15:40 01 мая

Россия предложила ввести в Сирию силы разграничения

Согласно информации РИА Новости , делегация вооруженной оппозиции Сирии сообщила о том, что Россия предложила создать зоны снижения напряженности и разместить на линии соприкосновения контингент из стран, не вовлеченных в текущие боевые действия в стране.

Есть российские предложения, полезные своей реалистичностью, о соблюдении прекращение огня, создании зон снижения напряженности и привлечении новых международных игроков к этим договоренностям. Предложение России включает введение специальных сил на линии разграничения между режимом и оппозицией.

— пояснил член делегации Фатех Хассун.

Россия предложила ввести в Сирию силы разграничения



С его слов, указанный контингент формировать будут не страны-гаранты.

Не гаранты, силы разграничения будут состоять из стран, не вовлеченных в текущие боевые действия в Сирии. Это значит, что Россия начала действия как гарант политического процесса и договоренностей, достигнутых с режимом. И это… требует от международного сообщества большего вмешательства в переговорах в Астане. Если честно, это хорошо.


Конкретные государства, которым в возможной перспективе будет предложено выделить воинский контингент, еще не определены.

Не были предложены конкретные страны. Но в скором времени будут достигнуты договоренности рабочей группой. В случае одобрения новых российских предложений будет создана рабочая группа. Они договорятся о странах, которые смогут войти в эту договоренность.


Как указал собеседник, на вооружении сил разграничения будет состоять стрелковое оружие.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:26
    Отличный вариант...но запад вой подымет! Короче я так понимаю наземная операция предвидеться..
    казахи слабо в Сирии Россию поддержать, а не языком)))) Белорусы думаю пойдут ,без вопросов..!
    Чечня само собой ,думаю сам Рамзан туды вылетит и руководить будет.. Ну кто еще из "партнеров" ? Китайцы может быть..))))Или Корейцы тоже..
    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 12:33
      Привет Витя. Незнаю как белорусы, а лучшие для такой местности монголы, китайцы и латиноамериканцы. ИМХО
      рич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:38
        Цитата: рич
        Привет Витя. Незнаю как белорусы, а лучшие для такой местности монголы, китайцы и латиноамериканцы. ИМХО

        Я не Витя ,а Виталий и сам ты ИМХО! soldier А если без шуток , туды будут вводить войска коалицию уже НАШУ, пора заканчивать эту бойню! Сейчас товарищи из Израиля появятся.....В панике! hi
        ОТДЕЛ
        1. рич Сегодня, 12:56
          Я не Витя ,а Виталий и сам ты ИМХО!

          Виноват, товарищ командир. Больше не повторится soldier
          Помнишь интервью В.Кличко:
          Корреспонднт: - И последний вопрос, Виталий Владимирович, как Вас называют близкие?
          В.Кличко: - Это нескромный вопрос. Но я вам честно отвечу. Когда я женился, жена отобрала у меня фамилию, и теперь меня зовут просто Виталя
          рич
          1. мордвин 3 Сегодня, 13:00
            Цитата: рич
            В.Кличко: - Это нескромный вопрос. Но я вам честно отвечу. Когда я женился, жена отобрала у меня фамилию, и теперь меня зовут просто Виталя

            Щас он Вам по мордасам кааак даст. И монитор не спасёт. wassat
            мордвин 3
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:22
              Цитата: мордвин 3
              Цитата: рич
              В.Кличко: - Это нескромный вопрос. Но я вам честно отвечу. Когда я женился, жена отобрала у меня фамилию, и теперь меня зовут просто Виталя

              Щас он Вам по мордасам кааак даст. И монитор не спасёт. wassat

              Пусть живет,но я запомнил Владимир .. soldier
              ОТДЕЛ
        2. игорка357 Сегодня, 13:19
          Никакой коалиции из наших не будет,могу с вами пари заключить!!!???
          игорка357
        3. shans2 Сегодня, 13:36
          Товарищи из Израиля уже проиграли партию . как бы они не бесились со своим отделом пропаганды...
          shans2
          1. Pirogov Сегодня, 13:53
            Цитата: shans2
            Товарищи из Израиля уже проиграли партию . как бы они не бесились со своим отделом пропаганды...

