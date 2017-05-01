11:54 01 мая

В Гааге прошла акция памяти жертв одесской трагедии

Как сообщает ТАСС , в центре Гааги состоялась акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, в ходе которой участники потребовали наказать виновных в убийстве мирных граждан 2 мая 2014 года и призвали привлечь внимание общественности и СМИ к ситуации на Украине в целом.

В этом году мы опять собрались в центре Гааги, чтобы помянуть жертв событий трехлетней давности в Одессе. Несмотря на то, что все большая полоса времени отделяет нас от тех печальных событий, мы не хотим допустить, чтобы "Одесса" была забыта. Пока справедливость в Одессе не восторжествует, пока негодяи не будут наказаны, мы будем продолжать выступать и привлекать внимание к тому, что в этом городе произошло.

- пояснил организатор мероприятия Дмитрий Писарев.

В Гааге прошла акция памяти жертв одесской трагедии



С его слов, западные СМИ не обращают внимания на события, происходящие на Украине, создавая фактически информационную блокаду:

Все, что там творится, здесь как будто бы по единогласному сговору обеляется или вообще замалчивается. Наше сегодняшнее выступление - это очередная попытка прорвать информационную блокаду и обратиться к людям напрямую.


Как полагает Д. Писарев, настоящих виновников трагедии не ожидает наказание при существующем режиме, "поскольку он держится на лжи и преступлениях".

Без смены политического режима справедливость в Одессе, наверное, все-таки не восторжествует. Поэтому стоит только надеяться на внутреннее разложение сложившегося на Украине порядка или на то, что под веянием внешних сил или весом собственного банкротства, включая экономического, он рухнет. И я не просто в это верю, мне кажется, что все к тому и идет.


Как считает участник акции памяти Онно Фровейн, власти Нидерландов пренебрегли итогами консультативного референдума по вопросу ассоциации с Украиной.

И теперь с введением безвизового режима между ЕС и Украиной все эти нацисты, в том числе из "Правого сектора" [запрещен в РФ] и батальона "Азов", которые убивали людей в Одессе, получат возможность спокойно приезжать в Нидерланды и другие страны Шенгенской зоны.


Прошедшая акция приурочена к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Во время тех событий на Куликовом поле был развернут палаточный городок, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" и так называемой самообороны майдана сожгли его, после чего сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В итоге погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.



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Комментарии 45

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  1. МПК105 Сегодня, 08:24
    good Есть ЛЮДИ на западе,а то мы совсем уж их со-счетов скинули...Нормально всё,не одни ...... там остались... hi
    МПК105
    1. nizhegorodec Сегодня, 08:27
      Цитата: МПК105
      Есть ЛЮДИ на западе

      организатор мероприятия Дмитрий Писарев.
      да, есть, только приехали они с востока и их очень мало. "Гааге" глубоко пофигу, то что не одобрено госдепом.
      nizhegorodec
    2. Masya Masya Сегодня, 08:30
      Цитата: МПК105
      Есть ЛЮДИ на западе,

      приветик, Алексей! love есть люди... только этой, жалкой горстке, не достучаться до разжиженных мозгов... про сердце уже и не говорю...
      Masya Masya
      1. МПК105 Сегодня, 08:38
        Привет,Солнце!!! love love love love love love love С Первомаем!!! Да я бы не был бы столь категоричен,Богиня Утренней Зари,по-моему,вовсе и не жалкая горстка,просто их мудрого и тихого голоса не слышно за мощным рёвом политиков их...А ещё пессимистом меня они здесь все величают... wink feel
        МПК105
        1. мордвин 3 Сегодня, 08:54
          Цитата: МПК105
          Богиня Утренней Зари,

          Э, не перехвали, ладно? laughing
          мордвин 3
          1. Masya Masya Сегодня, 09:07
            Э, не перехвали, ладно? laughing

            совсем засмущали, право... feel
            Masya Masya
        2. Masya Masya Сегодня, 08:59
          их мудрого и тихого голоса не слышно за мощным рёвом политиков их.

