09:40 29 апреля
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Рабочая сила в России стала дешевле, чем в Китае, но станет ли это основой экономического роста?

Рабочая сила в России стала дешевле, чем в Китае, но станет ли это основой экономического роста?


Существенные изменения в китайской экономике уже достаточно давно не позволяют смотреть на Поднебесную, как на страну, производящую дешёвую низкокачественную продукцию и получающую валюту за счёт тяжёлого и неквалифицированного, но массового труда. Хотя либеральный лагерь экономистов всё ещё пытается представить ситуацию именно так. Но даже в нём наметился раскол по этому вопросу. Экономист Вячеслав Иноземцев констатирует, что средняя зарплата в КНР выросла с 2007 по 2016 гг. в 2,5 раза, с 2,08 до 5,17 тыс. юаней в месяц, что составляет по текущему курсу более $750 в месяц.

Ранее Накануне.RU сообщало, что структурные изменения происходят также и в целом в социально-демографической структуре страны - Китай, например, сталкивается со старением населения и вынужден, в частности, пересматривать политику контроля за рождаемостью. При этом, экономический рост в стране хоть и замедлился, но всё равно колеблется между 6-7% в год, таким образом, существенно опережая аналогичные показатели развитых стран.


Долгое время от либеральных экономистов можно было услышать и о некорректности применения китайского опыта к российской действительности именно из-за низкой стоимости рабочей силы.

Сама по себе низкая стоимость наёмного труда не может быть залогом успешного экономического развития. Множество стран Африки, Азии, Латинской Америки служат примерами стагнации при изобилии дешёвых рабочих рук.

40 лет назад, 20 марта 1978 г., китайский лидер Дэн Сяопин поставил перед страной задачу к концу столетия, "в течение 22 лет пройти путь, который другие шли 40-50 лет и даже больше". На тот момент КНР была довольно бедной и преимущественно аграрной страной с огромным населением. Однако, важно отметить, что политика открытости и реформ не ставила во главу угла использование дешёвого труда как таковое и осуществлялась под непрерывным контролем партии и правительства, в рамках плановой экономики.



Китаист, профессор Института стран Азии и Африки МГУ, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виля Гельбрас в статье "30 лет реформ открытости Китая" отмечает, что, во-первых, они проходили в четыре этапа, инициированных руководством страны (сейчас с переходом к "новой нормальности" и в связи с инициативой "Одного пояса – одного пути" можно говорить и, как минимум, о пятом этапе – прим. Накануне.RU). Во-вторых, производство дешёвых товаров на экспорт первоначально не было самоцелью реформ.

На первом этапе (1978-1984 гг.) основной задачей было проведение аграрной реформы с целью улучшить материальное положение сотен миллионов крестьян, ведущих полуголодное существование. При этом, ликвидация народных коммун отнюдь не означала появления частной собственности на землю – крестьянам было дано право хозяйствования на подрядных участках, а понятие собственности коллектива сельских жителей не было конкретизировано до сих пор. За период 1984-1992 гг. гг. было решено вчетверо увеличить ВВП и войти в число ведущих экономик мира. Только на третьем этапе, в 1992-2002 гг. страна переходит к строительству рыночной социалистической экономики, ориентированной на экспорт. И уже затем, в 2002-2008 гг. КНР вступает в ВТО и начинает активно интегрироваться в мировую экономику.

То есть, Китай, производящий много примитивной, но дешёвой продукции, стал таким далеко не сразу. А его экономические успехи основываются не на низкоквалифицированном малооплачиваемом труде, а на продуманной стратегии и ответственной политике государства.



Публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Накануне.RU отметил, что сейчас КНР также перешла и к новому технологическому укладу, когда стоимость рабочей силы уже не играет значительной роли для экономики:

"Первоначально Китай разыгрывал в качестве главного экономического козыря низкую цену своей рабочей силы, но на этой дешёвой рабочей силе он не только собрал инвестиции, но и создал множество предприятий, в том числе и довольно высокотехнологичных. И, насколько можно судить, сейчас в Китае уже достаточно много производственных возможностей, чтобы на цену рабочей силы можно было обращать не слишком большое внимание. Думаю, сейчас важнее то, что когда фирма Apple решила изменить материал экранов своих телефонов, то именно китайцы из всех, к кому компания обращалась, обеспечили наименьшее время этой замены. Есть и другие примеры, показывающие, что Китай – это не столько страна дешёвой рабочей силы, сколько страна быстрых изменений в производстве. Так что удорожание рабочей силы в Китае отражает, в первую очередь, появление у Китая новых производственных возможностей. Именно эти возможности повышают цену китайской рабочей силы".

Не менее важной тенденцией является и переход страны к насыщению внутреннего рынка:

"Рост зарплаты тормозит рост валового внутреннего продукта только до тех пор, пока вся экономика страны ориентирована исключительно на экспорт. А вот та часть экономики, которая ориентирована на внутреннее потребление, наоборот, только растёт с увеличением роста цены рабочей силы. Поэтому Китай сейчас уже вступил в ту стадию развития экономики, на которой начинает развиваться собственный внутренний рынок, растёт число производителей, ориентированных на внутренний рынок и, соответственно, подорожание рабочей силы приводит к наращиванию ВВП".



Что касается России, то в сложившихся условиях низкая стоимость рабочей силы сама по себе не даст ничего хорошего, считает эксперт:

"К сожалению, экономический блок правительства Российской Федерации ориентируется на экономическую теорию, вообще игнорирующую внутренний рынок и считающую единственно значимым рынок внешний. Поэтому наши экономические вожди просто не понимают, какие возможности открываются перед страной, когда она начинает работать сама на себя".

По его словам, нам нет смысла конкурировать с регионами, где рабочая сила дешёвая. Потому что у нас всё ещё сохранён достаточно большой внутренний рынок, наши потребители всё ещё понимают, что выбирать надо не самое дешёвое, а самое качественное.

"Поэтому, на мой взгляд нам наконец-то имеет смысл начать строить экономику, ориентированную на наше собственное хозяйство, на наших собственных потребителей, а на экспорт продавать по остаточному принципу. И это, конечно, требует радикальной смены экономической теории и, весьма возможно, замены людей, неспособных освоить более грамотные и эффективные теории, но это уже личное несчастье этих людей. Мне совершенно не хочется, чтобы оно становилось несчастьем всей страны", – отмечает Вассерман.

К настоящему времени средняя почасовая оплата труда в китайском промышленном секторе утроилась по сравнению с 2005 г. достигнув $3,6., а, например, в Шри-Ланке средний размер оплаты труда в промышленном секторе сегодня составляет $0,5 Средние зарплаты в промышленном секторе Китая за последние годы обогнали заработки трудящихся в крупнейших латиноамериканских странах и уверенно приближаются к таким европейским странам, как Португалия.

В сельской местности до сих пор сохраняется проблема бедности. Сейчас, по официальным данным, за чертой бедности в Китае живут 43 млн человек, правительство намерено искоренить это явление к 2020 г., для этого планируется сначала сократить долю бедного населения до 2%, а также ежегодно выводить из состояния нищеты по 10 млн человек. В этой связи интересно сравнить критерии бедности в КНР и РФ.

В ноябре 2011 г. китайский премьер Вэнь Цзябао в рамках состоявшейся в Пекине конференции по борьбе с бедностью установил в качестве черты бедности установил чистый доход в 2300 юаней в месяц на душу населения. Таким образом, этот показатель впервые постарались подтянуть к рекомендованному Всемирным банком (1,25 долларов в день на тот момент). Принятый в 2011 г. стандарт впервые не сводился к уровню выживания, а учитывал также потребности образования, здравоохранения и т.д. На тот момент около 100 млн граждан КНР считались живущими за чертой бедности.

В дальнейшем этот показатель неуклонно повышался, в 2015 г. черта бедности была установлена в 2800 юаней, а в 2016 г. – в 3000 юаней в месяц (примерно 430 долларов по нынешнему курсу, или порядка 24-х тыс. руб.). Согласно нынешнему стандарту Всемирного банка, бедным считается человек, зарабатывающий менее 1,9 долларов в день, или около 60 долларов в месяц.

Российский прожиточный минимум (то есть стоимость потребительской корзины плюс обязательные платежи и сборы) повышается чаще - ежеквартально, на последний квартал 2016 г. он был установлен постановлением Правительства РФ от 30.03.2016 г. № 352 на уровне 9 691 рубль на душу населения (примерно 180 долларов США, или 1200 китайских юаней). Таким образом, черта бедности в России пролегает выше рекомендаций Всемирного банка, но уже существенно ниже китайской.

Сейчас зарплату на уровне прожиточного минимума, как отмечала вице-премьер Ольга Голодец, получают 4,9 млн россиян. Более того, минимальный размер оплаты труда, официально установленный правительством, не дотягивает даже до этого показателя.

При этом заниженная стоимость рабочей силы, по заявлению вице-премьера, "подталкивает к отсутствию стимулов" для модернизации предприятий, а не служит одной из важнейших опор роста ВВП, как в своё время в Китае и других странах Азии.

Таким образом, китайская рабочая сила в последние годы становится дороже российской, однако в РФ за эти годы промышленного бума и сколь-нибудь заметного роста ВВП не произошло.

Экономист Андрей Паршев в интервью Накануне.RU сообщил, что основных причин тому две - внешняя: общемировой кризис и спад деловой активности, и внутренняя: наша экономическая политика за последние 25 лет в целом не привела к сохранению в нашей стране обрабатывающей промышленности, то есть она у нас исчезла и новая практически не создаётся:

"Честно говоря, если объективно посмотреть на то, что говорят те, кто управляет нашей экономикой, то можно сложиться впечатление, что вообще люди – это главное препятствие к развитию российской экономики. Причём я даже совершенно не утрирую. Можно свести все их жалобы к этому. С их точки зрения, у нас рабочая сила довольно дорогая".

У нас ещё с советских времён сохранились структуры социального обеспечения, эксплуатация жилья, даже строительство жилья для людей существует в каком-то виде, то есть то, что вообще не везде в мире есть. Плюс к этому и зарплаты у тех, кто работает, по среднемировым меркам держатся на нормальном уровне.

"Естественно, наша экономика не является привлекательной для инвесторов, своеобразных хищников, для которых нищий, а желательно ещё и достаточно работящий и дисциплинированный, это как раз то, что надо. У нас, в этом смысле, цена была не особо выгодной, если сравнивать даже с тем же Китаем. Сейчас КНР поднял свою экономику до такого уровня, что сейчас его среднее ВВП на душу населения сравнялся с нашим и, надо заметить, что китайцы сами занимаются сейчас экспортом производства, осваивают наряду с рынками сбыта и рынки капитала. То есть, они нормальным образом работают и пользуются плодами своей правильной экономической политики", - говорит Паршев.

Нашей стране, чтобы чувствовать себя уверенно, необходима производящая экономика, а не сырьевая. Для этого необходимо менять экономическую политику, это наша внутренняя задача. Необходима новая индустриализация.
Автор: Павел Мартынов
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112847/


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Комментарии 33

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    ... китайцы "делают" свою политику сами.. а у нас ещё слишком много политиков, заглядывающих в рот западу... angry
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 08:08
      Пусть китайцы заберут себе наших "ВШЭ" и Орешкина. Тогда посмотрим на их экономику. laughing
      сибиралт
    2. krass Сегодня, 08:26
      Цитата: a.s.zzz888
      китайцы "делают" свою политику сами.. а у нас ещё слишком много политиков, заглядывающих в рот западу

      не совсем катит.
      По вашему убеждению все западные страны лежат под юсами и не имеют никакой собственной политики , при этом как то трудно их назвать экономически не успешными.
      krass
  2. апро Сегодня, 06:57
    Отличная статья,граждан России сознательно вгоняют в бедность в погоне за призрачным свободным рынком,который все решит сам и делать ничего не нужно.Пример КНР показателен,рынок там ничего не решает,а есть аналоги советского Госплана,госснаба,и Госстроя, а также чёткое понимание целей и средств повышения благосостояния китайского народа,низкий размер оплаты труда не приведёт к индустриальному и самодостаточному обществу,блага за деньги и общественное вспоможение повышают интеллектуальный и сознательный уровень наемных работников.Бедность приводит к безразличию и общему упадку.
    апро
    1. Александр романов Сегодня, 06:59
      Цитата: апро
      Пример КНР показателен,рынок там ничего не решает,а есть аналоги советского Госплана,госснаба,и Госстроя,

      Ахахахах,во это реально комент от человека.которые вообще ничего не знает laughing
      Александр романов
      1. апро Сегодня, 07:11
        О,Александр,Вы вовремя,а не могли бы Вы обосновать обратное,например какая в КНР правильная рыночная либеральная экономика.
        апро
        1. Сухов Сегодня, 07:47
          Цитата: апро
          О,Александр,Вы вовремя,а не могли бы Вы обосновать обратное

          а в ответ - тишина...
          Сухов
          1. BlackMokona Сегодня, 09:18
            В КНР давно свободная рыночная экономика, есть биржы, миллиардеры, последним предприятия уже приватизируют.
            BlackMokona
    2. Ольгович Сегодня, 07:42
      Цитата: апро
      Отличная статья,


      Статья плохая, потому что-однобокая.
      Показывает з/плату в Китае.
      А ПЕНСИЯ какая в Китае. а? При стареющем-то населении?
      А-НЕТ ее, от слова совсем-у половины населения Китая. А кто платит за медобслуживание?
      Ольгович
      1. апро Сегодня, 08:27
        Ольговичь,я работал с китайцами на стройке,до 2015года их устраивала зп которую платили,после нет говорили проще дома работу за тебе деньги найти.
        Да пенсии как таковой нет,и что?чтобы что-то сравнивать необходимо знать историю и путь который прошли страны,в КНР подъём произошёл последние 30 лет,ресурсов кроме трудовых ограниченное количество,внутренний рынок не платежа способный был,и пришлось жертвовать социальными программами,за все надо платить.
        Сейчас КПК ставит задачу о полном искоренении бедности а русскоелиберальное правительство говорит о минимальном размере оплаты труда в 8500 это как?в чем мне сомневаться в китайских или росиянских цыфрах?
        апро
      2. krass Сегодня, 08:34
        Цитата: Ольгович
        Статья плохая, потому что-однобокая.
        Показывает з/плату в Китае.
        А ПЕНСИЯ какая в Китае. а? При стареющем-то населении?
        А-НЕТ ее, от слова совсем-у половины населения Китая. А кто платит за медобслуживание?

        Ни всё сразу.
        Повышение благосотояния граждан , приводит к увеличению социальных выплат.
        В Европе и США то же 100 лет ( или чуть больше ) назад не было ни пенсий , ни мед. страховок.
        krass
      3. проходящий Сегодня, 08:59
        Цитата: Ольгович
        Цитата: апро
        Отличная статья,

        Статья плохая, потому что-однобокая.
        Показывает з/плату в Китае.
        А ПЕНСИЯ какая в Китае. а? При стареющем-то населении?
        А-НЕТ ее, от слова совсем-у половины населения Китая. А кто платит за медобслуживание?

        По моему мнению это не аргументы. Если бы наша экономика росла или остановилась на каком то приемлемом уровне, а китайцы нас обогнали то можно было бы ссылаться на социальные траты. А так экономика у нас падает и возможно скоро у нас не будет пенсий и надо учитывать какое население в китае и оно ростет а у нас сокращается. И они и пенсии всем будут платить
        проходящий
    3. krass Сегодня, 08:32
      Цитата: апро
      ,граждан России сознательно вгоняют в бедность в погоне за призрачным свободным рынком

      Ну вообще то это капитализм , дай возможность капиталисту платить мизер и он с удовольствием это сделает.
      Защитить *пролетариат * от этого произвола могут только 3 вещи.
      1.Реальная обеспокоиность власти , что её могут переизбрать.
      2. Свободные профсоюзы
      3.Независимый суд.
      Без этого , никто и никогда благосотоянием народа заморачиваться не будет
      Цитата: апро
      Пример КНР показателен,рынок там ничего не решает,

      Ну , да -- этож кто вам такое сказал
      Цитата: апро
      ,а есть аналоги советского Госплана,госснаба,и Госстроя

      В тот момент когда китайское правительство дало свободу предпринимательству и иностранным инвестициям - Китай стал расцветать.
      krass
      1. апро Сегодня, 09:10
        Цитата: krass
        Защитить *пролетариат * от этого произвола могут только 3 вещи.
        1.Реальная обеспокоиность власти , что её могут переизбрать.
        2. Свободные профсоюзы
        3.Независимый суд.

        Такого даже в Израиле нету.

        Цитата: krass
        Ну , да -- этож кто вам такое сказал

        ЦБ КНР когда установил не рыночный курс юаня.

        Цитата: krass
        В тот момент когда китайское правительство дало свободу предпринимательству и иностранным инвестициям - Китай стал расцветать.

        Под контролем КПК.
        апро
        1. krass Сегодня, 09:13
          Цитата: апро
          Такого даже в Израиле нету.

