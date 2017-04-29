Рабочая сила в России стала дешевле, чем в Китае, но станет ли это основой экономического роста?

Существенные изменения в китайской экономике уже достаточно давно не позволяют смотреть на Поднебесную, как на страну, производящую дешёвую низкокачественную продукцию и получающую валюту за счёт тяжёлого и неквалифицированного, но массового труда. Хотя либеральный лагерь экономистов всё ещё пытается представить ситуацию именно так. Но даже в нём наметился раскол по этому вопросу. Экономист Вячеслав Иноземцев констатирует, что средняя зарплата в КНР выросла с 2007 по 2016 гг. в 2,5 раза, с 2,08 до 5,17 тыс. юаней в месяц, что составляет по текущему курсу более $750 в месяц.Ранее Накануне.RU сообщало, что структурные изменения происходят также и в целом в социально-демографической структуре страны - Китай, например, сталкивается со старением населения и вынужден, в частности, пересматривать политику контроля за рождаемостью. При этом, экономический рост в стране хоть и замедлился, но всё равно колеблется между 6-7% в год, таким образом, существенно опережая аналогичные показатели развитых стран.Долгое время от либеральных экономистов можно было услышать и о некорректности применения китайского опыта к российской действительности именно из-за низкой стоимости рабочей силы.Сама по себе низкая стоимость наёмного труда не может быть залогом успешного экономического развития. Множество стран Африки, Азии, Латинской Америки служат примерами стагнации при изобилии дешёвых рабочих рук.40 лет назад, 20 марта 1978 г., китайский лидер Дэн Сяопин поставил перед страной задачу к концу столетия, "в течение 22 лет пройти путь, который другие шли 40-50 лет и даже больше". На тот момент КНР была довольно бедной и преимущественно аграрной страной с огромным населением. Однако, важно отметить, что политика открытости и реформ не ставила во главу угла использование дешёвого труда как таковое и осуществлялась под непрерывным контролем партии и правительства, в рамках плановой экономики.Китаист, профессор Института стран Азии и Африки МГУ, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виля Гельбрас в статье "30 лет реформ открытости Китая" отмечает, что, во-первых, они проходили в четыре этапа, инициированных руководством страны (сейчас с переходом к "новой нормальности" и в связи с инициативой "Одного пояса – одного пути" можно говорить и, как минимум, о пятом этапе – прим. Накануне.RU). Во-вторых, производство дешёвых товаров на экспорт первоначально не было самоцелью реформ.На первом этапе (1978-1984 гг.) основной задачей было проведение аграрной реформы с целью улучшить материальное положение сотен миллионов крестьян, ведущих полуголодное существование. При этом, ликвидация народных коммун отнюдь не означала появления частной собственности на землю – крестьянам было дано право хозяйствования на подрядных участках, а понятие собственности коллектива сельских жителей не было конкретизировано до сих пор. За период 1984-1992 гг. гг. было решено вчетверо увеличить ВВП и войти в число ведущих экономик мира. Только на третьем этапе, в 1992-2002 гг. страна переходит к строительству рыночной социалистической экономики, ориентированной на экспорт. И уже затем, в 2002-2008 гг. КНР вступает в ВТО и начинает активно интегрироваться в мировую экономику.То есть, Китай, производящий много примитивной, но дешёвой продукции, стал таким далеко не сразу. А его экономические успехи основываются не на низкоквалифицированном малооплачиваемом труде, а на продуманной стратегии и ответственной политике государства.Публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Накануне.RU отметил, что сейчас КНР также перешла и к новому технологическому укладу, когда стоимость рабочей силы уже не играет значительной роли для экономики:"Первоначально Китай разыгрывал в качестве главного экономического козыря низкую цену своей рабочей силы, но на этой дешёвой рабочей силе он не только собрал инвестиции, но и создал множество предприятий, в том числе и довольно высокотехнологичных. И, насколько можно судить, сейчас в Китае уже достаточно много производственных возможностей, чтобы на цену рабочей силы можно было обращать не слишком большое внимание. Думаю, сейчас важнее то, что когда фирма Apple решила изменить материал экранов своих телефонов, то именно китайцы из всех, к кому компания обращалась, обеспечили наименьшее время этой замены. Есть и другие примеры, показывающие, что Китай – это не столько страна дешёвой рабочей силы, сколько страна быстрых изменений в производстве. Так что удорожание рабочей силы в Китае отражает, в первую очередь, появление у Китая новых производственных возможностей. Именно эти возможности повышают цену китайской рабочей силы".Не менее важной тенденцией является и переход страны к насыщению внутреннего рынка:"Рост зарплаты тормозит рост валового внутреннего продукта только до тех пор, пока вся экономика страны ориентирована исключительно на экспорт. А вот та часть экономики, которая ориентирована на внутреннее потребление, наоборот, только растёт с увеличением роста цены рабочей силы. Поэтому Китай сейчас уже вступил в ту стадию развития экономики, на которой начинает развиваться собственный внутренний рынок, растёт число производителей, ориентированных на внутренний рынок и, соответственно, подорожание рабочей силы приводит к наращиванию ВВП".Что касается России, то в сложившихся условиях низкая стоимость рабочей силы сама по себе не даст ничего хорошего, считает эксперт:"К сожалению, экономический блок правительства Российской Федерации ориентируется на экономическую теорию, вообще игнорирующую внутренний рынок и считающую единственно значимым рынок внешний. Поэтому наши экономические вожди просто не понимают, какие возможности открываются перед страной, когда она начинает работать сама на себя".