17:04 28 апреля

Президент Молдавии прибудет в Москву на Парад Победы

Президент Молдавии обсудил с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным свой предстоящий визит в Москву 8-10 мая, а также детали встречи с руководством РФ, передает РИА Новости со ссылкой на Facebook Игоря Додона

Детально обсудили мой предстоящий визит в Москву 8 – 10 мая, в том числе участие в Параде Победы 9 Мая на Красной площади. Также обговорили детали встреч с руководством России,
— написал Додон после встречи с российским дипломатом.

Президент Молдавии прибудет в Москву на Парад Победы



Также стороны обсудили подписание договора о социальных гарантиях для граждан Молдавии, находящихся на территории России, и для граждан РФ, находящихся на территории республики. Как пояснил Додон, этот документ касается начисления трудового стажа, пенсий и пособий для граждан Молдавии, находящихся на территории Российской Федерации.

Учитывая, что две трети наших зарубежных соотечественников находятся на территории России, этот вопрос необходимо решить как можно скорее. Договор разработали еще 3 года назад, но никаких продвижений в его реализации не было. Взял данное направление под свой контроль. Уверен, что скоро сможем подписать данное соглашение,
— написал Додон.

Как отметил президент Молдавии, в ходе встречи отдельно рассматривался вопрос приднестровского урегулирования.

В частности, речь шла о шагах, предпринимаемые партнерами по переговорам, включая Россию. В рамках дискуссии затронули вопрос возможности возобновления поставок электроэнергии с Кучурганской ГРЭС для молдавских потребителей,
— написал Додон.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›президент молдавии игорь додон фото
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Комментарии 18

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  1. Горный стрелок Сегодня, 14:53
    Вот молодец! Принял верное направление, и не пытается вилять и хитрить, как "бацька".
    Горный стрелок
    1. hirurg Сегодня, 15:00
      Согласен. Респект и уважуха! А ведь ему нелегко сечас.
      hirurg
      1. ohtandur Сегодня, 15:27
        у меня сейчас в голове проскользнуло одно слово.. "Кеннеди". Такое впечатление что он хочет оставить яркий, но короткий след в русско-молдавских отношениях. Я то рад всем этим подвижкам. Но также знаю что в моем офисе 70-80% не разделают этой радости. Все эти новости как красная тряпка для проевропейцев. И в нужный момент они нанесут сокрушительный удар. Впрочем они уже его готовят. Мало кто в России знает что готовится в данный момент для того чтобы в очередной раз украсть победу на выборах из под носа у пророссийских сил в Парламент.
        Возможно аналитикам стоит написать статью по этому поводу. Готовится конституционная реформа. Депутаты в Парламент будут выбиратся уже не по списку от партий а по конкретному человеку с определнного района. И чует мое сердце что это очень мутная схема...
        ohtandur
        1. cniza Сегодня, 15:31
          Цитата: Горный стрелок
          Вот молодец! Принял верное направление, и не пытается вилять и хитрить, как "бацька".


          Если честно , приятная неожиданность , но похоже он знает чего хочет.
          cniza
        2. Pirogov Сегодня, 16:49
          Цитата: ohtandur
          И чует мое сердце что это очень мутная схема..

          Если определённые силы будут получать финансирование запада ,то Вы правы результат будет однозначный и не в пользу России.
          Pirogov
          1. ohtandur Сегодня, 16:55
            Цитата: Pirogov
            Цитата: ohtandur
            И чует мое сердце что это очень мутная схема..

            Если определённые силы будут получать финансирование запада ,то Вы правы результат будет однозначный и не в пользу России.

            Да Западу сильно дергаться то и не надо. У нас сейчас рулит аналог вашего Порошенко - Плахотнюк (кстати фамилия то украинская... ). Ему наплевать с кем дружить - главное власть удержать. И поверьте все эти движения с его подачи. Говорят, у него мощний аналитичесикий центр, где типа очень умные советники ему подсказывают что и как делать чтобы у власти удержатся. Платит им большие деньги - благо их у него много. Вот и эти беспринципные твари ради личного куска пирога и служат этому криминальному элементу. Хотя у него и самого мозги (или чуйка. .очень у него хитрая морда, отталкивающая) есть. Так что все очень печально. Все по марксизму - интеллегенсткий класс обслуживающий правящий капиталистический класс.
            ohtandur
      2. рич Сегодня, 16:58
        А за что ему респект и уважуха? Он не высказывать свою любовь к современной России приедет. А почтить память Победы над фашизмом от имени своих Ветеранов, как президент страны - победителя, бывшей республики СССР. Это - его долг
        рич
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:58
    Это правильно...и плевать на парламент.
    НЕКСУС
    1. barclay Сегодня, 15:47
      А парламент надо "ператрахивать" (по Лукашенко) winked
      barclay
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:00
        Цитата: barclay
        А парламент надо "ператрахивать" (по Лукашенко) winked

        Вот выборы в парламент случатся,тогда можно будет говорить о сексуальных фантазиях Лукашенко.
        НЕКСУС
  3. Lyncher Сегодня, 15:01
    Сильный поступок для начала, учитывая всестороннее давление на него.
    Lyncher
    1. zivXP Сегодня, 15:24
      Да, не виляет перед западом.
      zivXP
      1. словак Сегодня, 16:39
        У него выбор не богатый. Страна беднеет катастрофически, надо влезть на рынок, вот и танцует и нашим и вашим
        словак
  4. barclay Сегодня, 15:42
    Ну что же? На удивление позитивный намерения, самое главное, последовательные движения! Если эти намерения не изменятся, то есть все шансы урегулировать и Придестровскую проблему. Дай Бог ему успехов, и... остаться невредимым (а то ведь враги не дремлют)!
    barclay
  5. Lycan Сегодня, 15:47
    Респект!
    Ну пусть будет осторожен при возвращении.
    Lycan
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:50
    Неужели появился у власти Хозяин, а не марионетка? Если так, то молдованам нужно за него держаться и руками, и зубами, и беречь и защищать его, ибо врагов у него сразу же появится целый сомн.
    Изгоняющий либероидов
  7. словак Сегодня, 16:37
    А мэр Одессы назвал освобождение города от фашистов "так называемым". Видимо, из племени полицаев происходит.
    словак
  8. KIBL Сегодня, 16:44
    Боюсь сожрут мужика "демократы-либерасты"!
    KIBL
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