17:03 28 апреля

Аваков просит Интерпол не объявлять Яценюка в международный розыск

Министерство внутренних дел Украины заявило о получении копии обращения российских правоохранительных органов в Интерпол с просьбой объявить экс-премьера Арсения Яценюка в международный розыск, передает "RT" со ссылкой на украинские СМИ

Получив данное обращение, глава МВД Украины Арсен Аваков уже обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку с официальным письмом, где изложены факты, которые «свидетельствуют об очевидной беспочвенности обвинений в адрес Яценюка».

Аваков просит Интерпол не объявлять Яценюка в международный розыск



В частности, Арсен Аваков заверил генсека Интерпола, что Яценюк никогда не бывал в Чечне и не принимал участия ни в каких вооружённых конфликтах. В указанный российскими следователями период он проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины,
— подчеркнули в пресс-службе МВД Украины.

Напоминаем, что ранее суд города Ессентуки заочно арестовал Арсения Яценюка. Отмечается, что Яценюку инкриминируют участие в вооруженной группе (банде), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 21 февраля 2017 года был объявлен в международный розыск

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Яценюк
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Комментарии 33

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  1. erudit 017 Сегодня, 13:53
    а как же этот перл?

    Народный депутат Олег Барна оторвал пуговицу премьер-министру Украины Арсению Яценюку, когда устроил драку в парламенте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

    “Железные ли яйца у Яценюка? Барна решил проверить. Но дело ведь не в яйцах и не в Яценюке. Дело в раскрытой тайне. Они железные. Еще с Чечни“, – пошутил он.
    erudit 017
    1. Тралл Сегодня, 13:56
      Игра называется "Найди Сеню" smile
      Тралл
      1. vorobey Сегодня, 14:06
        Цитата: Тралл
        Игра называется "Найди Сеню" smile


        и таки шо... это же Куршавель wink группа спортсменов сноубордистов..итить..
        vorobey
        1. 210окв Сегодня, 14:21
          Наши обратились в Интерпол.. wassat .Один из самых коротких анекдотов...А не проще ли было использовать ледоруб?
          Цитата: vorobey
          Цитата: Тралл
          Игра называется "Найди Сеню" smile

          и таки шо... это же Куршавель wink группа спортсменов сноубордистов..итить..
          210окв
          1. g1v2 Сегодня, 14:45
            Сеня не та фигура, чтобы на него с ледорубом охотиться. А вот официальное обращение в интерпол это пиар-акция и декларация намерений. Причем грамотно проведено. Нет завываний по поводу госпереворота , тк это внутреннее дело украины. Нет воды про коррупцию, геноцид и тд, тк это опять же официально внутреннее дело украины. А вот участие в боевых действиях на стороне НВФ на территории РФ это уже другое дело. И даже если он просто пофоткался с автоматом и боевиками в пиарцелях где-то в Чечне, то это все равно законный повод для уголовного и международного преследования . wink
            И главное , что теперь для этого есть и законодательная база - те самые законы Яровой. До их принятия Сеню судить было практически не за что . Зато теперь у нас есть правовой термин - международный терроризм и статья. wink
            g1v2
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:07
        Ну , тут всё понятно - рука руку моет , баблосы где-то недопилены или допилены , но не поделены ...
        bouncyhunter
        1. vorobey Сегодня, 14:14
          Цитата: bouncyhunter
          Ну , тут всё понятно - рука руку моет , баблосы где-то недопилены или допилены , но не поделены ...


          Все проще... общак хранит Сеня. laughing и взносы принимает все еще... оно ведб как в жизни.. не всегда успеваешь прихватить с собой что что нажито непосильным трудом... а так заначечка есть
          vorobey
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:15
            Так я на это и намекаю ...
            bouncyhunter
        2. birs Сегодня, 14:40
          Боятся, как бы Интерпол не вошел во вкус, Сеня ж не последний разыскиваемый херой, за ним еще стая товарищей готовят запасные аэродромы
          birs
    2. сибиралт Сегодня, 14:29
      Похоже, Аваков темнит. Он решил взять Яценюка сам и отжать бабло. laughing
      сибиралт
    3. vkl.47 Сегодня, 14:34
      .Хорошо бы кролика в клетке увидеть.эх мечты мечты
      vkl.47
      1. словак Сегодня, 16:45
        Зачем так жестоко? Пусть срок отбывает в Чечне. Красивая природа, милые надзиратели.
        словак
      2. Pirogov Сегодня, 16:55
        Цитата: vkl.47
        Хорошо бы кролика в клетке увидеть.эх мечты мечты

