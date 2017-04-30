16:44 30 апреля

Республики Донбасса ожидают очередных провокаций со стороны Киева

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил на брифинге, что украинские силовики готовят очередную провокацию против народной республики.

Республики Донбасса ожидают очередных провокаций со стороны Киева


По официальной информации из штаба АТО, в период с 1 по 2 мая в так называемую зону АТО спланировано прибытие комиссии генерального штаба Украины с целью проверки складов с оружием и боеприпасами… Но, по данным нашей разведки, настоящей целью работы комиссии является подготовка провокаций, направленных на дискредитацию нашей республики,
цитирует Басурина РИА Новости .


По его словам, в провокации будут участвовать силовики, переодетые в форму ополчения ДНР.

Все это делается для проведения очередных постановочных боев для показа журналистам, в том числе и иностранным, массово прибывающим в город (Мариуполь),
заявил Басурин.

В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам о прибытии в Донбасс наемников из Грузии.

Зафиксировано прибытие в район населенного пункта Зайцево, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады (ВСУ), наемников из Грузии численностью до 40 человек,
сказал он.

Марочко отметил, что ситуация в зоне соприкосновения сторон «имеет тенденцию к обострению».

По информации нашей разведки, в зону ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Лисичанск прибыли инструкторы из США для проведения занятий с военнослужащими ВСУ по установке мин в общественных местах в ходе ведения диверсионной деятельности на территории республики,
добавил он.

Представитель военного ведомства ЛНР уточнил, что подразделения Народной милиции не ослабляют бдительности и соблюдают минские договоренности.

Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Аверин
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Комментарии 16

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  1. iliitchitch Сегодня, 15:05
    Да забирайте уже своё , пора .
    iliitchitch
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:51
      Социальный ролик НМ ДНР
      Владыка Ситх
      1. cniza Сегодня, 16:24
        Похоже готовят большие пакости , для показухи Западу.
        cniza
  2. alekc73 Сегодня, 15:07
    1-2 мая, особенно 9 мая для бендеровцев- жуткие дни.Будут делать гадости любой ценой.Помнят 1945- через поколение поджилки трясутся.
    alekc73
    1. рич Сегодня, 15:33
      Надо ополченцам обязательно 9 мая на Параде пленных прогнать. Чтобы поняли эти уро-ды на чей стороне воюют
      рич
    2. Чёрный Сегодня, 15:58
      От фашистского режим можно ждать чего угодно...тем более наконуне праздника ПОБЕДЫ! ....Будет даже странно, если укровермахт не устроит провокацию
      Чёрный
  3. Черный_Ватник Сегодня, 15:09
    К чему такие заявления? Он с 2014 года круглосуточно, каждый день должны ожидать провокации.
    Черный_Ватник
    1. udincev Сегодня, 15:16
      Цитата: Черный_Ватник
      К чему такие заявления?

      Кто знает сколько было бы реализовано пакостей, если б не было заявлений на основании данных разведки и круглосуточного ожидания провокаций.
      udincev
      1. Черный_Ватник Сегодня, 15:28
        Меньше этих пакостей не станет до тех пор, пока ЛДНР "ожидают".
        Черный_Ватник
        1. Верба Сегодня, 16:24
          Цитата: Черный_Ватник
          Меньше этих пакостей не станет до тех пор, пока ЛДНР "ожидают".

          Согласен ! Но дело в том ,что эта ситуация многих устраивает с обоих сторон.
          Верба
  4. udincev Сегодня, 15:12
    в район населенного пункта Лисичанск прибыли инструкторы из США для проведения занятий с военнослужащими ВСУ по установке мин в общественных местах в ходе ведения диверсионной деятельности на территории республики
    Снова мины для патрулей ОБСЕ учить устанавливать будут...
    udincev
    1. рич Сегодня, 15:30
      udincev : Снова мины для патрулей ОБСЕ учить устанавливать будут...
      Видимо в США считают, что настала уже пора признать ОБСЕ террористической организацией
      рич
  5. Deniska999 Сегодня, 15:14
    Зачем на ВО почти каждый день печатать такие однотипные новости?
    Deniska999
    1. Pirogov Сегодня, 16:18
      Цитата: Deniska999
      Зачем на ВО почти каждый день печатать такие однотипные новости?

      Других новостей мало,а их ещё и подать нужно у меть ,а новости Донбасса всех цепляют и без особой подачи.
      Pirogov
  6. sabakina Сегодня, 15:25
    Все это делается для проведения очередных постановочных боев для показа журналистам, в том числе и иностранным, массово прибывающим в город (Мариуполь)

    Ну, что я могу посоветовать с дивана? Сменить коды, нашивки, повесить на головные уборы красную ленту, как в гражданскую. Ну ещё, отрастить, ой, простите, повесить каждому ополченцу хвост. Скажите дикость? А пусть потом доказывают журналюгам, что у украинцев нет копчика!
    sabakina
  7. Ирек Сегодня, 16:27
    Штук пять инструкторов хлопнуть , остальные сами разбегутся, они другим озабочены чем дохнуть за бандерлохов... Ф
    Ирек
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