          Вообще то есть.
          хотя во многом нам до Европы ещё бежать и бежать
          Цитата: апро
          ЦБ КНР когда установил не рыночный курс юаня.

          От этого , до Госплана и пятилеток -- огромное расстояние.
          Цитата: апро
          Под контролем КПК.

          Смотря что вы вкладываете в слово контроль.
          Контроль разный бывает.
          krass
          1. апро Сегодня, 09:26
            Цитата: krass
            Вообще то есть.
            хотя во многом нам до Европы ещё бежать и бежать

            Смелое утверждение,главное сеть куда бежать.
            Цитата: krass
            От этого , до Госплана и пятилеток -- огромное расстояние.

            Главное в одной правовой плоскости,решения съезда КПК никто игнорировать не может.

            Цитата: krass
            Смотря что вы вкладываете в слово контроль.
            Контроль разный бывает.

            Главное глаза и уши КПК не дремлят,а при случаеи карающий мечь социалистического правосудия поправит.
            апро
            1. krass Сегодня, 09:28
              Цитата: апро
              Главное в одной правовой плоскости,решения съезда КПК никто игнорировать не может.

              О чем речь ? Пример приведёте - ну например , что съезд решил.
              Цитата: апро
              Главное глаза и уши КПК не дремлят,а при случаеи карающий мечь социалистического правосудия поправит.

              какой то детский трёп .
              krass
  3. случайный прохожий Сегодня, 07:18
    Весьма спорно мнение. Во-первых, начнем с того, что объем внутреннего рынка России не сопоставим с объемом внутреннего рынка Китая уже в силу того, что количество жителей различается на порядок. В статье не приведено ни единой цифры свидетельствующей о емкости внутреннего рынка, и предполагаемом росте этой емкости за счет увеличения стоимости рабочей силы. Во-вторых, вне зависимости от того, на что ориентироваться (на внутренний или внешний рынок) для организации производства нужны инвестиции, а чтобы эти самые инвестиции появились инвесторов (как российских, так и иностранных) нужно чем-то заинтересовать. Чем автор собирается заинтересовать инвесторов? Правильно говорит Нубиуллина, когда ей предлагают радикально снизить учетную ставку, что сегодня мы наблюдаем в стране постепенный рост прибыльности бизнеса и в то же самое время мы не наблюдаем роста инвестиций в основной капитал, что свидетельствует о том, что люди не заинтересованы вкладывать полученные прибыли в бизнес, поэтому даже снизив стоимость кредита в стране в результате снижения учетной ставки мы не добьемся роста инвестиций, а скорее добьемся роста объема спекуляций на валютном рынке и рынке акций и облигаций. Почему так происходит? Ответ прост, инвесторы не видят смысла вкладывать деньги в развитие производства. Повысив оплату труда, мы еще больше снизим привлекательность инвестирования в российскую экономику. Более того, не ясно почему автор считает, что повысив оплату труда, удастся стимулировать внутреннее потребление именно товаров отечественного производства, а не импортных, а повышение спроса на импортные товары повлечет за собой повышение спроса на валюту и как следствие снижение курса рубля и снижение реальных доходов граждан. Структура внутреннего потребления в статье не проанализирована и не дана оценка изменения этой структуры в связи с ростом доходов населения из-за роста оплаты труда. Во общем статья без расчетов и конкретных цифр, просто пустословие.
    случайный прохожий
    1. avg-mgn Сегодня, 07:34
      Если в Китае, по мнению автора, аграрный сектор успешно развивается и зарплаты не плохие, так от чего же китайские дехкане валом едут в Россию осваивать ее просторы, загаживая химией экологию. Не все однозначно, тем более, когда информация подается однобоко.
      avg-mgn
    2. Сухов Сегодня, 08:23
      Цитата: случайный прохожий
      Правильно говорит Нубиуллина, когда ей предлагают радикально снизить учетную ставку ...

