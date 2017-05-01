00:19 02 мая

Турция укрепляет границу с Сирией

Турция начала укрепление границы с Сирией напротив районов, подконтрольных курдам . Линия обороны создается в приграничном с Сирией районе Акчакале провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, готовятся площадки для турецкой бронетехники, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Строительная техника работает в районах Татлыджа, Хюррийет и Онджюль, напротив которых через границу находится подконтрольный силам самообороны сирийских курдов город Телль-Абъяд.




Одновременно на границе продолжается строительство вышек для модульной бетонной стены.

В минувший четверг, по сообщению турецкого генштаба, пограничный пост Текче в Акчакале подвергся ракетно-минометному обстрелу из районов Сирии, подконтрольных силам самообороны курдов, после чего ответным ударом огневые точки на сирийской территории были подавлены.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Использованы фотографии: yandex.ru/images›граница Турции-Сирии
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Комментарии 17

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  1. Холуай Вчера, 22:23
    Сирия головная боль для Турции надолго.Думаю Турки будут усиленно армию готовить...
    Холуай
    1. Простой Вчера, 22:28
      Цитата: Холуай
      Думаю Турки будут усиленно армию готовить...


      Это наверно традиция такая- сначало армию обескровить чистками а затем думать что с этим делать.
      Простой
      1. рич Вчера, 22:40
        прямо мировое поветрие на строительство приграничных стен.
        рич
        1. Shurik70 Вчера, 23:06
          Турция начала укрепление границы с Сирией

          Не поможет.
          Курды не только в Сирии, но и в Турции живут.
          Бесполезная трата денег. Широкий жест на публику.
          И не простят курды турков. Несколько поколений выросло при взаимной ненависти.
          Им бы действительно, Курдистан создать, да отделиться на три-четыре поколения. Только так можно вражду забыть. Но не пойдёт на это Турция. А значит, конфликт будет тлеть. И однажды полыхнёт.
          Shurik70
          1. Простой Вчера, 23:28
            Турки уже не первый год стену строят. Раньше только минировали (пятидесятые года). Сейчас вот даже мины не спасают. smile

            А поделом. Не рой , как говорится, яму другому.
            Простой
    2. DOCTOR ZLO Вчера, 23:26
      Цитата: Холуай
      Сирия головная боль для Турции надолго.Думаю Турки будут усиленно армию готовить...

      Ну да, сначала, сирийскую оппозицию и ИГИЛ вооружали, а теперь бедная САР, для Турции головная боль...
      DOCTOR ZLO
  2. erudit 017 Вчера, 22:24
    Ага, средиземноморский вал роют и линию эрдогана сооружают !
    erudit 017
    1. рич Вчера, 22:43
      Один сирийский игрок по моему самоустранился. Решил закрыться в домике. Будущее покажет насколько это верное решение
      рич
      1. Простой Вчера, 22:52
        Это похоже скорее на PR-акцию направленную как на внутригосударственный лекторат. А что что под этот шумок на самом деле задумано - в ближайшем (думаю так) времени увидим.
        Простой
    2. DOCTOR ZLO Вчера, 23:47
      Цитата: erudit 017
      Ага, средиземноморский вал роют и линию эрдогана сооружают !

      Помнится тут некоторые, противотанковый ров собирались рыть, а туркам вот вал подавай...
      DOCTOR ZLO
  3. Черный_Ватник Вчера, 22:51
    СССР строил стены в ГДР до того, как это стало мейнстримом)
    Черный_Ватник
    1. рич Вчера, 23:05
      СССР стен не строил, Вы ошиблись. Это ГДР берлинскую стену построила. Если не ошибаюсь, то по моему в течении одной ночи
      рич
      1. Черный_Ватник Вчера, 23:43
        "Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора"
        Думается мне, такие вопросы без одобрения кремля не решались бы.
        Черный_Ватник
        1. рич Вчера, 23:48
          Спасибо за информацию. Я этого не знал
          рич
  4. идунавы Вчера, 23:04
    Оттяпали земли,а теперь забором территорию метят.
    идунавы
  5. alexglar Вчера, 23:25
    Цитата: рич
    прямо мировое поветрие на строительство приграничных стен.

    [Видимо это заразное поветрие, раз через акваторию Чёрного моря занесло в Турцию из Державной Крайны
    alexglar
  6. Incvizitor Вчера, 23:25
    Пусть сразу за курдов границу переносят в т.ч. турецких, тогда таких проблем с курдами не будет laughing
    Incvizitor
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