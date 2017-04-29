21:20 29 апреля

Россия поддержала Китай в СБ ООН

Россия на СБ ООН поддержала предложение Китая о прекращении Пхеньяном ядерных испытаний взамен на отказ от учений США и Южной Кореи вблизи КНДР, сообщается в субботу на сайте МИД России, передает РИА Новости

Отмечается, что члены Совета единодушно призвали КНДР к отказу от ракетных и ядерных испытаний и выполнению соответствующих резолюций СБ ООН. В то же время звучал призыв о необходимости поиска политико-дипломатического решения ядерной проблемы Корейского полуострова.




В этом контексте Российская Федерация поддержала предложение КНР о "двойной приостановке" (прекращение Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний взамен на отказ от проведения американо-южнокорейских военных учений вблизи КНДР) в качестве отправной точки начала политических переговоров,
— говорится в сообщении.

Решений по итогам заседания принято не было, подчеркнули в МИД РФ.

Военные КНДР осуществили утром в субботу пуск баллистической ракеты, который, по данным США, Южной Кореи и Японии, завершился неудачей. Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения.

Использованы фотографии: yandex.ru/images СБ ООН
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. Maksus Сегодня, 18:13
    Логичное решение. Думаю, что никому не хочется из-за щекастого получить под боком ядерную пустыню. Не сами корейцы взорвутся, так американцы подсобят.
    Maksus
    1. сибиралт Сегодня, 18:46
      Да пусть же купят Ыну нормальный велосипед! С ним можно только по доброму.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 20:45
        Ох как много интересного нас ждёт в ближайшее время , дядюшка Си не простит Трампу того приема.
        cniza
      2. iliitchitch Сегодня, 20:58
        wassat Велосипед ? Да там в конгрессе за велосипед ... Ух , прения будут у этих , гм , французов .
        Этот чел ничего не нарушает , плевать он хотел на санкции , и правильно делает . И пусть говорят , что он псих , а псих ли он ? В этом уравнении дискриминант нулю не равен , ой , как трудно-то полосатому уму . Врукопашную придётся уравненьице решать . Эт тебе , дони , не про девок по троллейбусам вещать.
        И , вообще , с какого болта всякие там по миру шарахаются со своим уставом ? Фанза сиди - чай пей , а то кончишь плохо , закон истории .
        iliitchitch
    2. рич Сегодня, 18:47
      Россия на СБ ООН поддержала предложение Китая о прекращении Пхеньяном ядерных испытаний взамен на отказ от учений США и Южной Кореи вблизи КНДР

      И еще обязательная ликвидация американских баз ПРО в южной Корее
      рич
      1. Pirogov Сегодня, 18:48
        Цитата: рич
        И еще обязательная ликвидация американских баз ПРО в южной Корее

        Ну это уже фантастика ,при чём космическая !
        Pirogov
        1. рич Сегодня, 19:05
          фантастика - это когда американский "гаишник" нарушает все мыслимые правила ПДД и перекрывает нашим ракетам свободную дорогу на американский континент. А мы молчим
          рич
          1. Pirogov Сегодня, 20:51
            Цитата: рич
            фантастика - это когда американский "гаишник" нарушает все мыслимые правила ПДД и перекрывает нашим ракетам свободную дорогу на американский континент. А мы молчим

            Это не фантастика ,а правда и слабость ,как бы горько это и было сознавать.
            Pirogov
            1. рич Сегодня, 20:54
              тут и не поспоришь
              рич
    3. Верба Сегодня, 19:03
      Цитата: Maksus
      Логичное решение. Думаю, что никому не хочется из-за щекастого получить под боком ядерную пустыню. Не сами корейцы взорвутся, так американцы подсобят.

      Пыль в глаза !
      Верба
    4. NordUral Сегодня, 19:17
      Если такое случится, то только по вине США. А мальчонка лишь надувает щеки, чтобы от него отстали
      NordUral
  2. майор Юрик Сегодня, 18:16
    Думаю самое последнее,что прийдет на ум Ыну это поверить янкесам! Впрочем он будет тысячу раз прав! am
    майор Юрик
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:19
      Если только Ын УЖЕ не договорился с Трампом . Такое решение , проведённое через ООН позволит им обоим максимально "сохранить лицо" и пойти на попятную ...
      bouncyhunter
      1. SSR Сегодня, 18:35
        Цитата: bouncyhunter
        Такое решение , проведённое через ООН позволит им обоим максимально "сохранить лицо" и пойти на попятную ...

