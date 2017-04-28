Президент Молдавии прибудет в Москву на Парад Победы

Детально обсудили мой предстоящий визит в Москву 8 – 10 мая, в том числе участие в Параде Победы 9 Мая на Красной площади. Также обговорили детали встреч с руководством России,

Учитывая, что две трети наших зарубежных соотечественников находятся на территории России, этот вопрос необходимо решить как можно скорее. Договор разработали еще 3 года назад, но никаких продвижений в его реализации не было. Взял данное направление под свой контроль. Уверен, что скоро сможем подписать данное соглашение,

В частности, речь шла о шагах, предпринимаемые партнерами по переговорам, включая Россию. В рамках дискуссии затронули вопрос возможности возобновления поставок электроэнергии с Кучурганской ГРЭС для молдавских потребителей,