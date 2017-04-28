16:59 28 апреля

Депутат Госдумы предостерег украинские ВМС от шуток с Черноморским флотом

Киеву не следует шутить с Черноморским флотом, выдвижение украинских подлодок к берегам Крыма стало бы для них последним походом, передает РИА Новости заявление депутата Госдумы от Крымского региона Руслана Бальбека.

Депутат Госдумы предостерег украинские ВМС от шуток с Черноморским флотом


Напомним, ранее зампредседателя Союза офицеров, капитан 1-го ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что если бы у страны «было хотя бы пяток подводных лодок», то она смогла бы уничтожить Черноморский флот России.


В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику – иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит,
сказал Бальбек.

По его словам, украинские военные «демонстрируют полное невежество в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя сомнительными данными».

Подойти к охраняемой военно-морской базе на дистанцию торпедного залпа получается только у голливудских героев, в жизни все намного сложнее. И судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу "самая фантастическая версия",
добавил депутат.

Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Комментарии 33

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:49
    Напомним, ранее зампредседателя Союза офицеров, капитан 1-го ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что если бы у страны «было хотя бы пяток подводных лодок», то она смогла бы уничтожить Черноморский флот России.

    Этот "капитан" либо с бодуна такое ляпнул,либо он такой же капитан,как я филателист.
    Перефразирую одну крылатую фразу-украинский ЧФ -самый поездатый ЧФ в мире. wassat
    НЕКСУС
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:52
      Этот "капитан" либо с бодуна такое ляпнул,либо он такой же капитан,как я филателист.


      там страна состоит из некомпетентности помноженной на глупость.
      с-т Petrov
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:53
        Цитата: с-т Petrov
        там страна состоит из некомпетентности помноженной на глупость.

        И все это добро возведенное в степень идиотизма.
        НЕКСУС
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:58
          И все это добро возведенное в степень идиотизма.


          главное что украинцы сменили власть, выбрали кого хотели и идут к светлому будущему.

          пожелаем им удачи

          с-т Petrov
          1. cniza Сегодня, 15:36
            Как эти мечтатели надоели и все умничают задним числом.
            cniza
        2. словак Сегодня, 16:41
          какой смысл предостерегать, если у Украины флота нет и в ближайшие годы не будет? К чему метать бисер?
          словак
      2. Венд Сегодня, 15:25
        Цитата: с-т Petrov
        Этот "капитан" либо с бодуна такое ляпнул,либо он такой же капитан,как я филателист.

        там страна состоит из некомпетентности помноженной на глупость.


        Ну вот как-то так laughing
        Венд
      3. vorobey Сегодня, 15:26
        Цитата: с-т Petrov
        Этот "капитан" либо с бодуна такое ляпнул,либо он такой же капитан,как я филателист.

        там страна состоит из некомпетентности помноженной на глупость.

        в кубе... в кубе все это..

        а вообще как то серьезно такой бред и не прокомментируешь... я как пациент со стажем могу уверенно утверждать что украинские боИвые генералы не зря свой хлеб употребляют.. если сказал что 5 лодок хватит значит хватит... тока их нет а значит и поход отменяется laughing
        vorobey
        1. Александр романов Сегодня, 16:27
          Цитата: vorobey
          в кубе... в кубе все это..

          В литре!
          Александр романов
      4. De Laert Сегодня, 16:03
        Думаю, что не стоит недооценивать украинских военных. Такое ощущение, что в наших СМИ специально печатают изречения не очень умных людей (или кажущихся таковыми), чтобы сформировать мнение о них, как недалеких.И, судя по всему, это работает. Как не статья на тему Украины, так шквал одинаковых комментов, мол они там все д.б.
        De Laert
      5. Александр романов Сегодня, 16:27
        Цитата: с-т Petrov
        там страна состоит из некомпетентности помноженной на глупость.

        В данном случае наш депутат не лучше,угрожает несуществующему украинскому подводному флоту.
        Александр романов
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:28
          В данном случае наш депутат не лучше,угрожает несуществующему украинскому подводному флоту.


          клин клином вышибают (с) wassat
          с-т Petrov
        2. Pirogov Сегодня, 16:52
          Цитата: Александр романов

          В данном случае наш депутат не лучше,угрожает несуществующему украинскому подводному флоту.

          Вы правы ,самый лучший ответ ,на мой взгляд был бы, не замечать этот бред и не как на него не реагировать.
          Pirogov
    2. сибиралт Сегодня, 14:56
      А если каждый депутат Госдумы предостережет, то будет сразу 450 предостережений! am
      сибиралт
      1. антивирус Сегодня, 15:54
        лучше - в многотиражке ЧФ передовицу про "наш ответ..."
        тк военные обязаны молча выполнятть приказ, а вот уж если им разрешили высказать мнение, то это --предварительный приказ(?) на ответ
        антивирус
    3. Аскет Сегодня, 15:00
      Цитата: НЕКСУС
      Перефразирую одну крылатую фразу-украинский ЧФ -самый поездатый ЧФ в мире.

