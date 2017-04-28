Депутат Госдумы предостерег украинские ВМС от шуток с Черноморским флотом
Киеву не следует шутить с Черноморским флотом, выдвижение украинских подлодок к берегам Крыма стало бы для них последним походом, передает РИА Новости заявление депутата Госдумы от Крымского региона Руслана Бальбека.
Напомним, ранее зампредседателя Союза офицеров, капитан 1-го ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что если бы у страны «было хотя бы пяток подводных лодок», то она смогла бы уничтожить Черноморский флот России.
По его словам, украинские военные «демонстрируют полное невежество в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя сомнительными данными».
Напомним, ранее зампредседателя Союза офицеров, капитан 1-го ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что если бы у страны «было хотя бы пяток подводных лодок», то она смогла бы уничтожить Черноморский флот России.
В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику – иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит,сказал Бальбек.
По его словам, украинские военные «демонстрируют полное невежество в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя сомнительными данными».
Подойти к охраняемой военно-морской базе на дистанцию торпедного залпа получается только у голливудских героев, в жизни все намного сложнее. И судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу "самая фантастическая версия",добавил депутат.
Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Мальгавко
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