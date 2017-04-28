Аваков просит Интерпол не объявлять Яценюка в международный розыск

В частности, Арсен Аваков заверил генсека Интерпола, что Яценюк никогда не бывал в Чечне и не принимал участия ни в каких вооружённых конфликтах. В указанный российскими следователями период он проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины,

Министерство внутренних дел Украины заявило о получении копии обращения российских правоохранительных органов в Интерпол с просьбой объявить экс-премьера Арсения Яценюка в международный розыск, передает "RT" со ссылкой на украинские СМИПолучив данное обращение, глава МВД Украины Арсен Аваков уже обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку с официальным письмом, где изложены факты, которые «свидетельствуют об очевидной беспочвенности обвинений в адрес Яценюка».— подчеркнули в пресс-службе МВД Украины.Напоминаем, что ранее суд города Ессентуки заочно арестовал Арсения Яценюка. Отмечается, что Яценюку инкриминируют участие в вооруженной группе (банде), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 21 февраля 2017 года был объявлен в международный розыск