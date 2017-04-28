19:47 28 апреля

Главком ВКС: Проверка подтвердила готовность всех родов войск к эффективному выполнению своих задач в установленные сроки

Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС и еще около 50 самолетов и вертолетов приняли участие в контрольной проверке объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил России. Об этом журналистам сообщил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, передает ТАСС

Контрольная проверка объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил подтвердила готовность всех родов войск к эффективному выполнению своих задач в установленные сроки и защите наших объектов от существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения,
- сказал он.

Главком ВКС: Проверка подтвердила готовность всех родов войск к эффективному выполнению своих задач в установленные сроки



В рамках проверки экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали перебазирование на оперативные аэродромы и условные пуски крылатых ракет воздушного базирования, а самолеты Ту-160 выполнили полеты на сверхзвуковой скорости.

Главнокомандующий уточнил, что экипажи истребителей Су-27 совершили перехват воздушных целей, вертолеты провели пуски неуправляемых ракет и авиационных снарядов по наземным целям на полигоне. Помимо этого, расчеты подразделений ПВО отработали обнаружение, сопровождение и условное уничтожение воздушного противника, полеты которого имитировали экипажи Дальней, Военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.

Всего к проверке было привлечено более 50 воздушных судов, около 100 единиц техники зенитных ракетных и радиотехнических войск (системы С-400, С-300, комплексы "Панцирь-С", радиолокационные станции),
- перечислил Бондарев


Использованы фотографии: yandex.ru/images›ВКС
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Комментарии 13

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  1. maxim947 Сегодня, 19:22
    Ученья стали привычным явлением, что не может не радовать. Это огромный опыт и проверка состояния боевой подготовки, что безусловно повышает профессионализм военнослужащих. Так держать.
    maxim947
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:28
      Главком ВКС

      ВКС можно расшифровать как: Влупим Кто Сунется!(первое слово я заменил бы на более понятное, но нельзя - забанят smile )
      СРЦ П-15
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:22
    Мало у нас Ту 160, сейчас с учетом операции в Сирии, пилоты получают реально бесценный опыт.
    Изгоняющий либероидов
  3. болот Сегодня, 19:22
    У генерала-полковника фура крутейшая.
    болот
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:28
      Болот -попросите поносить lol !
      Изгоняющий либероидов
      1. болот Сегодня, 19:32
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Болот -попросите поносить !

        Мне куда не дорос но НАЧ Штаба Герасимов не так щеголяет ,судя по фото.
        Этой фуре можно одно название дать Пиночетовка от Шойгу,ранние Грачевки были и то не такие помпезные.
        болот
        1. Владимирец Сегодня, 19:37
          Цитата: болот
          Грачевки были и то не такие помпезные.


          Не думаю, что такие аэродромы были лучше. Единственное, что с новых генеральских фур надо либо оливковые ветки убрать, либо дубовые.
          Владимирец
          1. болот Сегодня, 19:43
            Цитата: Владимирец
            Не думаю, что такие аэродромы были лучше.

            Да по крайне мере лучше смотрелись,у нас у МВД остались.Внешний вид приятен плюс темно-синяя форма и красный кант.
            Цитата: Владимирец
            Единственное, что с новых генеральских фур надо либо оливковые ветки убрать, либо дубовые.

            Оливковая ветвь это что то с миром связана,дубовая намекает на крепкость а по мне что веники для бани,к стати оливковым парился беспонтовый,хоть говорили что лечебный,можевеловый не плох.
            болот
  4. рич Сегодня, 19:23
    Главком ВКС: Проверка подтвердила готовность всех родов войск к эффективному выполнению своих задач в установленные сроки
    Так и должно быть
    рич
    1. МПК105 Сегодня, 19:40
      Так и было...(конец СССР,начало РФ,МОЯ БЫТНОСТЬ...)с Морей не вылазили,несмотря ни на что,готовились-стрельбы через день,и у меня,БЧ-2,и у румын,БЧ-3,И меняли друг-друга на БП наших-ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ,вдруг убьют кого... wink А сейчас,надеюсь,вообще на БАЗУ не заходят дядьки... hi
      МПК105
  5. erudit 017 Сегодня, 19:33
    да порох надо держать сухим, говорят Ту 160 снова начнут производить!
    erudit 017
  6. Анатольевич Сегодня, 19:40
    Все очень здорово. Жаль только шапки (3,14дарки), больно на гитлеровские смахивают. Неужели те, кто шьет, не видят, что даже советские фуражки намного гармоничнее смотрелись. Извините если что.
    Анатольевич
  7. Анатольевич Сегодня, 19:42
    Гитлеровские фуражки и то симпатичнее наших современных, к сожалению.
    Анатольевич
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