      Бензоколонка должна торговать бензином!
      А если открыть доступ к длинным деньгам, то
      - смогут очухаться те промышленные предприятия что еще остались на плаву,
      - а там еще и малый бизнес подтянется,
      - граждане работу получат ...
      Ввели санкции - закрыли доступ к длинным деньгам для крупных предприятий.
      На короткие деньги, а это инструмент спекуляций и грабежа, оформленного в красочную обертку законности - ограничений не ввели...
      Так что ее опасения это из разряда - бла, бла ,бла, для отмазки любой аргумент подойдет,
      даже при отсутствии причинно-следственных связей;
      С нашими "бухгактерами" и санкций - не надо,
      эти альтернативно одаренные индивидуи все сами сделают.
      Так что как в том анекдоте:
      "феличита?", не выеживайся Вася, слушай свою любимую песню "валенки!" smile
      Назначение бензоколонки - торговать бензином!
      Сухов
      1. случайный прохожий Сегодня, 08:29
        А мне аргументы Набиуллиной кажутся убедительными, если бизнес не хочет полученные им прибыли (т.е. свои деньги) инвестировать в основные средства, то почему кто-то думает, что бизнес будет инвестировать в основные средства полученные им по кредитным договорам "длинные деньги". Прежде чем давать доступ к дешевым деньгам нужно разобраться почему люди не стремятся имеющиеся у них деньги (за которые вообще никакие проценты платить не нужно) вкладывать деньги в развитие производства.
        случайный прохожий
      2. krass Сегодня, 08:44
        Цитата: Сухов
        А если открыть доступ к длинным деньгам, то
        - смогут очухаться те промышленные предприятия что еще остались на плаву,
        - а там еще и малый бизнес подтянется,
        - граждане работу получат ...

        Деньги надо иметь куда вкладывать .
        Цитата: Сухов
        Ввели санкции - закрыли доступ к длинным деньгам для крупных предприятий.

        Все го лишь на кредиты свыще 90 дней.
        Говоря одно , кредитуйтесь своими деньгами , а не на Западе , а своих в общем то нет
        krass
    3. krass Сегодня, 08:41
      Цитата: случайный прохожий
      Во-первых, начнем с того, что объем внутреннего рынка России не сопоставим с объемом внутреннего рынка Китая уже в силу того, что количество жителей различается на порядок

      ни одна страна с ориентацией только на внутренний рынок , не сможет пробиться в лидеры развитых стран
      Цитата: случайный прохожий
      Правильно говорит Нубиуллина, когда ей предлагают радикально снизить учетную ставку,

      Ставка роли не играет. Если Вы помните российский бизнес и не только спокойно кредитовался на западе.
      Набибулина роли не играет - для инвестора важно
      1.Спокойная политическая обстановка.
      2Прозрачность и неизменность законов
      3 Независимый суд.
      Каким образом к этому касается Набибулина ? --- никаким

      Цитата: случайный прохожий
      результате снижения учетной ставки мы не добьемся роста инвестиций, а скорее добьемся роста объема спекуляций на валютном рынке и рынке акций и облигаций.

      ??????
      Еслинет экономической активности ,то и спекулировать нечем
      Цитата: случайный прохожий
      Ответ прост, инвесторы не видят смысла вкладывать деньги в развитие производства.

      Интересно , как Вы видите работу биржи и рынка акций ?
      По вашему ( то что тВы называете спекуляцией ) -- это как ? Акция не может расти , без вкладывания денег , кто то эти акции должен тупо покупать по более высокой цене ( я так упрощенно говорю ) -- вы думаете на биржах сидят сплошные лохи ?
      krass
      1. случайный прохожий Сегодня, 09:06
        ни одна страна с ориентацией только на внутренний рынок , не сможет пробиться в лидеры развитых стран

        Я с этим и не спорю. Я говорю о том, что внутренний рынок России просто не сопоставим с внутренним рынком Китая, поэтому, если Китай еще может питать некие иллюзии относительно обеспечения экономического роста ориентируясь только на внутренний рынок, то Россия точно таких иллюзий питать не может.

        Ставка роли не играет. Если Вы помните российский бизнес и не только спокойно кредитовался на западе.
        Набибулина роли не играет - для инвестора важно
        1.Спокойная политическая обстановка.
        2Прозрачность и неизменность законов
        3 Независимый суд.
        Каким образом к этому касается Набибулина ? --- никаким

        Вы видимо невнимательно читали то, что я написал. Я говорил о том, что увеличение стоимости рабочей силы в России отпугнет инвесторов, которые и так не спешат инвестировать деньги в российскую экономику, что подтверждают слова Набиуллиной, которая говорит о том, что даже российский бизнес при росте прибыли не вкладывает эти деньги в основные средства. Набиуллина сказала это в контексте своих возражений относительно снижения учетной ставки, за снижение которой ратуют многие российские экономисты, не более того.

