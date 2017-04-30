Республики Донбасса ожидают очередных провокаций со стороны Киева
Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил на брифинге, что украинские силовики готовят очередную провокацию против народной республики.
По его словам, в провокации будут участвовать силовики, переодетые в форму ополчения ДНР.
В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам о прибытии в Донбасс наемников из Грузии.
Марочко отметил, что ситуация в зоне соприкосновения сторон «имеет тенденцию к обострению».
Представитель военного ведомства ЛНР уточнил, что подразделения Народной милиции не ослабляют бдительности и соблюдают минские договоренности.
По официальной информации из штаба АТО, в период с 1 по 2 мая в так называемую зону АТО спланировано прибытие комиссии генерального штаба Украины с целью проверки складов с оружием и боеприпасами… Но, по данным нашей разведки, настоящей целью работы комиссии является подготовка провокаций, направленных на дискредитацию нашей республики,цитирует Басурина РИА Новости .
По его словам, в провокации будут участвовать силовики, переодетые в форму ополчения ДНР.
Все это делается для проведения очередных постановочных боев для показа журналистам, в том числе и иностранным, массово прибывающим в город (Мариуполь),заявил Басурин.
В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам о прибытии в Донбасс наемников из Грузии.
Зафиксировано прибытие в район населенного пункта Зайцево, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады (ВСУ), наемников из Грузии численностью до 40 человек,сказал он.
Марочко отметил, что ситуация в зоне соприкосновения сторон «имеет тенденцию к обострению».
По информации нашей разведки, в зону ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Лисичанск прибыли инструкторы из США для проведения занятий с военнослужащими ВСУ по установке мин в общественных местах в ходе ведения диверсионной деятельности на территории республики,добавил он.
Представитель военного ведомства ЛНР уточнил, что подразделения Народной милиции не ослабляют бдительности и соблюдают минские договоренности.
Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Аверин
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