        Не знаю, лично мне кажется что у Ына большие проблемы с психикой, чего стоит эпизод с убийством брательника.... может я что-то и путаю... но ИМХА. Нынешний правитель С. Кореи, самый нелюдимый и по ходу имеющий садистские наклонности. hi
        ПС.
        Но по сравнению с матрасниками, Ын ангелочек, на его руках нет миллионов загубленных жизней.
        SSR
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:39
          Цитата: SSR
          Не знаю, лично мне кажется что у Ына большие проблемы с психикой, чего стоит эпизод с убийством брательника....

          Ну вот и Вы пошли на поводу у западной пропаганды.
          СРЦ П-15
          1. Weyland Сегодня, 18:47
            Цитата: СРЦ П-15
            Ну вот и Вы пошли на поводу у западной пропаганды.


            Почему это западной? stop Исходные публикации о зверствах Ына все как один восточные - южнокорейские! lol
            Weyland
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:52
              Цитата: Weyland
              Почему это западной? Исходные публикации о зверствах Ына все как один восточные - южнокорейские!

              А для меня всё что в НАТО - западная шушера.
              СРЦ П-15
              1. Maksus Сегодня, 19:48
                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: Weyland
                Почему это западной? Исходные публикации о зверствах Ына все как один восточные - южнокорейские!

                А для меня всё что в НАТО - западная шушера.

                Урок занимательной географии - Корея в НАТО не входит, как и Япония, они как бы к тихому океану относятся
                Maksus
              2. samoletil18 Сегодня, 20:46
                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: Weyland
                Почему это западной? Исходные публикации о зверствах Ына все как один восточные - южнокорейские!

                А для меня всё что в НАТО - западная шушера.

                Ю.Корея в блок НАТО не входит.
                samoletil18
            2. Speedwing Сегодня, 20:36
              Почему же восточные? Южная Корея, суть - пятьдесят ..атый штат США. Как и Япония, Тайвань и прочие. wink
              Speedwing
          2. bouncyhunter Сегодня, 18:51
            Цитата: СРЦ П-15
            Ну вот и Вы пошли на поводу у западной пропаганды.

            Западлянские СМИ выставляют Ына этаким недалёким психопатом . Но ведь это не так . Да - Ын непредсказуем , да - импульсивен и вспыльчив . Но он - далеко не даун , какого из него лепят забугорные масс-медиа .
            bouncyhunter
            1. Alikos Сегодня, 20:14
              Цитата: bouncyhunter
              Цитата: СРЦ П-15
              Ну вот и Вы пошли на поводу у западной пропаганды.

              Западлянские СМИ выставляют Ына этаким недалёким психопатом . Но ведь это не так . Да - Ын непредсказуем , да - импульсивен и вспыльчив . Но он - далеко не даун , какого из него лепят забугорные масс-медиа .


              И судя по всему у него железные я,,,ца! Заднюю не включает
              Alikos
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:20
                Цитата: Alikos
                И судя по всему у него железные я,,,ца! Заднюю не включает

                Ещё один довод в пользу адекватности Ына . hi
                bouncyhunter
        2. maiman61 Сегодня, 18:55
          Не может быть АБСОЛЮТНО, что США говорят про Россию- это ложь, а про Сев. Корею ну прямо правда чистая! Тогда нужно признать, что про Россию США тоже говорят ПРАВДУ!
          maiman61
      2. vovanpain Сегодня, 18:41
        Цитата: bouncyhunter
        Если только Ын УЖЕ не договорился с Трампом . Такое решение , проведённое через ООН позволит им обоим максимально "сохранить лицо" и пойти на попятную ..

