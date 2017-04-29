14:08 29 апреля

Эрдоган провёл переговоры с властями Иракского Курдистана и заблокировал Википедию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл встречу с вице-премьером Курдской национальной автономии Ирака Нечирваном Барзани. Примечательно, что встреча проходит за закрытыми дверями. Пресса для освещения беседы Эрдогана с Барзани в стамбульский дворец Йылдыз Мабейн не приглашена. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу .



По данным турецких источников, Эрдоган пригласил Барзани в Стамбул с целью заключить с властями Иракского Курдистана своеобразную сделку. Эрдогану прекрасно известно об американской поддержке курдов (не только в Ираке), и в то же время известно о стремлении курдов если не к 100%-ной независимости, то к полноценной автономии в тех странах, где курдское население велико по своей численности. В Турции курдов не менее 17 млн.


Президент Турции пытается оказать своеобразное влияние на лидеров турецких курдов посредством контактов с курдской администрацией Ирака и в то же время опосредованно сообщить Вашингтону о своей "лояльности" курдам.

На этом фоне поступают сведения о том, что делегация американских военных советников посетила город Дербассие в провинции Хасеке в САР. Американцы, по данным информационной службы ARANews , осматривают территории, подвергшиеся обстрелу турецкой армией. Военнослужащие армии США собрали фрагменты боеприпасов, применённых ВС Турции в районе населённого пункта Хаддон. Издание сообщает, что американские военные специалисты прибыли к месту атаки по просьбе лидеров курдских вооружённых формирований.

Анкара сегодня заявила о своей озабоченности по поводу действий курдских вооружённых отрядов у границ Турции и реакции американских военных.

Сегодня же стало известно, что власти Турции приняли решение заблокировать на турецкой территории Википедию. РИА Новости приводит заявление правительственного органа Турции:
В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом по информационным технологиям и связи применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля.


Для турецких пользователей Википедия недоступна с сегодняшнего дня. Это вызвало шквал критики оппонентов Эрдогана.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 39

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  1. рич Сегодня, 12:05
    Эрдоган заблокировал Википедию

    Вот теперь всем стало ясно, кто на самом деле главный "российский хакер" hi
    рич
    1. himRa Сегодня, 12:09
      Цитата: рич
      Эрдоган заблокировал Википедию

      Вот теперь всем стало ясно, кто на самом деле главный "российский хакер" hi

      Не понял как вики связана с атакой курдов,может кто подскажет?
      himRa
      1. BlackMokona Сегодня, 12:17
        Эрдоган во всю захватывает власть, зачистка информационного поля от любой стороней информации и раздувание конфликтов, часть процесса
        BlackMokona
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:17
      Цитата: рич
      Эрдоган заблокировал Википедию

      Вот теперь всем стало ясно, кто на самом деле главный "российский хакер" hi

      Эту штуку "израильские товарищи" полюбливали у нас на ВО..как факт! У них как что ,то сразу вики )))
      Эрдоган надеюсь понял ,что пушками и угрозами с курдами не договориться..! Но Израиль, этого точно не допустит! Их тактика ,война должна продолжаться..(когда все друг друга перебьют ,они введут танки ..)
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 12:21
        Отдел: Эту штуку "израильские товарищи" полюбливали у нас на ВО..как факт! У них как что ,то сразу вики )))

        Привет Виталий. Вот Эрдоган и лишил их этого удовольствия. Сыграл так-сказать на опережение
        рич
      2. сибиралт Сегодня, 12:30
        А зачем туркам "Вики", если они и без неё турки? Я щщас умру! laughing
        сибиралт
      3. Wiskar Сегодня, 12:53
        Цитата: ОТДЕЛ
        Эту штуку "израильские товарищи" полюбливали у нас на ВО..как факт! У них как что ,то сразу вики )))


        А те кто хоть раз в жизни заглядывали в вики, знают, что там ссылки на разные источники и это ничем не хуже обычных ссылок,только на вики хотя бы проверяют более или менее на нейтральность.


