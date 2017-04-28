Минобороны РФ: Все спецоборудование с затонувшего разведывательного судна "Лиман" эвакуировано

Благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа…, корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Всё съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля были эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму,

Все специальное оборудование с затонувшего в Черном море судна Черноморского флота РФ "Лиман" эвакуировано экипажем, передает РИА Новости сообщение Минобороны РоссииИсследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" в четверг получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Как сообщили в пресс-службе дирекции береговой охраны, турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Само судно, по данным Минобороны РФ, затонуло.Отмечается, что все члены экипажа, спецоборудование и документация "Лимана" доставлены самолетом Минобороны России на базу Черноморского флота.— говорится в релизе.