        Братка,а ведь как говорил шалопай Козьма Прутков и некий кедр-зрим в корень. yes пухлый хомяк сделал все,что бы полосатые матрасы двинули свою инфракструктуру к нашим и китайским границам,а лохматый гопник на посту президента с радостью кинулся в атаку what но что то пошло не так(что не знаю и не гадаю),у лохматого и так проблемы внутри страны,а если еще и провал на внешней политике,то на гопнике поставят крест его кукловоды,вот и вертится ужом бойкий бизнесс президент.Но это только версия,во вторых версия выдвинутая после законной чекушки коньяка,ну и в третьих это только мое мнение и я никому его не навязываю.ИМХО конечно. yes
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:47
          Влад , твоя версия прекрасно укладывается в моё предположение , высказанное выше . А это значит что такой вариант не исключён . Будем посмотреть , братка ! drinks
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 20:02
            Цитата: bouncyhunter
            Влад , твоя версия прекрасно укладывается в моё предположение , высказанное выше . А это значит что такой вариант не исключён . Будем посмотреть , братка ! drinks

            Братка,это всего лишь версия,причем выдвинул ее ты,Вот и будем смотреть. yes
            vovanpain
    2. Товарищ Глебов Сегодня, 18:20
      Согласен, договоры с янкесами и европеюгами не стоят дырки от бублика и примеров тому тьма. Самое верное сейчас - форсировать исследования и произвести все таки нормальную ракету.
      Товарищ Глебов
    3. Ныробский Сегодня, 18:34
      Цитата: майор Юрик
      Думаю самое последнее,что прийдет на ум Ыну это поверить янкесам! Впрочем он будет тысячу раз прав!

      Думаю, что это решение возникло не просто так, и над его формулировкой работали совместно - Китай, Россия, США и Ын. Ну нет диалога между США и С.Кореей - а проблема есть. Причём проблема, явно зашедшая в тупик, из которого любая сторона не может выйти в одностороннем порядке, т.к. это будет расцениваться как уступка. А тут схема - Баш, на Баш. Вроде как каждая сторона в имеющемся противостоянии, достигла желаемого результата.
      Ныробский
      1. Krabik Сегодня, 18:44
        Всё заметно проще.

        Надо Китаю или\и РФ подогнать флот\войска к Ю. Кореи и потребовать от неё остановить разработки химического оружия, а в ООН трясти пробирку с белым порошком, говоря, что Ю. Корея разрабатывает самое бесчеловечное оружие в мире.

        И на этом фоне уже выработать схему баш на баш, мы не бомбим юг, а они север.

        А у вас предложение, как у Горбачёва всё сдать и убежать в Англию.
        Krabik
        1. vovanpain Сегодня, 18:49
          Цитата: Krabik
          Всё заметно проще.
          Надо Китаю или\и РФ подогнать флот\войска к Ю. Кореи и потребовать от неё остановить разработки химического оружия, а в ООН трясти пробирку с белым порошком, говоря, что Ю. Корея разрабатывает самое бесчеловечное оружие в мире.
          И на этом фоне уже выработать схему баш на баш, мы не бомбим юг, а они север.
          А у вас предложение, как у Горбачёва всё сдать и убежать в Англию.

          Мил человек,пейте лучше коньяк yes после его употребления такого бреда,который вы сейчас вынесли,не наблюдается. yes
          vovanpain
        2. МойВрач Сегодня, 20:35
          Цитата: Krabik
          Всё заметно проще.

          Надо Китаю или\и РФ подогнать флот\войска к Ю. Кореи и потребовать от неё остановить разработки химического оружия, а в ООН трясти пробирку с белым порошком, говоря, что Ю. Корея разрабатывает самое бесчеловечное оружие в мире.

          И на этом фоне уже выработать схему баш на баш, мы не бомбим юг, а они север.

          А говорят что образование у Нас плохое даже такую особь писать и читать научили lol именно сначала писать, а потом читать.
          МойВрач
  3. 31rus4 Сегодня, 18:16
    Уважаемые,только совместно и только Россия и Китай,может остановить "без предел США"и не только по вопросу КНДР.Хорошо хоть начали действительно вырабатывать общую стратегическую позицию.Думаю Ы согласится,иначе прощай власть
    31rus4
    1. Vita VKO Сегодня, 18:36
      Цитата: 31rus4
      Думаю Ы согласится,иначе прощай власть

      200тыс. человек погибло всего от двух маломощных бомб. Ы наверняка установил вдоль морской и наземной границы ядерные фугасы и даже если часть ракет не попадут по назначению, то флот будет уничтожен на 100%, а большая часть Южной Кореи покроется радиоактивным пеплом. В итоге корейская нация прекратит свое существование, чего собственно в США и добиваются.
      Vita VKO
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:47
        Цитата: Vita VKO
        Цитата: 31rus4
        Думаю Ы согласится,иначе прощай власть

        200тыс. человек погибло всего от двух маломощных бомб. Ы наверняка установил вдоль морской и наземной границы ядерные фугасы и даже если часть ракет не попадут по назначению, то флот будет уничтожен на 100%, а большая часть Южной Кореи покроется радиоактивным пеплом. В итоге корейская нация прекратит свое существование, чего собственно в США и добиваются.


