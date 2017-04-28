Ростех: КНР получает Су-35 почти в той же модификации, что и российские ВКС

Военно-воздушные силы КНР получат 24 машины практически в той же модификации, что и для ВКС России,

Согласно контракту, Китаю будут поставлены 24 истребителя Су-35 практически той же модификации, что и Вооруженным силам России, сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет корпорации «Ростех» за 2016 год.Согласно документу, «в октябре 2016 года Россия и Китай согласовали облик и комплект поставки истребителей Су-35, системы и комплектующие для которых производят холдинги Ростеха».говорится в отчете.В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что «в этом году в Китай в рамках контракта будет поставлено 10 истребителей». Четыре истребителя уже поставлены.Агентство напоминает, что в 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. Общая сумма контракта составила около $ 2 млрд.Справка агентства: