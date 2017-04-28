16:55 28 апреля

Анкара заявила, что договорилась о покупке российских С-400

Представители РФ и Турции достигли принципиальной договоренности по вопросу поставки российских ЗРК С-400, в настоящее время стороны перешли к согласованию цены, передает РИА Новости сообщение главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Анкара заявила, что договорилась о покупке российских С-400


Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение,
сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью газете Haberturk.


Недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 3 мая на встрече в Сочи Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить вопрос поставки в Турцию комплексов С-400.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что Анкара готова закупить ЗРК С-400 в случае предоставления Москвой кредита, переговоры о котором ведутся с Минфином РФ.

Использованы фотографии: РИА Новости . Виталий Аньков
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Комментарии 48

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  1. Михаил177 Сегодня, 15:15
    Будет чем пердогану наши самолёты сбивать...
    Михаил177
    1. vorobey Сегодня, 15:18
      Цитата: Михаил177
      Будет чем пердогану наши самолёты сбивать.


      ну не так все просто... а вот слово кредит напрягает... чем расчитываться будет... а вообще в свете событий с топорами.. на репутацию С400 никак они не повлияли
      vorobey
      1. cniza Сегодня, 15:25
        Напрягает , что кредит и Эрдогану веры нет никакой , но он не вечный и ещё , конечно , Турция это страна НАТО , хотя в Грецию мы поставляем вооружение тоже страна НАТО.
        cniza
        1. Wiskar Сегодня, 15:47
          Цитата: cniza
          хотя в Грецию мы поставляем вооружение тоже страна НАТО.


          Да, благодаря Греции все кто хотел, включая Израиль, получили возможность изучить С-300ПМУ1 вдоль и поперёк wink
          Wiskar
          1. cniza Сегодня, 15:59
            И что это им дало ?
            cniza
            1. Wiskar Сегодня, 16:19
              Цитата: cniza
              И что это им дало ?


              изучить возможности системы - как она видит самолёты, с какого расстояния , возможности противодействия итд.
              Wiskar
          2. Taran 75 Сегодня, 16:08
            Wiskar тебе еще не надоело практически во всех статьях ВО об этом писать , на самом то деле , ты уже смешон fool тебе раз 100 или больше писали какой там комплекс твой израйль изучал ,какого он года + не забудь , что экспортный экземпляр идет с урезанными тех харак -ми !!! Вот Иранский ПМУ 2 уже может сильно испортить настроение вашим пилотам laughing
            Taran 75
            1. Wiskar Сегодня, 16:27
              Цитата: Taran 75
              Wiskar тебе еще не надоело практически во всех статьях ВО об этом писать , на самом то деле , ты уже смешон


              Разве?



              Цитата: Taran 75
              тебе раз 100 или больше писали какой там комплекс твой Израиль изучал ,какого он года


              И что?
              С-300ПМУ1 Израиль изучал.
              У Ирана С-300ПМУ2 принципы работы похожи очень.

              Цитата: Taran 75
              что экспортный экземпляр идет с урезанными тех харак -ми !!!


              А врагам Израиля Россия какой поставляет? wassat

              Цитата: Taran 75
              Вот Иранский ПМУ 2 уже может сильно испортить настроение вашим пилотам


              Может наверное, но после изучения С-300ПМУ1 намного меньше wink
              Wiskar
              1. Taran 75 Сегодня, 16:51
                Wiskar , вот" намного меньше" то вас и подведет smile когда сшибут кого нибудь из ваших вот радости то будет на ВО wink
                Taran 75
      2. А1845 Сегодня, 15:25
        Цитата: vorobey
        а вот слово кредит напрягает..чем расчитываться будет

        деньгами конечно, не помидорами же
        А1845
      3. антивирус Сегодня, 15:49
        за кредит- помидорами и лежаками
        антивирус
      4. Maskom Сегодня, 15:52
        Если Пердоган ещё откажется от закупки 100 Ф-35, то у нас будет праздник
        Maskom
        1. Pirogov Сегодня, 16:45
          Цитата: Maskom
          Если Пердоган ещё откажется от закупки 100 Ф-35, то у нас будет праздник

          И не мечтайте ,кто ему позволит. Он хоть и султанша ,а хозяин всё таки в Вашингтоне.
          Pirogov
    2. zivXP Сегодня, 15:19
      Наши то самолеты ими и не сбить.
      zivXP
      1. hirurg Сегодня, 15:22
        О как! Эрдоган, выходи из НАТО, глядишь жизнь и наладится.))))
        hirurg
      2. Stas157 Сегодня, 15:50
        Цитата: zivXP
        Наши то самолеты ими и не сбить.

