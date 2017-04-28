19:53 28 апреля

В Израиле скончался танковый ас Ион Деген

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Из Израиля поступает печальная информация. Средства массовой информации сообщили о смерти Иона Израилевича Дегена – танкового аса времён Великой Отечественной войны. Ион Деген в составе экипажа бронемашины уничтожил 12 немецких танков и 4 самоходных орудия. Среди уничтоженной вражеской бронетехники – танки «Тигр» и «Пантера», а также противотанковая самоходная артиллерийская установка «Фердинанд». Помимо этого на счету экипажа танка Иона Дегена – большое число уничтоженных миномётных и пулемётных расчётов гитлеровцев.

Во время войны Ион Деген получил четыре ранения. В его теле было обнаружено более двух десятков осколков. Не все из них были извлечены.

Родился Ион Деген в июне 1925 года в городе Могилёв-Подольский (УССР).


Из воспоминаний Иона Дегена:
Я был бесконечно предан коммунистическому строю.


В июле 1941 года уже на фронт добровольцем – в возрасте 16-ти лет. Участвовал в боях на Кавказе. Выполнял задания в тылу противника
Весной 1944 года получил диплом 1-го Харьковского танкового училища, которое в тот момент находилось в узбекском Чирчике. Иону Дегену было присвоено звание младший лейтенант.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и другими наградами.

После войны Ион Деген окончил медицинский вуз в городе Черновцы, работал в Киевском ортопедическом институте. Он являлся автором десятков научных статей. Активно увлекался литературным творчеством.

Вот одно из известнейших стихотворений Иона Израилевича:

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.

В Израиле скончался танковый ас Ион Деген


В 1977 году переехал в Израиль - в город Гиватаим близ Тель-Авива. Ион Израилевич прожил долгую жизнь. Он чуть больше месяца не дожил до своего 92-летия.

«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны.

Использованы фотографии: beinisrael.com

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. himRa Сегодня, 18:27 Новый
    Только не давно показывали его в связи с праздноаанием 9 мая ! Очень жаль ,героя и свидетеля и главное усастника тех далеких событий
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    himRa
    1. Вас Влад Сегодня, 18:33 Новый
      Пусть земля ему будет пухом!Мы всё помним!Благодаря таким героям мы живы!
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      Вас Влад
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 18:38 Новый
        Царствие небесное и светлая память Герою!
        Никто не вечен, но дай Бог, что бы помнили его подвиги веками. Пока память жива, человек умер лишь физически.
        Ответить
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        Юрий из Волгограда
        1. Арон Заави Сегодня, 18:44 Новый
          Вечная память. זכרונו לברחה. אמן

          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Арон Заави
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:52 Новый
            Я читал его воспоминания с огромным интересом..! С уважением ,боевой был мужик.. Мои соболезнования родственникам ! Геройский был советский солдат..Земля пухом ! soldier
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            ОТДЕЛ
          2. Svarog51 Сегодня, 19:37 Новый
            Арон, мои глубочайшие соболезнования Вашему, а в общем, Нашему народу. Время беспощадно. Вечная память Герою. Его стихи я пытался найти, когда услышал песню в одном из фильмов про войну, но так и не удалось. Земля ему, пусть будет пухом. soldier
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            Svarog51
            1. Монос Сегодня, 19:47 Новый
              Долгая жизнь обычного, скромного Героя. Пусть наш единый Бог тебя упокоит В Царствии Своём вместе с твоими соратниками. Вечная память!
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              Цитировать Жалоба
              Монос
          3. единокровец Сегодня, 19:53 Новый
            Сильное стихотворение , его нужно в мрамор .
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            единокровец
    2. vovanpain Сегодня, 18:50 Новый
      Земля пухом и Вечная Память настоящему Челвеку!Глубочайшие соболезнования родным и близким.Скорбим.
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      vovanpain
    3. moskowit Сегодня, 18:53 Новый
      Уходят, уходят Герои! Подвиг их бессмертен!
      Очень интересно описана его боевая судьба в книге Артёма Драбкина "Я дрался на Т-34"
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      moskowit
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:27 Новый
    Ион Израилевич Деген. Земля пухом герою hi Фашисткую гадину вместе уничтожали.И нет оправдания тем, кто поддерживает фашизм сейчас.
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    Наблюдатель2014
    1. рич Сегодня, 18:46 Новый
      Не ас конечно. Обыкновенный советский танкист великой войны. От пуль и снарядов не бегал. Делал свою фронтовую работу честно и надежно.
      По мнению СП СССР лучший поэт-фронтовик Великой Отечественной Войны.