По его словам, нам нет смысла конкурировать с регионами, где рабочая сила дешёвая. Потому что у нас всё ещё сохранён достаточно большой внутренний рынок, наши потребители всё ещё понимают, что выбирать надо не самое дешёвое, а самое качественное."Поэтому, на мой взгляд нам наконец-то имеет смысл начать строить экономику, ориентированную на наше собственное хозяйство, на наших собственных потребителей, а на экспорт продавать по остаточному принципу. И это, конечно, требует радикальной смены экономической теории и, весьма возможно, замены людей, неспособных освоить более грамотные и эффективные теории, но это уже личное несчастье этих людей. Мне совершенно не хочется, чтобы оно становилось несчастьем всей страны", – отмечает Вассерман.К настоящему времени средняя почасовая оплата труда в китайском промышленном секторе утроилась по сравнению с 2005 г. достигнув $3,6., а, например, в Шри-Ланке средний размер оплаты труда в промышленном секторе сегодня составляет $0,5 Средние зарплаты в промышленном секторе Китая за последние годы обогнали заработки трудящихся в крупнейших латиноамериканских странах и уверенно приближаются к таким европейским странам, как Португалия.В сельской местности до сих пор сохраняется проблема бедности. Сейчас, по официальным данным, за чертой бедности в Китае живут 43 млн человек, правительство намерено искоренить это явление к 2020 г., для этого планируется сначала сократить долю бедного населения до 2%, а также ежегодно выводить из состояния нищеты по 10 млн человек. В этой связи интересно сравнить критерии бедности в КНР и РФ.В ноябре 2011 г. китайский премьер Вэнь Цзябао в рамках состоявшейся в Пекине конференции по борьбе с бедностью установил в качестве черты бедности установил чистый доход в 2300 юаней в месяц на душу населения. Таким образом, этот показатель впервые постарались подтянуть к рекомендованному Всемирным банком (1,25 долларов в день на тот момент). Принятый в 2011 г. стандарт впервые не сводился к уровню выживания, а учитывал также потребности образования, здравоохранения и т.д. На тот момент около 100 млн граждан КНР считались живущими за чертой бедности.В дальнейшем этот показатель неуклонно повышался, в 2015 г. черта бедности была установлена в 2800 юаней, а в 2016 г. – в 3000 юаней в месяц (примерно 430 долларов по нынешнему курсу, или порядка 24-х тыс. руб.). Согласно нынешнему стандарту Всемирного банка, бедным считается человек, зарабатывающий менее 1,9 долларов в день, или около 60 долларов в месяц.Российский прожиточный минимум (то есть стоимость потребительской корзины плюс обязательные платежи и сборы) повышается чаще - ежеквартально, на последний квартал 2016 г. он был установлен постановлением Правительства РФ от 30.03.2016 г. № 352 на уровне 9 691 рубль на душу населения (примерно 180 долларов США, или 1200 китайских юаней). Таким образом, черта бедности в России пролегает выше рекомендаций Всемирного банка, но уже существенно ниже китайской.Сейчас зарплату на уровне прожиточного минимума, как отмечала вице-премьер Ольга Голодец, получают 4,9 млн россиян. Более того, минимальный размер оплаты труда, официально установленный правительством, не дотягивает даже до этого показателя.При этом заниженная стоимость рабочей силы, по заявлению вице-премьера, "подталкивает к отсутствию стимулов" для модернизации предприятий, а не служит одной из важнейших опор роста ВВП, как в своё время в Китае и других странах Азии.Таким образом, китайская рабочая сила в последние годы становится дороже российской, однако в РФ за эти годы промышленного бума и сколь-нибудь заметного роста ВВП не произошло.Экономист Андрей Паршев в интервью Накануне.RU сообщил, что основных причин тому две - внешняя: общемировой кризис и спад деловой активности, и внутренняя: наша экономическая политика за последние 25 лет в целом не привела к сохранению в нашей стране обрабатывающей промышленности, то есть она у нас исчезла и новая практически не создаётся:"Честно говоря, если объективно посмотреть на то, что говорят те, кто управляет нашей экономикой, то можно сложиться впечатление, что вообще люди – это главное препятствие к развитию российской экономики. Причём я даже совершенно не утрирую. Можно свести все их жалобы к этому. С их точки зрения, у нас рабочая сила довольно дорогая".У нас ещё с советских времён сохранились структуры социального обеспечения, эксплуатация жилья, даже строительство жилья для людей существует в каком-то виде, то есть то, что вообще не везде в мире есть. Плюс к этому и зарплаты у тех, кто работает, по среднемировым меркам держатся на нормальном уровне."Естественно, наша экономика не является привлекательной для инвесторов, своеобразных хищников, для которых нищий, а желательно ещё и достаточно работящий и дисциплинированный, это как раз то, что надо. У нас, в этом смысле, цена была не особо выгодной, если сравнивать даже с тем же Китаем. Сейчас КНР поднял свою экономику до такого уровня, что сейчас его среднее ВВП на душу населения сравнялся с нашим и, надо заметить, что китайцы сами занимаются сейчас экспортом производства, осваивают наряду с рынками сбыта и рынки капитала. То есть, они нормальным образом работают и пользуются плодами своей правильной экономической политики", - говорит Паршев.Нашей стране, чтобы чувствовать себя уверенно, необходима производящая экономика, а не сырьевая. Для этого необходимо менять экономическую политику, это наша внутренняя задача. Необходима новая индустриализация.