        Насколько достоверная инфа? Турки в курсе? А почему же в Грузии советские Буки(там ведь тоже закладки должны были быть) сбивали российские(советские) самолеты?
        Stas157
    3. skrabplus.ru Сегодня, 15:33
      Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение,
      ЕЩЕ И ВЫЦЫГАНЯТ СЕБЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ (ПО СЕБЕСТОИМОСТИ, ЕСЛИ НЕ ДЕШЕВЛЕ )
      skrabplus.ru
    4. maxim947 Сегодня, 15:33
      Если это правда, особенно: Ведутся переговоры по совместному производству и цене.[i][/i], то..., если.. как бы сказать... во общем.., короче один мат на языке, хочется верить, что "там" все взвесили и продумали.
      Поставляем, частично передаем технологии, еще и деньги в долг даем. Турция не особо дружеская нам страна и далеко не самая бедная, как то не понятно все это.
      maxim947
    5. Арон Заави Сегодня, 15:39
      Цитата: Михаил177
      Будет чем пердогану наши самолёты сбивать...

      Еще и за ваш кредит. drinks
      Арон Заави
      1. maxim947 Сегодня, 15:46
        А с чего такая не скрываемая радость? Вам какой интерес от этого?
        maxim947
      2. Летунъ Сегодня, 16:06
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Михаил177
        Будет чем пердогану наши самолёты сбивать...

        Еще и за ваш кредит. drinks

        Ну наше либерастское правительство уверено, что деньги не пахнут. Ракетные двигатели - исключительным, современные ЗРК - туркам, норм, чё... Торговать Родиной дело прибыльное.
        Летунъ
    6. To be or not to be Сегодня, 15:50
      Анкара уже покупала ..китайские.. laughing
      To be or not to be
    7. рич Сегодня, 16:38
      Анкара готова закупить ЗРК С-400 в случае предоставления Москвой кредита, переговоры о котором ведутся с Минфином РФ.

      А разве Турция кредит только у МинФина РФ получить может? Больше негде не дают? Пусть поищет кредит в других местах. Планета большая.
      рич
  2. Комментарий был удален.
  3. zivXP Сегодня, 15:17
    Что-то наши все "последние" разработки продают "друзьям" налево и направо.
    zivXP
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:42
      Зато хоть кто-то не испугается их использовать. Вот возьмёт Эрдоган и бесполетную зону над Сирией объявит, для нас.
      DIVAN SOLDIER
  4. Волька Сегодня, 15:20
    ужасная ошибка, какая непростительная ошибка, тем самым ВВП начал обратный отчет своей карьере...
    Волька
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:47
      он уже давно начал свой обратный отсчет
      Владимир 38
  5. AlexTires Сегодня, 15:24
    Это все что вы хотели знать о внешней политике России, но боялись спросить. Раньше она была просто мудрой и миролюбивой, а теперь еще и последовательна.
    AlexTires
  6. erudit 017 Сегодня, 15:28
    в принципе в Сирии мы воюем с проТурецкими силами.
    в геополитике турция однозначно нам если не противник, то конкурент.
    на хрена это надо? прибыль не запредельная, а козыри отдаем...
    erudit 017
    1. рич Сегодня, 16:40
      Продавать комплексы стране НАТО - это какой-то мазохизм. Против кого Турция собралась С-400 использовать? Нетрудно догадаться - для НАТО официальный главный враг Россия
      рич
  7. Михаил177 Сегодня, 15:32
    Цитата: vorobey
    Цитата: Михаил177
    Будет чем пердогану наши самолёты сбивать.

    ну не так все просто... а вот слово кредит напрягает... чем расчитываться будет... а вообще в свете событий с топорами.. на репутацию С400 никак они не повлияли
    Пердоганище ещё тот жулик. Самолёт наш сбил, корабль потопил и с С400 легко может нас кинуть. Нахрен таких друзей.
    Михаил177
  8. Иван Маргелов Сегодня, 15:32
    С - 400 сегодня является основой системы ПРО РФ, зачем продавать данную систему стране, которая является членом враждебно настроенного к РФ альянса? Ведь наверняка будут попытки поиска в данной системе недочётов и слабостей или заимствование технологий для своих нужд. Мне что-то подсказывает, что Белоруссии или Казахстану см3 или радары от своих ф22 и ф35 продавать бы не стали, почему у нас такие щедрые на вывоз технологий не понятно.
    Иван Маргелов
    1. Vita VKO Сегодня, 16:36
      Цитата: Иван Маргелов
      зачем продавать данную систему стране, которая является членом враждебно настроенного к РФ альянса?