        Зачем взрывать какие-то ядерные фугасы (есть они в природе али нет у Ына никто не знает), зато в ЮК есть АЭС и она не одна, и это знают все...http://www.atomic-energy.ru/SMI/2016/11/25/
        70512

        Красивая с ночной подсветкой...
        DOCTOR ZLO
      2. Weyland Сегодня, 18:53
        Цитата: Vita VKO
        200тыс. человек погибло всего от двух маломощных бомб.

        В густонаселенных городах - да. ЕМНИП, на тактике нас учили, что в полевых условиях бомба такой мощности начисто уничтожает 1 полк (ессно, развернутый в боевой порядок) - и не более того! С флотом - аналогично: побережье цунами обработает - мама, не горюй, а вот флот вряд ли так уж сильно пострадает!
        Weyland
    2. Pirogov Сегодня, 18:51
      Цитата: 31rus4
      Думаю Ы согласится,иначе прощай власть

      А кто его снимет ,пукающе ,лающие янки ,пусть попробуют ,на достаточно сильного противника ,они не нападут . Или прощай Япония и Юж.Корея.
      Pirogov
    3. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:57
      Цитата: 31rus4
      Уважаемые,только совместно и только Россия и Китай,может остановить "без предел США"и не только по вопросу КНДР.Хорошо хоть начали действительно вырабатывать общую стратегическую позицию.Думаю Ы согласится,иначе прощай власть


      А че ему соглашаться, от его власти в КНДР и судьба РФ и КНР, в этом регионе зависит, вот пускай (РФ и КНР) и "разруливают"....за него...., а то и на них осерчает, дедушка старенький ему все равно....
      DOCTOR ZLO
  4. Paranoid50 Сегодня, 18:19
    Решений по итогам заседания принято не было, подчеркнули в МИД РФ.
    Чёрт побери, от предложений до решений порой годы проходят. А предложение вполне себе - баш на баш, и все - по углам. Причём, Ким по-любому выполнит эти условия. А вот что делать с распоясавшейся матрасной кодлой, - тут,однако,х.з. request
    Paranoid50
  5. МПК105 Сегодня, 18:24
    Раз Китай так сказал-нам смиренно прислушиваться и остаётся...-
    МПК105
    1. cariperpaint Сегодня, 18:41
      я что то смысл этой картинки и поста не осознал?))) нам надо было не поддерживать? нам это не выгодно?
      cariperpaint
      1. МПК105 Сегодня, 18:51
        А смысл...Всё равно "нас без нас женят" Большие Дядьки... recourse Или у тебя есть мнение,к которому ВСЕ прислушаются....У меня нет....Куда нам там лезть- Надорвёмся,блин,от мнения своего весомого...Давайте будем реалистами,в конце-то концов,господа-товарищи... wink
        МПК105
        1. cariperpaint Сегодня, 18:54
          я живу на этой границе)))
          cariperpaint
        2. cariperpaint Сегодня, 18:55
          кого женят какие дяди? вы о чем вообще?
          cariperpaint
        3. Комментарий был удален.
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        5. Комментарий был удален.
        6. Speedwing Сегодня, 20:48
          Если быть реалистом, то этот дядька на фотографии и китайская толпа справа весят примерно одинаково, если экстраполировать картинку на политику.
          Speedwing
  6. _Ugene_ Сегодня, 18:24
    Россия то поддержала Китай, а вот Китай, как правило, воздерживается когда надо Россию поддержать
    _Ugene_
    1. ALLxANDr Сегодня, 19:02
      Я подскажу, почему так действует Китай в ООН. Надо знать особенность голосования в ООН. Если кто-то воспользовался правом вето, то уже нет смысла голосовать за или против. Вето уже наложено на инициативу. Также надо знать Китайцев ) Те особо не любят бесполезных телодвижений, поэтому практически 100% всегда выбирают, что воздерживаются. Нет смысла двум странам пользоваться правом вето. Вот и весь китайский секрет )