          думаешь, их тихий, пока голос окрепнет в борьбе? дай то бог...
          Masya Masya
          1. Лелёк Сегодня, 10:41
            Цитата: Masya Masya
            думаешь, их тихий, пока голос окрепнет в борьбе? дай то бог...


            Привет.
            Пока их тоненькие голоса еле слышимы "европами", в Одессе принимаются приказы не жечь больше протестующих граждан, но расстреливать. Инновация по-украински.
            Лелёк
    3. APASUS Сегодня, 08:52
      Цитата: МПК105
      good Есть ЛЮДИ на западе,а то мы совсем уж их со-счетов скинули...Нормально всё,не одни ...... там остались... hi


      Кто же спорит,нам с рядовым голландцем,немцем ,румыном нечего делить .Если правительство стран Европы в основном прогнулось под линию Вашингтона ,то народ то видит,да и прозревают быстрее чем правители.В Польше уже не все рады .Сейчас еще выборы во Франции будут .
      APASUS
      1. Shurik70 Сегодня, 11:02
        Цитата: APASUS
        В Польше уже не все рады .Сейчас еще выборы во Франции будут .

        Нашли кого в пример привести - главных бузотёров Европы.
        Полякам всё равно, какая причина побузить - лишь бы скандал погромче. Что бы не сделали, там найдутся недовольные, что будут бузить.
        А у французов политика, что флюгер - каждый час меняется. Не случайно именно на них проверяли технологию "эсемесочного протеста" , когда за пару часов подняли миллионы на демонстрацию "скорбим о Шарли".
        Shurik70
    4. сибиралт Сегодня, 08:52
      Молодцы одесские гаагцы! Да только кто их услышит в самой Гааге?
      сибиралт
    5. Зяблицев Сегодня, 09:49
      Вряд ли...Но в целом они не виноваты, так как многовековая модель капиталистической экономики и либерального образа жизни сформировало в западном человеке буржуазную мораль в которой им безразличны совершенно судьбы окружающих их людей, судьба страны, общества в целом, не говоря уж о каких то "аборигенах" из страны третьего мира! А для Запада - третий мир есть весь остальной мир, кроме стран "золотого миллиарда"! Милосердие и сострадание - это мертвая черта западного общества извлекающаяся на свет только лишь ради рекламы и пиара для дальнейшего извлечения собственной прибыли...Не верю я им!
      Зяблицев
    6. Ольгович Сегодня, 10:24
      Цитата: МПК105
      good Есть ЛЮДИ на западе,а то мы совсем уж их со-счетов скинули...Нормально всё,не одни ...... там остались... hi


      Нет там людей (почти), иначе бы виновники одесской Хатыни давно были бы осуждены. А они поддерживаемы западом.
      Ольгович
  2. Alex_Rarog Сегодня, 08:24
    Жаль только что всем класть в гааге.. что то не одного упыря до сих пор не посадили...
    Alex_Rarog
    1. Хагалаз Сегодня, 09:15
      Ага, и"Васька" слушает, да ест...
      Хагалаз
    2. rotmistr60 Сегодня, 09:39
      что то не одного упыря до сих пор не посадили...

      Зато как прошлись по многострадальным сербам. Кому уже просто не могли ни чего предъявить, тот скоропостижно умирал. А военные преступники - албанцы, хорваты, руки которых по локти в сербской крови просто оправдывались. Судилище, которому еще будет дана оценка.
      rotmistr60
      1. Лелёк Сегодня, 10:46
        Цитата: rotmistr60
        Судилище, которому еще будет дана оценка.


        Привет.
        "Жаль только зрелище это прекрасное уж не увидеть ни мне, ни тебе..." no
        Лелёк
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:53
          hi А мне кажется, что в свои 63 я еще успею дожить до того, чтобы увидеть некоторые корчи запада. А если учесть, что запад усиленно пытается подталкивать историю, то думаю, что это не за горами.
          rotmistr60
          1. Лелёк Сегодня, 11:00
            Цитата: rotmistr60
            мне кажется, что в свои 63 я еще успею


            От души желаю Вам этого. С наступающими праздниками. hi
            Лелёк
  3. Александр 3 Сегодня, 08:29
    Хочется верить что Европа настоящая,а не гейропа.
    Александр 3
  4. Altona Сегодня, 08:29
    Помним, скорбим! Боюсь, что Украина на этом не остановится, ей постоянно нужны человеческие жертвы.
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
      Цитата: Altona
      Помним, скорбим!

