Республики Донбасса ожидают очередных провокаций со стороны Киева

По официальной информации из штаба АТО, в период с 1 по 2 мая в так называемую зону АТО спланировано прибытие комиссии генерального штаба Украины с целью проверки складов с оружием и боеприпасами… Но, по данным нашей разведки, настоящей целью работы комиссии является подготовка провокаций, направленных на дискредитацию нашей республики,

Все это делается для проведения очередных постановочных боев для показа журналистам, в том числе и иностранным, массово прибывающим в город (Мариуполь),

Зафиксировано прибытие в район населенного пункта Зайцево, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады (ВСУ), наемников из Грузии численностью до 40 человек,

По информации нашей разведки, в зону ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Лисичанск прибыли инструкторы из США для проведения занятий с военнослужащими ВСУ по установке мин в общественных местах в ходе ведения диверсионной деятельности на территории республики,