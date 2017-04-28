13:45 28 апреля

ОЗХО решила направить комиссию в Хан-Шейхун

Генеральный директор Организации по запрету химического оружия Ахмет Узюмджю – тот самый, у которого, как выразился генерал Игорь Конашенков, есть "своя таблица Менделеева" – объявил о готовности ОЗХО направить в Хан-Шейхун своих специалистов. Не прошло и месяца...

Напомним, что изначально Узюмджю вместе с коллегами по ОЗХО вторил западным обвинениям в адрес Российской Федерации по поводу якобы имевшей место поддержки «нанесения химударов авиацией Асада по провинции Идлиб». При этом «доклад» основывался на публикациях в соцсетях, сделанных представителями организации «Белые каски», аффилированной с террористическими группировками, включая «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в РФ). Никаких реальных доказательств того, что химоружие применила авиация САР, у ОЗХО нет.

ОЗХО решила направить комиссию в Хан-Шейхун



Минобороны РФ обвинило ОЗХО в том, что доклад готовился, несмотря на то, что ни один представитель Организации по запрещению химоружия не побывал в Хан-Шейхуне.

И только теперь у Узюмджю проявилась готовность отправить комиссию в провинцию Идлиб. ТАСС приводит заявление главы организации:
Группа для поездки готова, у нас есть волонтёры. Проблема в настоящее время заключается в том, что район контролируют различные оппозиционные группировки, и с ними должны быть достигнуты соответствующие договоренности.


По словам Узюнджю, комиссия в конечном итоге «обязательно проведёт мониторинг в Хан-Шейхуне». Он же отметил, что «окончательный доклад» ОЗХО представит «примерно через два месяца».

Это, кстати, при учёте того, что доклад по применению химоружия боевиками в провинции Алеппо, ОЗХО готовит уже более полугода, но никак не доведёт дело до конца...

Использованы фотографии: МК-Турция
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Комментарии 5

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  1. Лёня Пантелеев Сегодня, 13:38
    Когда следы замели едут.
    Лёня Пантелеев
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 13:39
      ОЗХО решила направить комиссию в Хан-Шейхун

      Решила, или разрешили?
      СРЦ П-15
      1. Тралл Сегодня, 13:43
        Т.е. в Идлибе нет террористов?
        Или они там правильные?
        Тралл
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:39
    Понятно , готовы отработать 30 серебренников . Просто ждали методичек и вказивки ...
    bouncyhunter
  3. Вольный Казак Сегодня, 13:40
    Не прошло и полгода. negative
    Вольный Казак
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