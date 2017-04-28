13:46 28 апреля

В подразделения МТО Западного военного округа поступили новые машины МТО-УБ-1 и УБ-2

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Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Нижегородской области, получили на вооружение модернизированные мастерские технического обслуживания МТО-УБ-1 и УБ-2, сообщает пресс-служба Западного военного округа

Модернизированные машины МТО предназначены для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники в полевых условиях.

В подразделения МТО Западного военного округа поступили новые машины МТО-УБ-1 и УБ-2



Одна машина позволяет обслуживать технику мотострелкового, танкового батальона, такую как танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-90С, Т-90МС, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры, БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, многоцелевые тягачи МТ-ЛБ и автомобили КамАЗ.



Особенностью новых ремонтных мастерских является использование бесконтактных средств выявления поломок. При развертывании МТО УБ-2 военнослужащие с помощью подключения неисправных машин к компьютеру могут не только определить точную неисправность, но и визуализировать процесс ремонта.

Всего в рамках гособоронзаказа поступило 15 машин. Мастерские смонтированы на высокопроходимую базу УРАЛ-4320 и КамАЗ-5350.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 3
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  1. Hariton Laptev Сегодня, 13:08 Новый
    Интересно а кто КМУ производит?
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    Hariton Laptev
    1. Alexey RA Сегодня, 13:18 Новый
      Цитата: Hariton Laptev
      Интересно а кто КМУ производит?

      На сайте производителя ("Шумерлинский завод специализированных автомобилей") указано, что в комплект УБ-1 и УБ-2 входит кран-манипулятор ИМ-100 (у УБ-2 есть ещё традиционный кран-укосина).
      ИМ-100 делает российско-австрийское АО «ИНМАН». Сам завод расположен в Башкирии.
      АО «ИНМАН» является крупнейшим российским производителем краноманипулятоных установок различной грузоподъемности. Инициаторами зарождения предприятия были нефтяные компании, испытывающие потребность в КМУотечественного производства. С 2011 г. предприятие входит в cостав австрийского концерна PALFINGER, признанного мирового лидера в области мобильного грузоподъемного оборудования.
      PАLFINGER инвестировал значительные средства в создание новых производственных мощностей завода в г. Ишимбай. За прошедiие годы предприятие успешно разработало и запустило в производство несколько серий надежных тросовых и шарнирно-сочлененных кранов-манипуляторов, способных эффективно работать даже в суровых температурных условиях от -40 до +40 С.
      Потребителями продукции завода ИНМАН являются предприятия нефтегазового комплекса, коммунального хозяйства, РЖД, дорожно-строительные организации, МЧС, военные подразделения и многие другие.
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      Alexey RA
      1. рич Сегодня, 13:28 Новый
        Вот это без всякого сарказма хорошая новость
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        рич
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