00:23 30 апреля

Польша продолжит "борьбу с памятниками"

Как заявил журналистам посол России в Польше Сергей Андреев, в случае принятия Польшей поправок к закону о декоммунизации, в республике начнется "Война с памятниками" — снос монументов советским воинам — и данное действо может приобрести массовый характер, передает РИА Новости

Если эти поправки вступят в действие, то они предусматривают в течение года снос тех памятников, которые находятся за пределами воинских захоронений. Таких памятников здесь осталось от 200 до 300. Понятно, что то, что было единичными случаями, приобретет массовый характер, для нас это будет вызовом, провокацией, это будет кризис в наших отношениях. Смотреть на это безучастно мы не можем и не будем,
— сказал Андреев.

Польша продолжит "борьбу с памятниками"



Он отметил, что польский сенат – верхняя палата парламента – на прошлой неделе одобрил поправки к закону о декоммунизации. Дальше эти поправки будет рассматривать сейм (нижняя палата парламента), и затем они пойдут на подпись президенту. Согласно этим поправкам предусматривается снос памятников, являющихся пропагандой коммунизма.

К этим памятникам польские парламентарии причисляют и памятники советским воинам-освободителям. Несмотря на то, что это абсурдная трактовка – это не пропаганда коммунизма, это память о тех, благодаря кому существует Польша сейчас,
— добавил посол.

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".

Использованы фотографии: yandex.ru/images›война с памятниками
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Комментарии 37

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  1. рич Вчера, 21:38
    Польша у себя в квартире делает евроремонт. Ломает старое устанавливает новое - толерантное



    рич
    1. Владимирец Вчера, 21:40
      Цитата: рич
      в квартире делает евроремонт

      Ага, переоборудует уникальную квартиру в дешевый турецкий офис. yes
      Владимирец
      1. рич Вчера, 22:10
        Да нет, Коллега. Даже турки в своем доме такую красоту ставить брезгуют
        рич
        1. Владимирец Вчера, 22:23
          Цитата: рич
          Даже турки в своем доме такую красоту ставить брезгуют

          Камрад, когда я писал свой коммент, я ещё не видел, выложенных Вами, прекрасных образчиков современного европейского искусства. hi
          Владимирец
        2. alexmach Вчера, 22:35
          Мальчик с котом вполне себе ничего.
          alexmach
          1. Pirogov Вчера, 22:39
            Цитата: alexmach
            Мальчик с котом вполне себе ничего.

            Ну Вы даёте ,батенька не ожидал от Вас не ожидал...................)))
            Pirogov
            1. alexmach Вчера, 23:05
              Вы что котов за хвост в детстве не дергали? Я вот соседского дергал, когда мог поймать, примерно в том же возрасте.
              alexmach
              1. Pirogov Вчера, 23:30
                Цитата: alexmach
                Вы что котов за хвост в детстве не дергали? Я вот соседского дергал, когда мог поймать, примерно в том же возрасте.

                Таким образом не дёргал ,фото по моему однозначно .....................
                Pirogov
      2. сибиралт Вчера, 23:04
        Польша лидирует по сносу памятников своим освободителям. Но 9,5 лярдов ежегодной подачки от ЕС скоро закончатся, а газовая труба пойдет в Европу мимо. И что тогда?
        сибиралт
  2. Черный_Ватник Вчера, 21:43
    У европейской периферии есть только один товар - русофобия - им и торгуют, как могут. Памятник сдачи не даст.
    Черный_Ватник
  3. Siegen Вчера, 21:52
    К этим памятникам польские парламентарии причисляют и памятники советским воинам-освободителям




    А в Польше - массовый характер
    Siegen
    1. dedBoroded Вчера, 22:31
      Откуда у вечных холуев и чистильщиков сапог всей Европы чувство благодарности?
      dedBoroded
  4. razved Вчера, 21:58
    Может стоило бы и с их мемориалом поступить также.
    razved
    1. рич Вчера, 22:08
      Зачем нам. Это только вандалы ломают памятники и мемориалы. Одни ушлепки тайно по ночам, другие днем у всех на виду в силу своего демократического европейского воспитания. Правильно черный ватник пишет: -Памятник сдачи не даст.
      рич
      1. Siegen Вчера, 22:11
        Памятник сдачи не даст


        Жизнь нужно прожить так,
        чтобы после смерти враги боялись твоего памятника
        Siegen
    2. Верба Вчера, 22:12
      Цитата: razved
      Может стоило бы и с их мемориалом поступить также.