      Совсем другое дело, когда голосуют. Тут нас очень часто поддерживают китайцы.
      ALLxANDr
  7. yuriy55 Сегодня, 18:27
    Нам и Китаю только и остаётся, что беспокоиться не столько о безопасности КНДР, сколь о вероятных последствиях для своих граждан. И про учения верно сказано (предложено)...Не уймутся, не вкурят, - можно взамен каждого учения США-Ю.Корея проводить совместные учения КНР - РФ - Куба ... belay Близко не будем подходить, но так, чтобы слышали...А чего, собственно, не попрактиковаться? Им можно, а нашим?
    yuriy55
    1. dauria Сегодня, 19:09
      Нам и Китаю только и остаётся, что беспокоиться не столько о безопасности КНДР, сколь о вероятных последствиях для своих граждан.


      Так , для справки. Сколько жизней своих солдат положил Китай ( который многие тут считают "не воевавшим никогда ")
      Согласно официальным данным КНР, китайская армия потеряла на Корейской войне 390 тысяч человек. Из них: 114 084 убито в ходе боевых действий; 21,6 тысяч умерли от ран; 13 тысяч умерли от болезней; 25 621 пленены или пропали без вести]; 260 тысяч ранены в боях. При этом, согласно ряду, как западных так и восточных, источников до 1 миллиона китайских солдат было убито в боях, умерло от болезней, голода и несчастных случаев. Один из сыновей Мао Цзэдуна , Мао Аньин , также погиб в боевых действиях на корейском полуострове.

      А теперь подумайте, что потеряет Китай, если сдаст КНДР . Это вам не Миша Горбачёв, ушедший просто так из ГДР и Польши.Кстати ,этот лётчик - китаец
      dauria
  8. tigoda Сегодня, 18:34
    Было бы здорово, если бы США залезли в Корею второй раз. Как говорится дважды наступили на те же грабли. Они сейчас такие некомпетентные....
    tigoda
    1. Лелёк Сегодня, 19:16
      Цитата: tigoda
      Было бы здорово, если бы США залезли в Корею второй раз


      Глупость сморозили, уважаемый. Это - 3-я мировая да ещё с применением ЯО, да ещё на нашей границе. Читаешь порой такое и понимаешь, что наше общество перегрето политикой. Каждый зритель ТВ и каждый юзер коммунальной кухни под названием"инет" являют собой Черчилля, Цицерона и Плевако в одном флаконе. Не обижайтесь и думайте перед кликом по клавишам. yes
      Лелёк
    2. 0255 Сегодня, 20:35
      Цитата: tigoda
      Было бы здорово, если бы США залезли в Корею второй раз. Как говорится дважды наступили на те же грабли. Они сейчас такие некомпетентные....

      Сегодня не 1950 год. Не факт что РФ и Китай заступятся за Кима, да и захотят ли северокорейцы воевать за единственного жирного на всю страну "великого солнцеликого" вождя, при котором в КНДР нищета и тоталитаризм.
      0255
    3. МойВрач Сегодня, 20:48
      Цитата: tigoda
      Было бы здорово, если бы США залезли в Корею второй раз. Как говорится дважды наступили на те же грабли. Они сейчас такие некомпетентные....

      США не плохо так СевероКарейцев драло, пришлось срочно Китаю и СССР подписываться. По большому счёту перемирие наступило со смертью Сталина, когда СССР начало сворачивать поддержку КНДР, и только тогда Ким уменьшил свои амбиции.
      МойВрач
  9. К-50 Сегодня, 18:36
    Россия на СБ ООН поддержала предложение Китая о прекращении Пхеньяном ядерных испытаний взамен на отказ от учений США и Южной Кореи вблизи КНДР. Решений по итогам заседания принято не было

    Всё просто. КНДР нужна Фашингтону только с целью оправдать нахождение своих баз ВМС, аэродромов и установок ПРО с единственной целью - окружить Россию, ну и Китай за одним своими вооружёнными силами. Больше им ничего не надо, ни защищать Ю. Корею, ни Японию, ни Тайвань. Им нужна видимая, якобы, причина для своего присутствия в СВОИХ интересах и всё. request
    К-50
    1. Товарищ Глебов Сегодня, 18:54
      Цитата: К-50
      Всё просто. КНДР нужна Фашингтону только с целью оправдать нахождение своих баз ВМС

