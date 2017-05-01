Россия предложила ввести в Сирию силы разграничения
Согласно информации РИА Новости , делегация вооруженной оппозиции Сирии сообщила о том, что Россия предложила создать зоны снижения напряженности и разместить на линии соприкосновения контингент из стран, не вовлеченных в текущие боевые действия в стране.
— пояснил член делегации Фатех Хассун.
С его слов, указанный контингент формировать будут не страны-гаранты.
Конкретные государства, которым в возможной перспективе будет предложено выделить воинский контингент, еще не определены.
Как указал собеседник, на вооружении сил разграничения будет состоять стрелковое оружие.
Есть российские предложения, полезные своей реалистичностью, о соблюдении прекращение огня, создании зон снижения напряженности и привлечении новых международных игроков к этим договоренностям. Предложение России включает введение специальных сил на линии разграничения между режимом и оппозицией.
— пояснил член делегации Фатех Хассун.
С его слов, указанный контингент формировать будут не страны-гаранты.
Не гаранты, силы разграничения будут состоять из стран, не вовлеченных в текущие боевые действия в Сирии. Это значит, что Россия начала действия как гарант политического процесса и договоренностей, достигнутых с режимом. И это… требует от международного сообщества большего вмешательства в переговорах в Астане. Если честно, это хорошо.
Конкретные государства, которым в возможной перспективе будет предложено выделить воинский контингент, еще не определены.
Не были предложены конкретные страны. Но в скором времени будут достигнуты договоренности рабочей группой. В случае одобрения новых российских предложений будет создана рабочая группа. Они договорятся о странах, которые смогут войти в эту договоренность.
Как указал собеседник, на вооружении сил разграничения будет состоять стрелковое оружие.
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