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      рич
      1. рич Сегодня, 18:52 Новый

        ...Безмолвно время мудро и устало
        С трудом рубцует раны, но не беды.
        На пиджаке в коллекции металла
        Ещё одна медаль ко Дню Победы.
        А было время, радовался грузу
        И боль потерь превозмогая горько,
        Кричал «Служу Советскому Союзу!»,
        Когда винтили орден к гимнастёрке.
        Сейчас всё гладко, как поверхность хляби.
        Равны в пределах нынешней морали
        И те, кто ... в дальнем штабе,
        И те, кто в танках заживо сгорали
        поэт-фронтовик Ион Лазаревич Деген

        Ветеранов той Великой Войны становится все меньше и меньше. Вечная память боевому танкисту и знаменитому поэту И.Л.Дегену. Мне очень нравятся его военные стихи. Стихи человека который не по наслышке знал о чем писал.
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        рич
  3. МПК105 Сегодня, 18:31 Новый
    Вот так Ион-МОЛОДЕЦ... good Царствие небесное...(не знаю,можно так говорить евреям...да можно,наверное.)
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    МПК105
    1. moskowit Сегодня, 18:58 Новый
      Нужно.. Деген прежде всего Советский Солдат! Великий Воин Великой страны!!!
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      moskowit
      1. МПК105 Сегодня, 19:00 Новый
        good Вот не всегда могу так мысль донести чётко и ёмко.. hi .
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        МПК105
        1. рич Сегодня, 19:05 Новый
          Невосполнимая потеря и для граждан бывшего Советского Союза и для граждан Израиля. Скорбим вместе
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          рич
          1. sabakina Сегодня, 19:27 Новый
            А всё таки он верил в коммунизм. Присоединяюсь к соболезнованиям.
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            sabakina
    2. профессор Сегодня, 19:51 Новый
      Цитата: МПК105
      Вот так Ион-МОЛОДЕЦ... good Царствие небесное...(не знаю,можно так говорить евреям...да можно,наверное.)

      У нас говорят в таких случаях: "Да будет благословенна память его" (זכרו לברכה).
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      профессор
  4. cniza Сегодня, 18:31 Новый
    Спасибо и вечная память.
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    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:41 Новый
      Присоединяюсь . С каждым годом ветеранов Великой Войны становится всё меньше . Но память - бессмертна . Соболезнования родным и близким .
      Ответить
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      bouncyhunter
  5. Наган Сегодня, 18:31 Новый
    Земля пухом. А мы должны помнить.
    Ответить
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    Наган
  6. Maugli Сегодня, 18:32 Новый
    Цитата: Наблюдатель2014
    Ион Израилевич Деген. Земля пухом герою hi Фашисткую гадину вместе уничтожали.И нет оправдания тем, кто поддерживает фашизм сейчас.

    У вас даже танковые асы есть/были? Снимаю...эээ...кепку...
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    Maugli
    1. alex86 Сегодня, 18:41 Новый
      Смысл Вашего изречения?
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      alex86
      1. avia12005 Сегодня, 19:13 Новый
        В смысле отсутствия смысла этого изречения.
        Ответить
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        avia12005
    2. himRa Сегодня, 18:51 Новый
      Для особо талантливых ....он воевал в Красной Армии за СССР и тогда не было русских,евреев,татаров а были все советские!
      Ответить
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      himRa
  7. болот Сегодня, 18:33 Новый
    Спи спокойным сном герой.
    Ответить
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    болот
  8. Wiskar Сегодня, 18:33 Новый
    Радует, что несмотря на войну, этот герой войны прожил долгую и продуктивную жизнь.

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    Wiskar
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:46 Новый
      Вискарь -назовите в его честь улицу или парк-заслужил! hi
      Ответить
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      Изгоняющий либероидов
      1. Wiskar Сегодня, 18:52 Новый
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Вискарь -назовите в его честь улицу или парк-заслужил!


        Надеюсь так и будет.
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        Wiskar
        1. sabakina Сегодня, 19:29 Новый
          Можно просто дерево посадить, например дубок. Именной.
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          sabakina
      2. профессор Сегодня, 19:53 Новый
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Вискарь -назовите в его честь улицу или парк-заслужил! hi

        Решения о названии улиц принимаются местным советом. В данном случае думаю это должен быть городской совет Гаватайма.
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        профессор
  9. антивирус Сегодня, 18:34 Новый
    25 лет назад-- неизвестный автор
    Мой товарищ в предсмертной агонии
    не зови ты на помощь друзей
    дай-ка лучше согрею ладони
    над дымящейся кровью твоей.
    И не плачь , не скули словно маленький
    ты не ранен. ты просто убит
    дай-ка лучше сниму с тебя валенки
    мне еще воевать предстоит