      А для нахождения баз в Прибалтике что оправдывает? Поверьте, если мир сейчас перевернется и КНДР вдруг войдет без боя в состав РК, то и базы переедут поближе без всяких поводов. И причину они называли неоднократно - Россия, которая между игил и эболой.
      Товарищ Глебов
  10. cariperpaint Сегодня, 18:38
    Китай мутит что то))) им то это тоже выгодно ))) по моему пупсик не свои мысли транслирует)
    cariperpaint
    1. рич Сегодня, 18:57
      Да, Коллега, заметно. Его прокитайская позиция не Вас одного на ВО раздражает
      рич
  11. APASUS Сегодня, 18:39
    Вот формирование оси Пекин-Москва больше всего беспокоит Запад.Думаю сейчас на страны выльют массу помоев в СМИ и объявят их пособниками ядерного терроризма,ну и все в этом роде.Но как бы не складывались отношения с Китаем у русских ,именно Запад подталкивает к объединению своей неоколониальной политикой .Выхода из сложившейся ситуации только два:
    1 Признание Западом своего проигрыша
    2 Война
    при том что Запад не хочет глобального конфликта ,его действия говорят о том что политику менять не будут,мир будет балансировать на уровне войны
    APASUS
  12. Wiskar Сегодня, 18:54
    А КНДР кто-то спросил?
    Может им плевать и на предложения Китая и на поддержку России и вообще на всех.
    Судя по тому, что против КНДР ввели санкции все члены СБ ООН и серьёзные санкции,то им плевать и на Россию и на Китай так же.
    Поэтому предложение Китая без поддержки самой КНДР звучат мягко говоря непонятно.
    Wiskar
  13. Atlant-1164 Сегодня, 18:55
    вот зачем надо было у него забирать PlayStation.. я когда отбираю у своих пацанов,они тоже ходят надув щечки.верните его в виртуальный мир.) \а если всерьез-красавчик\ выставил болтуном кое-кого.
    Atlant-1164
  14. Лелёк Сегодня, 19:06
    ( Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН...)

    ИМХО, Ын перевластился. Ставить на кон миллионы своих сограждан ради блефа при ремизе и PR-кампании, что он круче Господа Бога, крайняя глупость и детскость. Не знаю, есть ли хоть одна страна поддерживающая действия этого пузыря с ушами. На лицо явное вырождение рода Кимов. Китаю и России надо срочно вмешаться в политическом плане. yes
    Лелёк
    1. ВадимЖивов Сегодня, 20:17
      Согласен с Вами по Ыну процентов на 70. А если посмотреть в "лицо" Обаме или Трампу то получается вырождается весь северо американский континент??? hi
      ВадимЖивов
  15. Incvizitor Сегодня, 19:09
    Если КНДР не смогут производить ЯО нужно им помочь с другим вооружением ВВС, флотом, ПРО/ПВО у них же базы американских террористов под боком.
    Incvizitor
  16. den-protector Сегодня, 19:17
    А почему, собственно, КНДР должна отказываться от развития своей ракетной программы, в т.ч. и в оборонных целях? Американским шакалам Израилю и Пакистану можно, а государствам, ведущим независимую внешнюю и внутреннюю политику, нельзя.
    den-protector
    1. krass Сегодня, 19:33
      Цитата: den-protector
      А почему, собственно, КНДР должна отказываться от развития своей ракетной программы, в т.ч. и в оборонных целях?

      почему , может и развивать , но есть один нюанс - КНДР подписала договор о нераспространении ЯО , получив за это ядерные технологии .
      В Договоре ясно написано - лица присоединившиеся не имеют права на военную ядерную программу, в обмен получая всю помощь стран основателей на мирную я.программу и обучение студентов -- иначе санкции.
      Цитата: den-protector
      Американским шакалам Израилю и Пакистану можно,

      Индию специально не упомнил ?
      Так вот , Израилю можно т.к в отличии от всех этих стран Израиль к этому договору не присоединялся и не подписывал.
      А договор - дело добровольное.
      Цитата: Alex Justice
      Этим, что, уже разрешено?

