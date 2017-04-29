Посол России в Норвегии предупредил о последствиях развертывания ПРО

У России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. Россия не стремится к милитаризации Арктики,

Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, но не с руководством норвежских вооружённых сил,