      Присоединяюсь .
      Цитата: Altona
      Украина на этом не остановится, ей постоянно нужны человеческие жертвы.

      "Древо свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов." (с) Томас Джефферсон .
      bouncyhunter
    2. Лелёк Сегодня, 10:53
      Цитата: Altona
      ей постоянно нужны человеческие жертвы


      Привет.
      Потери только в ВСУ за три года составляют около 10000 бойцов + 2000 в ЛДНР + не подсчитано сколько гражданских на территории "404". Прямо людоедство какое-то.
      Лелёк
      1. Гаврила Сегодня, 11:37
        сболтнул, совравши... там давно 40т. перевалило...
        Гаврила
  5. Тургон Сегодня, 08:35
    Одессу лично я прощать нацистам не собираюсь и если у нашего политического руководства есть совесть, то и им бы не советовал.
    Тургон
  6. НЕКСУС Сегодня, 08:45
    А как же ОСУДИТЬ киевскую хунту в полном составе в этой самой Гааге в международном суде? Или-" они хоть и мерзавцы,но это наши мерзавцы?"
    НЕКСУС
    1. Farid05 Сегодня, 08:55
      с каких пор гестапо должно судить своих? Они только катынь могут показывать. Хотя и мы здесь хороши.
      Farid05
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:01
        Цитата: Farid05
        Хотя и мы здесь хороши.

        С нашего молчаливого согласия.
        НЕКСУС
    2. Вас Влад Сегодня, 09:15
      Цитата: НЕКСУС
      А как же ОСУДИТЬ киевскую хунту в полном составе в этой самой Гааге в международном суде? Или-" они хоть и мерзавцы,но это наши мерзавцы?"

      Тут вопрос реальнее будет поставить,не как,а когда?А на вопрос, когда?Когда перестанут быть нужны.
      Вас Влад
  7. Farid05 Сегодня, 08:54
    зачем мне знать что там в Гааге собрались кучка наших мигрантов в поддержку жертв Одесской трагедии? Какова цель данной новости? Если хочешь поддержать то езжай туда и воюй, либо отправь помощь, а не болабольствуй перед их органами.
    Farid05
  8. Гаврила Сегодня, 08:56
    25-летнего гражданина Австрии задержали на территории Польши. На него заведено уголовное дело о военном преступлении в связи с убийством сдавшихся солдат противника и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка, мужчине предъявлено заочное обвинение. В общем, «бойца» повязали в тот момент, когда он вновь отправлялся на «сафари» в Украину. Удивительные происходят вещи. Никто не признает, что на территории Украины идет война, но при этом появляются военные преступники, которым уже вынесены заочные обвинения. Задержанный воевал на стороне ВСУ, при этом его методы ведения войны вряд ли отличались от методов его однополчан, граждан Украины, но его признали военным преступником, а к бойцам ВСУ, воюющим на территории Донбасса, у мирового сообщества вопросов нет. Абсурд, не правда ли?
    Гаврила
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:57
    Всех с Первомаем! Но придётся и о грустном.
    Жуткая трагедия в Одессе не "достанет" до душ европейцев. У них иная ментальность.Они никак не воспринимают жителей Одессы ЕВРОПЕЙЦАМИ. Равными жителям Гааги, к примеру. Должен сказать, гейропейцы вообще с трудом понимают разницу между русским и украинцем, к примеру.
    И снобы - жуткие.
    Горный стрелок
  10. ОТДЕЛ Сегодня, 08:59
    После Одесского шабаша ,Украина стала внезакона! На Донбасс пошли потоком ополченцы..Бандеровцам этого уже никогда не простят (хотя потом уже пошли бомбежки городов и поселков..) На сто лет вперед запомним все это..Незавидую я скакунам negative
    ОТДЕЛ
  11. К-50 Сегодня, 09:00
    в центре Гааги состоялась акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, в ходе которой участники потребовали наказать виновных в убийстве мирных граждан 2 мая 2014 года и призвали привлечь внимание общественности и СМИ к ситуации на Украине в целом.

