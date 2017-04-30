МИД РФ: развертывание ПРО может подтолкнуть Вашингтон к новым опасным шагам

Наличие противоракетного "зонтика" может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и безнаказанности, а значит – породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне к новым опасным односторонним шагам в решении глобальных и региональных проблем в обход Совета Безопасности ООН и вопреки здравому смыслу, как это было сделано 7 апреля… когда США нанесли ракетный удар по суверенному государству – Сирии,

Наличие разветвленной противоракетной системы может породить в «горячих головах» в Вашингтоне иллюзию безнаказанности и подтолкнуть США к очередным опасным шагам в обход ООН, передает РИА Новости комментарий МИД РФ в связи с публикацией доклада Госдепа о соблюдении странами соглашений о контроле над вооружениями.говорится в комментарии.В ведомстве заявили, что «планы США разместить в Польше противоракетные комплексы Aegis Ashore с системами, способными запускать ракеты "Томагавк", являются грубейшим нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)».МИД РФ также обвинил Вашингтон в дезинформации о выполнении своих обязательств по Договору.«Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьезные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», – говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон приводит ничем не подтвержденные аргументы, обвиняя Россию в нарушении ДРСМД.«США… развернули кампанию по публичному, абсолютно голословному обвинению России в нарушении ДРСМД: якобы наша страна производит и испытывает запрещенные по Договору крылатые ракеты наземного базирования. Никакой аргументации, способной подкрепить выдвигаемые в наш адрес претензии, так и не предъявлено. Переданная американской стороной "информация", якобы позволяющая определить, о чём идет речь, на деле представляет собой отрывочные фрагментарные сигналы, никак не проясняющие, на чем все-таки основаны несостоятельные американские озабоченности», – отметили в российском МИД.Там выразили озабоченность в связи с тем, что официальные лица американской администрации пытаются использовать подобные «факты» в качестве предлога для «раскрутки очередной кампании» по введению новых антироссийских санкций.