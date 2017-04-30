14:00 30 апреля

В районе Мосула погиб американский военнослужащий

Американский военнослужащий погиб в районе иракского города Мосул в результате подрыва самодельной бомбы, сообщила британская газета Independent со ссылкой на пресс-службу Центрального командования США.



Военнослужащий США погиб в субботу от ран, полученных в результате взрыва самодельного устройства за пределами Мосула в Ираке,
говорится в сообщении.


По данным газеты, взорвалось одна из самодельных бомб, которые были во множестве установлены боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе отступления.

Издание напоминает, что еще один американский военнослужащий подорвался на самодельной мине близ Мосула в октябре прошлого года. Он наводил на цель самолеты, поддерживавшие с воздуха правительственные силы, штурмовавшие город.

В настоящее время специальные подразделения США продолжают участие в операции по освобождению западной части Мосула. В прошлом месяце наступление пришлось приостановить из-за «катастрофических потерь среди гражданского населения, обусловленных главным образом артиллерийскими и авиационными ударами», отмечает газета.

Использованы фотографии: DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images
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Комментарии 47

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:27
    Сейчас вони будет ,будто как после Перл-Харбора...Но с другой стороны,нам бы поучится у матрассов тому,как надо защищать своих граждан на мировом уровне.
    А то наших граждан и арестовывают на Западе без предьявления обвинений и доказательств,и судят не понятно за что,а наш МИД только пожимает плечами.
    НЕКСУС
    1. vorobey Сегодня, 11:29
      Цитата: НЕКСУС
      Но с другой стороны,нам бы поучится у матрассов тому,как надо защищать своих граждан на мировом уровне.


      тогда бы написали - нефтянник
      vorobey
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:41
        По данным газеты, взорвалось одна из самодельных бомб, которые были во множестве установлены боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе отступления.

        Странно ... А почему на "кровавого Асада" и его армию не свалили ?
        bouncyhunter
        1. рич Сегодня, 12:01
          В районе Мосула погиб американский военнослужащий

          ВО в колонку некрологов превращается
          Ну погиб и погиб, он не первый и не последний. Смысл то новости в чем.
          рич
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:04
            Цитата: рич
            Ну погиб и погиб, он не первый и не последний. Смысл то новости в чем.

            Дим hi Ты меня удивляешь . Теперь весь "цивилизованный мир" должен погрузиться в траур по погибшему "воину Света" . wassat
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:09
              Их гибнет больше и очень странно , что только одного засветили.
              cniza
            2. рич Сегодня, 12:09
              Привет Паша. Скоро скатимся к тому, что на ВО рекламу разных бабок-ведуний давать будут или введут раздел "Куплю-продам"
              рич
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:10
                Типун тебе на язык ! stop
                bouncyhunter
        2. Pirogov Сегодня, 12:02
          Цитата: bouncyhunter
          Странно ... А почему на "кровавого Асада" и его армию не свалили ?

          Прокол ,не сориентировались во время матрасы !
          Pirogov
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
            Раззяву словили ! Сейчас ВО почитают - исправят . lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:10
              Паша приветствую , если они почитают ВО у них крыша уедет , начнется паника и повсеместное , собственное жертвоприношение. laughing
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
                Цитата: cniza
                если они почитают ВО у них крыша уедет , начнется паника и повсеместное , собственное жертвоприношение

                ВОООТ !!!! good Поэтому - пусть читают ! soldier
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 12:20
                  Да не обучены они нашей грамоте , а переведут совсем не так , да и не возможно , некоторые наши обороты , перевести.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:21
                    Цитата: cniza
                    да и не возможно , некоторые наши обороты , перевести.

                    good Именно для удобства забугорных читателей и запрещён на ВО мат ! soldier drinks
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 12:25
                      Да мы и без мата можем забубенить , так что у них колодец через край пойдет. laughing drinks
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 12:27
                        Что и делаем с огромным успехом !!! lol laughing drinks
                        bouncyhunter
        3. k_ply Сегодня, 12:32
          Цитата: bouncyhunter
          Странно ... А почему на "кровавого Асада" и его армию не свалили ?

