09:37 29 апреля

Управляемый фугас под Харцызском предназначался для ОБСЕ

В оперативном командовании ДНР накануне сообщили об обнаружении радиоуправляемого фугаса в районе Харцызска (пригород Донецка). Донецкое агентство новостей , публикуя заявление представителей республиканского оперативного командования, сообщает о том, что радиоуправляемое взрывное устройство могло быть направлено против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Управляемый фугас под Харцызском предназначался для ОБСЕ


Из сообщения:
Учитывая, что эту дорогу для верификации отведённого вооружения очень часто используют ОБСЕ, мы не исключаем, что взрывное устройство могло сработать именно в момент движения там патруля.



Нужно отметить, что 23 апреля вблизи Пришиба Луганской народной республики на мине подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. В результате взрыва погиб гражданин США, двое сотрудников спецмиссии из Германии и Чехии получили ранения.

В ЛНР отмечают, что подрыв автомобиля СММ ОБСЕ произошёл после проявления активности в этом районе республики диверсионной группы ВСУ.

Несколько дней назад информационная служба Regnum опубликовала материал Александра Жилина о том, что СБУ готовит на 9 мая теракты в украинской столице. По заявлению эксперта, теракт может быть организован в зале при проведении одного из полуфиналов международного песенного конкурса «Евровидение». При этом вина будет возложена на якобы представителей ЛДНР, как возлагается вина на них в связи с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ под Луганском.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 24

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  1. himRa Сегодня, 09:00
    Новые технологии в действии?
    himRa
    1. Чёрный Сегодня, 09:06
      Цитата: himRa
      Новые технологии в действии?

      А что в этих "технологиях" нового? smile
      Чёрный
      1. himRa Сегодня, 09:08
        Цитата: Чёрный

        А что в этих "технологиях" нового? smile

        Как бе в мое время не умели ставить помехи радиуправляемым боеприпасам..
        himRa
        1. Чёрный Сегодня, 09:16
          Цитата: himRa
          Как бе в мое время не умели ставить помехи радиуправляемым боеприпасам

          Ааа...ну если только в этом смысе....ну дык тогда Т-72 -это наш новейший танк (Как бе в мое время он только появился в войсках) laughing
          Чёрный
          1. himRa Сегодня, 09:28
            Даже не сомневаюсь,новейший,модернизированный,танк войны! drinks
            himRa
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:08
      Цитата: himRa
      Новые технологии в действии?

      Так ведь если старые методы не действуют - придумывают новые . Но это не про скакуасов .
      bouncyhunter
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:14
        Все сходится ,Потрошенко требует ввести "миротворцев" от запада в Донбасс, запад просит оснований для ввода..Держите "основания" ,все шаблонно , следующий раз думаю будут доказательства о применении войсками ДНР химоружия и пробирка думаю уже заготовлена..
        ОТДЕЛ
        1. krass Сегодня, 09:18
          Цитата: ОТДЕЛ
          Все сходится ,Потрошенко требует ввести "миротворцев" от запада в Донбасс

          Порошенко тянет время и будет его тянуть бесконечно , потихоньку перекладывая всё содержание Донбасса на РФ.
          Как я уже не раз писал - его мечта -- Россия забирает Донбасс( точнее два огрызка облостей ) себе.
          krass
          1. Володин Сегодня, 09:30
            Цитата: krass
            его мечта -- Россия забирает Донбасс( точнее два огрызка облостей ) себе.

            Если ДНР и ЛНР - "огрызки областей", то, по той же логике, Израиль - огрызок Палестины. Правильно я понимаю?
            Володин
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:34
            Цитата: krass
            Цитата: ОТДЕЛ
            Все сходится ,Потрошенко требует ввести "миротворцев" от запада в Донбасс

            Порошенко тянет время и будет его тянуть бесконечно , потихоньку перекладывая всё содержание Донбасса на РФ.
            Как я уже не раз писал - его мечта -- Россия забирает Донбасс( точнее два огрызка облостей ) себе.

