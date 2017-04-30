21:38 30 апреля

Трамп: я буду сотрудничать с Россией, но я не агент Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет действовать вместе с Россией, возможно, с Китаем, а также с группами других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на стенограмму его интервью телекомпании CBS. Само интервью должно выйти в эфир в ближайшее время.



Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы,
сказал Трамп, не уточнив о каких сферах сотрудничества идет речь.


Он в очередной раз назвал вымыслом историю о связи своей команды с Москвой в ходе выборов.

Если вы не смогли поймать хакера с поличным, очень трудно сказать, кто осуществил взлом,
отметил президент.

Вместе с тем Трамп напомнил о «связях» с Москвой своей соперницы по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста), который, насколько я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом,
сказал он.

Затронув тему северокорейской проблемы, Трамп назвал Ким Чен Ына «ловким парнем», поскольку тот, несмотря на свою молодость, сумел удержать власть в стране.

Он смог взять власть в свои руки в очень молодом возрасте. Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог ее удержать. Так что, безусловно, он достаточно ловкий парень,
сказал президент.

Однако, «мы не можем позволить ситуации (вокруг КНДР) развиваться так, как она развивалась многие годы», подчеркнул он.

На вопрос ведущего, почему северокорейские ракеты взрываются при испытаниях, Трам ответил:

Я бы не стал обсуждать это. Может быть, у них не очень хорошие ракеты. Но, в конце концов, у них будут хорошие ракеты.

Использованы фотографии: fotki.yandex.ru
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Комментарии 46

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  1. Svarog51 Сегодня, 19:22
    Пусть докажет!
    Svarog51
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:27
      Трамп: я буду сотрудничать с Россией, но я не агент Кремля

      Значит эту недоработку надо устранить! Куда смотрит наша контрразведка? Клиент сам напрашивается! smile
      Агентом можешь ты не быть,
      Но быть с Россией ты обязан!
      СРЦ П-15
      1. Лелёк Сегодня, 19:52
        Цитата: СРЦ П-15
        Но быть с Россией ты обязан!


        Привет, Александр.
        Когда этот удод говорил о достижениях за 100 дней своего президентства из толпы зрителей его забросали флажками с российским триколором. Опять этот вездесущий Путин.
        Лелёк
        1. cniza Сегодня, 20:40
          Цитата: СРЦ П-15
          Трамп: я буду сотрудничать с Россией, но я не агент Кремля

          Значит эту недоработку надо устранить! Куда смотрит наша контрразведка? Клиент сам напрашивается! smile
          Агентом можешь ты не быть,
          Но быть с Россией ты обязан!



          Весь мир занимается словоблудием и никто не хочет решать конкретные проблемы , все занимаются фейками и пропагандой , одна Россия пашет за всех - надоело...
          cniza
      2. Офицер запаса Сегодня, 19:55
        "Трамп: я буду сотрудничать с Россией, но я не агент Кремля"

        Это слова СМИ, а не Трампа. Трамп сказал следующее - "Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы". И не более. Очередное передергивание.
        Офицер запаса
      3. Svarog51 Сегодня, 19:58
        Александр, hi Возьму на себя смелость перефразировать ваши слова. feel
        В России можешь ты не жить,
        А вот агентом быть обязан. soldier
        Пусть Трамп доказывает обратное. wassat drinks
        Svarog51
      4. bouncyhunter Сегодня, 19:59
        Цитата: СРЦ П-15
        Значит эту недоработку надо устранить! Куда смотрит наша контрразведка? Клиент сам напрашивается!

        Саш , тут такая ситуёвина ... Ну в общем , Трамп - агент Марса . belay Связь через Агузарову держит . lol
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 20:15
          Паш, hi Чё та я запутался. Трамп- агент Кремля, Трамп - Президент Марса, Связь через Агузарову. Я ничего не перепутал? feel Срочно высылаем на Марс звездолёт Буран, для связи с агентом под псевдонимом "Трамп Марсианский"! wassat drinks
          Svarog51
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:19
            Серёга , не спеши . Ещё не все связи выявлены - спугнём . wassat
            bouncyhunter
            1. рич Сегодня, 20:23
              Трамп: я не агент Кремля...я только учусь
              рич
            2. Svarog51 Сегодня, 20:25
              Вот и я подумал - там и Сатурн с Юпитером тусуются, всё же я думаю заказчик - Солнце. ИМХО. После солнечного удара автоматически - агент Кремля. laughing
              Svarog51
            3. sgazeev Сегодня, 20:52
              Цитата: bouncyhunter
              Серёга , не спеши . Ещё не все связи выявлены - спугнём . wassat

              sgazeev
              1. Svarog51 Сегодня, 20:56
                Александр, hi good Именно это!!! Пусть теперь репу чешет! drinks
                Svarog51
      5. Dashout Сегодня, 21:02
        Какая-то сложная многоходовка..и мне кажется, это многоходовка Путина вместе с Трампом!
        Dashout
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:30
      Svarog51
      Пусть докажет!
      laughing
      Правильно !Наколки Сталина и Ленина на груди не вывести! laughing

      Наблюдатель2014
      1. Монос Сегодня, 19:38
        По сути, Трамп - та самая "кухарка", взявшаяся управлять страной. Только о-о-очень богатая.
        Монос
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:41
          Монос hi
          По сути, Трамп - та самая "кухарка", взявшаяся управлять страной. Только о-о-очень богатая.
          Дык, пускай развлекаются.Чем дольше и больше там грызни.Тем лучше.
          Наблюдатель2014
          1. Монос Сегодня, 20:50
            hi Я только "за".
            Монос
        2. zloybond Сегодня, 19:45
          Да ладно, каждый мусульманин тут уверен, что он и агент и клиент .... просто ненадо скромничать. Мы понимаем все, почти не в обиде. Продолжайте работать товарищ. В Кащенко Вас ждут по окончание задания и оценят .
          zloybond
        3. Pirogov Сегодня, 19:49
          Цитата: Монос
          По сути, Трамп - та самая "кухарка", взявшаяся управлять страной. Только о-о-очень богатая.

