17:03 28 апреля

Минобороны РФ: Все спецоборудование с затонувшего разведывательного судна "Лиман" эвакуировано

Все специальное оборудование с затонувшего в Черном море судна Черноморского флота РФ "Лиман" эвакуировано экипажем, передает РИА Новости сообщение Минобороны России

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" в четверг получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Как сообщили в пресс-службе дирекции береговой охраны, турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Само судно, по данным Минобороны РФ, затонуло.




Отмечается, что все члены экипажа, спецоборудование и документация "Лимана" доставлены самолетом Минобороны России на базу Черноморского флота.

Благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа…, корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Всё съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля были эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму,
— говорится в релизе.

Использованы фотографии: © Фото : Посольство Турции в РФ
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Комментарии 34

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  1. Мар.Тира Сегодня, 15:03
    Ну вот,а мы боялись.Правда в другой статье писали,что уничтожено.В любом случае,это провал несения службы.
    Мар.Тира
    1. Zibelew Сегодня, 15:06
      Корабль можно не поднимать. Спущен на воду 19.08.1970 г., вступил в строй 23.12.1970 г.

      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 15:28
        Поднимать , наверное , будут поскольку есть еще стационарное оборудование и его надо извлечь , думаю спецы разберутся.
        cniza
    2. Слон Сегодня, 15:11
      Провал в том, что военный корабль напичканый аппаратурой не увидел корабль-скотовоз
      Слон
      1. Zibelew Сегодня, 15:16
        Цитата: Слон
        Провал в том, что военный корабль напичканый аппаратурой не увидел корабль-скотовоз
        Стоял непробиваемый для радаров туман.
        78 российских моряков вступили в неравный бой с 8800 овец...
        Zibelew
        1. Тульский пряник Сегодня, 15:25
          Да уж, за такое несение службы....Позорище.
          Тульский пряник
          1. To be or not to be Сегодня, 15:55
            "Тульский пряник Сегодня, 15:25 ↑ Новый
            Да уж, за такое несение службы....Позорище."

            Вы там были ? Вы знаете что там случилось ? И вообще были ли в море.????
            Вахтенный офицер не один стоит в рубке.
            To be or not to be
      2. Alexey RA Сегодня, 15:30
        Цитата: Слон
        Провал в том, что военный корабль напичканый аппаратурой не увидел корабль-скотовоз

        Так будь это не скотовоз, а военный корабль - его бы увидели.
        "Лиман" - это же РР и РТР. Чем больше излучает цель - тем лучше её видит "Лиман". А на овцевозе - одна навигационная РЛС + радиостанция. И то не факт, что РЛС у "Ашота" была включена...
        Я уже напоминал, как в 1985 прямо под форштевень "Хасана" вылетел турецкий РКА, не увидевший наш УК в тумане.
        Alexey RA
        1. To be or not to be Сегодня, 15:57
          "Лиман" - это же РР и РТР." Ну и что из этого ?
          Лиман,вероятно , ждал время . которое ему запланировали для прохода проливов .
          To be or not to be
        2. kepmor Сегодня, 16:10
          Алексей,при чём здесь РР и РТР?
          При плавании в тумане,в районе интенсивного судоходства, коим является зона перед Босфором,расчет ГКП-БИП-штурман по корабельному расписанию проводится в готовности №-1 и командир ОБЯЗАН быть на мостике.
          РЛС "Дон",конечно же,штука раритетная,но этот скотовоз на ней легко обнаружить миль за 10-15...туман здесь не причём...
          kepmor
      3. Hariton Laptev Сегодня, 16:15
        аппаратура которая там напичкана не следит за акваторией и надводной обстановкой. у неё немного другая специфика а так же цели и задачи. А к столкновению могут привести множество факторов от банального тумана и течений. Прежде чем давать такой комментарий неплохо бы пару раз в море сходить.
        Hariton Laptev
    3. okko077 Сегодня, 15:43
      Правды в этом проишествии мало. Зачем делать тайну о том, кто спас экипаж? Иностранные СМИ утверждают, что это сделал турецкий корабль, а часть спасла береговая охрана,поэтому,кстати,считали часть экипажа пропавшим... И это похоже на правду. А вот наши источники сообщили , что их спас наш корабль. Скорее не спас, а забрал.. Зачем темнить в безобидной ситуации .. Или у нас везде перестраховщики ....Тогда , как и кто спас оборудование? Очередная брехня? Зачем?..Ничего не ясно...Всех , кто сочинил эту брехню, нужно наказать...Наказать за непрофессионализм , трусость и тупость.....Вся эта возня , продолжается, автор статьи сделал себя идиотом и рупором перестраховщиков из МО и Черноморского флота.
      okko077
      1. kepmor Сегодня, 15:59
        ситуацию с "Курском" помните?...вот вам и ответ.
        kepmor
    4. Александр романов Сегодня, 16:24
      Цитата: Мар.Тира
      ,а мы боялись.

      Это вы боялись,а не мы.
      Цитата: Мар.Тира
      .В любом случае,это провал несения службы.

