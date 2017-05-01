Россия предложила ввести в Сирию силы разграничения

Есть российские предложения, полезные своей реалистичностью, о соблюдении прекращение огня, создании зон снижения напряженности и привлечении новых международных игроков к этим договоренностям. Предложение России включает введение специальных сил на линии разграничения между режимом и оппозицией.

Не гаранты, силы разграничения будут состоять из стран, не вовлеченных в текущие боевые действия в Сирии. Это значит, что Россия начала действия как гарант политического процесса и договоренностей, достигнутых с режимом. И это… требует от международного сообщества большего вмешательства в переговорах в Астане. Если честно, это хорошо.

Не были предложены конкретные страны. Но в скором времени будут достигнуты договоренности рабочей группой. В случае одобрения новых российских предложений будет создана рабочая группа. Они договорятся о странах, которые смогут войти в эту договоренность.