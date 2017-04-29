17:58 29 апреля

Посол России в Норвегии предупредил о последствиях развертывания ПРО

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что развёртывание системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО на территории королевства будет иметь последствия для всего Североатлантического альянса, передает ТАСС со ссылкой на Dagbladet..

У России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. Россия не стремится к милитаризации Арктики,
— сказал Рамишвили

Посол России в Норвегии предупредил о последствиях развертывания ПРО



Он отметил, что властям Норвегии следует задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение об участии в ЕвроПРО будет принято.

Российский посол также назвал серьёзной проблемой отсутствие диалога между странами, в том числе в военной сфере.

Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, но не с руководством норвежских вооружённых сил,
— подчеркнул Рамишвили.

Ранее глава МИД Норвегии Бёрге Бренде выразил надежду на усиление сотрудничества с Россией в Арктике.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Россия - Норвегия
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 53

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. sabakina Сегодня, 16:21
    Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что развёртывание системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО на территории королевства будет иметь последствия для всего Североатлантического альянса

    Ну почему у него фамилия не Джугашвили?
    sabakina
    1. viktor. Сегодня, 16:24
      При Джугашвили о системе ГЕЙПРО мы бы вобще не чего не слышали laughing
      viktor.
      1. cniza Сегодня, 16:28
        Даже если бы они захотели , что то изменить то США их доломает.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:35
          Матрасы всегда найдут рычаги давления .
          bouncyhunter
          1. Svarog51 Сегодня, 17:41
            Паша, hi Норвеги как никак Адольфу сопротивлялись, а под матрасов легли. Захотят самостоятельности - начнут думать как противостоять этим рычагам. Так проблема в том, что они не хотят - их и так всё устраивает. drinks drinks
            Svarog51
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:45
              Привет , Серёга ! hi drinks Если норги чувствуют себя защищёнными под матрасами - это ещё не значит что так оно и есть .
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 17:54
                Паша, это дети себя чувствуют в безопасности под одеялом. Подозреваю, что норги впали в детство, ежели им под матрасами уютно. recourse drinks drinks drinks
                Svarog51
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:56
                  Цитата: Svarog51
                  Подозреваю, что норги впали в детство, ежели им под матрасами уютно.

                  Об этом лучше спросить у других подматрасников . lol
                  bouncyhunter
        2. Pirogov Сегодня, 17:01
          Цитата: cniza
          Даже если бы они захотели , что то изменить то США их доломает.

          Согласен до ломает ,значит надо жахнуть по ним пока не поставили и пусть ,потом не жалуются , а все эти плачи Ярославны послами до задницы.
          Pirogov
          1. Lancer Сегодня, 17:31
            Вот так прямо взять и разбомбить Норвегию? :)))
            Lancer
            1. Pirogov Сегодня, 17:54
              Цитата: Lancer
              Вот так прямо взять и разбомбить Норвегию? :)))

              А Израилю можно бомбить Сирию, Ливан ,а нам нельзя отстаивать свои интересы?
              Pirogov
      2. enhansment Сегодня, 16:59
        Точно. При Джугашвили никто бы не посмел напасть на нас и положить несколько десятков миллионов наших людей.
        enhansment
    2. vorobey Сегодня, 16:24
      Цитата: sabakina
      Ну почему у него фамилия не Джугашвили?


      Ну Сталин тоже псевдоним был wink интересно что Норги ответят..
      vorobey
      1. sabakina Сегодня, 17:52
        Только ради Бога не говорите, что у посла есть псевдоним!...Сталинка?
        sabakina
    3. NordUral Сегодня, 16:25
      Эх.. действительно, почему? Разговор был бы совсем другой.
      NordUral
    4. МПК105 Сегодня, 16:28
      Напугал слона голой .опой...Таймураз-красавчик,чё...Самим бы не обделаться,когда ВРАГА увидим воочию...- А вот так вот,урякалки...Держите штаны на бегу...
      МПК105
      1. sir_obs Сегодня, 16:45
        Сами подохнут от несваоения желудка, два жирдяя...
        sir_obs
        1. Swed Сегодня, 17:00
          Это арктические десантники, жировые прослойки необходимы для поддержания нужной температуры тела.
          Swed
      2. midivan Сегодня, 17:20
        Цитата: МПК105
        ..Держите штаны на бегу...

