17:03 28 апреля

Центробанк пошёл на очередное снижение ключевой ставки

Центральный банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, которое вступит в силу 2 мая. Предыдущий вариант ставки в 9,75% продержался чуть больше месяца. Новая позиция Банка России такова, что ключевая ставка будет соответствовать значению в 9,25%.



Снижение ставки произведено на фоне отчётов по инфляции, которая в годовом эквиваленте составляет около 4,1%. Напомним, что целевые показатели по инфляции в РФ, определённые Центробанком, составляют 4 процента ровно.


Из сообщения финансового регулятора :
Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жёсткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.


Ранее о необходимости снижения ключевой ставки неоднократно заявляли представители бизнеса. Высокая планка ставки не позволяет брать так называемые «длинные» кредиты в формате «дешёвых денег». Итоговые выплаты по кредитам для представителей бизнеса в РФ фактически сводит на нет всю получаемую прибыль. Этот фактор является основным при принятии решения о снижении ключевой ставки советом директоров Центробанка.



Использованы фотографии: Провэд
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Комментарии 23

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  1. с-т Petrov Сегодня, 15:57
    Это же ВО а не ЭО, опять сейчас случится набег экономистов

    ниже будет пост что надо сделать ставку 0,025%



    каждый раз угараю с этой видюхи и бабищи в норковой шубе

    Шоколад к успеху шел (с) wassat
    с-т Petrov
    1. рич Сегодня, 16:04
      Эти экономисты, как дикие половцы. Они разбрелись по разным сайтам и ассимилировались. Уже не в первый раз набеги на ВО устраивают. Мочи уже нет. Где наш Владимир Красно Солнышко?
      рич
      1. Владимирец Сегодня, 16:07
        Цитата: рич
        Они разбрелись по разным сайтам и ассимилировались.

        Это называется глубокое внедрение. smile
        Владимирец
        1. hirurg Сегодня, 16:16
          Ну да ВО. Но это немало важный фактор. А это значит, что бакс пока падать не будет. А это значит, что цены на нашу жизнь не упадут. А это значит, что поддерживают экспортеров за счет наших карманов.
          Я думаю, никто не будет спорить, что эффективно воюет только экономически сильная держава.
          hirurg
    2. tiredwithall Сегодня, 16:15
      Цитата: с-т Petrov
      Это же ВО а не ЭО, опять сейчас случится набег экономистов
      ниже будет пост что надо сделать ставку 0,025%

      В нынешней ситуации разделять ВО и ЭО как минимум недальновидно. К тому же напомню, что производство всех видов вооружений и довольствий - суть экономическая деятельность, на прямую связанная с этой колониальной ставкой.
      tiredwithall
      1. Александр романов Сегодня, 16:19
        Цитата: tiredwithall
        - суть экономическая деятельность на прямую связанная с этой ставкой.

        Я вас образно по плечу похлопал.Вы молодец. Держитесь. Хорошего настроения.
        Александр романов
    3. сибиралт Сегодня, 16:43
      Банк закроет свое снижения путем снижения ставки по депозитам физических лиц. Они никогда не позволят держать депозиты не "тающие" от инфляции, но себя точно не обидят.
      сибиралт
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:48
        но себя точно не обидят.


        банки оперируют средствами вкладчиков. своих там просто нет wassat
        с-т Petrov
  2. seti Сегодня, 15:58
    Снижение процентной ставки для страны только тогда хорошо когда выполняется условие снижения процента кредитования как бизнеса так и простого обывателя. Я бы не стал тревожится насчет прибыли по кредитам частных лиц. У них все норм. Но надеюсь "длинные" кредиты для мелкого бизнеса станут доступнее.
    seti
    1. himRa Сегодня, 16:14
      Цитата: seti
      Я бы не стал тревожится насчет прибыли по кредитам частных лиц. У них все норм. Но надеюсь "длинные" кредиты для мелкого бизнеса станут доступнее

      Согласен,прослеживается четкая связь между понижением ставки ЦБ и предложением кредита физ.лицам перед этим.Надоели со своими предложениями!
      Насчет бизнеса тоже хотелось бы может реально зашевелится
      himRa
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:31
        О!!!! drinks Рахим вернулся good Давно вас не было на сайте,надеюсь, надолго? ??? hi
        Изгоняющий либероидов
        1. himRa Сегодня, 16:48
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          О!!!! drinks Рахим вернулся good Давно вас не было на сайте,надеюсь, надолго? ??? hi

          Тоже рад!читаю регулярно,сопережеваю в ,баталиях, drinks просто проблемы как вошки навалились некогда ....
          himRa
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:55
            Не проподайте надолго! hi В мире столько всего происходит belay drinks
            Изгоняющий либероидов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:00
    Госдеп такое решение хоть одобрил?
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 16:19
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Госдеп такое решение хоть одобрил?

      Конечно,даже не сомневаитесь в этом,а еще лучше верьте .
      Александр романов
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:34
        Александр романов -зная наших финансистов , уверен что первый доклад идет в госдеп, второй в местную деаспору одного народа который банкиры с рождения по всему миру, и только третий доклад идет Туда! .
        Изгоняющий либероидов
        1. Александр романов Сегодня, 16:36
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          -зная наших финансистов

          Вы ни одного из них не знаете.
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          уверен что первый доклад идет в госдеп

          Так и думай wassat
          Александр романов
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:00
    Госдеп такое решение хоть одобрил?
    Изгоняющий либероидов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:47
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Госдеп такое решение хоть одобрил?

      Не ехидничайте, ставки снижают потому что народ становится неплатежеспособным и покупательский спрос резко снижается ..Инфляция .санкции и т.д. Пояса все туже затягивать приходиться основной массе населения России. Хотя миллиардеров у нас больше стало ,почему то ..))) Тихо либерасты ,без воплей только.. wink
      ОТДЕЛ
      1. Muvka Сегодня, 17:01
        По вашей логике в Европе и США народ вообще нищ? Там ставки еще ниже. Он неплатежеспособен вовсе?
        Muvka
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:28
    Баксу не дадут сильно упасть. Держава сильна своим производством и ВНУТРЕННИМ рынком, который и обеспечивает потребление. И это все в рублях, и мало привязано к валюте.Высокий бакс защищает внутренний рынок от импорта. и, соответственно, внутреннего производителя. А не только экспортную выручку. Короче, экспорт становится выгоднее импорта.Но что то рубль дешеветь особо не стал.
    Горный стрелок
  6. KudrevKN Сегодня, 16:49
    интересно конечно, когда хвост вертит собаку на х..., а Центробанк Правительство?
    KudrevKN
  7. avg-mgn Сегодня, 17:02
    Сказали А и Б, а ведь вопрос, который возникает - во что этот шаг выльется для граждан страны и военных - вообще не затронут. Что толку от сухой констатации факта.
    avg-mgn
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