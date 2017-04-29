Польша продолжит "борьбу с памятниками"

Если эти поправки вступят в действие, то они предусматривают в течение года снос тех памятников, которые находятся за пределами воинских захоронений. Таких памятников здесь осталось от 200 до 300. Понятно, что то, что было единичными случаями, приобретет массовый характер, для нас это будет вызовом, провокацией, это будет кризис в наших отношениях. Смотреть на это безучастно мы не можем и не будем,

К этим памятникам польские парламентарии причисляют и памятники советским воинам-освободителям. Несмотря на то, что это абсурдная трактовка – это не пропаганда коммунизма, это память о тех, благодаря кому существует Польша сейчас,