        Цитата: ОТДЕЛ
        Но Израиль, этого точно не допустит! Их тактика ,война должна продолжаться..(когда все друг друга перебьют ,они введут танки ..)


        Тактика Израиля проста- дайте тишину на границе и не помогайте террористам,что действуют против нас (например Хизбалла).
        До войны в Сирии была относительная тишина на границе, очень мало было были инцидентов , израильским друзам позволяли яблоки в Сирию продавать итд.

        Израиль введёт танки? Вам не смешно?
        Wiskar
        1. Pirogov Сегодня, 12:59
          Цитата: Wiskar
          До войны в Сирии была относительная тишина на границе, очень мало было были инцидентов , израильским друзам позволяли яблоки в Сирию продавать итд.

          Так зачем Вы с америкой развязали войну в Сирии если была тишина ? Наверно что бы Голландские высоты не отдавать и ещё землицы хапнуть ?
          Pirogov
          1. Wiskar Сегодня, 13:19
            Цитата: Pirogov
            Так зачем Вы с америкой развязали войну в Сирии если была тишина ?


            Войну в Сирии Израиль не развязывал- не надо пихать Израиль в каждую ситуацию- это глупо.
            Если есть претензии к США,то не забудьте о претензиях к Асаду, который вместе с папашей гнобил народ десятки лет захватив власть, подчиним суды,СМИ и вообще свободу слова.

            Израилю да , нужна тишина к тому же не факт, что после(вместо) Асада придут те,кто будет соблюдать тишину на границе. Поэтому кто там будет- Асад или Ополченцы и как там поделят Сирию на куски- это вопрос интересный.
            Израилю главное, чтобы была тишина и чтобы после уничтожения исламского террора суннитского толка в Сирии, он не сменился шиитским террором под руководством Ирана.



            Цитата: Pirogov
            Наверно что бы Голландские высоты не отдавать и ещё землицы хапнуть ?


            Голанские Высоты и так отдавать не будут так как это стратегическая территория не позволяющая врагу напасть на Израиль.

            Израилю земля не нужна ни от Сирии ни от прочих. Сирийцы сами профукали Голанские Высоты в войне . Войне которую спровоцировали арабы.
            Wiskar
        2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 13:18
          Вискар , знаете какой одинадцатый смертный грех , на мой взгляд? Самообман.
          Израилю нужна тишина на границах? Это ложь и самообман , не нужно других пытаться обмануть.Израилю возможно нужен мир и слабые соседи , но никак не тишина вокруг себя-- иначе как евреев по всему миру объединять вокруг еврейской идеи.
          Как только появился реальный вариант мира-- Шарон тут же пошел на все тяжкие , лишь бы поломать этот вариант, сам лег , людей поубивал- но главное осталось сделанным-- спокойствие должно только сниться Израилю , должен быть вечный бой.
          Именно после Шарона я понял , что Израилю мир не нужен , хотя он орет о нем на всю планету , что это просто самообман.
          За Родину , мать вашу ))
          1. Wiskar Сегодня, 13:24
            Цитата: За Родину , мать вашу ))
            Вискар , знаете какой одинадцатый смертный грех , на мой взгляд? Самообман.


            Интересно.

            Цитата: За Родину , мать вашу ))
            Израилю нужна тишина на границах? Это ложь и самообман , не нужно других пытаться обмануть


            Обман? Посмотрите на мир с Египтом и Иорданией.

            Цитата: За Родину , мать вашу ))
            Израилю возможно нужен мир и слабые соседи , но никак не тишина вокруг себя-- иначе как евреев по всему миру объединять вокруг еврейской идеи.


            Израилю нужен мир и соседи,которые не хотят его уничтожить.
            И главный параметр мира это как раз тишина + по возможности торговые и прочие отношения.

