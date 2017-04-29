Масштабное учение на Урале

Итоговая проверка за зимний период обучения боевых подразделений Центрального военного округа завершилась масштабным учением на Урале.По замыслу учения подразделениям необходимо было уничтожить условное незаконное вооруженное формирование с применением последнего опыта боевых действий. Мотострелки провели обходы и охват условного противника, который несколькими группами пытался скрыться от ударов транспортно-боевых вертолетов Ми-8, а также гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».Информация о перемещениях «террористов» мотострелкам поступала с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.