      А кто может запретить стране не входящей в договор о нераспространении ЯО. ?
      krass
  17. мордвин 3 Сегодня, 19:23
    прорвемся, Лёха!
    мордвин 3
  18. Alex Justice Сегодня, 19:28
    А как насчет атомного оружия Израиля, Пакистана, Индии? Этим, что, уже разрешено?
    Alex Justice
    1. Wiskar Сегодня, 20:02
      Цитата: Alex Justice
      А как насчет атомного оружия Израиля, Пакистана, Индии? Этим, что, уже разрешено?


      Эти не подписывали ДНЯО.

      У Израиля ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим.(c)
      Wiskar
      1. рич Сегодня, 20:22
        Wiskar: У Израиля ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим.(c)

        рич
  19. Altona Сегодня, 20:20
    Цитата: krass
    Так вот , Израилю можно т.к в отличии от всех этих стран Израиль к этому договору не присоединялся и не подписывал.

    ----------------------------
    Только хотел написать, что в Израиле шаббат сегодня и мы завтра узнаем самую "авторитетную" точку зрения. Ан, нет, и в шаббат "онолитегам" неймется. lol laughing
    Altona
    1. krass Сегодня, 20:23
      Цитата: Altona
      Только хотел написать, что в Израиле шаббат сегодня

      Шабат уже закончился. Учи матчасть. yes
      krass
  20. Комментарий был удален.
    1. krass Сегодня, 20:37
      Цитата: Altona
      Мне то нахрена ваша "матчасть", о господи?

      Это понятно , зачем учить мат.часть , когда можно доказывать не читая , не бывая , не видя и не зная.
      laughing
      Кстати , не упоминай имя господа всуе wink

      Цитата: Altona
      Покапай "кровь корейских младенцев" на мацу.

      Ноу вот , опять дремучее не знание темы.
      Кровь на мацу не капают , на ней её замешивают.
      Кстати речь всегда шла о христианских младенцах , коих в КНДР днём с огнём не найдёшь , да и единственно полнокровный - это пухлый Ын , да и он то же не прокатывает.
      Так , что в очередной раз вынужден тебя отправить учить мат часть.
      Хотя как говрил не забываемый

      чукча не читатель - чукча - писатель... и немножко художник wink
      krass
  21. Горный стрелок Сегодня, 20:26
    Готов поспорить, что американцы не согласятся. Они будут проводить учения, и нагнетать напряжение. А то Южная Корея сильная стала. К самостоятельности рвётся. Не дай Бог, они объединяться. Это же какая страна появится! Покруче Вьетнама. wassat
    Горный стрелок
  22. Altona Сегодня, 20:57
    Цитата: krass
    Это понятно , зачем учить мат.часть , когда можно доказывать не читая , не бывая , не видя и не зная.
    laughing
    Кстати , не упоминай имя господа всуе wink

    Цитата: Altona
    Покапай "кровь корейских младенцев" на мацу.

    Ноу вот , опять дремучее не знание темы.
    Кровь на мацу не капают , на ней её замешивают.
    Кстати речь всегда шла о христианских младенцах , коих в КНДР днём с огнём не найдёшь , да и единственно полнокровный - это пухлый Ын , да и он то же не прокатывает.

    ----------------------------------
    Оп-па, не успел я три слова сказать, как их тут же удалили. laughing laughing Полный шалом, однако. Мне как то пофиг, что вы там с кровью младенцев делаете. Я же не каннибал как вы. Это как то претит моим этическим установкам. laughing Тем более, что вы как то христианами не ограничиваетесь, жрёте всех подряд. laughing Пухлый швейцаро-кореец Ын тоже не исключение. Про чукчей это вы точно зря и про писателей тоже. Неадекватный и небезызвестный еврейский писатель Михаил Веллер утверждает, что весь национальный фольклор в СССР обрабатывали еврейские писатели. laughing laughing
    P.S. Христианских младенцев найдете, в этих местах, в Китае точно, работали католические миссионеры. hi
    Altona
    1. krass Сегодня, 21:05
      Цитата: Altona
      Оп-па, не успел я три слова сказать, как их тут же удалили. Полный шалом, однако. Мне как то пофиг, что вы там с кровью младенцев делаете. Я же не каннибал как вы

      человеческое мясо не кашерно - опять вынужден вас отправить учить мат.часть
      Как известно, мясо с кровью является некошерным и не пригодным к употреблению в пишу. Какие же существуют способы кошерования мяса. Законы Кашрута выделяют два таких способа: просолка и жарка на огне.

