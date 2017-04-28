16:56 28 апреля

Спуск на воду «Ивана Хурса» запланирован на июль текущего года

Спуск на воду разведывательного корабля проекта 18280 «Иван Хурс», строящегося на «Северной верфи» (Санкт-Петербург), должен состояться в июле 2017 года, передает агентство RSN сообщение главы ОСК Алексей Рахманова.



Спуск на воду будет, скорее всего, в июле. С учетом того, что это не очень сложное по системам судно связи, не очень сложное по системам и государственным испытаниям, мы надеемся, что до ноября месяца оно войдет в состав военно-морского флота,
сказал Рахманов агентству.


В задачи средних разведывательных кораблей проекта 18280, спроектированных ЦКБ «Айсберг» входит «обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы противоракетной обороны (ПРО) и зенитными ракетными комплексами», говорится в публикации.

По информации производителя, корабли данного проекта по своим ТТХ существенно превосходят предыдущие аналоги: у них «значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики, используются современные электронные цифровые системы управления, внедрена широкая автоматизация систем связи и радионаблюдения».

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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Комментарии 13

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:27
    Еще бы задержали спуск этого корабля-тогда кто то точно лишился бы уж как минимум чина и пенсии.А то и головы.
    Изгоняющий либероидов
    1. Pirogov Сегодня, 16:34
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Еще бы задержали спуск этого корабля-тогда кто то точно лишился бы уж как минимум чина и пенсии.А то и головы.

      Я Вас умоляю ворон ворону глаз не выклюет .С постройкой кораблей для ВМФ творится бардак уже сколько лет?И кого наказали ?
      Pirogov
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:38
        А смысл кого-то наказывать, они же не виноваты что в стране дефицит специалистов.
        DIVAN SOLDIER
      2. Александр романов Сегодня, 16:40
        Цитата: Pirogov
        .С постройкой кораблей для ВМФ творится бардак уже сколько лет?И кого наказали ?

        Экспертное мнение с Украины wassat
        Александр романов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:41
      Вот это новость хорошая ...А то ниже статья до 2020г. и т.д. А кто такой «Ивана Хурса» ,не хочется искать в интере..Я подумал сперва не наш ...А разведка ,это дело нужное и первоочередное,серьезный вроде "кораблик".
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 16:47
        Хурс, Иван Кузьмич
        Иван Кузьмич Хурс родился 29 сентября 1922 года в деревне Клетное Дубровского сельсовета Пуховичского района Минской области (Белоруссия). После окончания школы, поступил в педагогическое училище. Однако, окончив два курса, решил связать свою жизнь с морем. В 1939 году поступает и в 1942 году оканчивает высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.
        После окончания училища направляется на Черноморский флот, где исполняет обязанности командира катера, а затем — дивизионного артиллериста. Участвовал в войне с Японией. В 1946 году Иван Кузьмич Хурс назначен начальником штаба дивизиона, а затем командиром дивизиона тральщиков Тихоокеанского флота. В 1951 году окончил отделение разведки Высших академических курсов и с 1952 года, Иван Кузьмич — офицер, старший офицер, начальник направления разведки ВМФ СССР. В 1959 году он окончил Военно-морскую академию. В 1963—1971 годах и в 1973—1978 годах — заместитель начальника разведки ВМФ, а в 1971—1973 годах — начальник разведки Черноморского флота. В 1979—1987 годах — начальник Разведуправления Главного штаба ВМФ — заместитель начальника Главного штаба ВМФ по разведке. На этом посту он сменил вице-адмирала Юрия Васильевича Иванова. С 1987 года вице-адмирал Хурс Иван Кузьмич в отставке. Умер в Москве 28 декабря 2002 года. Похоронен на кладбище Ракитки.
        Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., четырьмя орденами Красной Звезды, орденом «За службу в Вооруженных силах СССР» III ст., медалями.
        Лауреат Государственной премии, вице-адмирал Хурс Иван Кузьмич внес большой вклад в развитие постоянно действующей системы разведки ВМФ, создание разведывательных кораблей нового поколения, специальных систем.
        рич
      2. Zibelew Сегодня, 16:48
        Цитата: ОТДЕЛ
        А кто такой «Ивана Хурса»
        Корабль «Иван Хурс» получил свое имя в честь советского военно-морского деятеля, вице-адмирала, начальника направления разведки ВМФ СССР
        В конце 1941 года и начале 1942 года проходил службу на прославленном лидере эсминцев (или легком крейсере) «Ташкент». Исполнял обязанности командира орудийной башни главного калибра. Корабль совершал в основном боевые походы с кавказских баз и портов (Батуми, Туапсе, Новороссийск) в Севастополь и обратно. В Севастополь корабль доставлял войска, вооружение, боеприпасы. Обратно — раненых, гражданское население. Это были трудные походы. Корабль, находясь в Севастополе, вел огонь по скоплениям фашистов на суше и сам подвергался атакам авиации. Не было такого похода, чтобы корабль не подвергался атакам самолетов и торпедных катеров. .
        Zibelew
    3. Alexey RA Сегодня, 16:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Еще бы задержали спуск этого корабля-тогда кто то точно лишился бы уж как минимум чина и пенсии.А то и головы.

      Мва-ха-ха... его уже задержали - минимум на год.
      Срок сдачи новейшего серийного разведывательного корабля для слежения за американской ПРО «Иван Хурс» перенесут на год. Кроме того, ВМФ пока решил ограничиться двумя кораблями этого проекта.
      Первое серийное судно проекта 18280 «Иван Хурс», которое в прессе окрестили разведывательным кораблем для слежения за американской системой ПРО, не сдадут Военно-морскому флоту в 2016 году, как оговорено в контракте.
      Alexey RA
  2. Владимирец Сегодня, 16:30
    В свете последних событий с его предками, надо бы ускорить строительство. smile
    Владимирец
    1. МПК105 Сегодня, 16:41
      Да надо бы...А как...?
      МПК105
  3. san4es Сегодня, 16:46
    Грот-мачта, при ближайшем рассмотрении, как новогодняя ёлка, "обвешана" радиооборудованием
    san4es
    1. rruvim Сегодня, 16:53
      За 1000 км эту "Ёлку" видно. Фонит, как штаб-квартира ЦРУ. А наши "партнёры" всегда найдут какую-нибудь "лоханку" из Толголеза, без скота. Скот ведь жалко...
      rruvim
  4. Jovanni Сегодня, 16:54
    По информации производителя, корабли данного проекта по своим ТТХ существенно превосходят предыдущие аналоги: у них «значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики, используются современные электронные цифровые системы управления, внедрена широкая автоматизация систем связи и радионаблюдения».

    Ну надеемся, что уж этот разведывательный корабль способен в любом тумане разглядеть скотовоза и выйти из под удара. А лучше потопить агрессора...
    Jovanni
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