            А подробней ? Учитывая большое еврейское лобби по всему миру ,это маловероятно.
            Pirogov
            1. shans2 Сегодня, 13:56
              Поподробнее у Кота Моти в Блоге.
              shans2
      2. cniza Сегодня, 12:38
        А мне что то подсказывает , что это будут казахи.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
          А я вот жду матрасной вони на эту новость . Ну и всех их шавок , разумеется . laughing
          bouncyhunter
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:55
          Цитата: cniza
          А мне что то подсказывает , что это будут казахи.

          В охране если только... soldier Нет им доверия...А вот китайцы и корейцы ,это вполне возможно! Будут шпулить чертей четко...
          ОТДЕЛ
          1. NIKNN Сегодня, 13:02
            А вот мне эта возня чегой то не нравится....
            Первый шаг к РАЗДЕЛУ Сирии!
            NIKNN
            1. 34 регион Сегодня, 14:49
              13.02. Ник! Да наверно уже не первый шаг. Поняв что дальше бодаться бесполезно, решили заморозить ситуацию. Будут на линии соприкосновения. Значит границы зон влияния (оккупации) уже определены. Кто будет представлять эти силы? Представители будут выставлять эти силы за свой счёт? За чей счёт банкет? Какие гарантии? Их обстреливать и убивать будет нельзя? А если убьют? Какие будут наказания убившей стороне? Штраф в один миллион долларов? А кто их (доллары) изымать будет? А лечить, кормить, обеспечивать амуницией кто будет? winked sad recourse request
              34 регион
          2. игорка357 Сегодня, 13:23
            Старпер,а можно вопросик?Когда китайцы шпулили чертей..вообще?
            игорка357
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:30
              Цитата: игорка357
              Старпер,а можно вопросик?Когда китайцы шпулили чертей..вообще?

              Никогда! Это первый их будет боевой выход ,под нашим контролем ! Пусть учатся...настоящим боевым действиям! (пока мы добрые..))) А что так вас взбодрило то..?
              ОТДЕЛ
        3. krass Сегодня, 13:00
          Цитата: cniza
          А мне что то подсказывает , что это будут казахи

          Мне как то кажется , что стран добровольцев не найдётся , ну может правда африканцы или какие нибудь бангладешцы.
          Кому это надо ?
          Там же и пристрелить могут .
          krass
          1. Yeraz Сегодня, 15:22
            Цитата: krass
            Кому это надо ?

            вот именно никому,учитывая опасность.
            Но подходят на эту роль только буддисты.Христиан не примут.
            Или вариант из серии,что должны быть смешанные силы из шиитов и суннитов.На эту роль идеально подходит Азербайджан и Узбекистан.
            Yeraz
        4. рич Сегодня, 13:00
          Приветствую Коллега. Казахи мусульмане. Им по статусу не положено. Нужны нейтралы. Хотя сейчас устав миротворцев каждая страна трактует по своему.
          рич
        5. Вадим237 Сегодня, 14:30
          А мне что то подсказывает, что этих разграничителей ожидают большие потери от террористических атак всяких умеренно - не умеренных. Затея пустая и она ни к чему хорошему не приведёт.
          Вадим237
      3. Мишка на севере Сегодня, 12:43
        Так же предполагаю, прибытие китайцев в Сирию.
        Мишка на севере
        1. krass Сегодня, 13:01
          Цитата: Мишка на севере
          Так же предполагаю, прибытие китайцев в Сирию.

          Китайцев ?
          А зачем это им ?
          krass
          1. sabakina Сегодня, 13:23
            Цитата: krass

            Китайцев ?
            А зачем это им ?