        А у них самих то подтяжки есть?
        midivan
      3. sabakina Сегодня, 17:54
        МПК105, простите, это суровые норвежские лесорубы? Ну им, до наших, суровых Челябинских металлургов далеко! Ибо только они ходють в железных труселях!
        sabakina
    5. sgazeev Сегодня, 17:54
      Слава богу не Кикабидзе,генацвале. drinks
      sgazeev
  2. bouncyhunter Сегодня, 16:22
    Норвегия - член НАТО . Матрасы прикажут - не только ПРО развернут .
    bouncyhunter
    1. viktor. Сегодня, 16:26
      У их ЧЛЕН нато это пентагон. laughing hi
      viktor.
      1. vorobey Сегодня, 16:28
        Цитата: viktor.
        У их ЧЛЕН нато это пентагон. laughing hi


        Пентагон - это ум честь и совесть а вот все остальные члены ... причем никто не хочет быть задницей... laughing
        vorobey
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
          Цитата: vorobey
          причем никто не хочет быть задницей...

          Но приходится ... laughing
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:36
            Паша , по моему последнее время , даже уговаривать не надо есть много желающих. laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:37
              Ну так ведь сейчас модно быть заднеприводными ... lol
              bouncyhunter
              1. МПК105 Сегодня, 16:54
                Ты на ЭТО вот намекаешь,Паш-
                МПК105
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:55
                  Скучно , девочки ... lol
                  bouncyhunter
                  1. Svarog51 Сегодня, 17:56
                    Паш, рядом с тобой такие красавицы (аватарка), и тебе скучно? lol drinks
                    Svarog51
        2. злой партизан Сегодня, 16:55
          Цитата: vorobey
          Пентагон - это ум честь и совесть

          Аминь. yes
          Привет, пернатое чудовище! drinks
          злой партизан
        3. ВадимЖивов Сегодня, 17:02
          Прибалты разве не задница ? bully До членов нато как бы не дотягивают...
          ВадимЖивов
        4. Siegen Сегодня, 17:51
          Пентагон - это ум честь и совесть, а вот все остальные члены




          Какие последствия?..

          Siegen
      2. cniza Сегодня, 16:29
        Цитата: bouncyhunter
        Норвегия - член НАТО . Матрасы прикажут - не только ПРО развернут .


        Вот и я о том же , не в состоянии они вести самостоятельную политику.
        cniza
        1. рич Сегодня, 16:55
          На редкость тревожная новость. Вы хоть за хиханьками-хаханьками суть сообщения уловили? Развертывние ПРО в Норвегии - это развертывание ПРО в Арктике. А для России это та самая "красная черта"
          рич
          1. МПК105 Сегодня, 17:00
            Да не боись,Димитрий-они сами боятся...У нас там "силисредств" поболе будет на данный момент... smile
            МПК105
            1. рич Сегодня, 17:06
              Арктика это новая мировая война
              рич
    2. sir_obs Сегодня, 16:46
      Член там американца, остальные на подсосе члена
      sir_obs
  3. Горный стрелок Сегодня, 16:34
    С теми развертываниями современных вооружений в Арктике, которые демонстрирует Россия, норвегам вообще ничего не светит. Ни с развертыванием ПРО, ни без него. Зря они истерят "по тихому". Не получится вернуть времена, когда Россия была - "чего изволите". Ни с НАТО, ни без него.
    Горный стрелок
    1. ВадимЖивов Сегодня, 17:09
      И добавить то нечего. Вам +++++
      ВадимЖивов
  4. Razvedka_Boem Сегодня, 16:40
    Как дипломатично сформулировал - "Если поставите ПРО, то ..... вам будет!"
    Razvedka_Boem
  5. Владимир Постников Сегодня, 16:55
    А кроме заявлений и угроз неопределенными последствиями, что может предложить Россия?
    В прошлом году я просил каких-то 200 млн. рублей на создание подводного носителя вместе (!) с производством для изготовления подобных носителей. 3 млн. долларов, которые было вполне возможно вернуть в бюджет государства в результате рекламной кампании от реализации промо-проекта "Полярный маршрут". Отказали. Все надежды связаны с существующим подводным флотом, и с тем, который строится.
    Вот почему не обременить вероятного противника прочими угрозами, и, соответственно, прочими расходами, которые будут на порядки выше этих прочих вероятных угроз?
    Но, как в песне: "Жираф большой - ему видней". Так, значит так (так, так так). Коли уж жирафы рулят.
    Владимир Постников
    1. Cat Man Null Сегодня, 17:00
      Цитата: Владимир Постников
      В прошлом году я просил каких-то 200 млн. рублей на создание подводного носителя вместе (!) с производством для изготовления подобных носителей...

