13:54 30 апреля

В войска ЗВО поступило более 140 новых бронетранспортеров

В подразделения Западного военного округа поступило более 140 новых бронетранспортеров – БТР-82, сообщила сегодня пресс-служба ЗВО.

В войска ЗВО поступило более 140 новых бронетранспортеров


Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей,
говорится в релизе.


В пресс-службе напомнили, что «БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям».

Новые боевые машины обладают более мощными двигателями, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.

Отмечается также, что «на новом бронетранспортере установлены защита от осколков и кондиционер».

«Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1"», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 61

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter Сегодня, 12:15
    Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей

    Новость хорошая , но есть вопрос : это за какой период времени ? recourse
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 12:17
      И второй вопрос , а сколько планировалось и сколько необходимо?
      cniza
      1. Александр романов Сегодня, 12:36
        Цитата: cniza
        И второй вопрос , а сколько планировалось и сколько необходимо?

        Идите работать в МО и будете знать всё. Может Шоигу вам лично должен доложить
        Александр романов
        1. cniza Сегодня, 12:44
          Нет не пойду , а знать все равно хочется , не думаю что что это секретная информация... или пусть ВО не пишет о количественных показателях , тогда и не будет соблазна - " поступила очередная партия " и все будут счастливы.
          cniza
          1. Александр романов Сегодня, 12:46
            Цитата: cniza
            а знать все равно хочется

            Ваши проблемы,поскольку во времена СССР вы бы вообще ничего не узнали. Зажрались вы батенька.
            Цитата: cniza
            или пусть ВО не пишет о количественных показателя

            Саит называется ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ . Как думаете,что означает это название?
            Александр романов
            1. cniza Сегодня, 12:53
              Во времена СССР трава была зеленее , деревья выше и солнце ярче светило - молоды мы были , а сейчас уже и поворчать хочется. smile
              cniza
              1. Pirogov Сегодня, 13:22
                Цитата: cniza
                Во времена СССР трава была зеленее , деревья выше и солнце ярче светило - молоды мы были , а сейчас уже и поворчать хочется.

                Да дело не только в молодости ,хотя и это присутствует при СССР была гордость за страну ,другая мораль и понимание ,что в случае чего ,матрасам в рот не кто заглядывать не будет,
                Pirogov
    2. poquello Сегодня, 12:18
      ну эти то на потоке, и буржуйские превосходят
      poquello
      1. рич Сегодня, 12:27
        Западный Военный Округ...Все лучшее и новое туда hi А как же может быть иначе. Ведь это не против хорошей девочки НАТЫ, которая доверчиво жмется к нашим границам. no Там рядом злые и коварные вооруженные до зубов белорусы laughing
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:30
          Цитата: рич
          Там рядом злые и коварные вооруженные до зубов белорусы

          Открою тебе секрет - в Беларуси есть такие бородатые воины , партизанами зовутся . Форменные звери , солдаты вермахта из Преисподней не дадут соврать . soldier
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:36
            Что Паша , до сих пор по лесам бродят ? laughing
            cniza
            1. Владимирец Сегодня, 12:37
              Цитата: cniza
              до сих пор по лесам бродят ?

              Немцев ждут. smile
              Владимирец
            2. bouncyhunter Сегодня, 12:38
              Цитата: cniza
              Что Паша , до сих пор по лесам бродят ? laughing

              Ага , с дедом Талашом лично беседовал . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:49
                Паша , про деда Талаша так много разных мнений , что и не разобраться где правда.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:07
                  Как сказано в предисловии к сериалу "Секретные материалы" - Истина где-то там ... wink
                  bouncyhunter
          2. рич Сегодня, 12:48
            bouncyhunter: Открою тебе секрет - в Беларуси есть такие бородатые воины, партизанами зовутся . Форменные звери , солдаты вермахта из Преисподней не дадут соврать

            Бородатые? Ничего себе. А нам на ВО только усатых показывают request
            рич
        2. poquello Сегодня, 12:39
          Цитата: рич
          Западный Военный Округ...Все лучшее и новое туда

          не так категорично, сейчас не вспомню но уже в других местах упоминались
          poquello
      2. IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:34
        Цитата: poquello
        ну эти то на потоке, и буржуйские превосходят

        Чем?
        IS-80_RVGK2
        1. poquello Сегодня, 13:39
          Цитата: IS-80_RVGK2
          Цитата: poquello
          ну эти то на потоке, и буржуйские превосходят

          Чем?