            Их очень, очень много.
            sabakina
            1. krass Сегодня, 13:25
              Цитата: sabakina
              Цитата: krass

              Китайцев ?
              А зачем это им ?

              Их очень, очень много.

              Аргумент good
              krass
            2. мордвин 3 Сегодня, 13:27
              Цитата: sabakina
              Их очень, очень много

              Они у Аталефа дома плитку положили, теперь можно и в Сирию. laughing
              мордвин 3
              1. krass Сегодня, 13:31
                Цитата: мордвин 3
                Они у Аталефа дома плитку положили, теперь можно и в Сирию

                Дураков нет , тут и денег побольше и безопасней. wink
                krass
                1. мордвин 3 Сегодня, 13:36
                  Цитата: krass
                  , тут и денег побольше и безопасней.

                  В Израиле? А то мы не знаем. bully А точно безопасно? recourse
                  мордвин 3
          2. игорка357 Сегодня, 13:24
            Вот и я о том же,китайцам Сирия вообще по боку!
            игорка357
    2. vovanpain Сегодня, 12:37
      Цитата: ОТДЕЛ
      Чечня само собой ,думаю сам Рамзан туды вылетит и руководить будет..

      Виталик,понимаю праздник и все такое,но разве Чечня стала отдельным государством?Читай внимательно
      будут состоять из стран, не вовлеченных в текущие боевые действия в Сирии.

      Ну ну.
      vovanpain
      1. Svarog51 Сегодня, 12:46
        Владимир, hi С Первомаем !
        Вот кубинцы там очень бы пригодились. ИМХО
        Svarog51
        1. vovanpain Сегодня, 12:56
          Цитата: Svarog51
          Владимир, С Первомаем !

          Сережа и тебя с праздником! drinks hi
          Цитата: Svarog51
          Вот кубинцы там очень бы пригодились

          Кубинцы,могут конечно yes В Анголе они с лучшей стороны показали,только Сергей what эта инициатива окажется просто похороненной в очередных согласованиях и утрясаниях,сколько уже раз так было. request
          vovanpain
          1. Svarog51 Сегодня, 13:03
            Я даже знаю кто похоронит такую инициативу, да, думаю, и Вы тоже. И причина в том, что кубинцы там действительно создадут зону разграничения, а "некоторым" это совсем ни к чему. Им бардак и война нужна. soldier soldier
            Svarog51
            1. vovanpain Сегодня, 13:18
              Цитата: Svarog51
              Им бардак и война нужна.

              Вот Сергей ты сам ответил на свой вопрос.Мой котяра солидарен с вами. drinks
              vovanpain
              1. Svarog51 Сегодня, 13:40
                Мой тоже, это он солидарность выражает laughing :
                good drinks
                Svarog51
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:01
        Цитата: vovanpain
        Виталик,понимаю праздник и все такое,но разве Чечня стала отдельным государством?Читай внимательно

        Нет конечно , но отработать им нужно и показать преданность России! Рамзан вон давно рвется в бой ,вот и проверим их лояльность! hi
        Давай чеченцы ,вы ведь сможете по своему там ...! Помогите...
        ОТДЕЛ
        1. vovanpain Сегодня, 13:27
          Цитата: ОТДЕЛ
          Рамзан вон давно рвется в бой ,вот и проверим их лояльность!

          Опоздал Виталик,опоздал,чеченцы уж давно в Сирии.
          vovanpain
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:40
            Цитата: vovanpain
            Опоздал Виталик,опоздал,чеченцы уж давно в Сирии.

            Частично , но если всех перебросить, там вой подымется! Ваххабитов чечены ненавидят!
            И им пофиг суниты или шииты..!Их регион хотели превратить в Сирию ,Ирак ,Ливию...Они мочить будут чертей молча и целенаправленно..Им есть с чем сравнивать!
            ОТДЕЛ
            1. vovanpain Сегодня, 14:42
              Цитата: ОТДЕЛ
              И им пофиг суниты или шииты.

