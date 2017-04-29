Эрдоган провёл переговоры с властями Иракского Курдистана и заблокировал Википедию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл встречу с вице-премьером Курдской национальной автономии Ирака Нечирваном Барзани. Примечательно, что встреча проходит за закрытыми дверями. Пресса для освещения беседы Эрдогана с Барзани в стамбульский дворец Йылдыз Мабейн не приглашена. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу По данным турецких источников, Эрдоган пригласил Барзани в Стамбул с целью заключить с властями Иракского Курдистана своеобразную сделку. Эрдогану прекрасно известно об американской поддержке курдов (не только в Ираке), и в то же время известно о стремлении курдов если не к 100%-ной независимости, то к полноценной автономии в тех странах, где курдское население велико по своей численности. В Турции курдов не менее 17 млн.Президент Турции пытается оказать своеобразное влияние на лидеров турецких курдов посредством контактов с курдской администрацией Ирака и в то же время опосредованно сообщить Вашингтону о своей "лояльности" курдам.На этом фоне поступают сведения о том, что делегация американских военных советников посетила город Дербассие в провинции Хасеке в САР. Американцы, по данным информационной службы ARANews , осматривают территории, подвергшиеся обстрелу турецкой армией. Военнослужащие армии США собрали фрагменты боеприпасов, применённых ВС Турции в районе населённого пункта Хаддон. Издание сообщает, что американские военные специалисты прибыли к месту атаки по просьбе лидеров курдских вооружённых формирований.Анкара сегодня заявила о своей озабоченности по поводу действий курдских вооружённых отрядов у границ Турции и реакции американских военных.Сегодня же стало известно, что власти Турции приняли решение заблокировать на турецкой территории Википедию. РИА Новости приводит заявление правительственного органа Турции:Для турецких пользователей Википедия недоступна с сегодняшнего дня. Это вызвало шквал критики оппонентов Эрдогана.