          дальность поражения
          poquello
          1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:47
            Цитата: poquello
            дальность поражения

            А как насчет брони? К тому же есть Boxer IFV. И да БТР-82А пробивается их 12,7 мм навылет. Да 30 мм пушка бьет дальше, но это не настолько критично. Там еще попасть надо.
            IS-80_RVGK2
            1. poquello Сегодня, 13:52
              Цитата: IS-80_RVGK2
              Цитата: poquello
              дальность поражения

              А как насчет брони? К тому же есть Boxer IFV. И да БТР-82А пробивается их 12,7 мм навылет. Да 30 мм пушка бьет дальше, но это не настолько критично. Там еще попасть надо.

              БТР-82А это мотопехотная единица, её задача - доставка и поддержка огнём, бронирование критично для машин вскрытия обороны, наступления средством самой машины.
              poquello
    3. сибиралт Сегодня, 12:21
      Бронетранспортеры - это хорошо. Теперь хоть дети в оптимизированные школы не будут в стужу вброд через речки ходить в этом округе. Неплохо было бы и побольше понтонов в округа выделить, пока правительство на мосты денег не нашло.
      сибиралт
    4. МПК105 Сегодня, 12:23
      Вот дай мне свою ложку дёгтя внести в вашу бочку мёда,Паш,пока не задавили Вы числом меня здесь,уряколки...140 железяк для Страны-это гут,по-вашему...? Уря,чё...
      МПК105
      1. poquello Сегодня, 12:27
        Цитата: МПК105

        0
        МПК105 Сегодня, 12:23 ↑
        Вот дай мне свою ложку дёгтя внести в вашу бочку мёдаПаш,пока не задавили Вы числом меня здесь,уряколки...140 железяк для Страны-это гут,по-вашему...?
        Уря,чё...

        В войска ЗВО
        poquello
      2. Александр романов Сегодня, 12:34
        Цитата: МПК105
        ,Паш,пока не задавили Вы числом меня здесь,уряколки...140 железяк для Страны-это гут,по-вашему...?

        Слышь ,ты во всех темах профи,может подскажешь всем,сколько и какои техники поставили в том году и сколько оставят в этом.
        Ты сам болта ржавого в БТР не вкрутил,но в каждой теме ноешь.
        Александр романов
        1. МПК105 Сегодня, 12:50
          Болта не вкрутил,да это и не моё дело,я нефть добываю,чтоб люди болты вкручивали туда,куда надобно,а,получается,все нефтедоллары,с потом и кровью мной добываемые для бюджета нашего общего с вами всеми тут,непонятно куда деваются...Вернее,понятно куда- ,от того и не могу,как все здесь,новостям подобным радоваться... hi drinks
          МПК105
          1. Александр романов Сегодня, 13:00
            Цитата: МПК105
            ,от того и не могу,как все здесь,новостям подобным радоваться...

            Тогда выкини комп,ибо это не твое. Тебе в лом открыть гугл и наити десятки подобных
            заяв от МО. Потому плачь и рыдаи
            . До конца 2014 года войска Западного военного округа получат более 100 новейших бронетранспортеров БТР-82А.
            http://www.vppress.ru/stories/V-ZVO-postupyat-kom
            fortabelnye-bronetransportry-24846
            И совсем для тех кто кроме картинок с абрамовичем ничего в инете наити не может
            Серийное производство БТР-82 и БТР-82А налажено на Арзамасском машиностроительном заводе. В настоящее время на вооружении ВС РФ находится более 1200 единиц. На 2016 год
            Александр романов
            1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:49
              Цитата: Александр романов
              До конца 2014 года войска Западного военного округа получат более 100 новейших бронетранспортеров БТР-82А.