          Мосул в Ираке
          k_ply
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
            А когда это матрасов останавливало ?
            bouncyhunter
            1. k_ply Сегодня, 13:01
              "кровавого" Асада - точно...
              k_ply
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:36
        Цитата: vorobey
        тогда бы написали - нефтянник

        От диареи думаю...биотуалетов не подвезли..!

        Мои соболезнования родственникам... hi
        ОТДЕЛ
  2. LostCoast Сегодня, 11:27
    Прям целой новости удостоился...
    LostCoast
    1. vorobey Сегодня, 11:31
      Цитата: LostCoast
      Прям целой новости удостоился...


      и ведь в сам Мосул не лезут... цитата Военнослужащий США погиб в субботу от ран, полученных в результате взрыва самодельного устройства за пределами Мосула в Ираке,

      страшно однако.. feel
      vorobey
      1. samoletil18 Сегодня, 11:39
        По мне, главное, чтобы наши не погибали, а этих не жалко почему-то.
        samoletil18
      2. vovanpain Сегодня, 11:41
        Цитата: vorobey
        ведь в сам Мосул не лезут..

        А нахрена им лезти в Мосул request Ведь у них пушечного мяса завались,вот и гонят в впереди себя иракцев и курдов. yes
        vovanpain
        1. vorobey Сегодня, 11:45
          Цитата: vovanpain
          Цитата: vorobey
          ведь в сам Мосул не лезут..

          А нахрена им лезти в Мосул request Ведь у них пушечного мяса завались,вот и гонят в впереди себя иракцев и курдов. yes


          а я всегда говорил.. что стадо баранов пасет к озел laughing
          vorobey
        2. bouncyhunter Сегодня, 11:46
          Привет , братка ! hi drinks
          Цитата: vovanpain
          Ведь у них пушечного мяса завались,вот и гонят в впереди себя иракцев и курдов.

          Отработанную схему загребания жара чужими руками никто не отменял .
          bouncyhunter
  3. Siegen Сегодня, 11:30
    Ох, какая трагедия!..
    А то, что он наводил самолёты со смертоносным грузом на мирных жителей, больниц, школ?
    Siegen
  4. Чёрный Сегодня, 11:33
    Цитата: vorobey
    Цитата: НЕКСУС
    Но с другой стороны,нам бы поучится у матрассов тому,как надо защищать своих граждан на мировом уровне.

    тогда бы написали - нефтянник

    Это точно.....ну а по поводу "погиб"- дык это война, на ней, как известно , иногда к сожалению погибают.
    Чёрный
    1. vorobey Сегодня, 11:36
      Цитата: Чёрный
      Это точно.....ну а по поводу "погиб"- дык это война, на ней, как известно , иногда к сожалению погибают.


      опять повторюсь - воевать вообще вредно для здоровья laughing
      vorobey
  5. sabakina Сегодня, 11:36
    Был бы жив Саддам Хусейн, был бы жив и этот матрасник. Всё по честному. Земля ему стекловатой.
    Для vorobey . Жить тоже вредно для здоровья. wink
    sabakina
    1. vorobey Сегодня, 11:43
      Цитата: sabakina
      Был бы жив Саддам Хусейн, был бы жив и этот матрасник. Всё по честному. Земля ему стекловатой.
      Для vorobey . Жить тоже вредно для здоровья. wink


      в принципе согласен... тонко подмечено.. но.. его бы все равно нашли в какую задницу засунуть.. главное на нем заработали.. можно и страховку выплатить.. правда если в каске и бронике был.. и вообще нечего с земли разную хрень поднимать..
      vorobey
      1. sabakina Сегодня, 11:49
        и вообще нечего с земли разную хрень поднимать..
        Согласен.
        sabakina
        1. vorobey Сегодня, 11:54
          Цитата: sabakina
          и вообще нечего с земли разную хрень поднимать..
          Согласен.


