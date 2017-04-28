13:44 28 апреля

Ростех: КНР получает Су-35 почти в той же модификации, что и российские ВКС

Согласно контракту, Китаю будут поставлены 24 истребителя Су-35 практически той же модификации, что и Вооруженным силам России, сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет корпорации «Ростех» за 2016 год.

Ростех: КНР получает Су-35 почти в той же модификации, что и российские ВКС


Согласно документу, «в октябре 2016 года Россия и Китай согласовали облик и комплект поставки истребителей Су-35, системы и комплектующие для которых производят холдинги Ростеха».


Военно-воздушные силы КНР получат 24 машины практически в той же модификации, что и для ВКС России,
говорится в отчете.

В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что «в этом году в Китай в рамках контракта будет поставлено 10 истребителей». Четыре истребителя уже поставлены.

Агентство напоминает, что в 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. Общая сумма контракта составила около $ 2 млрд.

Справка агентства: «Су-35 – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги».

Использованы фотографии: РИА Новости . Артем Житенев
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Комментарии 14

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  1. рич Сегодня, 13:26
    А нам уже давно пора переименовывать Ростех в ООО"Все лучшее для Китая"
    рич
    1. Tarpon Сегодня, 13:30
      Не нравится мне эта тенденция.
      Tarpon
  2. rruvim Сегодня, 13:29
    Что и "автоответчики" те же?
    rruvim
    1. рич Сегодня, 13:32
      А зачем менять, если нормально платят. Ростех ведь в первую очередь коммерческая организация. Им волю дай они и ядерный щит продадут лишь бы хорошие премиальные от сделки отстегнули
      рич
  3. Сталиниум Сегодня, 13:30
    а если война с нато,которая всё реальней-воевать будем на миг 21? или китай нам отдаст в аренду су 35? по мне -надо в армии россии довести их счёт хотя бы до 500, а потом продавать-логика государства российского мне пока не понятна-на строительство зенит арены потратить более миллиарда долларов-при стоимости арматы в 4 миллиона долларов-это 250 армат-которые можно дислоцировать на западном направлении-но мы,то бишь гос-во-модернизируем т 72-это как?
    Сталиниум
  4. Perviy Сегодня, 13:30
    Почему бы и нет? Все лучшее - за рубеж! Таков девиз современной России!
    Perviy
  5. Куница Сегодня, 13:37
    Мы что, совсем обнищали, чтобы новейшую технику продавать? Нет у нас таких союзников, чтобы можно спокойно было делиться последними разработками. Нашим салом нам же по мусалам. Усиливаем и без того опасного и непобедимого противника. Да, я считаю противника. Китаю расширяться на север без вариантов.
    Куница
  6. Абраша Сегодня, 13:38
    Через пару лет Китай будет предлагать на продажу клон Су-35... Т.е. за жалкие 2 млрд. продали «лицензию» на производство!
    Абраша
    1. cariperpaint Сегодня, 13:40
      ну и что они с него склонируют?)))
      cariperpaint
  7. rruvim Сегодня, 13:39
    Притом Китай в Совбезе "воздержался" при принятии откровенно гнусной декларации англо-саксов и Франции по по поводу "химатаки" в Сирии. А мы им СУ-35 в "полной комплектации".
    rruvim
  8. cariperpaint Сегодня, 13:39
    ну началось...все пропало !!!
    cariperpaint
  9. Siberia 9444 Сегодня, 13:40
    Продайте ароматы , курганцы , коалицию , т 50 , с 400 , 500 fool Китай это друг до первого перекрестка! Путин реально погнал гусей с эти Китаем.
    Siberia 9444
  10. armenk Сегодня, 13:41
    Тут в соседней теме обсуждали продажу БТРов азербайджану. Так это новость еще интереснее. Выглядит, что ктото тупо бабки делает, а не о безопасности родины думает.
    armenk
  11. cariperpaint Сегодня, 13:44
    обожаю читать такие коменты))) какая модификация пофиг в чем разница пофиг. вооружение пофиг. програмное обеспечение пофиг. зачем нам про это знать. главное по возмущаться)))
    cariperpaint
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