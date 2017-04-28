В Израиле скончался танковый ас Ион Деген

Я был бесконечно предан коммунистическому строю.

Из Израиля поступает печальная информация. Средства массовой информации сообщили о смерти Иона Израилевича Дегена – танкового аса времён Великой Отечественной войны. Ион Деген в составе экипажа бронемашины уничтожил 12 немецких танков и 4 самоходных орудия. Среди уничтоженной вражеской бронетехники – танки «Тигр» и «Пантера», а также противотанковая самоходная артиллерийская установка «Фердинанд». Помимо этого на счету экипажа танка Иона Дегена – большое число уничтоженных миномётных и пулемётных расчётов гитлеровцев.Во время войны Ион Деген получил четыре ранения. В его теле было обнаружено более двух десятков осколков. Не все из них были извлечены.Родился Ион Деген в июне 1925 года в городе Могилёв-Подольский (УССР).Из воспоминаний Иона Дегена:В июле 1941 года уже на фронт добровольцем – в возрасте 16-ти лет. Участвовал в боях на Кавказе. Выполнял задания в тылу противникаВесной 1944 года получил диплом 1-го Харьковского танкового училища, которое в тот момент находилось в узбекском Чирчике. Иону Дегену было присвоено звание младший лейтенант.Награждён орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и другими наградами.После войны Ион Деген окончил медицинский вуз в городе Черновцы, работал в Киевском ортопедическом институте. Он являлся автором десятков научных статей. Активно увлекался литературным творчеством.Вот одно из известнейших стихотворений Иона Израилевича:В 1977 году переехал в Израиль - в город Гиватаим близ Тель-Авива. Ион Израилевич прожил долгую жизнь. Он чуть больше месяца не дожил до своего 92-летия.«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны.