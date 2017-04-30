14:00 30 апреля

МИД РФ: развертывание ПРО может подтолкнуть Вашингтон к новым опасным шагам

Наличие разветвленной противоракетной системы может породить в «горячих головах» в Вашингтоне иллюзию безнаказанности и подтолкнуть США к очередным опасным шагам в обход ООН, передает РИА Новости комментарий МИД РФ в связи с публикацией доклада Госдепа о соблюдении странами соглашений о контроле над вооружениями.

МИД РФ: развертывание ПРО может подтолкнуть Вашингтон к новым опасным шагам
Комплекс ПРО США Aegis Ashore в Румынии

Наличие противоракетного "зонтика" может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и безнаказанности, а значит – породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне к новым опасным односторонним шагам в решении глобальных и региональных проблем в обход Совета Безопасности ООН и вопреки здравому смыслу, как это было сделано 7 апреля… когда США нанесли ракетный удар по суверенному государству – Сирии,
говорится в комментарии.


В ведомстве заявили, что «планы США разместить в Польше противоракетные комплексы Aegis Ashore с системами, способными запускать ракеты "Томагавк", являются грубейшим нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)».

МИД РФ также обвинил Вашингтон в дезинформации о выполнении своих обязательств по Договору.

«Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьезные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон приводит ничем не подтвержденные аргументы, обвиняя Россию в нарушении ДРСМД.

«США… развернули кампанию по публичному, абсолютно голословному обвинению России в нарушении ДРСМД: якобы наша страна производит и испытывает запрещенные по Договору крылатые ракеты наземного базирования. Никакой аргументации, способной подкрепить выдвигаемые в наш адрес претензии, так и не предъявлено. Переданная американской стороной "информация", якобы позволяющая определить, о чём идет речь, на деле представляет собой отрывочные фрагментарные сигналы, никак не проясняющие, на чем все-таки основаны несостоятельные американские озабоченности», – отметили в российском МИД.

Там выразили озабоченность в связи с тем, что официальные лица американской администрации пытаются использовать подобные «факты» в качестве предлога для «раскрутки очередной кампании» по введению новых антироссийских санкций.

Использованы фотографии: www.news.cn
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Комментарии 34

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  1. Siegen Сегодня, 13:02


    Не надорвутся ли ?

    Siegen
    1. ВадимЖивов Сегодня, 13:08
      Это на фото афроамериканский пингвин? wassat
      ВадимЖивов
      1. cniza Сегодня, 13:12
        Цитата: ВадимЖивов
        Это на фото афроамериканский пингвин? wassat



        Это американский шакал , а если серьёзно у них точно крышу сносит от вседозволенности и видимо без "щелчка" по носу не обойтись.
        cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:22
      Лаврова уважаю, но эти оправдывания и мягкие предупреждения ,только подталкивают запад ! КНДР вот правильно с США разговаривает...! А еще во времена СССР было очень тонко и четко "озаживали" этих ястребов и ведь затыкались и откатывались..!!!!

      Сейчас одни оправдания и озабоченность на радость чертям..! Если так и дальше будет , то думаю. кольцевая Москвы так же озабоченность высказывать будет , а по всей России уже давно идет война партизанская ,против оккупантов hi
      ОТДЕЛ
  2. Mystery12345 Сегодня, 13:02
    фашингтону пофигу.судя по всему....мировой "гегемон" не успокоится.пока по сусарам не получит.
    Mystery12345
    1. рич Сегодня, 13:10
      Наличие противоракетного "зонтика" может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и безнаказанности, а значит – породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне к новым опасным односторонним шагам в решении глобальных и региональных проблем в обход Совета Безопасности ООН и вопреки здравому смыслу, как это было сделано 7 апреля… когда США нанесли ракетный удар по суверенному государству – Сирии,

      А их за это к ответу как нибудь призвали? Или может быть Россия за это к США санкции применила какаие-нибудь? Одни пустые слова. Жестче нам надо быть
      рич
      1. Владимирец Сегодня, 13:14
        Цитата: рич
        Россия за это к США санкции применила какаие-нибудь?

        А какие действенные санкции мы можем к ним применить? РД-180? Титан? Ещё чего? Всё остальное, это уподобиться нашим убогим западным соседям и смешить мир глупыми, ни на что не влияющими телодвижениями. request "Нету у вас методов против Кости Сапрыкина".(с)
        Владимирец
        1. рич Сегодня, 13:16
          Да хоть что-то. Нельзя такие вещи оставлять без последствий. Да и само введение экономических санкций против США многих заставит задуматься
          рич
          1. Владимирец Сегодня, 13:18
            Цитата: рич
            Да хоть что-то.

            Сначала надо найти это "хоть что-то", в одиночку вряд ли наши действия будут для них болезненными.
            Владимирец
          2. Siegen Сегодня, 13:19
            Нельзя такие вещи оставлять без последствий




            Однозначно надо ввести санкции
            Siegen
            1. NordUral Сегодня, 13:24
              Сказать то что хотели?
              NordUral
          3. To be or not to be Сегодня, 13:21
            29.04.1716:33
            Комментарий МИД Российской Федерации в связи с опубликованием очередного доклада Государственного департамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения

            http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_
            publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2740264
            .много бук но .правильно И интересно .и по всем пунктам
            И давно пора ов фейсом в их же дерьмо!
            To be or not to be
        2. cniza Сегодня, 13:19
          "Нету у вас методов против Кости Сапрыкина".(с)


          Кое что есть , например, - титан, полеты в космос да масса других проектов , только это глупые шаги и никто их делать не будет , а вот дать им "политического пенделя" это можно организовать.
          cniza
        3. donavi49 Сегодня, 13:31
          Маск - уже 5 ракету готовится запускать. Так что с РД-180 они перебьются тем что уже получили.
          Титан - так в структуре ВСМПО 4/5 это поставки зарубеж. Загрузить даже с Китаем совместно предприятие не выйдет ну никак. А это значит сокращение, остановка производства и уменьшение поступлений в бюджеты. Ах, ну и это вызовет крупный кризис в гражданской авиации, который спишут на форс-мажор. Сами американцы пострадают не очень.
          donavi49
        4. Ольгович Сегодня, 13:34
          Цитата: Владимирец
          "Нету у вас методов против Кости Сапрыкина".(с)


          как же: нашли!
          Ольгович
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:13
      Цитата: Mystery12345
      фашингтону пофигу.судя по всему....мировой "гегемон" не успокоится.пока по сусарам не получит.

      Абсолютно с Вами согласен . hi Пока матрасы остаются безнаказанными - будут продолжать .
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 13:16
        Цитата: bouncyhunter
        Абсолютно с Вами согласен . hi Пока матрасы остаются безнаказанными - будут продолжать .

        Сто % ,но вопрос как их наказать ? Тут нужна серьёзная коалиция ,хотя бы России и Китая ,а по другому не получится.
        Pirogov
    3. cniza Сегодня, 13:14
      Цитата: Mystery12345
      фашингтону пофигу.судя по всему....мировой "гегемон" не успокоится.пока по сусарам не получит.


      Согласен с Вами , только как бы это сделать менее болезненно для других и в каком месте.
      cniza
      1. МПК105 Сегодня, 13:21
        "Нету у вас методов против Кости Сапрыкина" good Не один я реалист тут,в иллюзорном розовом мире не витающем здесь...Ну какие рычаги у нас есть на них-Маша перл очередной выдаст,что-ли...?
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:29
          Лёх , да что с тобой сегодня творится ? К твоему пессимизму я , лично , уже привык . Но сегодня ты уж что-то совсем всё в чёрном цвете подаёшь . Температурки нет ? Горлышко не болит ? Или может твоя хворь именуется "недолюбит" ? wink
          bouncyhunter
          1. МПК105 Сегодня, 13:35
            Спермотоксикоз...Погода-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            !!!!А я на огороде ковыряюсь,а не в- Абыдно,ля...
            МПК105
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:40
              Жениться вам надо , барин .... bully
              bouncyhunter
  3. Александр War Сегодня, 13:05
    «ПРО: влияние на глобальную и региональную безопасность» — 3 дискуссия на MCIS-2017
    Александр War
    1. yuriy55 Сегодня, 13:50
      А мне нравятся военные-теоретики. Давайте спорить о возможностях ПРО, Тополей, Калибров и пр... laughing
      Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.
      yuriy55
  4. iliitchitch Сегодня, 13:13
    Собственно , а сколько можно "озабочиваться" ? То , что эти челы невменяемые - козе понятно лет этак 100500 . Что в лоб , что по лбу . Ну что , шарахнуть нахрен в несудоходном районе пасифика океану кузькину мать , что б Планета подпрыгнула ? Угомоняться лет на 5 , И ? С бешеной собакой нельзя договорится , всё равно укусит . Их не лечат , отстреливают . Карфаген должен быть разрушен . Иначе нам хана . Мы последняя на Планете ещё не до конца раграбленная территория . Слюнями давятся , упыри .
    iliitchitch
    1. yuriy55 Сегодня, 13:46
      Цитата: iliitchitch
      Карфаген должен быть разрушен .

      Для начала надо избавиться от тех, кто утверждает нам со всех сторон ( СМИ, военные-эксперты, экономисты-аналитики, общественники-лгбтэшники) что этот самый Карфаген и есть США, и что он такой вот незыблемый-крутой...Бросить их хозяевам и отказаться от привязки экономики к доллару...
      yuriy55
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 13:13
    ... и ни кто не указ, мировому жандарму в лице мерикатосии...
    a.s.zzz888
  6. Siegen Сегодня, 13:22
    Скачут по прериям два ковбоя.
    Один из них говорит:
    - Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?
    - Спорим! - отвечает другой.
    Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.
    Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:
    - А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиное
    дерьмо?
    Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опять
    поскакали.
    - Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы за
    бесплатно дерьма нажрались!

    Мораль сей басни: Они остались верными американскому образу жизни, ведь
    Америка - это единственная страна, где накормят дерьмом, да еще заставят
    за это заплатить...
    Siegen
  7. yuriy55 Сегодня, 13:23
    Ага!!! Прямо щазззз поднимем руки и айда в капитуляцию...Нам не надо ничего доказывать, нам только и надо, что правильно отвечать на все американские "заморочки"...
    Они разместили систему ПРО в Европе, мы - на Кубе...Пролетел кто-то там, куда не звали, - belay не видели и первый раз слышим...А если всё время сопли жевать и в кулак материться, то никто вас за это уважать (бояться) не станет.
    Мы сейчас, как медведь в зоопарке. Внутрь никто зайти не может, потому что прутья решётки толстые и замок на двери...А снаружи корчить рожи безопасно. Медведь не достанет...
    yuriy55
  8. Грэг Миллер Сегодня, 13:30
    К опасным шагам США ведет слабость и безволие руководства России
    Грэг Миллер
    1. sabakina Сегодня, 13:58
      Цитата: Грэг Миллер
      К опасным шагам США ведет слабость и безволие руководства России

      -Сила есть, воля есть. а силы воли нет!
      (с) "Хочу в тюрьму".
      sabakina
  9. Горный стрелок Сегодня, 13:49
    по моему, ясно было сказано - если кто то, где то, хоть намеком - прилетит все что надо, и не по Европе или Эр-Рияду, а по Фашингтону, и всему что там у них есть. Какой смысл разворачивать ПРО в Европе, когда "ответка" полетит через Северный полюс, а от тяжелых МБР - так вообще через Южный! А откуда и что прилетит с океанов, от РКСН - у-у-у... wassat
    "Не приемлемый ущерб"- вот ключевое словосочетание. Сколько может выдержать попаданий американский народ, пока не вытащит "наголо" все свои стволы и начнёт делить все, что осталось, или охранять своё имущество от подобного дележа. Ураган Катрина в Новом Орлеане все помнят?
    И как там вела себя "демократическая общественность", когда исчезла полиция?
    Горный стрелок
  10. mikh-korsakov Сегодня, 13:52
    Нам в очередной раз разоблачили коварные планы американской военщины. Разъяснили их пагубные цели. Но не хватает, одной простой вещи. "Америка, не делайте так" - "А то..." А так получается по известной басне "А Васька слушает, да ест". Пусть бы и так. Но дело в том, что жрет не кот Васька, а здоровенный хищник. Если данное заявление рассчитано сугубо на внутреннее пользование, то мы обеими руками за. Но хотелось бы чего-то более конкретного, чем просто "Россия может отразить любые нападки", потому что нам нарисовали такую картину, как будто американский хищник делает что ему хочется а мы благородно указываем ему на то как неблагородно то, что он делает. Хотелось бы больше конкретики. Ведь от этого зависит жизнь наших детей и внуков.
    mikh-korsakov
  11. yuriy55 Сегодня, 13:54
    МИД РФ: развертывание ПРО может подтолкнуть Вашингтон к новым опасным шагам


    А как должно быть написано? belay
    МИД РФ: развертывание американской системы ПРО подталкивает МО РФ к новым опасным для США шагам... belay
    yuriy55
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