            Для объединения еврейской идеи мир с соседями как раз очень хорошо.

            Цитата: За Родину , мать вашу ))
            Как только появился реальный вариант мира-- Шарон тут же пошел на все тяжкие , лишь бы поломать этот вариант, сам лег , людей поубивал- но главное осталось сделанным-- спокойствие должно только сниться Израилю , должен быть вечный бой.


            Это враньё.



            Цитата: За Родину , мать вашу ))
            Именно после Шарона я понял , что Израилю мир не нужен , хотя он орет о нем на всю планету , что это просто самообман.


            У вас ,видимо, проблемы с пониманием того,что тут происходило, тем более вспоминая о Шароне, вы резко забыли о том, что Барак предлагал мир Арафату на очень хороших условиях, как и Ольмерт (после Шарона) Абу Мазену- оба отказались так как не хотели мира.

            Израилю нужен мир и поэтому он заключил мирное соглашение с Египтом и Иорданией.
            Wiskar
    3. сибиралт Сегодня, 12:29
      Как же ласково Эрдоган смотрит на Барзани! belay
      сибиралт
      1. Pirogov Сегодня, 13:00
        Цитата: сибиралт
        Как же ласково Эрдоган смотрит на Барзани!

        Это Вы о чём ?)))
        Pirogov
      2. Alena Frolovna Сегодня, 13:04
        Смотрит как волк перед обедом.

        А по большому счёту - допустим, что появится ещё один "курдистан", а жить и править оне будут как "лебедь, рак и щука". По-другому у них не получится.
        Alena Frolovna
  2. Вальцманюга Сегодня, 12:06
    Этот Эрдоган резкий как понос , из тех кто сначала делает а потом думает .
    Вальцманюга
  3. bouncyhunter Сегодня, 12:06
    Эрдоган хочет и рыбку съесть , и в лужу сесть . Не уверен что у него получится . А блокировка Педивикии - отголосок имперских амбиций .
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 12:10
      Доброго времени Паша , он понимает , что его обходят со всех сторон. Курдов много и они все разные и его мечта не дать им найти понимание друг друга , а самое страшное для него если они начнут объединятся.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:14
        Взаимно , Витя ! hi При всём этом он отчаянно не хочет уступать никому - ни курдам , ни матрасам . При другом раскладе его можно было бы похвалить за стойкость , но сейчас не тот случай ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:18
          Конечно , рушатся все его мечты о начале возрождения "великой османской империи" и сама Турция может потерять территории , все ещё только начинается и эта заварушка там на долго.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:26
            Как тут не вспомнить пословицу : "Не до жиру - быть бы живу " .
            bouncyhunter
    2. рич Сегодня, 12:12
      Физкульт привет, Паша. Полностью с тобой согласен, что блокировка педивикии - отголосок имперских амбиций. Еще Павел1 в 1877 году предпринимал такую попытку, но под давлением прогрессивно настроенного дворянства и либеральной интеллигенции был вынужден от этого отказаться smile
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:19
        И тебе привет , Дима ! hi Разница в том , что Пердоган с прибором кладёт и на прогрессивно настроенное дворянство , и на либеральную интеллигенцию . А особо ретивых так и вовсе - искореняет .
        bouncyhunter
        1. Pirogov Сегодня, 13:03
          Цитата: bouncyhunter
          И тебе привет , Дима ! hi Разница в том , что Пердоган с прибором кладёт и на прогрессивно настроенное дворянство , и на либеральную интеллигенцию . А особо ретивых так и вовсе - искореняет .

