Турция укрепляет границу с Сирией
Турция начала укрепление границы с Сирией напротив районов, подконтрольных курдам . Линия обороны создается в приграничном с Сирией районе Акчакале провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, готовятся площадки для турецкой бронетехники, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Строительная техника работает в районах Татлыджа, Хюррийет и Онджюль, напротив которых через границу находится подконтрольный силам самообороны сирийских курдов город Телль-Абъяд.
Одновременно на границе продолжается строительство вышек для модульной бетонной стены.
В минувший четверг, по сообщению турецкого генштаба, пограничный пост Текче в Акчакале подвергся ракетно-минометному обстрелу из районов Сирии, подконтрольных силам самообороны курдов, после чего ответным ударом огневые точки на сирийской территории были подавлены.
Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Строительная техника работает в районах Татлыджа, Хюррийет и Онджюль, напротив которых через границу находится подконтрольный силам самообороны сирийских курдов город Телль-Абъяд.
Одновременно на границе продолжается строительство вышек для модульной бетонной стены.
В минувший четверг, по сообщению турецкого генштаба, пограничный пост Текче в Акчакале подвергся ракетно-минометному обстрелу из районов Сирии, подконтрольных силам самообороны курдов, после чего ответным ударом огневые точки на сирийской территории были подавлены.
Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Использованы фотографии: yandex.ru/images›граница Турции-Сирии
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