              Кстати чеченцы-сунниты,ну это так для общего развития. wink
              vovanpain
        2. игорка357 Сегодня, 13:33
          Эх старпёр,ждите письма в личку от меня....
          игорка357
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:32
            Цитата: игорка357
            Эх старпёр,ждите письма в личку от меня....

            Боже упаси..! hi Только не это... crying
            ОТДЕЛ
      3. sabakina Сегодня, 13:25
        vovanpain, а в чём проблема? И там и там мусульмане, и там и там бородатые,....продолжать?
        sabakina
      4. игорка357 Сегодня, 13:27
        Да всем ясно,рулить будут как обычно..Русские и американцы ..
        игорка357
        1. sabakina Сегодня, 13:29
          Цитата: игорка357
          Да всем ясно,рулить будут как обычно..Русские и американцы ..

          Сталин:
          - Так кто будет брать Берлин? Мы или союзники?
          Жуков:
          -...................Мы, товарищ Сталин.
          sabakina
    3. Rarog Сегодня, 12:38
      Чечня уже отдельное государство?
      Rarog
    4. dauria Сегодня, 12:42
      Чечня само собой ,думаю сам Рамзан туды вылетит и руководить будет.


      Чечня уже не РФ, а страна ?" контингент из стран, не вовлеченных в текущие боевые действия в стране." Заодно нельзя ли Пензенской области такие "права" дать, как Рамзану ?. Кстати, говорят, что по конституции вроде бы равны эти субъекты. recourse А то иногда возникает ощущение, что из Чечни готовят "полицию" для русских на случай нового Емельяна Пугачёва.
      dauria
      1. игорка357 Сегодня, 13:39
        Для каких русских,для русских бомжей алкашей?Нормальному Русскому помнящиму свои корни это не скажите...в лицо получите!
        игорка357
    5. игорка357 Сегодня, 13:18
      Белорусы...не смеште бацкины яйки,он только начал под амеров переобуваться,а вы...наивный вы старик.. hi
      игорка357
    6. Pivot Сегодня, 13:47
      Китай, Куба, ЮАР, других гнать поганой метлой.
      Pivot
    7. сибиралт Сегодня, 14:01
      Просмотрим что скажут на это Лукашенко и Назарбаев. laughing Остальные уже заняты.
      сибиралт
    8. vanek77 Сегодня, 14:44
      Чем он отличный? На Голанах была группа разграничения из третьих стран и чем это все закончилось? Там сейчас лохматые на их месте. Чем это скажите также для наших военных баз?
      Вы хоть карту смотрите, где и кто там находится? Как вы там собираетесь вводить "разграничителей?
      Если сейчас зафиксировать положение дел, то мы будем выглядеть как потерпевшие поражение. До провинции Идлиб рукой подать, там несколько десятков тысяч вооруженных до зубов боевиков, вы пойдете их "разграничивать? Они сметут вас там и без проблем дойдут до Хмеймима, где базируются наши самолеты и как вы там будете отвечать на постоянные их набеги?. Как вы хотите разграничивать провинции Дамасск, Хомс? Вы потеряете Дей-эз-Зор, с его нефтяными полями, у вас останется узкая полоса возле моря и все. По ходу вы даже не знаете ситуацию в Сирии. Для чего тогда туда вводили авиацию, так как если зафиксировать обстановку на сегодняшний день, то смысла в наших базах там не останется, так как они во первых всегда будут под ударом, во вторых вы потеряете, всю нефть и газ. В третьих матрасники строят там свои базы и не для прогулок, а чтобы нас от туда выпихнуть. Изучите сначала вопрос, а потом строчите коменты, стратеги, ни карты не видели, ни положение дел в Сирии не знают. как вы там собираетесь разграничивать амеров которые воюют в форме Курдов, они ударят клещами с Дараа и Раки и отхапают две трети Сирии с нефтью и газом и никакие ограничители против них не попрут, они вас будут сдерживать, чтобы вы не впряглись. Надеюсь, что информация является вбросом, иначе будет поражение и повод для трампа праздновать победу.
      vanek77
  2. Siegen Сегодня, 12:30
    введение специальных сил на линии разграничения между режимом и оппозицией,