      Турция в принципе не покупает ни чего просто так. Речь идет о частичной передаче технологий. Очевидно, что в Сирии российский комплекс С-400 показал себя очень хорошо. Ваши опасения о возможных уязвимостях существенны, но не критичны. Во первых, есть определенные технологические нюансы связанные с ФАР, передающими модулями и ракетами, которые при всем желании турецкий ВПК просто не потянет. Уязвимости в алгоритмах боевого управления искать опытным путем бесполезно и безнадежно, взломать жестко прошитые алгоритмы и анализировать машинный код - задача из области фантастики. Тем более, что С-500 пойдет в войска в ближайшее время.
      Vita VKO
  9. RUS96 Сегодня, 15:39
    Без той информации, которая нам не доступна...выглядит полным бредом.
    RUS96
  10. Аскет Сегодня, 15:41
    С-400 в ВКС РФ и экспортный вариант - мягко говоря, две большие разницы.
    Аскет
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:56
      Аскет hi Станислав -суть именно в том КОМУ мы С300 продали!!!!
      Изгоняющий либероидов
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:57
      Цитата: Аскет
      С-400 в ВКС РФ и экспортный вариант - мягко говоря, две большие разницы.

      hi Вот только тем , у кого дежурные лозунги "всёпропало" и "путинвсехслил" это втолковывать бесполезно . Уж сколько на эту тему было копий сломано .
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 16:32
        Нет,вы нам(просралиполимерывсёпропалошеф)объясняйте давайте...Мы тоже хотим всё знать...Что вы нас со счетов скидываете,мы тоже граждане,тоже хотим быть умными...
        МПК105
  11. К-50 Сегодня, 15:43
    Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400.

    Только в России похоже об этом и не слышали. request laughing
    Если только в следующем десятилетии или позже, у нас итак очередь за ними, что не успеваем делать да ещё доя себя надо собрать про запас.
    Ждите до второго пришествия или что там в исламе. laughing
    К-50
  12. Stas157 Сегодня, 15:43
    Анкара готова закупить ЗРК С-400 в случае предоставления Москвой кредита

    Звучит как насмешка! Москва туркам еще и за свои деньги отдаст свое преимущество в воздухе!
    Я считаю, что это предательство. Только в страшном сне такое возможно.
    Stas157
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:52
      Наше правительство давно нас предало, просто людей зомбируют на ТВ, а если посмотреть на все вокруг все станет понятно.
      Владимир 38
  13. Yeraz Сегодня, 15:54
    Многие тут накинулись оо С-400 о за кредит(Турция кстати одна из крупных экономик мира и за халву ничего не берет)

    Если вся это инфа правильно-это выход на совершенно ИНОЙ Уровень отношений между странами.Эти системы будут еще в Турции производится.И это страна НАТО.Как бы я не относился к некоторым аспектам внешней политики РФ,но даже последний при-ок и любитель Турции на верхах,без принципиальной договоренности по многим аспектам отношений между странами не пойдет на соглашения по таким системам и по таким условиям.

    Но,как говорится вот когда системы начнут производить и поступать,тогда и поверим.Пока все на уровне слов.
    Yeraz
    1. Аскет Сегодня, 16:19
      Цитата: Yeraz
      Но,как говорится вот когда системы начнут производить и поступать,тогда и поверим.Пока все на уровне слов.

      Судя по контрактным обязательствам Алжир,Индия,Китай и наличию производственных мощностей ранее 2020г. Турции ничего не светит,поэтому и кредит...чтобы застолбит поляну на будущее
      Аскет
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:55
    Жаль что этому решению нельзя поставить минус,но,я все равно его поставлю самому факту что это произошло -!
    Изгоняющий либероидов
  15. armenk Сегодня, 16:01
    Не знаю ребята.. чтото или не правильно озвучили или это полный П..
    armenk
  16. ИванИванов Сегодня, 16:11
    Если так, это очень хитрый план.
    ИванИванов
  17. танк66 Сегодня, 16:16
    А фигли.Вон Клебанов ещё в году в 1999 С-300 /как и Иглу перед этим/ арабам загнал.И дышит пока ровно..
    Цитата:
    "Именно по инициативе Ильи Иосифовича возникло загадочное «Российское агентство по системам управления» (РАСУ), чья лицензия позволила еще более загадочной фирме «Оборонительные системы» продать в неизвестном направлении новейшую модификацию зенитно-ракетного комплекса «ЗРК С-300». Этот комплекс предназначался для Вооруженных сил Казахстана, но потом исчез с территории России, и найти его не могут до сих пор. Известно только, что в Казахстан «С-300» не попал, а также примечателен и тот факт, что за обладание этим комплексом арабские страны готовы были платить десятки миллионов долларов. Странно и то, что, как только «С-300» исчез с российского горизонта, интерес к нему у арабов полностью пропал."
    танк66
  18. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:17
    С-400 для НАТО, это просто высший пилотаж! belay
    GELEZNII_KAPUT
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