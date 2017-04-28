13:45 28 апреля

Польша возмутилась обещанию Макрона ввести против нее экономические санкции

Польское правительство раскритиковало высказывание о республике кандидата в президенты Франции от движения "На марше", бывшего министра экономики страны Эмманюэля Макрона, который пообещал избирателям, что в случае победы на выборах будет добиваться экономических санкций Евросоюза против Польши, передает ТАСС

Мы не согласны с тем, чтобы Польша таким образом использовалась в избирательной кампании
- отметил пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек. -
Такие слова показывают, что в ЕС все еще живы протекционистские тенденции, которые негативно сказываются на развитии свободного рынка и противоречат ценностям ЕС. Тот факт, что фирмы решают перенести свои отделения с берегов Сены в Польшу, свидетельствует о том, что здесь хорошие условия для предпринимателей


Польша возмутилась обещанию Макрона ввести против нее экономические санкции



Если какая-то страна проигрывает в конкурентной борьбе за иностранные инвестиции, она не должна действовать при помощи языка политического давления,
- отметил Заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманьский -
В такой ситуации следует подумать, что не так с французской экономикой.


В интервью, опубликованном в четверг на интернет-сайте французской региональной газеты La Voix du Nord, Макрон отвечал на вопросы относительно предстоящего закрытия в городе Амьен крупного завода американской компании Whirpool, деятельность которого будет перенесена в Польшу, где существует более низкий уровень зарплат и налогов.
В том, что касается данной темы компании Whirpool, обещаю, что в первые три месяца после прихода к власти я добьюсь санкций против Польши. Я со всей ответственностью даю данное обещание,
- сказал Макрон.

Он отметил, что считает необходимым, чтобы вопрос о Польше был рассмотрен всесторонне, были приняты решения относительно несоблюдения законов и ценностей Европейского союза.

В ЕС не должно существовать большой разницы в налоговых и социальных законодательствах, потому что это противоречит принципам Европейского союза,
- сказал Макрон, имея в виду те преимущества, которые получает Польша, привлекая промышленников низким уровнем зарплат на своих предприятиях, что позволяет бизнесменам получать больше прибыли от продукции.


Использованы фотографии: Фото: Global Look
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Комментарии 34

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  1. volot-voin Сегодня, 12:25
    Пусть с....ся дальше. Пццц Евросоюзу. Французский мальчик получает советы от мировой элиты и своей престарелой женушки)))
    volot-voin
    1. cniza Сегодня, 12:29
      Мне кажется , что его жена может только "пирожки" ему печь и то если умеет , он кукла серьезных дядек.
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 12:44
        Эммануэль это не имя, это образ жизни fellow
        Zibelew
        1. Монос Сегодня, 13:18
          Цитата: Zibelew
          Эммануэль это не имя, это образ жизни fellow

          Я бы даже сказал - судьба. smile
          Монос
      2. рич Сегодня, 12:44
        Это что за дела такие? Макрон, что берега попутал? Против братской Польши санкции собрался вводить. angry Поляки все правильно в евросоюзе поделили по честному - мигранты вам, а бизнес нам laughing . И это не обсуждается yes
        рич
        1. роман66 Сегодня, 12:48
          он , может. Польшу с Россией спутал?
          роман66
          1. рич Сегодня, 13:15
            А может просто тупо не знает, что еще В.И.Ленин Польше независимость дал. Вот и кошмарит бедных поляков. А с другой стороны откуда это ему знать - ему в школе то и учиться времени не было, он там больше амуры с училкой крутил, tongue
            рич
      3. Монос Сегодня, 12:46
        Забавно будет, если кроме нашего эмбарго, ещё и ЕС наложит санкции на Польшу. Пауки в банке, право слово. smile
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
          Витя ! hi Хуже - клубок змеюк подколодных ! am
          bouncyhunter
          1. Монос Сегодня, 13:15
            Здравствуй, Паша hi
            Милые бранятся - только тешатся. smile
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:18
              Пущай перекусають одно одного , глядишь - спокойней-то в европах станеть ... what
              bouncyhunter
  2. cniza Сегодня, 12:26
    Вся грызня еще впереди , да и исламизация все перекроит.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:41
      Твоя правда . Это только цветочки - ягодки впереди . Хлебнут горюшка ...
      bouncyhunter
  3. Черный_Ватник Сегодня, 12:28
    Макарон без указки Ротшильдов и в туалет ходить не будет... Польша - передовик русофобии в ЕС, ее обижать вряд ли позволят.
    Черный_Ватник
    1. Александр романов Сегодня, 12:34
      Цитата: Черный_Ватник
      Макарон без указки Ротшильдов

      Блин,теперь у нас два ватника на саите wassat
      Александр романов
      1. Черный_Ватник Сегодня, 12:38
        Однофамильцы!
        Черный_Ватник
        1. Александр романов Сегодня, 13:09
          Цитата: Черный_Ватник
          Однофамильцы!

