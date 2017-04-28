Главком ВКС: Проверка подтвердила готовность всех родов войск к эффективному выполнению своих задач в установленные сроки

Контрольная проверка объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил подтвердила готовность всех родов войск к эффективному выполнению своих задач в установленные сроки и защите наших объектов от существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения,

Всего к проверке было привлечено более 50 воздушных судов, около 100 единиц техники зенитных ракетных и радиотехнических войск (системы С-400, С-300, комплексы "Панцирь-С", радиолокационные станции),