    А кто определит кто есть" оппозиция".
    Из оппозиции уже почти никого не осталось. Реально воюют в основном наёмники, завербованные в разных странах.
    Лидеры и всякие провокаторы живут в Лондоне и других тёпленьких местах.
    И оппозиция уже перемешалась с ИГИЛ. Американцы не могут (или не хотят) разграничить их.
    Куда вводить миротворческие силы? И кто их будет слушать? Постреляют их всякие банды.
    И какой толк?
    Siegen
    1. МПК105 Сегодня, 12:38
      good
      Цитата: Siegen
      И какой толк?

      Вообще никакого.Давить потихоньку,а голубые каски ни к чему там,будут на блокпостах сидеть своих и не высовываться... wink
      МПК105
    2. рич Сегодня, 12:39
      Предложение, из области предложения. Реальных путей исполнения нет. Сегодня "оппозиция", завтра террористы или проправительственные территориалы и наоборот. Эти банды так часто меняют свою окраску, что сам черт ногу сломит
      рич
    3. Простой Сегодня, 13:05
      Цитата: Siegen
      ...Куда вводить миротворческие силы? И кто их будет слушать? Постреляют их всякие банды.


      На восстановденные границы ( а не на все линии соприкосновения) САР с соседями. А то соседи начинают беспокоится что мимо раздачи земли пролетят.
      Простой
      1. Siegen Сегодня, 15:12
        В статье говорится о "разместить на линии соприкосновения"
        Siegen
  3. Тургон Сегодня, 12:41
    Я удивляюсь руководству нашей страны, для чего мы вообще вводили свой ограниченный контингент в Сирию, если сейчас просим помощи у всех стран в борьбе с терроризмом. Эта война стоила нам уже N- сумму денег и крови наших братьев, мы бросили умирать Донбасс, но при этом помогаем чужим нам людям, которые предадут нас при удобном случае. СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ДЕШЕВЫМ И РАСТОЧИТЕЛЬНЫМ ПИАРОМ СВОЕГО ВЕЛИКОДЕРЖАВИЯ .
    Тургон
    1. Банный Сегодня, 13:52
      какой пиар о чем вы))))? там за энергоресурсы буча идет)))
      Банный
  4. Altona Сегодня, 12:51
    Цитата: Тургон
    Я удивляюсь руководству нашей страны, для чего мы вообще вводили свой ограниченный контингент в Сирию, если сейчас просим помощи у всех стран в борьбе с терроризмом. Эта война стоила нам уже N- сумму денег и крови наших братьев, мы бросили умирать Донбасс, но при этом помогаем чужим нам людям, которые предадут нас при удобном случае. СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ДЕШЕВЫМ И РАСТОЧИТЕЛЬНЫМ ПИАРОМ СВОЕГО ВЕЛИКОДЕРЖАВИЯ .

