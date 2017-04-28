Анкара заявила, что договорилась о покупке российских С-400
Представители РФ и Турции достигли принципиальной договоренности по вопросу поставки российских ЗРК С-400, в настоящее время стороны перешли к согласованию цены, передает РИА Новости сообщение главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.
Недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 3 мая на встрече в Сочи Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить вопрос поставки в Турцию комплексов С-400.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что Анкара готова закупить ЗРК С-400 в случае предоставления Москвой кредита, переговоры о котором ведутся с Минфином РФ.
Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение,сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью газете Haberturk.
Недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 3 мая на встрече в Сочи Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить вопрос поставки в Турцию комплексов С-400.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что Анкара готова закупить ЗРК С-400 в случае предоставления Москвой кредита, переговоры о котором ведутся с Минфином РФ.
Использованы фотографии: РИА Новости . Виталий Аньков
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