      Разберем технологию кошерования мяса подробнее.

      Замачивание мяса
      Необходимо тщательно промыть кусок мяса, смыв кровь с его поверхности. После этого мясо нужно замочить в воде комнатной температуры на полчаса – это размягчит его и облегчит вытягивание крови солью. Главное, чтобы вода не была слишком холодной, либо слишком горячей, поскольку в этих случаях кровь свернется, и извлечь ее из мяса не получится. Мясо придется выбросить.

      Просолка
      • После получасового пребывания мяса в воде нужно снова тщательно промыть его. Затем оставить на некоторое время, чтобы оно немного просохло, но при этом осталось влажным, чтобы соль могла легко к нему прилипнуть. Затем нужно посолить мясо со всех шести сторон солью среднего помола. Соль слишком крупного помола не прилипнет к мясу как нужно, а соль слишком мелкого вместо того, чтобы вытянуть кровь, впитается в него сама.
      • Мясо во время просолки желательно положить на наклонную плоскость, чтобы облегчить стекание крови. Лучше всего, если это будет решетка, установленная над раковиной.
      • Мясо просаливается в течение часа.
      • Просаливая птицу, её нужно класть резом вниз, чтобы вытекающая кровь не скапливалась внутри.
      • Перед просолкой необходимо отсечь когти на ногах птицы и извлечь из мяса сухожилия. Кости тоже просаливаются, поэтому их кладут выше кусков мяса, чтобы кровь не впиталась в кости. Яйца без скорлупы, найденные внутри птицы, также просаливают. Такие яйца считаются мясной пищей, и употреблять их с молочными продуктами запрещено.
      • Если у хозяйки мало времени, к примеру, в праздник, разрешено сократить срок замачивания и просолки мяса до одной трети. То есть, на замачивание 10 минут, на просолку - 20.

      Промывание мяса
      После просолки мясо необходимо промыть три раза, чтобы удалить с его поверхности соль и кровь. Только после этого мясо становится кошерным и пригодно для употребления в пищу.

      Цитата: Altona
      Тем более, что вы как то христианами не ограничиваетесь, жрёте всех подряд

      опять вынужден отослать Вас к мат.части
      Еврей может питаться любой растительной пищей. Ограничения касаются только пищи животной. В Торе перечислены все физические признаки животных, мясо которых еврею можно есть.
      Из животных, обитающих на суше, разрешается употреблять лишь тех, которые обладают обязательными двумя признаками: они едят растительную пищу , жуют жвачку и имеют раздвоенные копыта. В результате оказывается, что евреям разрешается есть мясо только травоядных животных и непригодной в пищу остается вся остальная земная фауна: хищные животные, грызуны, пресмыкающиеся, толстокожие, приматы, свинья и лошадь, то есть животные, большинство которых в те или иные эпохи употреблялись в пищу разными народами

      Цитата: Altona
      Неадекватный и небезызвестный еврейский писатель Михаил Веллер утверждает, что весь национальный фольклор в СССР обрабатывали еврейские писатели

      с его творчеством не знаком , но уверен - вы от него ушли не далеко.
      krass
  23. Speedwing Сегодня, 21:07
    Да спектакль это все. Сто лет уже такие танцы с бубнами вокруг Кореи танцуются. Пошумят и разбегутся все. КНДР это вам не просто так. Если бы за ней не стояли Большие Дядьки, давно б уже не стало.
    Speedwing
  24. Altona Сегодня, 21:08
    Цитата: krass
    человеческое мясо не кашерно - опять вынужден вас отправить учить мат.часть

    -------------------------
    Здрасьте, нафиг. Речь то шла о крови. Кровь кошерна значит? Я то про мясо ни слова не сказал. Так что ешьте свою "матчасть", приятного аппетита. laughing laughing
    Altona
  25. Altona Сегодня, 21:13
    Цитата: krass
    с его творчеством не знаком , но уверен - вы от него ушли не далеко.

    ---------------------------
    Я то может и недалеко, а вы его тезисы прямо развиваете. laughing laughing laughing
    Altona
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