    Вряд ли кого накажут, так "пальчиком" погрозят и то не раньше , чем проект "Украина" закроют и отправят в "запасник". Потому как наказывать этих нелюдей значит нужно начинать с себя, тех кто взростил - вскормил "новых бандеровцев". Но Запад не настолько толерантен (слово то какое мерзкое!!) , чтобы самого себя ославить и наказать.
    К-50
  12. KIBL Сегодня, 09:25
    Да бестолков все это!У европейцев сжигать людей живьём народная забава,так уж повелось со времен Великой инквизиции,затем эстафету подхватил Гитлер ну а сейчас переняли традицию его выкормаши с Украины.Европу надо удивить каким то новым изуверством со стороны бандровцев и желательно на территории ЕС,чтобы они поняли кого поддерживают и лелеят!
    KIBL
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:47
      .Европу надо удивить каким то новым изуверством...

      По моему, морально прогнившую Европу не удивишь ни каким изуверством в другом государстве. Они могут брать друг друга за руки и скорбно закатывать глаза только в том случае, когда террористы угрохают нескольких слишком "демократичных" и положивших на мораль своих граждан. При это скромненько закрывают глаза на иммигрантский беспредел в своих странах. И эти государства еще пытаются противопоставить себя России и даже угрожать?
      rotmistr60
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
        Геннадий hi
        Цитата: rotmistr60
        И эти государства еще пытаются противопоставить себя России и даже угрожать?

        Если бы не постоянные науськивания со стороны одной известной своей "любовью" к России страны , да не слепое выполнение воли этого хозяина - жила бы "цивилизованная Европа" как у Бога за пазухой и не терпела беспредельщиков-мигрантов . Матрасии не нужна самостоятельная , сильная , объединённая Европа .
        bouncyhunter
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:14
          Павел, hi Согласен. Вот только есть сомнения по поводу
          жила бы "цивилизованная Европа" как у Бога за пазухой
          Когда Европа начинает так жить у нее и без Сша возникают мыслишки по поводу России. И история это подтверждает.
          rotmistr60
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
            Цитата: rotmistr60
            Когда Европа начинает так жить у нее и без Сша возникают мыслишки по поводу России. И история это подтверждает.

            Если бы не залужные - Европа помнила бы сколько раз русские ей хребет ломали . И побоялась бы наступать на и без того истоптанные грабли .
            bouncyhunter
            1. rotmistr60 Сегодня, 10:41
              Европа помнила бы сколько раз русские ей хребет ломали

              Что характерно, но в генах у них это сидит. Да вот только новым политикам под "крышей Сша" не терпится еще раз испытать на прочность русский дух и свою удачу.
              rotmistr60
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:53
                Цитата: rotmistr60
                Да вот только новым политикам под "крышей Сша" не терпится еще раз испытать на прочность русский дух и свою удачу.

                И ещё раз получить рессорой от трактора по горбу ? Даже с поддержкой Матрасии боятся - вот и гавкают . Для этого большого ума и смелости не надо : гав ! - и в конуру . Чем меньше шавка - тем больше лает . Примеров - уйма . wink
                bouncyhunter
  13. Екатерина II Сегодня, 10:10
    мда.. 48 там и около 100 в зоне АТО погибших одессита.
    многострадальный город.
    Екатерина II
    1. Гаврила Сегодня, 11:32
      в АТО ? - это уже не одесситы! это уже фашисты!
      Гаврила
  14. loginovich Сегодня, 11:12
    Что то администрация ВО не торопится поздравлять с первомаем .Исправлю их не доработку


    С Первым мая!.
    loginovich
  15. sabakina Сегодня, 11:30
    Интересно, а они в Гааге видели кадры с жертвами в Доме Профсоюзов? Я лично до конца до сих пор не смог досмотреть.
    sabakina
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