      Мемориал пусть стоит ,а вот с поляками нужно поступить ,как они уже давно выпрашивают........... надеюсь ещё будет наше время.
      Верба
      1. Siegen Вчера, 22:21
        а вот с поляками нужно поступить ,как они уже давно выпрашивают


        Ну что, поляки. Пся крев!!!
        Бывают дни, когда ты - голубь, а бывают дни, когда ты - памятник...

        Siegen
        1. Siegen Вчера, 22:30
          Интересно, если поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?
          Siegen
  5. Комментарий был удален.
  6. ВадимЖивов Вчера, 22:04
    Зараза из страны 404 начала гулять по свету. Прям эпидемия. Кто следующий заразу хапнет... fool
    ВадимЖивов
  7. Siegen Вчера, 22:05
    Когда безопасности вашего государства угрожают названия улиц и городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут, и русский язык - вероятно, вы строите своё государство на чужой территории
    Siegen
    1. рич Вчера, 22:26
      Здорово сказано. Жаль только один плюс можно поставить
      рич
  8. Siegen Вчера, 22:24
    1612г. - Минин и Пожарский выгоняют поляков из Кремля
    1812г. - Наполеона выгоняют из России
    2017г. ...
    Siegen
  9. dedBoroded Вчера, 22:27
    Не за горами четвёртый и, надеюсь, последнийраздел Речи Посполитой
    dedBoroded
  10. Siegen Вчера, 22:36
    Анекдот из Германии

    Вопрос: Как проводят время немец, турок и поляк в борделе?
    Ответ: немец - трахается, турок - убирает за ним, а поляк - забирает
    жену с работы.

    Siegen
  11. Аскет Вчера, 22:38
    Психически здоровые люди с памятниками не воюют, Поступая подобным образом, Польша попросту уничтожает память о себе самой.
    Аскет
  12. alexmach Вчера, 22:39
    200-300 памятников это же совсем не много. Вывезете их в Россию, да и расставьте по городам снабдив надлежащими поясняющими табличками, где и кому был поставлен, почему и когда перенесен. Делов то. Вот с воинскими захоронениям все существенно сложнее, но их вроде пока офицально и не трогают.
    alexmach
  13. iliitchitch Вчера, 22:43
    В общем-то , злобу этих очередных вонючек можно понять - "от моря до моря " облом-с , апостола взад им вернули из пушки . А так всё красиво было , да-а , Сусанина не просчитали только . И Кузьму с Дмитрием . Да у нас таких полно , что б знали вы , гамадрилы бестолковые . Вот куда полезли - "матка боска" против Православных-то ? Христос , нахрен , что , католиком был , что ли ? Пся крев .
    iliitchitch
  14. Пеший Вчера, 22:47
    Надо мемориал в Катыни тоже снести
    Пеший
  15. KIBL Вчера, 22:48
    Ну тогда надо КАТЫНЬ под бульдозер пустить,представляю какая вонь пойдет!
    KIBL
    1. iliitchitch Вчера, 23:06
      Цитата: KIBL
      Ну тогда надо КАТЫНЬ под бульдозер пустить,представляю какая вонь пойдет!