    -----------------------------
    А чё вы все за деньги переживаете то? Их вам дать должны? И почему пиар обязательно дешевый? Нормальный там пиар, не переживайте. А насчет "сил разграничения" в принципе мысель то верная. Это такая проверочка на вшивость. Если "нет", то покрошить там всех несогласных в труху с воздуха.Какая разница? Сортировкой что ли заниматься, кто там "умеренный", а кто нет?
    Altona
    1. Айрателинсион Сегодня, 12:57
      Да то, что это абсолютно не наша война, бессмысленная и не несущая никаких серьезных выгод.
      Айрателинсион
    2. Тургон Сегодня, 13:00
      Это наши налоги, не выплаченная индексация пенсии, копеечная поддержка пострадавшим при природных катастрофах, увеличение тарифов и поборы всех мастей. Вот куда идут наши деньги и если руководство решилось сунуть голову в этот улей то нужно было за полгода всех положить всем чем можно а мы там уже несколько лет возимся и дорогими калибрами пытаемся свой престиж поднять. У меня знакомый контрактник по ночам кричит от ужасов что там видел.
      Тургон
      1. sabakina Сегодня, 13:36
        Тургон , Айрателинсион ! Моему начальнику в 2015 году не дали новый автомобиль!!!!! Куда мы катимся?????????
        А лично мне и на старенькой Сонате приятно кататься! tongue
        sabakina
        1. Айрателинсион Сегодня, 14:21
          То есть - пусть участие в бессмысленной бойне продолжается, есть веселая картинка, есть что пообсуждать?
          Айрателинсион
      2. Айрателинсион Сегодня, 14:23
        Ну, на то он и контрактник, абсолютно сознательно отправившийся в войска, это просто неприятная часть его работы.
        Айрателинсион
      3. 34 регион Сегодня, 15:15
        13.00. Тургон! 12.57.Айрат! Не смешите. Война не бессмысленная. Если уступить часть доли углеводородов, то цену на них будут диктовать уже нам. Мы и так сидели тихо пока нефть не подешевела. Хотя Путин был уверен что она ниже 80 баксов не опустится. Но она опустилась гораздо ниже. И это цена высококачественной нефти. Наша стоит ещё дешевле.Можно конечно перемешать с более качественной для поднятия цены. Но есть ли смысл в перемешивании. Вместе с ценой на нефть падает цена на газ. А мы это всё продаём за границу. И где нам потом брать деньги на пенсии и зарплаты бюджетникам если нефть и газ продаются за копейки? Вот и считай после этого, выгодно нам цену на энергоресурсы поднимать или нет. Путин может и хотел взять контроль над всей Сирией. Но как видим, другие игроки против. Удержим мы контролируемые Асадом территории при постоянном уменьшении его населения? Или своих будем завозить? Силы Сирии уже на издыхании. Нашего ВПК наверно тоже. Тем более тут ситуация с КНДР назревает. Надо и туда внимание уделить. Наше оружие посмотрели, но не испугались. Окраина как воевала, так и воюет. Бармалеям помощь как шла, так и идёт. ЕС как вооружались, так и вооружаются. Если жахнет ещё и с КНДР, то будет ещё веселее. А так можно всю продукцию ВПК на Сирию извести. Вот и подумаешь как тут извернуться в такой ситуации, если тебя со всех сторон пытаются поджарить. Тут уже ситуация ужа на сковородке. hi
        34 регион
    3. krass Сегодня, 13:04
      Цитата: Altona
      А насчет "сил разграничения" в принципе мысель то верная.

      А что будет с районами по другую сторону от Асада ? wink
      Это закрепит де факто раздел Сирии.Что в общем и так есть.
      Я думаю позиция РФ понятна.
      Войну надо как то заканчивать , а военным путём это ни реально.
      Сидеть там годами РФ не может и надо найти какой либо вариант , что бы переложить ответственность на дядю.
      Мой прогноз - пустая затея .
      Не с кем договариваться.
      krass
      1. Простой Сегодня, 13:14
        Цитата: krass
        Мой прогноз - пустая затея .
        Не с кем договариваться.


