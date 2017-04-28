Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

Черногорские парламентарии проголосовали за принятие закона о вхождении страны в Североатлантический военный блок. Обращает на себя внимание распределение голосов. Инициативу о вступлении страны в НАТО поддержали 46 депутатов из 81 представителя черногорской Скупщины. Это около 56,7%.Этот процент говорит о том, что единодушия по вступлению Черногории в НАТО нет даже среди представителей власти. А мнением народа в 620-тысячной Черногории интересоваться, судя по всему, не принято.Оппозиционные силы бойкотировали голосование, называя его голосованием под давление США.Противники вхождения Черногории в Североатлантический военный блок проводят акцию протеста у стен парламента. Один из наиболее часто встречающихся лозунгов выглядит следующим образом «Нет милитаризации!» Кроме того, видны плакаты «Нет войне! Нет НАТО!»По заявлениям главы департамента местной полиции, протестующие должны «отказаться от провокаций и разойтись». Основная аргументация сотрудников полиции звучит следующим образом: «Акция протеста мешает нормальной работе автотранспорта, учебных заведений и мест общественного питания».Оппозиция объявила, что акция будет бессрочной – до тех пор, пока правительство не начнёт учитывать мнение простого народа, а не иностранных советников.