      Зачем смеяться то?
      В XVI-XVII столетие на все побережье Черного моря распространялся страх, который создавали подводные лодки запорожских казаков.
      "Ни один, даже самый мощный корабль, не чувствовал себя в безопасности, осознавая, что поблизости может находится казацкая подводная лодка"
      - так говорили историки того времени.Враги трепещут от одного только слова – подводный човен lol
      Аскет
      1. hirurg Сегодня, 15:05
        ---было хотя бы пяток подводных лодок», то она смогла бы уничтожить Черноморский флот России
        Еслиб у бабушки был бы...., то испекла б она колобок...))))
        hirurg
      2. vorobey Сегодня, 15:32
        Цитата: Аскет
        Цитата: НЕКСУС
        Перефразирую одну крылатую фразу-украинский ЧФ -самый поездатый ЧФ в мире.

        Зачем смеяться то?
        В XVI-XVII столетие на все побережье Черного моря распространялся страх, который создавали подводные лодки запорожских казаков.
        "Ни один, даже самый мощный корабль, не чувствовал себя в безопасности, осознавая, что поблизости может находится казацкая подводная лодка"
        - так говорили историки того времени.Враги трепещут от одного только слова – подводный човен lol


        знаем знаем... Аскет laughing hi один экземпляр сохранился до наших лет.. правда и тот в 14 годе слинял с украины...Сейчас в Южной бухте Севастополя laughing
        vorobey
    4. skrabplus.ru Сегодня, 15:28
      В/НА ЗОНДИРУЮТ ПОЧВУ ДЛЯ ПРОВОКАЦИИ
      skrabplus.ru
  2. Банный Сегодня, 14:50
    Отчаенные посоны епта кариесом будут днища нашим кораблям грызть а потом уйдут по дну дыша через заднепроходные шнорхели
    Банный
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:51
    Укроп считает так - если у противника армия - один миллион, а у меня на складе - миллион патронов - то я СУМЕЮ ИСТРЕБИТЬ ВРАЖЕСКУЮ армию. Интересно, как? Да и где им взять хоть одну лодку. wassat .
    Горный стрелок
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:55
      Цитата: Горный стрелок
      Укроп считает так - если у противника армия - один миллион, а у меня на складе - миллион патронов - то я СУМЕЮ ИСТРЕБИТЬ ВРАЖЕСКУЮ армию. Интересно, как? Да и где им взять хоть одну лодку. wassat .

      Поднять со дна фашистскую...
      НЕКСУС
  4. soroKING Сегодня, 15:25
    повторюсь: ведь мы подводники! мы силачи... wassat
    ласты и маски вам впомощь
    soroKING
    1. Смог Сегодня, 15:40
      Цитата: soroKING
      повторюсь: ведь мы подводники! мы силачи...

      Отвечу: Таких не берут в космонавты....

      Мучает вопрос- что случится раньше:
      - укропы на Марс полетят, или
      - пять подводных лодок построят (ой, а Ленинскую то кузню уже переименовали):
      Смог
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:45
      Цитата: soroKING
      повторюсь: ведь мы подводники! мы силачи...

      Ухты,мы вышли из бухты... laughing
      НЕКСУС
  5. gorgo Сегодня, 15:42
    Да ясен пень - хрень полная! Откуда у Украины подводные лодки? А даже если б и были? Единственное, чего боятся корабли ЧФ РФ - африканские скотовозы, которые не видны даже самым современным радарам в ясную погоду! Но их у Украины тоже нету....
    gorgo
    1. abc_alex Сегодня, 16:57
      Потрудитесь набрать в Гугле "корабль США столкнулся" и можете утереть своё остроумие результатами поиска. В прошлом году, например, лодка ВМС США "Луизиана" столкнулась с собственным кораблем снабжения. Есть остроумные мысли по этому поводу?
      abc_alex
  6. мичман Сегодня, 16:03
    Слава Богу,Черноморский флот возрождается. А помните один год, когда Алкаш отдал все корабли нашего Черноморского флота Украине. И только благодаря Командующему флота, флот удалось спасти. Мне часто приходилось бывать на этом Флоте. Во время проведения войсковых учений в 1981 году с Маршалом Е.Я. Савицким мы обедали втроем с Командующим на флагмане. Подали борщ и макароны по флотски. Каждая макаронина была набита мясом. Вы когда нибудь пробовали такие макароны по флотски?
    Для этого флота все РН цепочки создавали подчиненные мне НИИ (НИИ-93 и МКБ "Компас"). Честь имею.
    мичман
  7. evge-malyshev Сегодня, 16:11
    А сколько у них подводных лодок по факту?
    evge-malyshev
    1. VALERIK_097 Сегодня, 16:39
      Столько ,сколько у Вас после звёздочки стоит))))).
      Тролли не беспокоить.
      VALERIK_097
      1. VALERIK_097 Сегодня, 16:42
        А если честно то даже ремонт "Запорожья" не потянут.Только в утиль.
        VALERIK_097
  8. san4es Сегодня, 16:16
    Есть пополнение подводному флоту
    san4es
  9. KIBL Сегодня, 16:47
    Это какой-то позор,этот кап-раз стопроцентный 4,14дарас!
    KIBL
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