        Правильно мыслите- не с кем. На это и расчёт.
        Простой
        1. тлауикол Сегодня, 13:34
          какой расчет ? не справляемся и предлагаем раздел ? при этом зная, что нам ответят : нет, вам ничего не достанется ?!
          выглядит очень жалко
          тлауикол
      2. sabakina Сегодня, 13:37
        krass , поживём-увидим.
        sabakina
      3. 34 регион Сегодня, 15:24
        13.04.Красс! Тут наверно фишка в другом. Главное выдвинуть инициативу. Результат всем известен но игра идёт на очки. Кто больше предложений выдвинул, тот и больший миротворец. Да и попытка сохранить лицо тоже есть. Мы вот пытаемся, пытаемся, а вот они сволочи не хотят! Тут ещё наш Восток подпирает. Может и там жахнуть. Как бы ещё его прикрыть. Тяжело враскарячку стоять. Окраина, Сирия, КНДР. Надо сгруппироваться. Вот и пытаются закончить войну разными способами не похожими на бегство.
        34 регион
    4. krass Сегодня, 13:06
      Цитата: Altona
      . Это такая проверочка на вшивость. Если "нет", то покрошить там всех несогласных в труху с воздуха.

      А что мешает покрошить сейчас ?
      krass
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:34
        Цитата: krass
        Цитата: Altona
        . Это такая проверочка на вшивость. Если "нет", то покрошить там всех несогласных в труху с воздуха.

        А что мешает покрошить сейчас ?

        ну есть такие "товарищи"...! wassat Красс Хесболла в этой наземной операции совместно будет принимать самое непосредственное участие.. Там китайцы будут и индия !Только попробуйте нанести удар..! negative Ваше ЯО и вы будут сразу уничтожены и сша вас не спасет.. hi
        ОТДЕЛ
        1. мордвин 3 Сегодня, 13:39
          Цитата: ОТДЕЛ
          Там китайцы будут и индия

          С ходу прочитал - китайцы и ниндзя. Уххх. laughing
          мордвин 3
          1. vovanpain Сегодня, 14:22
            Цитата: мордвин 3
            С ходу прочитал - китайцы и ниндзя. Уххх.

            А еще властелин колец и великий Гудвин. wink
            Цитата: ОТДЕЛ
            Там китайцы будут и индия !

            Виталик ты их уже туда отправил?А китайцы с индусами то хоть знают об этом. belay
            Цитата: ОТДЕЛ
            Только попробуйте нанести удар..! Ваше ЯО и вы будут сразу уничтожены и сша вас не спасет..

            Вопрос ты хоть одного еврея живьем видел? what И нахрена и Израилю и России наносить ядерные удары.Опять шашкомахание. negative
            vovanpain
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:44
              Цитата: vovanpain
              Вопрос ты хоть одного еврея живьем видел?

              А черт их знает, замаскировались wassat По внешним признакам сложно определять ,а вот по высказываниям и действиям ,точно видел! wassat
              ОТДЕЛ
              1. vovanpain Сегодня, 14:52
                Цитата: ОТДЕЛ
                А черт их знает, замаскировались

                Ну вот шашку то в ножны вложи.Не виновного ненароком рубанешь yes
                vovanpain
  5. Altona Сегодня, 12:53
    Цитата: рич
    Сегодня "оппозиция", завтра террористы или проправительственные территориалы и наоборот. Эти банды так часто меняют свою окраску, что сам черт ногу сломит

    -----------------------
    Это одна херня, у них там любые флаги найдете, в зависимости от обстановки они их вывешивают. Гуляй-Поле арабское.
    Altona
  6. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:01
    T.e. отдаем 60% Сирии со всеми нефтянными приисками бабахам официально?
    Молодой_Коммунист
    1. sabakina Сегодня, 13:39
      Цитата: Молодой_Коммунист
      T.e. отдаем 60% Сирии со всеми нефтянными приисками бабахам официально?

