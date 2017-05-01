В Гааге прошла акция памяти жертв одесской трагедии

В этом году мы опять собрались в центре Гааги, чтобы помянуть жертв событий трехлетней давности в Одессе. Несмотря на то, что все большая полоса времени отделяет нас от тех печальных событий, мы не хотим допустить, чтобы "Одесса" была забыта. Пока справедливость в Одессе не восторжествует, пока негодяи не будут наказаны, мы будем продолжать выступать и привлекать внимание к тому, что в этом городе произошло.

Все, что там творится, здесь как будто бы по единогласному сговору обеляется или вообще замалчивается. Наше сегодняшнее выступление - это очередная попытка прорвать информационную блокаду и обратиться к людям напрямую.

Без смены политического режима справедливость в Одессе, наверное, все-таки не восторжествует. Поэтому стоит только надеяться на внутреннее разложение сложившегося на Украине порядка или на то, что под веянием внешних сил или весом собственного банкротства, включая экономического, он рухнет. И я не просто в это верю, мне кажется, что все к тому и идет.

И теперь с введением безвизового режима между ЕС и Украиной все эти нацисты, в том числе из "Правого сектора" [запрещен в РФ] и батальона "Азов", которые убивали людей в Одессе, получат возможность спокойно приезжать в Нидерланды и другие страны Шенгенской зоны.