Ростех: КНР получает Су-35 почти в той же модификации, что и российские ВКС
Согласно контракту, Китаю будут поставлены 24 истребителя Су-35 практически той же модификации, что и Вооруженным силам России, сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет корпорации «Ростех» за 2016 год.
Согласно документу, «в октябре 2016 года Россия и Китай согласовали облик и комплект поставки истребителей Су-35, системы и комплектующие для которых производят холдинги Ростеха».
В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что «в этом году в Китай в рамках контракта будет поставлено 10 истребителей». Четыре истребителя уже поставлены.
Агентство напоминает, что в 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. Общая сумма контракта составила около $ 2 млрд.
Справка агентства: «Су-35 – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги».
Согласно документу, «в октябре 2016 года Россия и Китай согласовали облик и комплект поставки истребителей Су-35, системы и комплектующие для которых производят холдинги Ростеха».
Военно-воздушные силы КНР получат 24 машины практически в той же модификации, что и для ВКС России,говорится в отчете.
В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что «в этом году в Китай в рамках контракта будет поставлено 10 истребителей». Четыре истребителя уже поставлены.
Агентство напоминает, что в 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. Общая сумма контракта составила около $ 2 млрд.
Справка агентства: «Су-35 – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги».
Использованы фотографии: РИА Новости . Артем Житенев
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