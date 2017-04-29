Масштабное учение на Урале
Итоговая проверка за зимний период обучения боевых подразделений Центрального военного округа завершилась масштабным учением на Урале.
По замыслу учения подразделениям необходимо было уничтожить условное незаконное вооруженное формирование с применением последнего опыта боевых действий. Мотострелки провели обходы и охват условного противника, который несколькими группами пытался скрыться от ударов транспортно-боевых вертолетов Ми-8, а также гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».
Информация о перемещениях «террористов» мотострелкам поступала с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
По замыслу учения подразделениям необходимо было уничтожить условное незаконное вооруженное формирование с применением последнего опыта боевых действий. Мотострелки провели обходы и охват условного противника, который несколькими группами пытался скрыться от ударов транспортно-боевых вертолетов Ми-8, а также гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».
Информация о перемещениях «террористов» мотострелкам поступала с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
Автор: Алексей КитаевПервоисточник: http://www.arms-expo.ru/photo/fotoreportazh/masshtabnoe-uchenie-na-urale/
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