"Трамп: я буду сотрудничать с Россией, но я не агент Кремля"

Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы,

Если вы не смогли поймать хакера с поличным, очень трудно сказать, кто осуществил взлом,

Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста), который, насколько я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом,

Он смог взять власть в свои руки в очень молодом возрасте. Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог ее удержать. Так что, безусловно, он достаточно ловкий парень,

Я бы не стал обсуждать это. Может быть, у них не очень хорошие ракеты. Но, в конце концов, у них будут хорошие ракеты.