut24
  5. sir_obs Сегодня, 13:07
    Они их сразу в 14 копиров засунут и будут печатать еще
    sir_obs
    1. donavi49 Сегодня, 13:27
      Нет. Ми8/17 у них несколько сотен.

      Выбор у них сделан в пользу западной школы. Сейчас есть 2 перспективных вертолета:
      Z-18 - на замену СуперЖеребцу (основной морской вертолет НОАК, и активно используется в СВ - производитель Франция, в Китае строится по лицензии, локализация уже давно полная).

      Перспективный сухопутный вертолет. Пока показан лишь Z-20 - скорей всего страхующий проект, собранный на базе Сикорского S-70 (гражданской версии Черного Ястреба).

      Легкие вертолеты у них закрыто надолго - 10 местный Z-9 являющийся лицензионной копией Еврокоптер Дофин. И 14 местный перспективный Z-15 - являющийся лицензионной копией Аирбусика Н175.

      Тяжелые - они делают совместный проект с ВР.
      donavi49
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