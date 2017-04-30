В войска ЗВО поступило более 140 новых бронетранспортеров
В подразделения Западного военного округа поступило более 140 новых бронетранспортеров – БТР-82, сообщила сегодня пресс-служба ЗВО.
В пресс-службе напомнили, что «БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям».
Новые боевые машины обладают более мощными двигателями, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.
Отмечается также, что «на новом бронетранспортере установлены защита от осколков и кондиционер».
«Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1"», – говорится в сообщении.
Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей,говорится в релизе.
В пресс-службе напомнили, что «БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям».
Новые боевые машины обладают более мощными двигателями, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.
Отмечается также, что «на новом бронетранспортере установлены защита от осколков и кондиционер».
«Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1"», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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