Дивизион С-400 заступил на боевое дежурство на Беломорской базе СФ РФ
Дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на Северном флоте РФ. Об этом со ссылкой на военное командование сообщает информационное агентство «Интерфакс» . Речь идёт о противоздушной и противоракетной обороне Беломорской базы СФ РФ. Из сообщения:
В пресс-службе главного оборонного ведомства сообщили о том, что С-400 будут прикрывать не только саму Беломорскую базу флота, но также ряд промышленных предприятий от Северодвинска до Архангельска. В число предприятий входят судостроительные и судорементные заводы.
Сегодня же от командования ВС РФ поступают сообщения о том, что в состояние полной боевой готовности приведены силы ПВО Восточного военного округа. Речь в первую очередь идёт о полной боевой готовности частей ПВО, дислоцированных в Приморье.
«Российская газета» приводит заявление представителя Совета Федерации РФ Виктора Озерова, который отметил, что повышенная боеготовность дальневосточных сил ПВО связана с очередным пуском баллистической ракеты Пхеньяном. Пуск, как сообщили южнокорейские СМИ, завершился неудачей.
Сегодня на боевое дежурство по противовоздушной обороне Беломорской военно-морской базы Северного флота заступил дивизион, оснащённый новой зенитной ракетной системой С-400 «Триумф».
В пресс-службе главного оборонного ведомства сообщили о том, что С-400 будут прикрывать не только саму Беломорскую базу флота, но также ряд промышленных предприятий от Северодвинска до Архангельска. В число предприятий входят судостроительные и судорементные заводы.
Сегодня же от командования ВС РФ поступают сообщения о том, что в состояние полной боевой готовности приведены силы ПВО Восточного военного округа. Речь в первую очередь идёт о полной боевой готовности частей ПВО, дислоцированных в Приморье.
«Российская газета» приводит заявление представителя Совета Федерации РФ Виктора Озерова, который отметил, что повышенная боеготовность дальневосточных сил ПВО связана с очередным пуском баллистической ракеты Пхеньяном. Пуск, как сообщили южнокорейские СМИ, завершился неудачей.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru/
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