          Не согласен ,в экономике у него много хороших и правильных идей ,другой вопрос ,что кто ему даст их воплотить в жизнь,да и в других вопросах он далеко не ,но опять же окружение его сдерживает.
          Pirogov
        4. Topotun Сегодня, 21:36
          Из всех президентов США самостоятельно попытался управлять страной (на мой взгляд) Кенеди. Ну как он закончил все знают.... Снайперов так и не наши, подставив какого-то клоуна...
          Topotun
    3. svp67 Сегодня, 20:07
      Трамп:.... я не агент Кремля

      Да, да...
      svp67
    4. рич Сегодня, 20:16
      Трамп: я буду сотрудничать с Россией, но я не агент Кремля

      рич
    5. sgazeev Сегодня, 20:49
      Цитата: Svarog51
      Пусть докажет!

      Да ладно,рыльце "в пушку",не отмажется.Кошмарить будут до конца первого и последнего сидения на матрасе. drinks
      sgazeev
  2. Михаил177 Сегодня, 19:23
    Тяжкий товарищ. Говорит одно, думает другое, делает третье. Да ещё и топорами бросается.
    Михаил177
    1. Чёрный Сегодня, 19:29
      Да ладно Дональд, хорош шифроваться. Сознайся, облегчи душу laughing ...да и в налоговой тебя ждут laughing
      Чёрный
  3. Комментарий был удален.
    1. LostCoast Сегодня, 19:31
      Говорят,не фотошоп...
      LostCoast
      1. Владимирец Сегодня, 19:51
        Цитата: LostCoast
        Говорят,не фотошоп...

        Тем печальнее...
        Владимирец
        1. Svarog51 Сегодня, 20:02
          Тем печальнее...

          Дональду нашему... Трампу lol
          Svarog51
  4. erudit 017 Сегодня, 19:26
    Уважаемый Дональд хватит обещаний, пора на деле! hi
    erudit 017
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:27
    Трамп заявил-"я не агент Кремля "-и про себя добавил "пока еще не агент Кремля"! lol
    Изгоняющий либероидов
    1. san4es Сегодня, 19:32
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Трамп заявил-"я не агент Кремля "-и про себя добавил "пока еще не агент Кремля"! lol

      ...и тут-же вспомнил, как когда-то...
      san4es
  6. Мар.Тира Сегодня, 19:27
    Ну вот это другое дело.Как говорят бабы,и сваты а куда ты денешься,влюбишься и жениишься,С этого и надо было начинать.Первой ласточкой стало выдвижение спецназа США на границу Сирии,и Турции,что бы турки не хозяйничали.Посмотрим что будет дальше?
    Мар.Тира
  7. Васян1971 Сегодня, 19:40
    Поветрие какое-то! Кругом одни "небратья" и "неагенты"!
    Васян1971
  8. Горный стрелок Сегодня, 19:46
    С такими "попутчиками" врагов НЕ НАДО. Трампушка, тебе нельзя политикой заниматься. Это опасно для мира. Всего мира.
    Горный стрелок
  9. Masya Masya Сегодня, 19:46
    Как говорил Станиславский: " НЕ ВЕРЮ!!!"
    Masya Masya
  10. loginovich Сегодня, 19:47
    Трамп: я буду сотрудничать с Россией, но я не агент Кремля

    Но кто поверит.
    loginovich
  11. masiya Сегодня, 20:04
    Да и ради Бога пусть отношения и пропадут...с Кремлем этот тип никаких отношений не имеет,.этому клоуну место на свалке истории....
    masiya
  12. iliitchitch Сегодня, 20:04
    А козырный ловкий пацан , эк как спрыгивает . Бабуська по-любому была бы хужее . Как разинет глотку ... Так и хочется полено вставить , а то губу прикусит .
    iliitchitch
  13. Alexaner Arier Сегодня, 20:28
    подозрительное высказывание, явно опять будут бомбёжки и ракетные удары.
    Alexaner Arier
  14. Вальцманюга Сегодня, 20:48
    Трамп показал себя полным неадекватом как можно с таким сотрудничать , если он полностью под каблуком у зятя и дочери совсем как наш алкаш ельцын , ладно хоть не запойный .
    Вальцманюга
  15. Siegen Сегодня, 20:59
    WADA заявила, что у них есть подозрения, что Дональд Трамп принимает запрещенный допинг (Russian Vodka), который ему привозят агенты ГРУ России. Этих подозрений достаточно, чтобы WADA смогла аннулировать результаты президентских выборов
    Siegen
  16. Fazula Сегодня, 21:06
    Утверждать что Москва вмешалась в выборы президента США это как стричь свинью: визгу много а шерсти нет.
    Fazula
  17. tsvetkov1274 Сегодня, 21:22
    наш чел...ИМХО
    tsvetkov1274
  18. Berkut24 Сегодня, 21:26
    Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы

    Блин, почему мне это уже не интересно?
    Berkut24
  19. faterdom Сегодня, 21:29
    Не-е, так не поверят... Надо показать выписку из Указа Путина об исключении из числа действующих агентов и снятии со всех видов довольствия. И приложить обходной лист, чтобы было видно, что ничего не должен в секретную библиотеку Кремля, а также начпроду и начвещу! И что удостоверение сдал!
    faterdom
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