19:52 28 апреля

Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

Черногорские парламентарии проголосовали за принятие закона о вхождении страны в Североатлантический военный блок. Обращает на себя внимание распределение голосов. Инициативу о вступлении страны в НАТО поддержали 46 депутатов из 81 представителя черногорской Скупщины. Это около 56,7%.

Этот процент говорит о том, что единодушия по вступлению Черногории в НАТО нет даже среди представителей власти. А мнением народа в 620-тысячной Черногории интересоваться, судя по всему, не принято.

Оппозиционные силы бойкотировали голосование, называя его голосованием под давление США.


Противники вхождения Черногории в Североатлантический военный блок проводят акцию протеста у стен парламента. Один из наиболее часто встречающихся лозунгов выглядит следующим образом «Нет милитаризации!» Кроме того, видны плакаты «Нет войне! Нет НАТО!»

Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО


По заявлениям главы департамента местной полиции, протестующие должны «отказаться от провокаций и разойтись». Основная аргументация сотрудников полиции звучит следующим образом: «Акция протеста мешает нормальной работе автотранспорта, учебных заведений и мест общественного питания».

Оппозиция объявила, что акция будет бессрочной – до тех пор, пока правительство не начнёт учитывать мнение простого народа, а не иностранных советников.

Использованы фотографии: http://www.vaseljenska.com
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Комментарии 22

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  1. МПК105 Сегодня, 18:52
    Да блин...Вот почему так всегда и везде-мнение народа не совпадает с мнением властьпредержащих. am
    МПК105
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:04
      Цитата: МПК105
      Да блин...Вот почему так всегда и везде-мнение народа не совпадает с мнением властьпредержащих.

      Так купить 55% "властьпредержащих" намного легче, чем весь народ!
      СРЦ П-15
      1. МПК105 Сегодня, 19:09
        good Ну да,Саш...Золотые слова...А потом они с чистой совестью о нас,смертных,думают,ночами не спят,бедолаги...
        МПК105
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:09
      Зачем нато нужна эта черногория..и украина..?..Русские идут и в Сербии вроде как закрепятся будем Из ЕС уже бегут крупные страны (Англия и т.д.) , думаю и из нато скоро побегут..Наивные черногорские мальчики..! soldier Пушечное мясо, если что...
      ОТДЕЛ
      1. ВадимЖивов Сегодня, 19:23
        Просто ещё одна база нато ну или дом отдыха для уставших от войны морпехов сша. hi
        ВадимЖивов
        1. рич Сегодня, 19:28
          ВадимЖивов: Просто ещё одна база нато ну или дом отдыха для уставших от войны морпехов сша.

          Не только, Вадим. А удобные адриатические ВМБазы в Улцинь, Которе и Баре
          рич
      2. НасРать Сегодня, 19:24
        В Македонии заварушка. Албанцы захватили чего то там... Балканы накачивают ...
        НасРать
    3. maxim947 Сегодня, 19:14
      Просто тупо продавили... В наше время это естественно, объективность и принципиальность осталась в прошлом и то не у всех народов.
      maxim947
    4. LostCoast Сегодня, 19:14
      Цитата: МПК105
      Да блин...Вот почему так всегда и везде-мнение народа не совпадает с мнением властьпредержащих. am

      Ога.Интересно другое.Как будет пригорать у "нашей" элитки,которая там домики и хатки бобра скупала.
      LostCoast
      1. МПК105 Сегодня, 19:19
        Так у них самолёты пароходы под-парами-в хатки свои,золотом набитые ворованным,тут же свалят...Таксистами да прости....ми не будут уже-не 17 год,21 век....История их научила-плацдарм подготовлен,и соломка подстелена давно уже на всякий случай... hi
        МПК105
  2. bouncyhunter Сегодня, 18:52
    Как бы до гражданской войны не дошло ...
    bouncyhunter
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:12
      Цитата: bouncyhunter
      Как бы до гражданской войны не дошло ...

      Никто их не примет и все ..Это как с Украиной вступление в ЕС! Хотя войнушку янки могут спровоцировать ,им это выгодно в Европе
      ОТДЕЛ
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:54
    Да, сдала власть народ с потрохами! fool Тупое решение в угоду сша и шавкам из нато черногорцам принесет только океан новых проблем, доить их будут по максимуму. За бездарность властей страдать будет население -это аксиома.
    Изгоняющий либероидов
    1. art030765 Сегодня, 18:58
      интересно кто из нынешних членов нато прокленает тот день когда вступил в альянс или кого это блок раззорил
      art030765
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:03
        Артур -а разве там есть честные или смелые люди, готовые признать что втянули ту или иную страну в нато или ес вопреки желанию населения?
        Изгоняющий либероидов
  4. krops777 Сегодня, 18:58
    Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО


    Ну вот еще одна страна повесит ярмо на себя по содержанию НАТО.
    krops777
  5. Swetliy Сегодня, 18:59
    Не особенно и сомневались. Пока хорошо , так и Россия лишняя . А коли какой головняк , что ? - правильно -братушки и Россия помоги . Первый раз что ли ?!
    Swetliy
  6. ВадимЖивов Сегодня, 19:00
    Ну всё трясемся !!! наконец-то нато нас по всем статьям нас одолеет!!! Целых 620 тысяч монтенегров... fellow laughing bully
    ВадимЖивов
  7. AlexeyAlexey Сегодня, 19:08
    Ещё раз убеждаемся в правдивости слов Александра III,наши союзники Армия,Флот(И ВКС).
    AlexeyAlexey
  8. parusnik Сегодня, 19:13
    У каждой страны свои предатели...
    parusnik
  9. samarin1969 Сегодня, 19:33
    Если бы в РФ проводили подобное голосование, или даже референдум, не уверен, что "РФ" проголосовала против вступления в НАТО....Всё зависит от правильно подобранных обещаний: водителям отмена Платона, призывникам и их мамам - отказ от призыва, контрактникам - отказ от войны, желающим греть задницы за границей - "безвиз", депутатам - "несгораемый оффшор".... и вы уверены, что племя Иуды окажется в меньшенстве?...
    п.с... Сербы, которых бомбили НАТО не против ЕС (НАТО). Будьте объективны. ВО - это просто заповедник патриотов России. Увы...
    samarin1969
  10. erudit 017 Сегодня, 19:39
    Сербов совсем зажали и окружили!
    erudit 017
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