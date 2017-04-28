Центробанк пошёл на очередное снижение ключевой ставки

Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жёсткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.

Центральный банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, которое вступит в силу 2 мая. Предыдущий вариант ставки в 9,75% продержался чуть больше месяца. Новая позиция Банка России такова, что ключевая ставка будет соответствовать значению в 9,25%.Снижение ставки произведено на фоне отчётов по инфляции, которая в годовом эквиваленте составляет около 4,1%. Напомним, что целевые показатели по инфляции в РФ, определённые Центробанком, составляют 4 процента ровно.Из сообщения финансового регулятора Ранее о необходимости снижения ключевой ставки неоднократно заявляли представители бизнеса. Высокая планка ставки не позволяет брать так называемые «длинные» кредиты в формате «дешёвых денег». Итоговые выплаты по кредитам для представителей бизнеса в РФ фактически сводит на нет всю получаемую прибыль. Этот фактор является основным при принятии решения о снижении ключевой ставки советом директоров Центробанка.