          Главное ,что бы не единомышленники
          Александр романов
      2. роман66 Сегодня, 12:49
        черный ватник - это как черный дембель, из известного фильма?
        роман66
      3. НасРать Сегодня, 13:08
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Черный_Ватник
        Макарон без указки Ротшильдов

        Блин,теперь у нас два ватника на саите wassat


        Один и тот же, но на два компьютера! wassat
        НасРать
  4. вежливый чел Сегодня, 12:29
    Ротшильды свое не упустят. Верный пёс выполняет команды.
    вежливый чел
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:29
    А нас то за що? Завопили ляхи. Мы всего лишь отнимаем рабочие места у французов. Свободная конкуренция? Или протекционизм, все таки?
    Горный стрелок
    1. ВадимЖивов Сегодня, 12:39
      Поляки решили идти китайским путем ? Глазки с начала подправьте laughing
      ВадимЖивов
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:30
    будет добиваться экономических санкций Евросоюза против Польши

    Удар по самолюбию поляков возомнивших себя панами в ЕС. Вот только даже если Макрон и станет президентов врятли он вспомнит о своем обещании.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 12:51
      так Польша,тоже в евросоюзе или я что-то пропустил? евросоюз сам себе санкции вводить будет? самотык, не к столу будь сказано
      роман66
  7. Югра Сегодня, 12:43
    Ну хоть что-то путнее сказала лягушка....
    Югра
    1. Общество Память Сегодня, 12:45
      на фотке с длинными волосами актер Панин?)
      Общество Память
      1. Смог Сегодня, 13:26
        Цитата: Общество Память
        на фотке с длинными волосами актер Панин
        .........
        с бодуна
        Смог
  8. 1536 Сегодня, 12:45
    Пусть поляки работают на французском заводе, а деньги отдают французам. Сами же получают суп, макароны, компот, а за хорошую работу - поощрение... Ведь так они хотели жить при Гитлере, в своём генерал-губернаторстве. Макрону так надо ставить вопрос.
    1536
    1. Смог Сегодня, 13:41
      Цитата: 1536
      Пусть поляки работают на французском заводе, а деньги отдают французам. Сами же получают суп, макароны, компот, а за хорошую работу - поощрение... Ведь так они хотели жить при Гитлере, в своём генерал-губернаторстве. Макрону так надо ставить вопрос.

      Франция сама не покладая рук работала на 3-й рейх. Даже женщины с пониженной социальной ответственностью. Правда потом участники движения сопротивления Франции, которых было мягко сказать совсем не много, постригли их на голо за предательство французского народа. А остальных нет, ну работали и работали, подумаешь.А так нормально они "сопротивлялись" Почти как мы .в Сталинграде
      .
      Смог
  9. Altona Сегодня, 13:01
    Конечно, так надо! Больше санкций, и внутри ЕС тоже! Какие же они убогие, право слово. laughing
    Altona
  10. gabonskijfront Сегодня, 13:16
    В ЕС есть градация по латинскому алфавиту, А-европа это Германия,Франция,Италия итд,есть В-европа,Болгария,Польша,Чехия и остальные латыши,Ну и соответственно, Украина С-европа.
    gabonskijfront
  11. rruvim Сегодня, 13:25
    Макарон вроде "педик"...
    rruvim
  12. Подрезчик Сегодня, 13:25
    Экономические санкции против Польши? Вот соседи попали! А если по прежнему проталкивать антироссийские (имею ввиду Польшу), то давление со стороны Франции еще усилится? Россия держись! (у соседей видишь как оно, с двух сторон санкции !!!)
    Подрезчик
  13. erudit 017 Сегодня, 13:44
    пшеки это сила!вЕЛИКАЯ сТРАНА с историей, сколько раз ее делили и сколько еще будут делить вопрос. но они выдержат, ведь проституция в крови!
    erudit 017
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