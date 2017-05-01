В Гааге прошла акция памяти жертв одесской трагедии
Как сообщает ТАСС , в центре Гааги состоялась акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, в ходе которой участники потребовали наказать виновных в убийстве мирных граждан 2 мая 2014 года и призвали привлечь внимание общественности и СМИ к ситуации на Украине в целом.
- пояснил организатор мероприятия Дмитрий Писарев.
С его слов, западные СМИ не обращают внимания на события, происходящие на Украине, создавая фактически информационную блокаду:
Как полагает Д. Писарев, настоящих виновников трагедии не ожидает наказание при существующем режиме, "поскольку он держится на лжи и преступлениях".
Как считает участник акции памяти Онно Фровейн, власти Нидерландов пренебрегли итогами консультативного референдума по вопросу ассоциации с Украиной.
Прошедшая акция приурочена к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Во время тех событий на Куликовом поле был развернут палаточный городок, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" и так называемой самообороны майдана сожгли его, после чего сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В итоге погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.
В этом году мы опять собрались в центре Гааги, чтобы помянуть жертв событий трехлетней давности в Одессе. Несмотря на то, что все большая полоса времени отделяет нас от тех печальных событий, мы не хотим допустить, чтобы "Одесса" была забыта. Пока справедливость в Одессе не восторжествует, пока негодяи не будут наказаны, мы будем продолжать выступать и привлекать внимание к тому, что в этом городе произошло.
- пояснил организатор мероприятия Дмитрий Писарев.
С его слов, западные СМИ не обращают внимания на события, происходящие на Украине, создавая фактически информационную блокаду:
Все, что там творится, здесь как будто бы по единогласному сговору обеляется или вообще замалчивается. Наше сегодняшнее выступление - это очередная попытка прорвать информационную блокаду и обратиться к людям напрямую.
Как полагает Д. Писарев, настоящих виновников трагедии не ожидает наказание при существующем режиме, "поскольку он держится на лжи и преступлениях".
Без смены политического режима справедливость в Одессе, наверное, все-таки не восторжествует. Поэтому стоит только надеяться на внутреннее разложение сложившегося на Украине порядка или на то, что под веянием внешних сил или весом собственного банкротства, включая экономического, он рухнет. И я не просто в это верю, мне кажется, что все к тому и идет.
Как считает участник акции памяти Онно Фровейн, власти Нидерландов пренебрегли итогами консультативного референдума по вопросу ассоциации с Украиной.
И теперь с введением безвизового режима между ЕС и Украиной все эти нацисты, в том числе из "Правого сектора" [запрещен в РФ] и батальона "Азов", которые убивали людей в Одессе, получат возможность спокойно приезжать в Нидерланды и другие страны Шенгенской зоны.
Прошедшая акция приурочена к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Во время тех событий на Куликовом поле был развернут палаточный городок, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" и так называемой самообороны майдана сожгли его, после чего сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В итоге погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.
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