        ??????
        Еслинет экономической активности ,то и спекулировать нечем

        Здесь я с вами не соглашусь, я не считаю экономической активностью спекуляции на валютном рынке. По крайней мере я не слышал ни об одной стране в мире, которой бы удалось добиться роста ВВП путем стимулирования спекуляций на своем валютном рынке.

        Интересно , как Вы видите работу биржи и рынка акций ?
        По вашему ( то что тВы называете спекуляцией ) -- это как ? Акция не может расти , без вкладывания денег , кто то эти акции должен тупо покупать по более высокой цене ( я так упрощенно говорю ) -- вы думаете на биржах сидят сплошные лохи ?

        Как минимум я не считаю, что покупка акций голубых фишек на бирже с целью их продажи через месяц по более высокой цене равнозначно вложению денег в производство. А в России происходит пока именно так. Хотя не спорю с тем, что в нормальных условиях (не в России) увеличение капитализации компании влечет за собой возможность привлекать деньги у инвесторов на более выгодных условиях и в большем объеме.
        случайный прохожий
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:43
    Утверждения автора статьи спорные, и есть что возразить. Китайский менталитет очень своеобразен. Создавать новые технологии они почему то не способны.
    Горный стрелок
    1. сибиралт Сегодня, 08:12
      Согласен. Китай поднялся после того, как стал сборочным цехом США с дешевой рабсилой.
      сибиралт
      1. krass Сегодня, 08:45
        Цитата: сибиралт
        с дешевой рабсилой.

        Вы заголовок статьи читали ?
        krass
    2. krass Сегодня, 08:45
      Цитата: Горный стрелок
      Утверждения автора статьи спорные, и есть что возразить. Китайский менталитет очень своеобразен. Создавать новые технологии они почему то не способны.

      Да ладно Вам , если Китай не способен , то что тогда про других говорить.
      krass
  5. parusnik Сегодня, 08:20
    Нашей стране, чтобы чувствовать себя уверенно, необходима производящая экономика
    ...Стране нужна, а олигархам страны?..Некий олигарх обещал..производство Емобилей организовать...просто завалить всю страну данным товаром..И хде?..Так в качестве примера..
    parusnik
  6. fif21 Сегодня, 08:22
    Экономический блок в правительстве , адепты ВШЭ знают только одну экономику , экономику колонии запада laughing Этому их научили западные партнеры. Продаем нефть , а нужно продавать бензин ,дизтопливо, авиа керосин, продукцию нефтехимии. Продаем лес кругляк, а нужно продавать хотя бы пиломатериал ,продаем зерно , а нужно продавать хотя бы муку ..... Лень самим переработать сырье? А продавать свои товары за рубли когда научимся? Что это за суверенная страна , на которую запад может наложить экономические санкции? Вывод- Россия сырьевая колония запада , а экономический блок в Правительстве РФ -внешнее управление транснациональных компаний. crying Или я не прав? hi
    fif21
    1. случайный прохожий Сегодня, 08:33
      Чтобы продавать все то, о чем вы пишите нужно сначала инвестировать деньги в покупку оборудования (опять же на западе) и организацию производства, а люди почему-то не горят желанием вкладывать в это свои деньги и лень здесь совершенно не причем.
      случайный прохожий
      1. fif21 Сегодня, 09:26
        Цитата: случайный прохожий
        инвестировать деньги в покупку оборудования (опять же на западе) и организацию производства
        И Вы туда же laughing А производить оборудование в России - слабо или не умеем? Организовать производство тоже не умеем? laughing А в России все можно купить только на доллары, или у нас есть платежное средство рубль? Одна надежда , что санкции заставят шевелиться и умнеть папуасов, любящих фантики с американскими президентами. hi
        fif21
      2. fif21 Сегодня, 09:35
        Цитата: случайный прохожий
        а люди почему-то не горят желанием вкладывать в это свои деньги

        Это Вы сами придумали? Сколько заявок частных лиц было на строительство НПЗ ? Всем отказали под разными предлогами laughing А эффективным менеджерам и так хорошо wassat Даже госпрограммы по постепенному снижению продаж сырья нет! По переходу продаж Российских товаров на рубли нет! О чем тут говорить. Россия сырьевой придаток запада! Поэтому с нами так и разговаривают- через "губу" wassat
        fif21
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