Польша возмутилась обещанию Макрона ввести против нее экономические санкции

Мы не согласны с тем, чтобы Польша таким образом использовалась в избирательной кампании

Такие слова показывают, что в ЕС все еще живы протекционистские тенденции, которые негативно сказываются на развитии свободного рынка и противоречат ценностям ЕС. Тот факт, что фирмы решают перенести свои отделения с берегов Сены в Польшу, свидетельствует о том, что здесь хорошие условия для предпринимателей

Если какая-то страна проигрывает в конкурентной борьбе за иностранные инвестиции, она не должна действовать при помощи языка политического давления,

В такой ситуации следует подумать, что не так с французской экономикой.

В том, что касается данной темы компании Whirpool, обещаю, что в первые три месяца после прихода к власти я добьюсь санкций против Польши. Я со всей ответственностью даю данное обещание,

В ЕС не должно существовать большой разницы в налоговых и социальных законодательствах, потому что это противоречит принципам Европейского союза,