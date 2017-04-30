В районе Мосула погиб американский военнослужащий
Американский военнослужащий погиб в районе иракского города Мосул в результате подрыва самодельной бомбы, сообщила британская газета Independent со ссылкой на пресс-службу Центрального командования США.
По данным газеты, взорвалось одна из самодельных бомб, которые были во множестве установлены боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе отступления.
Издание напоминает, что еще один американский военнослужащий подорвался на самодельной мине близ Мосула в октябре прошлого года. Он наводил на цель самолеты, поддерживавшие с воздуха правительственные силы, штурмовавшие город.
В настоящее время специальные подразделения США продолжают участие в операции по освобождению западной части Мосула. В прошлом месяце наступление пришлось приостановить из-за «катастрофических потерь среди гражданского населения, обусловленных главным образом артиллерийскими и авиационными ударами», отмечает газета.
Военнослужащий США погиб в субботу от ран, полученных в результате взрыва самодельного устройства за пределами Мосула в Ираке,говорится в сообщении.
По данным газеты, взорвалось одна из самодельных бомб, которые были во множестве установлены боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе отступления.
Издание напоминает, что еще один американский военнослужащий подорвался на самодельной мине близ Мосула в октябре прошлого года. Он наводил на цель самолеты, поддерживавшие с воздуха правительственные силы, штурмовавшие город.
В настоящее время специальные подразделения США продолжают участие в операции по освобождению западной части Мосула. В прошлом месяце наступление пришлось приостановить из-за «катастрофических потерь среди гражданского населения, обусловленных главным образом артиллерийскими и авиационными ударами», отмечает газета.
Использованы фотографии: DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images
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