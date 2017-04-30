Трамп: я буду сотрудничать с Россией, но я не агент Кремля
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет действовать вместе с Россией, возможно, с Китаем, а также с группами других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на стенограмму его интервью телекомпании CBS. Само интервью должно выйти в эфир в ближайшее время.
Он в очередной раз назвал вымыслом историю о связи своей команды с Москвой в ходе выборов.
Вместе с тем Трамп напомнил о «связях» с Москвой своей соперницы по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.
Затронув тему северокорейской проблемы, Трамп назвал Ким Чен Ына «ловким парнем», поскольку тот, несмотря на свою молодость, сумел удержать власть в стране.
Однако, «мы не можем позволить ситуации (вокруг КНДР) развиваться так, как она развивалась многие годы», подчеркнул он.
На вопрос ведущего, почему северокорейские ракеты взрываются при испытаниях, Трам ответил:
Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы,сказал Трамп, не уточнив о каких сферах сотрудничества идет речь.
Он в очередной раз назвал вымыслом историю о связи своей команды с Москвой в ходе выборов.
Если вы не смогли поймать хакера с поличным, очень трудно сказать, кто осуществил взлом,отметил президент.
Вместе с тем Трамп напомнил о «связях» с Москвой своей соперницы по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.
Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста), который, насколько я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом,сказал он.
Затронув тему северокорейской проблемы, Трамп назвал Ким Чен Ына «ловким парнем», поскольку тот, несмотря на свою молодость, сумел удержать власть в стране.
Он смог взять власть в свои руки в очень молодом возрасте. Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог ее удержать. Так что, безусловно, он достаточно ловкий парень,сказал президент.
Однако, «мы не можем позволить ситуации (вокруг КНДР) развиваться так, как она развивалась многие годы», подчеркнул он.
На вопрос ведущего, почему северокорейские ракеты взрываются при испытаниях, Трам ответил:
Я бы не стал обсуждать это. Может быть, у них не очень хорошие ракеты. Но, в конце концов, у них будут хорошие ракеты.
Использованы фотографии: fotki.yandex.ru
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