    Крепче гвоздей были те люди.
    соболезнования.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    антивирус
    1. himRa Сегодня, 18:56 Новый
      Эти стихи как раз написал Ион!у вас это стихи неизвестного автора ...
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      himRa
  10. irazum Сегодня, 18:36 Новый
    Земля пухом. Вечная память!
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    irazum
  11. Alex Justice Сегодня, 18:38 Новый
    Респект Ион Деген. Незря жизнь прожил. Побольше бы таких.
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    Alex Justice
  12. Farid05 Сегодня, 18:39 Новый
    Если даже такой человек уехал в Израиль, то мне нечего больше сказать...
    Мои соболезнования родным, он был великим человеком.
    А вообще впервые слышу об одном человеке подбившим сразу столько немцев, да еще и каких... надо почитать на каком танке он воевал.
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    Farid05
    1. himRa Сегодня, 18:45 Новый
      Он воевал на Т-34
      Ответить
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      himRa
      1. Farid05 Сегодня, 18:48 Новый
        тем более надо почитать, ониж совсем не равные получаются...
        Ответить
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        Farid05
  13. Кандибобер Сегодня, 18:42 Новый
    Зайдите,в библиотеку Мошкова.
    И прочитайте этого дегена.
    А заодно и свирского цезаря.
    Одно...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Кандибобер
  14. Wiskar Сегодня, 18:43 Новый
    Ион Деген - человек-легенда




    Последний поэт великой войны. Ион Деген


    Премьера документального фильма об Ионе Дегене


    Премьера фильма М. Дегтяря и Ю. Меламед "Деген"
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    Wiskar
  15. oldseaman1957 Сегодня, 18:44 Новый
    Вечная память Герою.
    Ответить
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    oldseaman1957
  16. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:45 Новый
    Жаль , не дожил Воин до праздника Победы! soldier Большое ему человеческое спасибо, и храни его душу Господь soldier
    Ответить
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    Изгоняющий либероидов
  17. RealTor Сегодня, 18:47 Новый
    почему нет значка с оценкой топика? Кто чего пугается?????

    Если всё правда - ...Я был бесконечно предан коммунистическому строю. ...
    ЯПприбавил.
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    RealTor
  18. Кандибобер Сегодня, 18:49 Новый
    Где то читал,про этого...
    Как он жаловался,что ему не
    дали ГСС.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Кандибобер
    1. Арон Заави Сегодня, 18:55 Новый
      Цитата: Кандибобер
      Где то читал,про этого...
      Как он жаловался,что ему не
      дали ГСС.

      Успокойся. Этот человек прожил прекрасную, долгую жизнь И оставил о себе прекрасную память. Тебе о такой даже мечтать не возможно.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Арон Заави
    2. странник Сегодня, 19:19 Новый
      Кандилябр, просто помолчи-тебя и так здесь все знают.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      странник
  19. Таня Сегодня, 18:49 Новый
    Вечная Память Солдату и Врачу...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Таня
  20. gabonskijfront Сегодня, 18:59 Новый
    в числе 4 миллионов 126 тысяч 964 взятых во время Великой отечественной войны пленных разных национальностей было 10 тысяч 137 евреея.В 1941 году, служивших в вермахте на основании специального разрешения,во всех 17 округах количество евреев-офицеров составило около 16 тысяч человек. Гауляйтер Чехии и Богемии Гейдрих,когда напивался палил из пистолета в своё отражение в зеркале обзывая его еврейской рожей.
    Ответить
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    gabonskijfront
    1. Арон Заави Сегодня, 19:13 Новый
      Цитата: gabonskijfront
      в числе 4 миллионов 126 тысяч 964 взятых во время Великой отечественной войны пленных разных национальностей было 10 тысяч 137 евреея.В 1941 году, служивших в вермахте на основании специального разрешения,во всех 17 округах количество евреев-офицеров составило около 16 тысяч человек. Гауляйтер Чехии и Богемии Гейдрих,когда напивался палил из пистолета в своё отражение в зеркале обзывая его еврейской рожей.

