09:32 29 апреля

Масштабное учение на Урале

Итоговая проверка за зимний период обучения боевых подразделений Центрального военного округа завершилась масштабным учением на Урале.

По замыслу учения подразделениям необходимо было уничтожить условное незаконное вооруженное формирование с применением последнего опыта боевых действий. Мотострелки провели обходы и охват условного противника, который несколькими группами пытался скрыться от ударов транспортно-боевых вертолетов Ми-8, а также гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».

Информация о перемещениях «террористов» мотострелкам поступала с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
















































Автор: Алексей Китаев
Первоисточник: http://www.arms-expo.ru/photo/fotoreportazh/masshtabnoe-uchenie-na-urale/


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Комментарии 2

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  1. NUR Сегодня, 06:59
    Надо сказать спасибо СССР на фото все вооружение оттуда.
    NUR
    1. 11черный Сегодня, 09:15
      Цитата: NUR
      Надо сказать спасибо СССР на фото все вооружение оттуда.

      Надоели уже своим "Великим и Могучим" - "Колосс на глиняных ногах", не более...так назвали СССР американские аналитики, а через несколько лет Союза не стало.
      Так что "спасибо" тебе, СССР, что ты проиграл в гонке вооружений и мы теперь с горем пополам "расхлебываем" 90-е годы...хватит уже об этом - надоело.
      Спасибо СССР за то, что всю лучшую промышленность силами целой страны на Украине строили, а не в РСФСР - вот спасибо так спасибо...
      Спасибо СССР, что Крым "подарил" - в Севастополе чуть база НАТО не появилась из-за этого решения.
      Спасибо СССР за миллиардные кредиты банановым странам, которые невозможно было вернуть с самого начала...
      Спасибо, что силами ВСЕХ, особенно России, строили промышленность всяких окраин, которые потом нас же и послали куда подальше не сказав спасибо - так что Спасибо СССР!
      11черный
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