      - и не дали.. обыдна, да?
      - патриот Рассеи, всего-то три мегабакса...
      - вы были... неубедительны... знаю, что говорю, и вы тоже знаете, что я прав yes
      Цитата: Владимир Постников
      Вот почему не обременить вероятного противника прочими угрозами, и, соответственно, прочими расходами, которые будут на порядки выше этих прочих вероятных угроз?

      - это паранойя. Вам в ближайший психдиспансер, там вам, кхм... помогут yes
      Cat Man Null
      1. Владимир Постников Сегодня, 17:04
        Опять этот анонимный провокатор вылез. Брысь!
        Владимир Постников
        1. Cat Man Null Сегодня, 17:14
          Цитата: Владимир Постников
          Брысь!

          - брысть возьми себе.
          - а кто из нас провокатор, это... кхм, вопрос, тащем-та...
          - ИМХО таки ты, Вавачка... laughing
          Cat Man Null
      2. МПК105 Сегодня, 17:31
        Ром,я тебе вот картинку подобрал,более подходящую тебе-держи,братан... laughing laughing laughing Старался,как мог... laughing laughing laughing drinks hi
        МПК105
        1. Cat Man Null Сегодня, 17:34
          Цитата: МПК105
          Старался,как мог....

          - не старайся больше, силы не трать stop
          - картинка, что у меня - от моей ребенки. Мне сказали "ты на него похож"

          Ваше мнение в этом случае идет уже обозначенной однажды (прямой) дорогой: лесом, полем да торфяником.

          Ничего личного, вы мне... посараю laughing
          Cat Man Null
    2. Александр романов Сегодня, 17:10
      Цитата: Владимир Постников
      В прошлом году я просил каких-то 200 млн. рублей

      Каких то laughing
      Александр романов
      1. Владимир Постников Сегодня, 17:20
        Цитата: Александр романов
        Каких то

        Вы к производству имели какое-нибудь отношение? 200 млн рублей на полную реализацию проекта, на создание опытного производства с тремя корпусами, и соответствующим оборудованием, сырьем, и примерно тридцатью сотрудниками с фондом заработной платы на полтора-два года это много? Это очень немного.
        Если же кто-то эти 200 млн примеряет конкретно на свои нужды, то ему возможно и хватило бы вполне. Тут ведь у кого какие цели.
        Да, кстати, Минпромторг ответил, что запрашиваемой мною суммой не обойтись. Почему не обойтись, я не знаю. Обсуждение не состоялось.
        Владимир Постников
  6. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:41
    развёртывание системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО на территории королевства

    вынудит РФ держать 50% всех ПЛАРБ/ПЛА на боевом дежурстве в мировом океане....
    DOCTOR ZLO
  7. Siegen Сегодня, 17:47


    Норвегия отгораживается щитом ПРО.
    Как утверждают в Осло, цель ограждения - защитить страну от потоков мигрантов в будущем.
    От потоков мигрантов в будущем...
    Норвежцы явно что-то знают.
    Siegen
  8. Kubik Сегодня, 17:55
    Если по радиусу, какого типа ракеты могут быть в ТПК ПРО?
    Kubik
  9. sabakina Сегодня, 17:57
    Цитата: midivan
    midivan

    Ну. если уж вспоминать Евдокимова, то.....
    sabakina
Картина дня