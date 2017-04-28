Спуск на воду «Ивана Хурса» запланирован на июль текущего года

Спуск на воду будет, скорее всего, в июле. С учетом того, что это не очень сложное по системам судно связи, не очень сложное по системам и государственным испытаниям, мы надеемся, что до ноября месяца оно войдет в состав военно-морского флота,

Спуск на воду разведывательного корабля проекта 18280 «Иван Хурс», строящегося на «Северной верфи» (Санкт-Петербург), должен состояться в июле 2017 года, передает агентство RSN сообщение главы ОСК Алексей Рахманова.сказал Рахманов агентству.В задачи средних разведывательных кораблей проекта 18280, спроектированных ЦКБ «Айсберг» входит «обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы противоракетной обороны (ПРО) и зенитными ракетными комплексами», говорится в публикации.По информации производителя, корабли данного проекта по своим ТТХ существенно превосходят предыдущие аналоги: у них «значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики, используются современные электронные цифровые системы управления, внедрена широкая автоматизация систем связи и радионаблюдения».