              За неимением лучшего. Эти "новейшие" БТР, там более-менее хорошего только пушка.
              IS-80_RVGK2
          2. cariperpaint Сегодня, 13:28
            добываете вы лайки в инете . такое незнание основ как у вас даже умиляет во многих ветках. 140 за год это не особо много конечно. но они то идут на замену старым машинам. так что ваши плак плак вообще мимо кассы
            cariperpaint
      3. bouncyhunter Сегодня, 12:36
        Цитата: МПК105
        Уря,чё...

        Дорогой ты мой пессимист ! drinks Выше тебе уже ответил poquello .
        bouncyhunter
      4. ALLxANDr Сегодня, 13:42
        Ну причём тут Уряколки.. 140 абсолютно новых железяк и только в ЗВО! Есть же и общее количество под пунктом - итого:
        а там циферки уже совершенно другие!
        ALLxANDr
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 12:24
      Цитата: bouncyhunter
      Новость хорошая , но есть вопрос : это за какой период времени ?

      Я успокоюсь ,когда танки в таких количествах начнут поступать (особенно "Арматы")...Танковый кулак у России должен быть всегда, на западном направлении..! Если начнут мочить Россию, эти парни (минимум экипажей) но прорвутся и начнут утюжить все и всех, за нас за всех сгоревших в атомном аде...Помните об этом ! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Басарев Сегодня, 12:45
        Не такие уж и новые. Просто слегка подшаманенные реликты времён Афганистана, которые душманы из ДШК шили навылет. И с тех пор ничего не изменилось. Как были жестянки, так и остались. Нигде в мире такого нет, что на броне ехать безопаснее, чем под бронёй.
        Басарев
        1. poquello Сегодня, 13:08
          Цитата: Басарев
          Не такие уж и новые. Просто слегка подшаманенные реликты времён Афганистана, которые душманы из ДШК шили навылет. И с тех пор ничего не изменилось. ...

          может запостите фото Вашего обсосанного пальца
          poquello
          1. Басарев Сегодня, 13:22
            Просто я как публицист не терплю подмены понятий. Новые БТР - значит совершенно новая разработка, в полном отрыве от всех старых моделей. Всё прочее старьё.
            Басарев
            1. poquello Сегодня, 13:28
              Цитата: Басарев
              Просто я как публицист не терплю подмены понятий. Новые БТР - значит совершенно новая разработка, в полном отрыве от всех старых моделей. Всё прочее старьё.

              от Вам калаш то уже глаза намозолил
              poquello
  2. sabakina Сегодня, 12:21
    Посмотрел на фото и не понял, как механик-водитель ведет машину без "лобового стекла"... what
    sabakina
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:24
      Вячеслав , вот Вам видео с ответом :

      Особенно А.Трегубова в этом видео хороша , чертовка ... good
      bouncyhunter
      1. sabakina Сегодня, 12:38
        Спасибо за видео. Действительно, есть 2 лобовых стекла, которые прикрывают "веки". Но на фото я их так и не разглядел. Может в "паинте" покажите их? С уважением.
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:43
          Я Вам лучше фото с другого ракурса покажу , идёт ? С уважением hi
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 13:00
            Ещё раз спасибо! Я так и понял, что фотограф был пьян и кадр не получился. С уважением hi
            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:20
              Предлагаю бросить эти "выканья" и перейти на "ты" . Как идея ? Вот ещё хорошая информация :
              bouncyhunter
              1. sabakina Сегодня, 13:23
                Предложение принято. Может обмоем? drinks
                sabakina
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
                  Легко , Слава , тем более поводов сегодня - хоть отбавляй . drinks drinks drinks
                  bouncyhunter
          2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 13:35
            Башня необитаемая , пушка , кондиционер!!! Просто класс.
            За Родину , мать вашу ))
      2. Владимирец Сегодня, 12:39
        Цитата: bouncyhunter
        Особенно А.Трегубова в этом видео хороша

        В мирное время гораздо лучше, чем БТР-82А. winked
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:44
          Цитата: Владимирец
          В мирное время гораздо лучше, чем БТР-82А.

