Посол России в Норвегии предупредил о последствиях развертывания ПРО
Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что развёртывание системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО на территории королевства будет иметь последствия для всего Североатлантического альянса, передает ТАСС со ссылкой на Dagbladet..
Он отметил, что властям Норвегии следует задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение об участии в ЕвроПРО будет принято.
Российский посол также назвал серьёзной проблемой отсутствие диалога между странами, в том числе в военной сфере.
Ранее глава МИД Норвегии Бёрге Бренде выразил надежду на усиление сотрудничества с Россией в Арктике.
У России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. Россия не стремится к милитаризации Арктики,— сказал Рамишвили
Он отметил, что властям Норвегии следует задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение об участии в ЕвроПРО будет принято.
Российский посол также назвал серьёзной проблемой отсутствие диалога между странами, в том числе в военной сфере.
Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, но не с руководством норвежских вооружённых сил,— подчеркнул Рамишвили.
Ранее глава МИД Норвегии Бёрге Бренде выразил надежду на усиление сотрудничества с Россией в Арктике.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Россия - Норвегия
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