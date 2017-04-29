Управляемый фугас под Харцызском предназначался для ОБСЕ

Учитывая, что эту дорогу для верификации отведённого вооружения очень часто используют ОБСЕ, мы не исключаем, что взрывное устройство могло сработать именно в момент движения там патруля.

В оперативном командовании ДНР накануне сообщили об обнаружении радиоуправляемого фугаса в районе Харцызска (пригород Донецка). Донецкое агентство новостей , публикуя заявление представителей республиканского оперативного командования, сообщает о том, что радиоуправляемое взрывное устройство могло быть направлено против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.Из сообщения:Нужно отметить, что 23 апреля вблизи Пришиба Луганской народной республики на мине подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. В результате взрыва погиб гражданин США, двое сотрудников спецмиссии из Германии и Чехии получили ранения.В ЛНР отмечают, что подрыв автомобиля СММ ОБСЕ произошёл после проявления активности в этом районе республики диверсионной группы ВСУ.Несколько дней назад информационная служба Regnum опубликовала материал Александра Жилина о том, что СБУ готовит на 9 мая теракты в украинской столице. По заявлению эксперта, теракт может быть организован в зале при проведении одного из полуфиналов международного песенного конкурса «Евровидение». При этом вина будет возложена на якобы представителей ЛДНР, как возлагается вина на них в связи с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ под Луганском.