          Айфон нашел наверное, или банку колы.. а это говорит о неподготовленности... наших в первую чечню вообще на фотоэлементах только и ловили.. и то приловчились и на эту хрень проверять ловушки..
          vorobey
          1. Doliva63 Сегодня, 12:12
            Это как - на фотоэлементах? Нельзя ли подробней?
            Doliva63
            1. vorobey Сегодня, 12:23
              Цитата: Doliva63
              Это как - на фотоэлементах? Нельзя ли подробней?


              подробнее не буду... точно также как и сбить вертолет консервной банкой.

              напрягитесь... идея пришла от зоологов
              vorobey
    2. МПК105 Сегодня, 11:52
      Война,однако,-паны дерутся,у холопов чубы трещат,блин... Я без сарказма сейчас своего-дядька погиб,..р знает,за что,..р знает,где...А у него семья,дети...Царство Небесное,вот занесло тебя,по-прихоти начальников твоих... Покойся с миром...
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:53
        Мои соболезнования , Лёха . Крепись ...
        bouncyhunter
      2. sabakina Сегодня, 11:54
        ..р знает,за что,..р знает,где...
        Как минимум за деньги.
        sabakina
  6. poquello Сегодня, 11:41
    еще один американский военнослужащий подорвался на самодельной мине близ Мосула в октябре прошлого года

    в остатке впечатление что их всего два за год погибло, учитесь врать красиво
    poquello
  7. сибиралт Сегодня, 11:45
    Цитата: НЕКСУС
    Сейчас вони будет ,будто как после Перл-Харбора...Но с другой стороны,нам бы поучится у матрассов тому,как надо защищать своих граждан на мировом уровне.
    А то наших граждан и арестовывают на Западе без предьявления обвинений и доказательств,и судят не понятно за что,а наш МИД только пожимает плечами.

    Один наш дипломат не стал пожимать плечами в ООН, и где он теперь? what
    сибиралт
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:03
      Один наш дипломат не стал пожимать плечами в ООН, и где он теперь?

      Наверное в МИДе. А вот та из Совета Федерации (нет желания даже по фамилию называть), которая подняла шум и своих сторонников наверное продолжает борьбу с "сосулями".
      rotmistr60
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:50
    Там этих "демократоносцев "больше чем блох на собаке, так что невелика потеря. fool Горевать не стану.
    Изгоняющий либероидов
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:52
    Вообще то сперва прочел заголовок "из за мосла погиб американский военнослужащий" recourse
    Изгоняющий либероидов
  10. sabakina Сегодня, 11:59
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Вообще то сперва прочел заголовок "из за мосла погиб американский военнослужащий" recourse

    Бывает.
    sabakina
  11. victorrat Сегодня, 12:29
    Когда они сжигали вьетнамцем напалмом, а те отвечали им, то вони было куда больше. Там была война. А здесь американские "туристы" постреливают издалёка и посылают самолёты бомбить всех без разбора. Самая агрессивная страна в мире потеряла ещё одного труса-наводчика. Они будут до Нового года бомбить Мосул, теряя в месяц по одному идиоту, так как посылают вперёд иракцев, чьё государство сами и уничтожили. А иракцы будут убивать иракцев, так как им продают американское оружие, причём обеим сторонам. США, как всегда, хорошо устроились.
    victorrat
  12. птс-м Сегодня, 13:09
    Похоже,что пеньдос разбирал самоделку на сувениры.Ну с кем не бывает,главное,что опустил пеньтагон на миллион зелени.Ещё напечатают,бумаги много.А если не хватит,то кахлы свой лес весь спилят и отправят своим братьям пеньдосам,для выделки „зеленой“ бумаги.
    птс-м
  13. k_ply Сегодня, 13:12
    А гранатометик на пикапчике Марк 47, не 19-й -ранее не встречались на фото из зон БД.
    k_ply
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