      А вы , коллеги , обратили внимание , что Путин на выпады и провокации не отвечает ? Это как с китайцами - их все завоёвывают-завоёвывают ... 300 лет - опять вокруг все китайцы . Катынь под бульдозер , трумпа на осину , меркель на кол . На бочке с порохом Планета сидит , так давай ещё Президент России со спичками забалует . Не надо горячиться , мы Правы по жизни , этого достаточно . Бог не тимошка , видит немножко . В России хранят моральные ценности , трудно у нас толерастам .
      iliitchitch
  16. Горный стрелок Вчера, 22:55
    Стыдно и страшно за будущее этих поляков. Они же в большинстве своём - в Бога веруют.
    Горный стрелок
  17. pepel Вчера, 22:57
    Гонорова шляхта только и может доблестно с мёртвыми воевать. От живых можно и п-й схлопотать- СТРАШНО. Ещё удивляют наши СМИ, которые приглашают всякую шляхетскую мразь к себе на передачи. am angry
    pepel
  18. Siegen Вчера, 23:01
    За сносом в Европе памятников героям Второй мировой войны стоят США



    Американцы требуют от одной из восточноевропейских стран ускорить снос памятников героям Красной армии. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Речь может идти о Польше или Болгарии, где в последние годы памятники героям-освободителям подвергаются актам вандализма и даже демонтажу. В этих странах США ведут активную антироссийскую пропаганду.

    США переписывают советское прошлое

    Siegen
    1. Siegen Вчера, 23:04
      «Когда все плохо, всегда можно изобрести врага в виде прошлого».
      Siegen
  19. дахпаз Вчера, 23:31
    сегодня спустился а Назарет(живу в 10 минутах на машине) по дороге домой проходила большая группа туристов( по субботам их пруд пруди).выходили со стороны рынка/католической церкви. и все шагают дружно в ряд через переход польский тур. отряд...сначала не был уверен что точно поляки так как шумно вокруг и из салона не очень хорошо слышно...делать нечего стою жду пока будет "окно" в этой толпе чтоб газануть а то ждать долго...идут и глазеют на мою скромную Субару...у меня на дверях советские звёзды а на лобовухе сверху Россия...открываю до конца окно и задаю вопрос по англ. "откуда вы?"
    ...ответил парень моих лет...в футболке мадридского реала... я сам любитель футбола...говорю "поедешь на ЧМ в Россию?" а он " да! а ты ?" да обязательно! ты русский? да!
    и тут главный вопрос на который я надеялся...а как там будет думаешь? ну я не удержался ...говорю "для нас нормально будет а вас может бить будут! " и улыбаюсь довольный...на этом беседа закончилась...не захотел поляк дальше общаться наверное...
    может не по теме. но просто всего несколько часов назад и пока свежо в памяти...
    а новость не приятная мягко выражаясь...дед до берлина шёл через Польшу...многие не дошли...а этим на памятниках отыграться в приступе "переориентации" ...в осознание своего бессилия над монументами поиздеваться. или иногда жалкие попытки троллинга со стороны Мацеревича...это ж какой сверх механизм надо развернуть чтоб миллионам людей запудрить мозги что не остаётся ни какого уважения не то что к памятникам а в первую очередь к самим себе и своим поступкам. вопрос конечно риторический но всё же...
    .
    дахпаз
  20. pvv113 Вчера, 23:40
    начнется "Война с памятниками" — снос монументов советским воинам

    Неблагодарные животные. Желая угодить вашингтонскому хозяину, топчут собственную историю
    pvv113
  21. iliitchitch Сегодня, 00:11
    Посидев-подумавши . Жалко убогих . И чего не жилось им . Ну , было войско нешуточное СГВ , так вас и не напрягало особо-то , и за каждую движуху денег отдавало в рамках ВД . Поклацали всё , а в чём же гешефт ? Конвертировали злобич свой в откровенную оккупацию нато . Вы теперь , тупо , мишень , утилизируемая враз . А были щитом , и отнюдь СССР вас под убой не ставил . Со своими бредлями и леопардами нато там ловить нечего было против танков , уж про авиацию промолчу . Основной удар нанесли бы типа по варшаве , ага . Или по праге , или по будапешту ..... Очень надо дяде сэму потом дармоедоев кормить . Чего-то с мозгом восточноевропейским у них . Может , нет его ? Ганглии , а чего , удобно .
    iliitchitch
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