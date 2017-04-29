14:04 29 апреля

Дивизион С-400 заступил на боевое дежурство на Беломорской базе СФ РФ

Дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на Северном флоте РФ. Об этом со ссылкой на военное командование сообщает информационное агентство «Интерфакс» . Речь идёт о противоздушной и противоракетной обороне Беломорской базы СФ РФ. Из сообщения:

Сегодня на боевое дежурство по противовоздушной обороне Беломорской военно-морской базы Северного флота заступил дивизион, оснащённый новой зенитной ракетной системой С-400 «Триумф».


Дивизион С-400 заступил на боевое дежурство на Беломорской базе СФ РФ



В пресс-службе главного оборонного ведомства сообщили о том, что С-400 будут прикрывать не только саму Беломорскую базу флота, но также ряд промышленных предприятий от Северодвинска до Архангельска. В число предприятий входят судостроительные и судорементные заводы.

Сегодня же от командования ВС РФ поступают сообщения о том, что в состояние полной боевой готовности приведены силы ПВО Восточного военного округа. Речь в первую очередь идёт о полной боевой готовности частей ПВО, дислоцированных в Приморье.

«Российская газета» приводит заявление представителя Совета Федерации РФ Виктора Озерова, который отметил, что повышенная боеготовность дальневосточных сил ПВО связана с очередным пуском баллистической ракеты Пхеньяном. Пуск, как сообщили южнокорейские СМИ, завершился неудачей.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru/
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Комментарии 4

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:45
    Хорошая новость, странно только, что не полковый комплект, а дивизионный. Возможно второй дивизион, где-то в том же районе поставят.
    Владыка Ситх
    1. Комментарий был удален.
    2. himRa Сегодня, 13:51
      Может связано с тем что масированная атака маловероятна?
      Новость из приятного разряда ..когда пишут о свершившемся факте а не о планах
      Цитата: Владыка Ситх
      Хорошая новость, странно только, что не полковый комплект, а дивизионный. Возможно второй дивизион, где-то в том же районе поставят.
      himRa
      1. рич Сегодня, 13:57
        А вы что считаете, что там до этого ничего не было?
        Если там уже налаженная система ПВО вполне хватит и одного дивизиона С-400 для усиления
        рич
  2. Vita VKO Сегодня, 13:52
    Части Беломорской военно-морской базы дислоцированы преимущественно в Северодвинске, где сосредоточены крупнейшие предприятия судостроительного и судоремонтного комплекса — ОАО «Севмаш» и Центр судоремонта «Звёздочка». В Белом море проходят испытания новейшего морского оружия, в том числе стратегического

    Маловато будет одного дивизиона С-400 для такого стратегического объекта. Нужна как минимум бригада ПВО усиленного средствами РЭБ и полком МиГ-31.
    Vita VKO
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