          При этом султанша делает ставку ,на военных и исламистов ,что может плохо закончится.
          Pirogov
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
            Цитата: Pirogov
            При этом султанша делает ставку ,на военных и исламистов ,что может плохо закончится.

            hi Либо те , либо другие его и нейтрализуют .
            bouncyhunter
  4. zivXP Сегодня, 12:06
    Прокси тоже все заблокировали?
    zivXP
  5. новичок Сегодня, 12:07
    мечется эрдогаша. не знает к какому берегу прильнуть. с хозяевами обо.с.рался, курды жмут, в сирии тоже обделался по полной.
    новичок
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:10
    К счастью, имперские амбиции Эрдогана ограничены его возрастом. Не успеет, а приемника такие лидеры не создают, ибо не терпят малейшей конкуренции. wassat
    Горный стрелок
  7. Siegen Сегодня, 12:19
    России пора завоевать Турцию. Почему?
    1. Прибивать щит на врата Царьграда - любимое развлечение русских.
    2. Босфор и Дарданеллы давно были бы нашими, если бы англичане не подгадили.
    3. Армянам надо отдать Арарат, это их национальный символ.
    4. Курдам пора создать собственное государство - это самый большой народ в мире без своей страны.
    5. На остальной территории Турции проведем демократические выборы.
    6. А Эрдоган сам виноват, не надо было наших людей убивать.
    Siegen
    1. новичок Сегодня, 12:37
      и не только арарат.
      новичок
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:50
      Цитата: Siegen
      России пора завоевать Турцию. Почему?

      Однозначно - плюс ! hi drinks
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 13:15
        Прибивать щит на врата Царьграда - любимое развлечение русских.

        Не надо делать культ. Историю надо учить. Она вам точно даст ответ почему Олег прибил свой щит к воротам Царьграда. Просто византийцы откупились от войск Олега, а в числе дани был строительный пистолет. Вот Олег его и проверил - исправный ему подсунули или нет hi
        рич
    3. rasputin17 Сегодня, 12:53
      Призывы хорошие но только вот от Турции тогда ничего не останется! И уж точно ни о каких османских амбициях речи идти не будет!! hi
      rasputin17
    4. garnik Сегодня, 14:05
      Цитата: Siegen
      России пора завоевать Турцию. Почему?
      1. Прибивать щит на врата Царьграда - любимое развлечение русских.
      2. Босфор и Дарданеллы давно были бы нашими, если бы англичане не подгадили.
      3. Армянам надо отдать Арарат, это их национальный символ.
      4. Курдам пора создать собственное государство - это самый большой народ в мире без своей страны.
      5. На остальной территории Турции проведем демократические выборы.
      6. А Эрдоган сам виноват, не надо было наших людей убивать.

      Проходили уже.И это почти произошло ,если бы не Ленин со своей командой.
      garnik
  8. Никкола Мак Сегодня, 12:20
    Иракские курды хотят отделится от страны и готовы сдать всех и вся - даже с Эрдоганом ручкаются, а также кинуть соплеменников!
    Эрдоган тоже до предела неразборчив в методах - иракским курдам значит можно - а турецким - ну никак нельзя.
    Скорее всего допрыгаются и те и те - слишком скользкая схема получается. Иракцы пока молчат - до поры до времени!!!
    Никкола Мак
  9. rasputin17 Сегодня, 12:50
    Эрдоган провел переговоры с властями Курдистана и заблокировал Википедию!

    Этот заголовок уже звучит как анекдот!! hi
    rasputin17
    1. рич Сегодня, 13:18
      А это первое предупреждение курдам. Будут дальше вести свою национальную политику Эрдоган заблокирует Правила Дорожного Движения hi
      рич
  10. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 13:00
    Как демократично и цивилизованно - заблокировать энциклопедию.
    Что же скажут нам азербайджанские демокриты- комментаторы? )))
    За Родину , мать вашу ))
  11. erudit 017 Сегодня, 13:02
    Курдам надо объединиться и открыть полноценный фронт в Турции, что бы у авантюриста эрдогана было чем дома заниматься, а не мутить воду в соседних странах!
    erudit 017
  12. Swed Сегодня, 13:33
    Кому очень надо, всё равно зайдёт. Так же как и с сайтами преданными "забвению" в РФ.
    Swed
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