      Высказал авторитетное мнение специалист ,во всех сферах.
      Александр романов
    5. рич Сегодня, 16:49
      Ну и слава Богу. Вопрос исчерпан
      рич
  2. nizhegorodec Сегодня, 15:04
    Хорошо, если это так.
    nizhegorodec
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:08
    Ну, капитану и вахте не поздоровится. Туман туманом (на фото действительно туман виден) но что, радары уже отменили? Конечно, из происшествия вышли с минимальными потерями, но из ПРОИСШЕСТВИЯ! wassat
    Горный стрелок
    1. kepmor Сегодня, 15:27
      ничего себе "минимальные потери"!...корабль с секретной аппаратурой на дне..."партнёры" ехидно улыбаются и злорадствуют - просто отличное реноме для нашего флота...про мат.ущерб и говорить не стоит...
      kepmor
  4. Стабилиози Сегодня, 15:13
    ну снять и перегрузить наверное всё же не успели бы...но если уничтожили то молодцы, наверняка у них есть инструкции на сей счёт...
    Стабилиози
    1. AlexTires Сегодня, 15:28
      уничтожили, пока боролись за живучесть... https://www.vz.ru/news/2017/4/28/868257.html
      AlexTires
  5. bogart047 Сегодня, 15:13
    с каких пор пробоина топит судно со 146% вероятностью? Что экипаж делал?
    bogart047
    1. bulbash70 Сегодня, 15:28
      вы читали?на флоте служили?если нет,то поясню:машинное отделение-самое большое помещение на корабле.от борта до борта ширина,и длина,возможно в треть длины корабля!
      bulbash70
    2. kepmor Сегодня, 15:43
      стечение обстоятельств...пробоина ниже WL зацепила два смежных отсека...затопление почти мнгновенное...дыра большая,пластырь не завести,а мощности средств водоотлива (ПМНЛ,ЭСН и эжекторы) по всей видимости, не хватило,возможно корабль просто обесточился,если вода дошла до ГРЩ и генераторов...
      и не вина экипажа в том,что плохо боролись за живучесть...вина командира и вахтенного офицера,что допустили столкновение...пробоина ведь в правом борту...
      есть одно,хоть и слабое оправдание командиру, если корабль стоял на якоре или лежал в дрейфе по причине неисправности ГД...если нет, то трибунал неизбежен...
      kepmor
      1. Дядька Сегодня, 16:48
        Цитата: kepmor
        пробоина ниже WL

        Титаник.....
        Дядька
  6. Мар.Тира Сегодня, 15:18
    Цитата: Горный стрелок
    Ну, капитану и вахте не поздоровится. Туман туманом (на фото действительно туман виден) но что, радары уже отменили? Конечно, из происшествия вышли с минимальными потерями, но из ПРОИСШЕСТВИЯ! wassat

    На любом корабле выходящем в море установлены ДВА радиолокатора.Даже на фото корабля это видно.Как можно было проспать столкновение.Если только они не совершили его преднамеренно.И то при своевременном обнаружении опасного сближения,его можно было предотвратить.Штурманско-рулевая вахта виновата скорее всего?Расследование покажет?Как и то,почему он затонул?
    Мар.Тира
    1. rudolff Сегодня, 15:27
      Например, если Лиман был без хода.
      rudolff
    2. bk316 Сегодня, 15:35
      Как можно было проспать столкновение

      Как как буквально. Видать Вы далеки от судовождения.
      У меня случай был на Лене (еще при Союзе), Полесье на берег со всей дури выскочило, тоже капитан заснул. И это на Полесье!!!, это все равно что на велосипеде уснуть, а получилось....
      А тут я думаю пролив проскочили и расслабились, кстати насколько я знаю (если ошибаюсь пусть поправят) системы предупреждения о опасном сближении, настоящей как на самолете (с противным треньканьм) там не стояло. Так что реально надо все время в напряге быть.
      bk316
      1. Александр романов Сегодня, 16:25
        Цитата: bk316
        Видать Вы далеки от судовождения.

        Он очень далек и вы даже не представляете насколько
        Александр романов
  7. kaschey Сегодня, 15:38
    Сэкономили денежки от дорогой утилизации корыта. Овцам и баранам со скотовоза выдать награды за обеспечение стелс-режима подхода. fool
    kaschey
  8. Bort Radist Сегодня, 15:39
    У меня подозрение, что с начало аппаратуру эвакуировали, а потом уже скотобазу плавучую не заметили.
    Bort Radist
    1. AlexTires Сегодня, 15:42
      смысл? этих разведчиков чуть более дюжины на все флоты было, зачем утилизировать-то
      AlexTires
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:51
    Если корабль невозможно быстро поднять, то его нужно немедленно взорвать.
    Изгоняющий либероидов
  10. rruvim Сегодня, 16:28
    А экипаж после этого побывал в "гостях" у Турецкой береговой охраны...
    rruvim
  11. Alex Justice Сегодня, 16:32
    Цитата: okko077
    Правды в этом проишествии мало. Зачем делать тайну о том, кто спас экипаж? Иностранные СМИ утверждают, что это сделал турецкий корабль, а часть спасла береговая охрана,поэтому,кстати,считали часть экипажа пропавшим... И это похоже на правду. А вот наши источники сообщили , что их спас наш корабль. Скорее не спас, а забрал.. Зачем темнить в безобидной ситуации .. Или у нас везде перестраховщики ....Тогда , как и кто спас оборудование? Очередная брехня? Зачем?..Ничего не ясно...Всех , кто сочинил эту брехню, нужно наказать...Наказать за непрофессионализм , трусость и тупость.....Вся эта возня , продолжается, автор статьи сделал себя идиотом и рупором перестраховщиков из МО и Черноморского флота.

    Полностью согласен. Я больше доверяю западным СМИ.
    Alex Justice
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