      60% Сирии со всеми нефтянными приисками-оставляем, бабахов отдаём.
      sabakina
  7. МПК105 Сегодня, 13:04
    Вот кубинцы там очень бы пригодились. good Эти пригодились бы...Как в Анголе очень даже лишними не были дядьки... hi
    МПК105
  8. NordUral Сегодня, 13:05
    Ничего из этого не получится.
    NordUral
  9. тлауикол Сегодня, 13:07
    выглядит такое предложение мягко говоря некрасиво...как намек разделить Сирию
    тлауикол
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:27
      Цитата: тлауикол
      выглядит такое предложение мягко говоря некрасиво...как намек разделить Сирию

      Главное официальный статус получить (ну даже и без него) мочить будем чертей совместно ..и вперед !
      ОТДЕЛ
      1. тлауикол Сегодня, 13:59
        даже если ваша утопия и сработает, всех чертей замочим, что потом ? попросим заклятых партнеров вернуть остальные части Сирии ?
        тлауикол
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:48
          Цитата: тлауикол
          даже если ваша утопия и сработает, всех чертей замочим, что потом ? попросим заклятых партнеров вернуть остальные части Сирии ?

          Честно сказать и сам не думал об этом...!А вот "заклятых партнеров" думаю тоже не будет уже...Если нас разозлить! soldier
          ОТДЕЛ
  10. Горный стрелок Сегодня, 13:17
    Не хотел бы я участвовать в таких "миротворческих войсках". Стрелять и взрывать будут, вне сомнений, а отвечать "не моги". wassat военная победа необходима Асаду, как воздух. "Миротворцы" против мусульманских фанатиков "не проканают"
    Горный стрелок
  11. Комментарий был удален.
  12. Altona Сегодня, 14:00
    Цитата: krass
    А что будет с районами по другую сторону от Асада ?

    --------------------------------------
    А мне они нужны? Эти районы? Я должен ими заниматься? Вы там с Америкой хрени навертели, а меня теперь спрашиваете? Сидите сами в этом компоте из сухофруктов, урюк смакуйте.
    Altona
  13. Altona Сегодня, 14:02
    Цитата: krass
    А что мешает покрошить сейчас ?

    -----------------------
    А вам что 6 лет мешало? Яйца сжимало в этой хава-нагиле с ИГИЛ?
    Altona
    1. 34 регион Сегодня, 15:34
      14.02. Альтона! А с чего такие мысли что ИГИЛ мешал США? Не было мыслей что эта организация была создана по заказу США? США дали заказ саудитам, те набрали контингент и вот... Всё как в бизнесе. Ты ищешь контору, та ищет исполнителей, исполнители делают дело, но подчинятся вроде как конторе, а не заказчику. Или ИГИЛ возник так спонтанно? Просто у всех в одно время и в одном месте мысли сошлись? Флэшмобы тоже спонтанно?
      .
      34 регион
  14. Altona Сегодня, 14:03
    Цитата: sabakina
    60% Сирии со всеми нефтянными приисками-оставляем, бабахов отдаём.

    ----------------------
    Пока ничего не отдаем, ведем "переговоры" в Гааге и Астане.
    Altona
  15. Altona Сегодня, 14:05
    Цитата: тлауикол
    выглядит такое предложение мягко говоря некрасиво...как намек разделить Сирию

    -------------------------------
    Ну а что делать? Интересантов много. Тут как у классиков "резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита".
    Altona
  16. Вадим Голубков Сегодня, 14:05
    Зажали видно серьёзно, не соглашаться, бить до конца...Асад предлагал выборы....

    Сирия 2010 год






    И не забывайте, у нас ЧВК работают....
    Вадим Голубков
  17. erudit 017 Сегодня, 14:54
    значит собрались делить Сирию, и никто с подконтрольной территории добровольно не уйдет!для Асада это шанс хоть, что то сохранить, но вот нам это неприятно.
    erudit 017
  18. viktor. Сегодня, 14:58
    Скорее на линии разграничения будут УКРОВОИНЫ они самые слов нет, САЛА побольше и в Сирии МИР, не оппозиции не правительственным духу не хватит через САЛЬНЫЕ поля лезьть! laughing
    viktor.
Картина дня