        А ещё лучше ,на вертеле поджаренным !
        Pirogov
  2. МПК105 Сегодня, 13:54
    РЖУНИМАГУ...До слёз,блин...Из него вояка,как из меня-один в один...Я вот ружжо раз в жизни держал в руках- И фсё....... request
    МПК105
    1. kirgiz58 Сегодня, 16:36
      Там всю фотку надо красным обводить. am Принятие Присяги - праздник для всего личного состава, а он в робе. Читает текст , а не произносит по памяти. На заднем плане болтается(или сидит) вестовой с руками на яйцах.
      kirgiz58
  3. vorobey Сегодня, 13:55
    зачем Интерпол... ледоруб надежнее. да и аваков с ледорубом не захочет общаться..
    vorobey
  4. Spartanez300 Сегодня, 13:56
    По имеющимся у нас сведениям, Арсений Яценюк в числе других активных участников УНА — УНСО в декабре 1995 года награждён высшей наградой Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военнослужащих
    — Александр Бастрыкин
    Spartanez300
    1. рич Сегодня, 14:08
      Социальные сети взорвались шутками и фотожабами на заявление Александра Бастрыкина о том, что Арсений Яценюк воевал в Чечне против России
      .
      Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" (официальный орган правительства России) заявил, что премьер Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне против России. "По данным следствия, Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9 города Грозный, а также в пытках и расстрелах пленных", - добавил он. Ольга Лаппо, пресс-секретарь Арсения Яценюка, назвала эти заявления пропагандистскими и посоветовала провести психиатрическую экспертизу Бастрыкина.
      рич
    2. Ихрек Сегодня, 14:13
      Цитата: Spartanez300
      По имеющимся у нас сведениям, Арсений Яценюк в числе других активных участников УНА — УНСО в декабре 1995 года награждён высшей наградой Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военнослужащих
      — Александр Бастрыкин


      За такие дела матрасники давно бы его выкрали из третьих стран. Я думаю для России было бы это делом чести, на крайняк и ледоруб сойдёт. Но прощать нельзя. Ну где Вы спецслужбы, работайте, это Ваша прямая обязанность.
      Ихрек
  5. soroKING Сегодня, 14:01
    прячься Кролик! Палда! am
    soroKING
  6. синоби Сегодня, 14:02
    Очко жим-жим?Если Интерпол его повяжет,тот всех сдаст.Такие песни петь будет.
    синоби
  7. Комментарий был удален.
  8. erudit 017 Сегодня, 14:15
    уже писал, но повторюсь!

    Какой дурацкий культ у каклов националистов все херои неудачники просравшие все!
    1. мазепа все и подох в бегах (по моему в Молдавии).
    2. петлюра все и подох (ликвидирован)в бегах во Франции!
    3. коновалец подох (ликвидирован)в бегах в Нидерландах!
    4.бандера все и подох (ликвидирован)в бегах в Германии!
    про всякую шелуху, как шухевич,ребет даже вспоминать не буду коротко ликвидированы!!!
    как же нехватает настоящего героя Украины Дважы Героя Советского Союза Сидора Артемьевича Ковпака у него был правильный подход к этой сволочи из упа!
    erudit 017
    1. Екатерина II Сегодня, 14:51
      Цитата: erudit 017
      националистов

      это у всех националистов так. Герои мученики.
      Многие умерли в мучениях на казнях(Атаманы и кошевые в Польше) ну или в ссылке.
      Герои 20 века у Украинских националистов действительно странные. Они почти все относятся к ЗУ. Однако националисты гордятся и советскими героями. Королевым, Глушко и прочими..
      С ними вообще сложно. У них свой мир своя реальность. У них как у националистов непримиримость. Не могут смириться со многими. Националисты вообще беда стран.
      Насчет статьи. ВОобще бредовое обвинение. Фото тоже. То что Аваков просит это понятно. Между нашими странами куча процессов для подачи в Интерпол. Если каждый суд подобного города будет просить Интерпол-то будет весело.
      Интерполу делать нечего будет как заниматься нашими дрязгами и процессами(создавать прецедент они не будут)
      Кстати недавно Украина отправила в РФ по запросу (из РФ) гражданина подозреваемого.
      Екатерина II
      1. Ретвизан 8 Сегодня, 16:53
        Неужели Вы думаете, что наши подали в международный розыск на основании одной непонятной фотографии? Думаю нужный пакет доказательств сформирован. Да не исключено, что этот ярый руссофоб действительно был в Чечне, о чем свидетельствует его награждение орденом Ичкерии.
        Ретвизан 8
  9. Вальцманюга Сегодня, 14:31
    А морда у Яйценюха протокольная , против судьбы не попрешь .
    Вальцманюга
  10. zivXP Сегодня, 14:36
    Было бы прикольно, еслиб Сеню заарестовали, да в наручниках привезли в Россию.
    zivXP
    1. prostotak Сегодня, 14:59
      Цитата: zivXP
      Было бы прикольно, еслиб Сеню заарестовали, да в наручниках привезли в Россию.
      пусть сперва своему майдану ответит за "кулявлоб", а уж потом дальше по списку в Россию (если осилит)
      prostotak
  11. Altona Сегодня, 14:43
    Цитата: vorobey
    группа спортсменов сноубордистов..итить..

    ---------------------
    Больше похоже на биатлон...
    Altona
  12. Incvizitor Сегодня, 14:48
    Там вообще больные все, в ролике про ге.видение Русский Крым показывают laughing
    https://www.youtube.com/watch?v=Ggem1JBNc0w
    Incvizitor
  13. Платов Сегодня, 14:57

    главное деньги закопать и народу рассказать что проект очень важен для страны)))))))))))))))))))))))))))
    Платов
    1. zivXP Сегодня, 15:14
      С другой стороны правильно смотрится - Сеня за решёткой. :)
      zivXP
  14. птс-м Сегодня, 15:02
    Как говорят в народе ...не долго фраер веселился,не долго фраер танцевал...
    птс-м
  15. Комментарий был удален.
  16. KIBL Сегодня, 16:11
    Какой ещё Интерпол?!На фиг надо,отыскать и к стенке,но так чтобы комар носа не подточил!Так аккуратненько со вкусом,чтобы от этой мрази и следа не осталось!
    KIBL
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