          Особенно при минимуме одежды ... feel
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 12:49
            Цитата: bouncyhunter
            Особенно при минимуме одежды

            Экий, Вы, батенька, затейник. smile
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:09
              Цитата: Владимирец
              Экий, Вы, батенька, затейник.

              Скорее уж - баболюб-с ... hi
              bouncyhunter
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:23
    более 140 новых бронетранспортеров – БТР-82

    Это на четыре с "хвостиком" батальона. Нормально. Но необходимо не забывать и про Восточный округ (все же привык к КДВО), сейчас у нас опять зреет горячая точка.
    rotmistr60
  4. Александр War Сегодня, 12:36
    Тут интересно ставят ли видио камеры тепловизионные как тут?
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 12:40
      В 2011 году компания по договоренности с Минобороны России и с помощью российских предприятий изготовила и провела испытания бронетранспортера с керамическим бронированием. За основу была взята БРДМ-3, выделенная Минобороны.
      Испытания прошли успешнее, чем ожидалось. При расчетной стойкости от 14,5-мм пули Б-32 с дальности 200 м фактически на бортовых проекциях получена стойкость с 10 м. И есть ли такие комплекты для поставляемых БТР-82А?
      Александр War
    2. Александр War Сегодня, 13:10
      и системой топографического ориентирования "Трона-1"»
      Александр War
  5. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 12:43
    У России всего два союзника Армия и флот..Классная техника
    Мальчиш Кибальчиш
  6. kos 75 Сегодня, 12:51
    Если 140 за год то норм,если за все время то это очень мало.
    kos 75
  7. Комментарий был удален.
  8. ротмистр Сегодня, 13:26
    Слава богу, есть кондер, кто воевал в Афгани стане меня поймет. Это сколько лет надо было нашим полководцам, что бы понять, что русский солдат то-же человек.
    ротмистр
  9. _Ugene_ Сегодня, 13:27
    БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям

    Но так-же превращается в груду дымящегося металлолома после попадания старенького рпг-7. Как в них не боятся ездить во время боевых действий? Или все так-же на броне? Тогда зачем он вообще нужен? Вот на что в первую очередь КАЗ просится, тем не менее даже разговоров на эту тему нет.
    _Ugene_
    1. cariperpaint Сегодня, 13:37
      все ресурсы на постройку бронепоездов!!!!
      cariperpaint
  10. внутренний враг Сегодня, 13:39
    Так это же не новые машина, а переделанные старые, а где техника которую в мае. 2015 на параде показывали, опять надувательство какое-то...
    внутренний враг
  11. Alget87 Сегодня, 13:43
    Цитата: Александр романов
    Идите работать в МО и будете знать всё. Может Шоигу вам лично должен доложить

    А личным примером, так сказать, слабо или только языком мешки ворочать могём или могем ?"Маршальский" вы наш.
    Alget87
  12. senima56 Сегодня, 13:47
    Сколько смотрю фотографий нового БТР-82А, практически везде ПКТ не установлен. И конечно возникает вопрос: Что- то не так с установкой пулемета? Или какая другая проблема с ним?
    И еще- на последних разработках боевых роботов 30-ти мм пушка находится в "кожухе", очевидно для большей кучности стрельбы? (Кстати хохлы давно "голую" пушку не используют на своей технике) когда показывают замедленну съемку стрельбы из пушки на БТР-82А, она ходуном-ходит! И снаряды летят кто- куда! Наверно это хорошо при стрельбе по воздушным целям, но прежде всего пушка БТРа должна стрелять по наземным. Если кто-то распологает видео, как "Тунгуска" или "Панцирь" сбивают ПУШЕЧНЫМ вооружением летящую мишень- поделитесь, пожалуйста. А то сегодня в "Военной приемке" в передаче о "Тунгуске" так ничего и не показали, к сожалению!
    senima56
Картина дня