      Это были венгерские евреи служившие в штрафных "трудовых батальонах". Оружия они не имели. Это были венгерские стройбаты. В немецкой армии могли по специальному разрешению служить люди ,имеющие не более 1/4 еврейской крови. Мишлинги "первой категории", т/е имеющие 1/2 еврейской крови ,с 1940 года не могли служить в армии или занимать должности в госаппарате.
      Про Гейдриха -сказки.
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      Арон Заави
      1. gabonskijfront Сегодня, 19:29 Новый
        Говорят что Ахмади Нежад, из евреев и вообще есть легенда что самые свирепые антисимиты это те у кого по отцовской линии евреи,так как по галахе они не евреи ,а по евразийской традиции они являются таковыми.Приходилось доказывать, что они титульные, гоняя евреев.Мой дед Аренс Лазарь Нахимович просидел 25 лет в лагерях, но всю жизнь был жутким русским националистом и патриотом.Классный был рассказчик
        Ответить
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        gabonskijfront
        1. Арон Заави Сегодня, 19:34 Новый
          Цитата: gabonskijfront
          Говорят что Ахмади Нежад, из евреев и вообще есть легенда что самые свирепые антисимиты это те у кого по отцовской линии евреи,так как по галахе они не евреи ,а по евразийской традиции они являются таковыми.Приходилось доказывать, что они титульные, гоняя евреев.Мой дед Аренс Лазарь Нахимович просидел 25 лет в лагерях, но всю жизнь был жутким русским националистом и патриотом.Классный был рассказчик

          Это личный выбор каждого человека.
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          Арон Заави
          1. gabonskijfront Сегодня, 19:42 Новый
            Согласись что после обретения Израиля евреи превращаются в обычный евронарод,Нет уже той силы которая генерировала в этом народе столько откровений.
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            gabonskijfront
            1. krass Сегодня, 19:46 Новый
              Цитата: gabonskijfront
              Нет уже той силы которая генерировала в этом народе столько откровений.

              ?????
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              krass
  21. Siegen Сегодня, 19:00 Новый
    Странно! Возможно, автор статьи не точен.
    На сайте http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=34958757&
    tab=navDetailManAward не нашлось человека с отчеством Израилевич.
    Но есть Деген Ион Лазаревич с такими же анкетными данными.
    И орден у него не Красной Звезды, а Красного Знамени (что значимее).
    И орден Отечественной войны 2 степени, полученный в 1944 году.
    Есть и описания боёв, в которых он получил награды.

    Любой человек может найти данные о своём воевавшем родственнике на этом официальном сайте.
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    Siegen
    1. рич Сегодня, 19:11 Новый
      Деген Ион Лазаревич. Автор ошибся. Очень некрасивая ошибка в некрологе.....
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      рич
    2. Владимирец Сегодня, 19:11 Новый
      Цитата: Siegen
      И орден у него не Красной Звезды, а Красного Знамени (что значимее).

      На фото выше, представленном Ароном Заави, как раз и видно, что ордена Красной Звезды нет, а орден Боевого Красного Знамени есть.
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      Владимирец
    3. AlexTires Сегодня, 19:44 Новый
      На Подвиге много ошибок, связанной как мне кажется с неразберихой во время войны.. у меня лично дед тоже в базе так там ошибки в годах рождения указаны были.. и он такой не один..
      Ответить
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      AlexTires
  22. rJIiOK Сегодня, 19:04 Новый
    Они счастливые, ветераны. Они настоящие люди, они прожили жизнь не зря. А теперь они уходят навстречу своим давно убитым товарищам, в свои небесные роты.. Счастливые.. Нам бы хоть немного приблизиться к тому, что сделали они для страны и нас, их потомков
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    rJIiOK
    1. sabakina Сегодня, 19:36 Новый
      Он прожил трудную жизнь. Но в этой жизни была справедливость. И счастье, что ты просто живешь, а не выживаешь.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      sabakina
  23. avia12005 Сегодня, 19:11 Новый
    Вечная память и слава...
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    avia12005
  24. garnik Сегодня, 19:22 Новый
    Соболезнование родным и близким. Огорми.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    garnik
  25. PowerStep Step Сегодня, 19:25 Новый
    Вечная память и Слава герою, только так нужно сражаться за свою Родину! Спасибо тебе солдат за жизнь которую ты нам подарил!
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    PowerStep Step
  26. erudit 017 Сегодня, 19:27 Новый
    спасибо Вам Ион Израилевич, снимаю шляпу!
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    erudit 017
  27. PValery53 Сегодня, 19:30 Новый
    Вечная память герою войны. Соболезнования близким героя. Вспоминается надпись к фотографии ветерана войны: "Они знали, за что сражались, а ты не знаешь, зачем живёшь." И с этим трудно поспорить нынешней молодёжи.
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    PValery53
  28. dedBoroded Сегодня, 19:35 Новый
    Жаль, что уходят участники тех событий, творцы нашей Великой Победы. Я рад, что мы были современниками, дышали одним воздухом и смотрели на одни звезды.
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    dedBoroded
  29. AlexTires Сегодня, 19:40 Новый
    Вечная память! А ведь он еще и поэтом был.... "Мой товарищ, в смертельной агонии…",
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    AlexTires
  30. senima56 Сегодня, 19:53 Новый
    Уходят настоящие фронтовики, которые "смерти смотрели в лицо"... Царствие небесное солдату и человеку!
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    senima56
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