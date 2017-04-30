В районе Мосула погиб американский военнослужащий

Военнослужащий США погиб в субботу от ран, полученных в результате взрыва самодельного устройства за пределами Мосула в Ираке,

Американский военнослужащий погиб в районе иракского города Мосул в результате подрыва самодельной бомбы, сообщила британская газета Independent со ссылкой на пресс-службу Центрального командования США.говорится в сообщении.По данным газеты, взорвалось одна из самодельных бомб, которые были во множестве установлены боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе отступления.Издание напоминает, что еще один американский военнослужащий подорвался на самодельной мине близ Мосула в октябре прошлого года. Он наводил на цель самолеты, поддерживавшие с воздуха правительственные силы, штурмовавшие город.В настоящее время специальные подразделения США продолжают участие в операции по освобождению западной части Мосула. В прошлом месяце наступление пришлось приостановить из-за «катастрофических потерь среди гражданского населения, обусловленных главным образом артиллерийскими и авиационными ударами», отмечает газета.