            Красс ,вы там за клочки пустыни , такие бойни устраиваете..Не нужно завидовать нам! laughing Нам вообще то по праву вся Украина нужна и Россия этого добъется , даже если по кусочкам ..А Донбасс регион богатый ,вы это должны знать hi
            ОТДЕЛ
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:19
          Виталя hi Вот об этом-то и речь . Только Поросёнко забывает что у палки два конца . И вторым концом ему может качественно в лобешник прилететь , вплоть до летального исхода . Чего ему и желаю .
          bouncyhunter
        3. Чёрный Сегодня, 09:31
          Цитата: ОТДЕЛ
          Все сходится ,Потрошенко требует ввести "миротворцев" от запада в Донбасс,

          Не прокатит...для этого нужно согласие обеих сторон конфликта.
          Чёрный
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:17
        Ага, lol вот ты где lol Павел, приветствую drinks просто старые методы или приелись, или неправильно используют.
        Изгоняющий либероидов
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:15
      Рахим hi это не новые технологии, это новые методички am как республики выставить в неприглядном свете
      Изгоняющий либероидов
      1. himRa Сегодня, 09:26
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Рахим hi это не новые технологии, это новые методички am как республики выставить в неприглядном свете

        Не совсем согласен ,это я понимаю как в боксе попадается "не удобный" противник,когда силовым методом победить не удается то надо выставить его в неприглядном свете,так шта методы как раз старые а вот то что смогли обезвредить это уже из разряда ,гибридной войны, ПМСМ (не претендую на обсолютную истину)
        himRa
  2. silberwolf88 Сегодня, 09:02
    Попытка Киева растрясти мировую общественность на введение "миротворческих сил" ... а далее уже решать вопросы возвращения Новоросии ... да и себя обезопасить буфером ... плюс дальнейшие провокации (ну гибель бойцов-миротворцев) и далее ...
    silberwolf88
  3. sabakina Сегодня, 09:03
    теракт может быть организован в зале при проведении одного из полуфиналов международного песенного конкурса «Евровидение»

    Неужели всё таки состоится?
    sabakina
    1. Смог Сегодня, 09:07
      А почему бы и нет? Интерес к окраине последнее время упал, да и очень значительно. У эуропы выбора. Залужные хозяева отстранились чуть-чуть. Так что хоть чучелом, хоть тушкой, а внимание привлечь надо. Ну или полномасштабную войну с ЛДНР начинать.
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:13
        Привет , Костик ! soldier drinks
        Цитата: Смог
        Ну или полномасштабную войну с ЛДНР начинать.

        А сейчас они там что - в бирюльки играют ? Не даром Поросёнко собрался вводить военное положение - ведь тогда введут миротворцев ООН , а далее как пишет silberwolf88 :
        Цитата: silberwolf88
        Попытка Киева растрясти мировую общественность на введение "миротворческих сил" ... а далее уже решать вопросы возвращения Новоросии ... да и себя обезопасить буфером ... плюс дальнейшие провокации (ну гибель бойцов-миротворцев) и далее ...
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 09:25
          Паша, наш пламенный! drinks soldier
          Цитата: bouncyhunter
          А сейчас они там что - в бирюльки играют ?

          Ну по сравнению когда под Дебальцевым зарубались, то да.
          Цитата: bouncyhunter
          Не даром Поросёнко собрался вводить военное положение - ведь тогда введут миротворцев ООН

          Ну Педрины хотелки это еще не все!Ты думаешь эуропе так хочется завязнуть в этом болоте?
          Хотя, уже ничему не удивлюсь.
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
            То-то и оно , что 404-я уже не нужна ни матрасам , ни европейцам . Но Поросёнко этого либо не понимает , либо не хочет в это верить . Вот и творит глупости чтобы потешить своё пропитое самомнение и мнимую значимость .
            bouncyhunter
    2. Чёрный Сегодня, 09:07
      Цитата: sabakina
      Неужели всё таки состоится?

      Нет, конечно. украине ведь не доверят отвечать забезопасность в зале проведения конкурса. Этим будут заниматься сами организаторы.
      Чёрный
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:17
    Укроп упорно и неумело пытается достичь своих целей. А цель у них проста, как апельсин - задавиться этих непокорных донбассцев любым способом. Самим военной силой - не получилось. Надо позвать гопников с соседнего района... Да не будут за вас, свидомиты, никто "вписываться". Зря надеетесь wassat а порядок на вверенной территории ополченцам поддерживать - необходимо.
    Куда годится, что ДРГ укропские гуляют по территории республик. В плен не брать - и вся любовь...
    Горный стрелок
  5. ver_ Сегодня, 09:26
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Рахим hi это не новые технологии, это новые методички am как республики выставить в неприглядном свете

    ....это просто -прищемили причиндалы свои -шибко на один стул опирались...
    ver_
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