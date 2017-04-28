Польша возмутилась обещанию Макрона ввести против нее экономические санкции
Польское правительство раскритиковало высказывание о республике кандидата в президенты Франции от движения "На марше", бывшего министра экономики страны Эмманюэля Макрона, который пообещал избирателям, что в случае победы на выборах будет добиваться экономических санкций Евросоюза против Польши, передает ТАСС
В интервью, опубликованном в четверг на интернет-сайте французской региональной газеты La Voix du Nord, Макрон отвечал на вопросы относительно предстоящего закрытия в городе Амьен крупного завода американской компании Whirpool, деятельность которого будет перенесена в Польшу, где существует более низкий уровень зарплат и налогов.
Он отметил, что считает необходимым, чтобы вопрос о Польше был рассмотрен всесторонне, были приняты решения относительно несоблюдения законов и ценностей Европейского союза.
Мы не согласны с тем, чтобы Польша таким образом использовалась в избирательной кампании- отметил пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек. -
Такие слова показывают, что в ЕС все еще живы протекционистские тенденции, которые негативно сказываются на развитии свободного рынка и противоречат ценностям ЕС. Тот факт, что фирмы решают перенести свои отделения с берегов Сены в Польшу, свидетельствует о том, что здесь хорошие условия для предпринимателей
Если какая-то страна проигрывает в конкурентной борьбе за иностранные инвестиции, она не должна действовать при помощи языка политического давления,- отметил Заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманьский -
В такой ситуации следует подумать, что не так с французской экономикой.
В интервью, опубликованном в четверг на интернет-сайте французской региональной газеты La Voix du Nord, Макрон отвечал на вопросы относительно предстоящего закрытия в городе Амьен крупного завода американской компании Whirpool, деятельность которого будет перенесена в Польшу, где существует более низкий уровень зарплат и налогов.
В том, что касается данной темы компании Whirpool, обещаю, что в первые три месяца после прихода к власти я добьюсь санкций против Польши. Я со всей ответственностью даю данное обещание,- сказал Макрон.
Он отметил, что считает необходимым, чтобы вопрос о Польше был рассмотрен всесторонне, были приняты решения относительно несоблюдения законов и ценностей Европейского союза.
В ЕС не должно существовать большой разницы в налоговых и социальных законодательствах, потому что это противоречит принципам Европейского союза,- сказал Макрон, имея в виду те преимущества, которые получает Польша, привлекая промышленников низким уровнем зарплат на своих предприятиях, что позволяет бизнесменам получать больше прибыли от продукции.
Использованы фотографии: Фото: Global Look
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